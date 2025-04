- Pokój jednoosobowy czy dwuosobowy? – zapytał syn załatwiając mi pobyt w sanatorium. – Bo do jedynki jest dopłata.

Zdecydowałam, że trochę zaoszczędzę i zamieszkam z kimś. Tym kimś okazała się Zosia. Szybko przełamałyśmy pierwsze lody i wyszłyśmy na mały rekonesans.

– Patrz, tu chyba będą jakieś potańcówki – współlokatorka wskazała na salę z kulą dyskotekową zawieszoną nad parkietem. – Mam nadzieję, że kogoś poznam. Rozwiodłam się siedem lat temu i ciągle szukam prawdziwej miłości – tu cicho zachichotała. – A ty, Lucynka? Masz męża?

Przyznałam, że nie mam i nigdy nie miałam. Owszem, miałam syna z długoletniego związku, ale nigdy nie wyszłam za jego ojca.

– Nie było żadnego rozwodu, podziału majątku ani wielkich dramatów. Syn był już prawie dorosły – opowiadałam nowej koleżance. – Powiem ci, że po tym rozstaniu czułam się jak po rozwodzie… Nagle spałam sama, jadłam sama. No wiesz, taka nauka życia od nowa. Samotnie.

Historia Zosi była zupełnie inna.

Jej rozwód odbył się z hukiem



A potem koleżanka zaczęła wdawać się w kolejne romanse.

– Ale znaleźć przyzwoitego faceta nie jest łatwo – podsumowała. – Co nie znaczy, że daruję sobie poszukiwania, ha ha! Myślisz, że tu będzie na kim oko zawiesić?

Już na kolacji okazało się, że panowie stanowili w porywach dwadzieścia procent wszystkich kuracjuszy. Ja jakoś nie czułam potrzeby szukania sobie „chłopaka”, ale na ładnej twarzy Zosi widziałam determinację do walki z tymi wszystkimi elegantkami, które nieprzerwanie lustrowały salę.

Następnego dnia zaczęłyśmy zabiegi i kiedy spotkałyśmy się na obiedzie, współlokatorka była mocno ożywiona.

– Poznałam kogoś! – ekscytowała się. – Ma na imię Jurek, jest z Podkarpacia i wprawdzie ma żonę, ale im się nie układa. Musisz go poznać, powiesz mi, co o nim myślisz!

Krępowała mnie jej otwartość w sprawach męsko–damskich



Kiedy zeszłyśmy na kolację, okazało się, że pan Jerzy już siedzi przy naszym stoliku.

– Dzisiaj wieczorek zapoznawczy – poinformował nas. – Mam nadzieję, że lubisz tańczyć, Lucynko, bo będziemy mieć muzykę na żywo. Zosia i ja zamierzamy zostać na parkiecie aż nas z niego zniosą.

Poczułam skurcz w żołądku. Nigdy nie lubiłam imprez, głośnej muzyki i podchmielonych ludzi wyciągających mnie na siłę do tańca. Po rehabilitacji byłam też zmęczona i właściwie to marzyłam o tym, by po kolacji położyć się do łóżka z kryminałem i czytać aż do uśnięcia.

Nie było jednak siły, żeby odmówić Zosi. Kiedy powiedziałam, że wolałabym odpocząć, zrobiła mi wykład, że nie mogę się zamykać w czterech ścianach, bo to niezdrowo dla psychiki.

– Zupełnie jak mój eksmąż – pokręciła z dezaprobatą głową. – Dla niego udany wieczór oznaczał film na DVD i popijanie herbaty. Albo układanie puzzli. Dasz wiarę? Facet po pięćdziesiątce układał puzzle!

Powiedziała to takim tonem, że nie odważyłam się przyznać, iż sama lubię… kolorowanki. To coś jak puzzle, tylko, że można być bardziej kreatywnym. Zafascynowały mnie, kiedy miałam do zagospodarowania wolne wieczory i po kilku latach skompletowałam całe albumy pokolorowanych obrazków. Nie sądziłam, że to powód do wstydu.

Poszłam na tę potańcówkę i żałowałam każdej minuty, którą tam spędziłam. Moja współlokatorka wywijała na parkiecie, piła kolejne szoty z panem Jurkiem i coraz bardziej namolnie wyciągała mnie na parkiet, a ja obmyślałam wiarygodne wymówki, żeby się stamtąd wyrwać.

Reszta turnusu była dokładnie taka sama jak pierwsze dwa dni. Zosia bawiła się na całego i usiłowała mnie wciągnąć do swojego towarzystwa – miała już trzy nowe koleżanki i współlokatora pana Jurka, z którymi spędzała wieczory na kartach i zabawie.

– Ej, nie bądź nudziarą! – przewracała oczami, kiedy wymawiałam się od łażenia po lokalnych nocnych klubach – Jesteś jeszcze młoda, a zachowujesz się jakbyś miała z dziewięćdziesiątkę – strofowała mnie, kiedy nie chciałam się umówić na randkę z jakimś jej kolejnym znajomym, któremu ponoć wpadłam w oko.

W końcu turnus szczęśliwie dobiegł końca.



Zaczęłyśmy się pakować, ale Zosia wyglądała na nieszczęśliwą, więc zapytałam, o co chodzi.

– O Jurka – odpowiedziała szczerze – Coś do niego czuję, wiesz… A on wraca do żony. Niby mówi, że od dawna chce się rozwieść, ale czy to facetom można wierzyć?

