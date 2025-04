Przez długi czas nie dopuszczałem do siebie myśli, że moje jedyne dziecko mogło wykazać się taką głupotą, by zażyć jakąś chemiczną substancję niewiadomego pochodzenia. I to nie był pierwszy raz! Jak ja mogłem niczego nie zauważyć?

– Nic innego panu nie powiem – lekarz rozłożył ręce. – Przywieziono ją w stanie krytycznym. Dobrze, że miała w kieszeni tę torebkę po substancji, bo inaczej działalibyśmy zupełnie na ślepo i tylko objawowo. Na szczęście mieliśmy już do czynienia z tym dopalaczem.

Przełknąłem ślinę i spojrzałem na lekarza

Jeśli mi nawet współczuł, nie było tego widać. Wyglądał raczej na rozdrażnionego. Ale byłem ojcem pacjentki, należały mi się jakieś wyjaśnienia.

– Ktoś musiał jej to podać – powiedziałem. – Na pewno nie zażyła dopalaczy świadomie… Nie moja córka.

Lekarz wzruszył ramionami, a potem podał mi jakiś kartonik. Wizytówka. Przeczytałem ją i aż mnie zatkało z oburzenia.

– Sugeruje pan, żebym poszedł do jakiegoś ośrodka terapii uzależnień? – wycedziłem. – Przecież moja córka padła ofiarą…

– Proszę pana – przerwał mi. – Nie mam czasu na przepychanki. Gdybym dostawał pięć złotych za każdym razem, kiedy słyszę, że młody człowiek naćpał się czegoś przez przypadek albo mu to podano podstępem, nieźle bym dorobił do pensji. Zrobi pan, jak zechce, to pana dziecko. A teraz przepraszam, inni pacjenci czekają.

Zostałem w mętlikiem w głowie.

„Jak to? Moja ukochana córcia miałaby zażywać takie świństwa? Przecież bym coś zauważył! Niepotrzebny jej żaden odwyk, tylko spokój i czułość w domu”.

– Jeszcze jedno – lekarz wrócił do mnie po chwili. – Niech pan się dobrze zastanowi, czy córka nie zachowywała się czasami dziwnie? Czy nie ukrywała się przed panem, nie miała przyśpieszonej mowy, ruchów? To nie muszą być od razu wyraźne symptomy. Jak się nie wie, czego szukać, łatwo przeoczyć.

Zanim zdążyłem coś powiedzieć, zniknął za drzwiami.

A jednak mu zależało

Nie był takim obojętnym, cynicznym dupkiem, jak mi się z początku wydawało. Po prostu naprawdę miał mnóstwo pracy. Oczywiście Agnieszka nie chciała o niczym słyszeć.

– Nigdzie nie pójdę! – oznajmiła. – Nie jestem żadną narkomanką!

Spojrzałem bezradnie na żonę, a ta uniosła tylko brwi, jakby chciała powiedzieć: „Zacząłeś tę awanturę, to sobie radź”. Także nie chciała przyjąć do wiadomości, że nasze jedyne dziecko może mieć problem z substancjami psychoaktywnymi, jak się nazywa fachowo narkotyki i dopalacze. Ale ja miałem ogromne wątpliwości.

Po rozmowie z lekarzem i powrocie do domu zacząłem sprawdzać w necie informacje o dopalaczach i ich skutkach. Naczytałem się o objawach i kiedy córkę wypisano, coś już wiedziałem.

– Posłuchaj, dziecko – westchnąłem. – Ja wiem, że trudno się przyznać. Ale to zatrucie to nie był twój pierwszy kontakt z dopalaczami, prawda?

Znowu zaczęła krzyczeć i protestować, a Judyta wyszła z pokoju. Nie bardzo mogłem liczyć na żonę, jak widać. Z uporem powtarzała, że kto jak kto, ale Aga jest zbyt mądra, żeby dać się wciągnąć w takie sprawy. Nie pomagały tłumaczenia i pokazywanie jej, że co najmniej kilka razy nasze dziecko wykazywało objawy pasujące do zażywania pewnych grup dopalaczy.

Bagatelizowała moje uwagi i twierdziła, że dopiero kiedy się wie, na co patrzeć, można podejrzewać córkę o przygody z jakimiś świństwami.

– Przysięgam na krzyż i na moje życie, że nie zażywałam takich rzeczy! – oświadczyła Agnieszka, kiedy jej matka wróciła, gdy krzyki ucichły.

Koniec końców byłem bezradny. Ale pocieszałem się myślą, że skoro przysięga, to musi być prawda. Przecież moje dziecko nie odważyłoby się dawać tak uroczystego słowa, gdyby było ono kłamstwem. Tydzień później przybiegł do mnie zdyszany sąsiad, Mareczek, starszy mężczyzna z parteru.

– Panie, chodź pan! – wyciągnął mnie na korytarz jak stałem, w domowych klapkach. – Musisz pan to zobaczyć!

– Ale co? Niech pan poczeka, tylko się ubiorę.

– Panie, nie ma czasu! Tam za blokiem Agnieszka…

Nie słuchałem już, co dalej mówi, gnałem po schodach na dół. Wyskoczyłem z bramy i popędziłem za węgieł budynku. Usłyszałem jakieś nieludzkie jęki i wycie, zobaczyłem grupkę młodzieży. Część z nich znałem, ale było też parę obcych twarzy. Na mój widok wszyscy zgodnie prysnęli i odsłonili mi widok.

