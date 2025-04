Wyprawa na rajskie wyspy śniła mi się po nocach. Tak, byłam gotowa zostawić na miesiąc męża i dwójkę dzieciaków, byle zobaczyć Polinezję. Niestety Paweł postawił sprawę na ostrzu noża i kazał wybierać: albo on i rodzina, albo mój wymarzony wyjazd.

Do tej rozmowy przygotowywałam się jak do egzaminu

Wypisałam trasę podróży, cele, koszty – były minimalne, ponieważ wyprawa dostała dofinansowanie – profile uczestników. I tak wszystko na nic.

– Nie zgadzam się – odparł spokojnie mąż, gdy już powiedziałam wszystko i wytłumaczyłam jak krowie na miedzy, że to dla mnie okazja życia.

Zatrzęsło mną w środku, ale zdusiłam to w sobie. Bądź cierpliwa. Usłyszałam w głowie głos Lucyny: „nie daj się ponieść emocjom, bo znów skończycie, kłócąc się na cały regulator”. Policzyłam w myślach do pięciu i spróbowałam jeszcze raz.

– Pawełku, bardzo cię kocham, wiesz o tym. Jesteśmy małżeństwem od czternastu lat, mamy cudowne dzieci, fajną pracę i całkiem niezłe życie…

– I dlaczego chcesz to zniszczyć? – w głosie męża zabrzmiało rozgoryczenie.

Ręce mi opadły.

– Nie chcę zniszczyć. Chcę tylko wyjechać na miesiąc do Polinezji. Porobić zdjęcia na sprzedaż. Pozbierać materiały do książki. Zanurkować na Wielkiej Rafie Koralowej, a to może być ostatnią okazja, bo dobrze wiesz, że ona umiera. To marzenie mojego życia, a tu taka okazja – wyprawa sponsorowana. Co w tym jest takiego złego dla naszego małżeństwa?

Patrzył na mnie nieruchomym wzrokiem, a ja miałam wrażenie, że gdzieś w głębi tego spojrzenia kryje się rozpacz.

– Zacznie się od tej wyprawy, a skończy na tym, że będziesz w domu gościem – powiedział zduszonym głosem. – Potem poznasz jakiegoś faceta, z którym będziesz miała więcej wspólnego niż ze mną, i w końcu odejdziesz.

– Zgłupiałeś? Pomijając wszystko, przecież mamy dzieci!

– A to już najmniejsza przeszkoda – odparł gorzko.

Podniósł się z fotela i wyszedł z pokoju. Usłyszałam, jak zamyka za sobą drzwi do sypialni. Coś takiego powiedział pierwszy raz.

Byłam zdumiona i poruszona

I prawie obrażona za to, że mnie… poniżył. Dlaczego miałabym go zdradzić z jakimś facetem? Przez moment miałam wrażenie, że wcale nie mówił o mnie. Jakby ukrywał przede mną jakiś rozdział swego życia. Co byłoby dziwne, bo znaliśmy się od pierwszego roku studiów. Musiałam o tym porozmawiać. Kiedy szłam przez przedpokój do drzwi wyjściowych, w szparze drzwi pokoju dzieci dostrzegłam buzię dziewięcioletniej Kasi.

– Wychodzę na chwilę do sąsiadki – powiedziałam. – Wojtek wrócił już od Bartka? – zapytałam.

– Nie – odparła córeczka. – Tata jest zły?

– Trochę.

– Pojedziesz?

Na to pytanie wciąż nie znałam odpowiedzi. Dlatego tylko wzruszyłam ramionami i wyszłam z domu. Lucyna mieszkała piętro niżej, na drugim, w mieszkaniu po rodzinie, którzy dwa lata temu wyprowadzili się pod miasto. Przez półtora roku nie mogli sprzedać lokalu, aż w końcu kupiła go Lucyna. Poznałam ją, jak wykłócała się z elektrykiem o układ instalacji w mieszkaniu. Robiła remont generalny. Kiedy zobaczyła mnie, jak idę po schodach na górę, uśmiechnęła się, przerwała rozmowę, podeszła do mnie.