Zrobiło mi się jej żal. To był chyba pierwszy raz, kiedy Zosia zdjęła maskę wiecznej imprezowiczki i szczerze mówiła o tym, co czuła. Pocieszałam ją, dałam kilka rad, a ona patrzyła na mnie z wdzięcznością.

– Jesteś dobrą przyjaciółką – pociągnęła nosem. – Wiesz, w sumie to nigdy nie miałam przyjaciółki. Facetów – tak, ale do kobiet jakoś szczęścia nie miałam. Cieszę się, że się poznałyśmy. Musimy utrzymać ten kontakt! Może przyjechałabyś do mnie na weekend? Tylko my dwie, dobre jedzenie i babskie pogaduchy. Co ty na to?

W pierwszej chwili chciałam odmówić, ale zaraz pomyślałam o moich samotnych niedzielach i o tym, że do końca życia będę ich miała jeszcze całe mnóstwo. Ileż można kolorować wieczorami?

– Dobra – zgodziłam się.

Kiedy przyjechałam do Zosi, przez całe dwa dni byłyśmy tylko we dwie. Opowiadała mi o Jurku, który wciąż do niej dzwoni i mówi, że nie może o niej zapomnieć, o swoich dzieciach, z którymi ma coraz słabszy kontakt i o byłym mężu.

– No i proszę, o wilku mowa – mruknęła, zerkając na wibrujący telefon. – Po co ten patafian chce tu przyłazić?

Akurat zbierałam się do wyjazdu, kiedy eksmąż Zosi napisał, że ma do niej jakąś sprawę i wpadnie na chwilę.

Kiedy wszedł do przedpokoju, od razu pomyślałam, że Zośka jest durna, że pozwoliła mu odejść



Nie chodziło tylko o to, że Marian był postawnym, przystojnym mężczyzną, ale też o to, że otaczała go aura spokoju i wyrozumiałości. Było mi przykro patrzeć, jak przyjaciółka traktuje go ze złośliwością i wręcz wrogością. On był dla niej uprzejmy i okazywał jej szacunek, na który w moich oczach coraz mniej zasługiwała.

– Muszę wezwać taksówkę – rzuciłam w którymś momencie. – Mam pociąg za czterdzieści minut.

– Może cię podwiozę? – zaoferował się Marian. – Zanim taryfa przyjedzie, minie z kwadrans.

Zobaczyłam grymas niezadowolenia na twarzy koleżanki, ale zignorowałam go. Nie chciałam się spóźnić na pociąg. W samochodzie Marian miał ustawioną moją ulubioną stację radiową i kiedy złapałam się na tym, że nucimy razem piosenkę, zrobiło mi się niezwykle wesoło.

Eksmąż Zosi był świetnym facetem – oczytanym, interesującym, z poczuciem humoru. Przy pożegnaniu przytrzymał moją rękę i poprosił, żebym koniecznie dała mu znać, kiedy bezpiecznie dojadę do domu. Zapisałam więc jego numer, a potem spędziłam trzy godziny podróży na rozmyślaniu, co mu powiem przez telefon. Rozmowa jednak okazała się tak swobodna, że nie mogliśmy skończyć jej przez dwie godziny.

Marian często jeździł do biura firmowego w moim mieście i zaprosiłam go na obiad przy następnej okazji. Chyba jeszcze przed tym obiadem wiedziałam, że chcę, by to było coś więcej niż zwykła znajomość. Czułam niezwykłą więź z tym mężczyzną, a kiedy ponownie się spotkaliśmy, zrozumiałam, że jest to uczucie z wzajemnością.

Nie przyszło mi do głowy, że robiliśmy coś złego



Po prostu się polubiliśmy i spędzaliśmy razem coraz więcej czasu. Wyjechaliśmy na tydzień do Krynicy, Marian zaczął rozważać przeprowadzkę.

W tym czasie nie miałam kontaktu z Zosią, ale w końcu, kiedy zadzwoniła, powiedziałam jej, że spotykam się z jej byłym mężem.

– Co? – wrzasnęła w słuchawkę. – Z moim mężem? Którego poznałaś w moim domu? Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Taka cicha woda, a rzuciła się na męża przyjaciółki. Dziwka, zwykła dziwka!

Byłam tak zszokowana tym wybuchem, że nie umiałam przerwać jej wrzasków. Moja uwaga, że to przecież jej BYŁY mąż, jeszcze bardziej ją rozsierdziła.

– Wiesz, co to oznacza? Koniec naszej przyjaźni – ucięła i rzuciła słuchawką.

Przyznam, że chociaż było mi przykro, to nie rozpaczałam po tej „przyjaźni”. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego kobieta, która romansuje z żonatym facetem, dostała histerii, bo ktoś polubił jej byłego męża.

Nie przeprosiłam jej ani nie próbowałam przekonać, że nie robię nic złego. Skupiłam się na swoim związku z Marianem i dzisiaj nie spędzam już wieczorów samotnie. To, co powiedziała Zosia, było prawdą – jesteśmy do siebie podobni i to jest wspaniałe.

O niej nie rozmawiamy, bo i nie ma o czym. Żadne z nas nie jest jej nic winne, a to, że ona nie akceptuje naszego związku nie jest naszym problemem.

Chociaż pamiętamy, że to dzięki niej się spotkaliśmy. Może kiedyś jej za to podziękujemy. O ile będzie na to gotowa.