Koszmarny widok…

– Aaaaaa… Ghhhh… Aaaaa!

Na ścieżce, przecinającej duży klomb oddzielający bloki, leżała moja córka! Właściwie nie tyle leżała, co tarzała się, uderzała rękami w ziemię, darła trawę i żwir. Podbiegłem, chwyciłem ją w objęcia. Spojrzała na mnie dzikim wzrokiem. To nie były oczy mojej córki. A potem zaczęła się wyrywać. Nie do uwierzenia, ile miała siły. W dodatku czułem, że jest cała rozpalona.

Zupełnie jakbym próbował chwycić węgielek. Od razu przypomniały mi się informacje, że po niektórych dopalaczach temperatura ciała rośnie ponad czterdzieści jeden stopni, a to jest groźne dla życia.

– Co się stało? – Judyta przybiegła, stanęła o dwa kroki i patrzyła, jak szarpię się z Agą.

– Co tak sterczysz? – wrzasnąłem, nie panując nad sobą. – Dzwoń po pogotowie i pomóż mi ją utrzymać!

Wokół nas gromadził się tłumek sąsiadów, ale nie zastanawiałem się nad tym, czy mi wstyd. Wszystkie siły skupiałem na walce z córką. Razem z pogotowiem przyjechała policja. I bardzo dobrze, bo dopiero czterech dorosłych mężczyzn zdołało unieruchomić miotającą się Agę na tyle, żeby przymocować ją do noszy.

– Masz jeszcze jakieś wątpliwości? – spytałem z goryczą, kiedy wsiadaliśmy z żoną do samochodu, żeby jechać do szpitala.

Nie odpowiedziała.

Po policzkach spływały jej łzy

– Dopalacze to wyjątkowe świństwo – powiedział terapeuta w ośrodku leczenia uzależnień. – Jeśli człowiek bierze konkretny narkotyk, to oczywiście szkodzi sobie, wyniszcza ciało i duszę, ale przynajmniej wie, jakie będą skutki zażycia. Przy dopalaczach nigdy nic nie wiadomo. Pojawiają się coraz nowsze substancje, o trudnym do przewidzenia działaniu.

– Ale żeby taka zdolna dziewczyna… – Judyta znów zaczęła płakać.

– Cóż – terapeuta potarł czoło. – Uzależnienie nie wybiera. Niektórym się zdaje, że dziewczęta są rozsądniejsze, mniej zagrożone, że rzadziej sięgają po takie rzeczy.

– A nie jest tak? – zdziwiła się Judyta.

Mężczyzna pokręcił głową i zaczął jej tłumaczyć to, co ja już wyczytałem. Chociaż w jego ustach było to bardziej uporządkowane. W każdym razie, dziewczęta, szczególnie nastolatki, jak nasza córka, podejmują zachowania ryzykowne tak samo często, jak chłopcy.

– Rodzice mają tendencje do wybielania swoich dziecka – mówił terapeuta. – Przecież pierwszą reakcją pani było: „Moja córka? Niemożliwe”. Pana zresztą też.

– Zgadza się – mruknąłem. – I nigdy sobie nie wybaczę, że tak łatwo odpuściłem, uwierzyłem, że to był tylko pojedynczy incydent. Chciałem w to wierzyć, taka jest prawda. Powinienem jej lepiej pilnować!

– Dobrze, że zdaje pan sobie z tego sprawę – odparł mężczyzna. – Ale w tamtym momencie już by pan i tak wiele nie poradził samą wzmożoną kontrolą. Rozmawiałem z Agnieszką. Ona zażywa dopalacze od dłuższego czasu, wie, gdzie je kupić, jest wyszkolona, co mówić, kiedy wrócić do domu, żeby nie było zbyt dużo widać. W przypadku młodych ludzi, którzy zażywają te substancje to cała wiedza tajemna.

Spojrzałem na Judytę

Gdyby nie brak wsparcia z jej strony, zabralibyśmy Agę do tego ośrodka od razu i nie byłoby przynajmniej ostatniego incydentu. Lekarze stwierdzili, że to cud, iż nie straciła wątroby. Zażyła coś wyjątkowo jadowitego. Nic jednak nie powiedziałem. Co z tego wyniknie, że dołożę żonie? Tylko ją jeszcze bardziej przybiję, a przecież potrzebna nam teraz siła, żeby przez to wszystko przejść.

– Wyciągniecie ją z tego? – spytała Judyta. – Po odwyku będzie już dobrze?

Terapeuta zacisnął usta w wąską kreskę i milczał chwilę, zanim odpowiedział.

– Mamy tutaj zasadę, żeby mówić prawdę, niezależnie od tego, jak może być przykra. A prawda jest taka, że większość naszych podopiecznych prędzej czy później znów zaczyna brać i wracają do nas… – zawiesił głos, po czym dokończył, z wyraźną przykrością: – Jeśli wcześniej nie umrą. Nikt nie wie, jak wielkie śmiertelne żniwo zbierają dopalacze, trudno o wiarygodne statystyki, ale jest tego dużo.

Judyta rozpłakała się, a mężczyzna ciągnął dalej.

– Ale jest też grupa, która wychodzi z uzależnienia i żyje normalnie. Trzeba mieć nadzieję, że Agnieszka okaże się rozsądna i wytrwała. A państwo będą musieli udzielić jej ogromnego wsparcia.

Przytuliłem żonę.

– Poradzimy sobie – zapewniłem. – Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie…