– Lucyna. Będziemy sąsiadkami – przedstawiła się. – Bardzo się cieszę. Dobrze jest mieć w pobliżu przyjazną duszę – dodała.

Od razu ją polubiłam, choć wiekowo to mogłaby być moją matką. Ale szczerze mówiąc, tylko to miała z nią wspólnego. Poza tym różniły się jak dzień i noc.

Moja mama była Matką Polką

Obiad musiał być każdego dnia, kurz i bałagan to wróg najgorszy, dzieci chodzą spać po dobranocce, dopóki nie ukończą szesnastu lat, pościel ma być wykrochmalona i wymaglowana, mąż zadbany, a kobieta powinna siedzieć w domu i opiekować się rodziną. Stąd wieczna wojna między nią a mną, bo ja ośmieliłam się pójść do pracy.

– Skąd ci się wzięły te fanaberie – słyszałam dziesiątki razy w moim życiu, gdy mama załamywała ręce nad moimi kolejnymi pomysłami.

A to, że chcę jechać na narty do Włoch z kolegami ze studiów, a to, że w ogóle chcę studiować.

– Po co ci studia? Przecież mężczyźni nie lubią wykształconych kobiet – przekonywała.

Po dwóch dyskusjach, które przerodziły się w kłótnię, postanowiłam nie komentować jej odzywek. Nigdy się nie zrozumiemy. Zamiast mnie jako córkę powinna mieć Pawła za syna. On obiema rękami podpisałby się pod dekalogiem życiowym mojej mamy. Podejrzewałam, że miało to związek z jego dzieciństwem. Nie lubił o nim rozmawiać. Kiedy go poznałam jego dziadkowie, już nie żyli. Ojca nie znał, a o jego matce wiedziałam tylko, że wolała spełniać się zawodowo niż zajmować dzieckiem, więc wychowali go jej rodzice, a ona znikała na wiele miesięcy. W końcu wyjechała i nigdy już nie wróciła.

Powiedział mi to tylko raz przed ślubem, kiedy spytałam, kiedy przedstawi mnie rodzinie. Mówił to martwym głosem, niby obojętnie, ale wiedziałam, że pod tą obojętnością i chłodem kryje się ból. Pewnie miał syndrom porzuconego dziecka, więc tak pilnował swojej rodziny. Ceniłam jego opiekę i zawsze przez te wszystkie lata naszego małżeństwa szanowałam jego podejście do życia. Ale też zawsze chciałam zobaczyć świat. Zwiedzić Paryż, wygrzać się na plażach Egiptu. Dlatego uważałam, że cudownie by było, gdybym miała Lucynę za matkę. Kiedy się wprowadziła, zaprosiła mnie na herbatę, którą przywiozła ze Sri Lanki.

– Sama ją zbierałam, sama ją suszyłam. To była moja ostatnia długa wyprawa. Kiedy skończyłam sześćdziesiąt dwa lata, pomyślałam, że czas przejść na emeryturę, osiąść w jednym miejscu. Zdrowie już nie to, ciało szybciej się męczy, no i czas może… – zawahała się – zapłacić życiowe rachunki – zakończyła tajemniczo.

Herbata była boska, całkiem inna od tych naszych sklepowych erlgrejów czy innych assamów. Piłam ją z porcelanowej filiżanki z uchem w kształcie rajskiego ptaka i patrzyłam na ścianę pełną zdjęć. Lucyna z Masajami, Lucyna z krokodylem w tle, Lucyna trzymająca na wędce merlina... Fotografie z całego świata – od Rzymu po Patagonię. Chyba po raz pierwszy w życiu skręciła mnie zazdrość. Oto życie, jakie chciałabym wieść, a nie siedzieć w domu, doglądać dzieci, męża i chodzić do pracy. A przynajmniej nie cały czas.

Kocham rodzinę, ale świat jest tak wielki i ciekawy

Bardzo chciałabym go poznać, lecz mój mąż stanął okoniem. Jeszcze dwutygodniowe wczasy rodzinne nad morzem czy w górach w jakimś nudnym ośrodku wczasowym akceptuje, ale już wycieczki zagraniczne odpadają. Jakby go świat poza granicami Polski w ogóle nie interesował.

– Zazdroszczę pani, to znaczy tobie – powiedziałam.

Lucyna stanowczo żądała, bym mówiła jej po imieniu.

– Cóż, miałam interesujące życie, to prawda. Ale uwierz mi, zapłaciłam za nie wysoką cenę – dodała.

– Ale warto było – westchnęłam. – Prawda? – upewniłam się po chwili, widząc niewyraźną minę sąsiadki.

– No nie wiem – odparła. – Minęło tyle lat i wciąż nie wiem…

Chciałam spytać, co ma na myśli, ale zmieniła temat i jakoś nigdy więcej do tego nie wróciłyśmy. Przez następne pół roku bardzo się do siebie zbliżyłyśmy. Była zainteresowana moim życiem i rodziną. Opowiadałam jej o dzieciach i mężu. Pokazywałam zdjęcia. Ale jakoś nigdy nie przyjęła zaproszenia na obiad czy nawet tylko na ciasto, by ich poznać. Zawsze znajdowała jakąś wymówkę, więc przestałam jej proponować wizytę. Na początku roku w firmie, w której pracowałam, pojawiło się ogłoszenie o naborze na miesięczną wyprawę do Polinezji. Potrzebny był kronikarz wyprawy, który robiłby zdjęcia i prowadził bloga w internecie, a potem przygotował album ze zdjęciami i opowieścią o wycieczce.

Nic nie powiedziałam Pawłowi, ale stanęłam do konkursu i dostałam się! Zawsze robiłam dobre zdjęcia, a pisanie tekstów to moja praca. No i od lat interesowałam się egzotycznymi krajami, marząc, że kiedyś będzie mnie stać na podróże. Kiedy zakochałam się w Pawle, pojawiły się dwie przeszkody – brak pieniędzy i niechęć męża do podróży. Uznałam, że w razie czego z mężem sobie poradzę.

– Nie zgodził się – powiedziałam, jak tylko Lucyna otworzyła drzwi.

– Powiedział dlaczego?

– Tak, bo myśli, że za bardzo mi się to spodoba i rzucę rodzinę dla jakiegoś podróżnika – dotarło do mnie, że prawie krzyczę i słychać na całej klatce schodowej.

Emocje mnie rozsadzały.

– To tak w skrócie. A przecież ja wiem, że nigdy więcej nie będzie mnie stać na nic podobnego. To jednorazowa okazja.

No i stało się, rozbeczałam się jak dziecko, czując przepełniający mnie żal. Kiedy rozmawiałam o moich problemach z wyjazdem, koleżanki z pracy namawiały mnie, żebym się nie dała uwięzić. Przekonywały, że kobiety mają prawo spełniać swoje marzenia, a mąż nie może niczego mi zakazywać.

– Wejdź – powiedziała Lucyna, ale ja nie miałam do tego głowy.

– Kocham Pawła, kocham być mamą moich dzieci. Ale choć raz chciałabym zobaczyć coś więcej niż to zapyziałe miasto! Chcę mieć zdjęcia pod palmami, chcę popływać w Wielkiej Rafie Koralowej! Mam dość jego tyranii, jego paranoi, jego kretyńskiego strachu nie wiadomo przed czym. Nie dam się stłamsić. Pojadę jak ty!

– Nie powinnaś – powiedziała wtedy Lucyna z poważną miną.

To było tak niespodziewane, że mnie zatkało. Mówiła to kobieta, która, jak mi opowiadała, nigdy nie oglądała się na innych i zawsze robiła to, co chciała?

– I ty to mówisz?

– Tak, ja. Widzisz, kochanie, każdy z nas ma nie tylko jedno marzenie. Nie tylko jedna rzecz może go uszczęśliwić. Mądrość życiowa polega na tym, żeby dokonać mądrego wyboru między tymi marzeniami. Ja chciałam poznawać świat i działać. Ale chciałam mieć także rodzinę. Wybrałam podróże, ponieważ sądziłam, że kiedy moje dziecko dorośnie, dołączy do mnie. Przeliczyłam się. Mój syn uznał, że go zdradziłam i odwrócił się ode mnie. Nie rozmawialiśmy już trzydzieści lat, chociaż śledziłam jego życie, jak tylko mogłam. Wspomnienia są cudowne, ale niszczy je gorycz prawdziwej porażki. Nie popełnij mojego błędu. Nie postaw podróży ponad rodziną, ponieważ on ci tego nigdy nie wybaczy. Na pewno nie Paweł.

Już chciałam powiedzieć, że nie zna mojego męża na tyle, by tak mówić, kiedy usłyszałam za sobą jego chłodny, sztywny głos:

– Witaj, mamo.

Nie jest łatwo zasypać przepaść między ludźmi, którzy się kochają, ale którzy czują się zdradzeni lub przepełnieni poczuciem winy. Jeszcze trudniej zrozumieć pokrzywdzonemu, że i ta druga strona jest ofiarą. Matka i syn przez długie godziny wylewali swoje żale, próbowali tłumaczyć swoje postępowanie.

– Błagałem cię, żebyś została ze mną – przypomniał Paweł.

– Potrzebowałam robić w życiu coś więcej, niż to, co niby powinnam była według twojej babki, a mojej mamy. Gdybym została, unieszczęśliwiłabym nie tylko siebie, ale i wszystkich dookoła – odpowiedziała smutnym głosem Lucyna.

– Babcia mówiła mi, że matka, która kocha, jest przy swoim dziecku zawsze.

– Kochałam cię jak wariatka, ale nie mogłam zabierać cię ze sobą, bo byłeś mały, a potem nie chciałeś ze mną jeździć.

– Dziadek mnie nauczył, że człowiek powinien żyć tam, gdzie Bóg mu wskazał poprzez fakt urodzin, a nie pałętać się po nie swoich ziemiach.

– Widziałam w twoich oczach taką ciekawość, kiedy opowiadałam ci o moich przygodach. Chciałeś być ze mną. Chciałeś robić to, co ja. Jednak pokazałeś mi drzwi, gdy przyszłam do ciebie, gdy skończyłeś szesnaście lat i chciałam cię zabrać. Dlaczego powiedziałeś wtedy, że nie masz matki? Prawie mnie zabiłeś.

Mój mąż spuścił oczy, widziałam, jak zacisnął dłonie w pięści.

– Oni poświęcili mi cały swój czas. Czuli się zdradzeni przez ciebie, nie przeżyliby, gdybym i ja ich zdradził.

Zapadła długa cisza.

– A przecież nikt nikogo tak naprawdę nie zdradził – wreszcie ośmieliłam się wtrącić do ich wielogodzinnej rozmowy, trudnej i bolesnej. – Oboje jesteście ofiarami okoliczności. Czy w końcu spróbujecie sobie nawzajem wybaczyć?

Widziałam, jak patrzą sobie w oczy. Nie zauważyłam wcześniej, że mają takie same oczy, brwi, kształt ust. Byli do siebie tacy podobni. A potem wargi mojego męża wygięły się w sposób, który uwielbiałam – z żartobliwą ironią.

– Żebyś mogła pojechać na swoją wymarzoną wyprawę, co?

Odetchnęłam z ulgą. Wreszcie.

– Oczywiście. Przecież o to tu tak naprawdę chodzi, chyba się nie mylę?

Pojechałam, Paweł się zgodził. Choć widziałam, że nie przyszło mu to łatwo. Musiałam mu obiecać, że potem będę podróżować tylko z nim. Nie ma problemu. Nasze dzieci pokochały nowo odnalezioną babcię. Uwielbiają u niej przesiadywać i słuchać jej opowieści. A Paweł? Myślę, że jeszcze przez długi czas będzie podchodził do matki z dystansem. Bo nawet jeśli umysł już wie i rozumie, co się stało i dlaczego, to serce boi się znów zaufać. Dlatego tak bardzo trzeba uważać, kiedy stawia się na swoim.

