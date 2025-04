Kiedy nasz tata poznał w sanatorium panią Elę, ucieszyłyśmy się, bo naszym zdaniem szkoda było, żeby taki człowiek jak on, w całkiem jeszcze dobrej formie, spędzał całe dnie samotnie. Ani ja, ani Aśka – moja siostra – nie miałyśmy tak dużo wolnego czasu, żeby zapewnić mu codziennie jakieś atrakcje, na które po cichu chyba liczył. Obie byłyśmy mężatkami, miałyśmy dzieci, domy na głowie i swoje życie zawodowe. Aśka pracuje w biurze rachunkowym, a ja jestem pielęgniarką. Po całym dniu bieganiny, rzadko kiedy udawało nam się wygospodarować chwilę dla taty.

Dlatego sprawiedliwie podzieliłyśmy tydzień i biegałyśmy do niego na zmianę – raz ja, raz Aśka. Przynosiłyśmy mu obiad w słoikach, chwilę pogadałyśmy o pogodzie i o tym, co ostatnio nadawali w telewizji. Chociaż nie poświęcałyśmy mu tyle czasu, ile byśmy chciały, to i tak dawało nam się to we znaki, bo tata mieszkał na drugim końcu Chorzowa i ani myślał o przeprowadzce gdzieś bliżej, ani wprowadzaniu się do którejś z nas. Może nie byłoby to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale na pewno wygodniejsze niż to codzienne bieganie.

Tata lubił aktywny tryb życia, jakby nic sobie nie robił z tego, ile ma lat. Brakowało mu jednak kogoś, z kim mógłby swoje plany realizować. Panowie w jego wieku zdecydowanie opowiadali się za spacerem albo pogaduszką na ławce. Tymczasem nasz ojciec łapał za rower albo kijki do nordic walkingu i tyle go było widać. Nieraz zazdrościłyśmy mu tej werwy i krzepy.

Spotkanie pokrewnej duszy w pewnym wieku staje się bardzo trudne. Na szczęście naszemu tacie się udało. Pojawiła się pani Ela...

– Świetnie, że ją poznałeś – powiedziałam, gdy tata pochwalił się nową znajomością.

– Ona też lubi podróże! – tata był bardzo podekscytowany.

Odkąd zmarła nasza mama, nigdzie nie jeździł, a dalekie wycieczki to zawsze był jego konik. Ucieszyłam się, kiedy powiedział, że za tydzień lecą wraz z panią Elą do Hiszpanii. Seniorzy po sezonie mogli liczyć na spore zniżki, więc dwutygodniowy pobyt miał ich niewiele kosztować.

– Wszystko dobrze, niech sobie lecą, ale kiedy ją w końcu poznamy? – Aśka nie dawała mi spokoju.

Jakoś specjalnie mi się do tego nie spieszyło. Byłam zadowolona, że ojciec jest szczęśliwy i że znowu żyje swoim życiem. Zupełnie nie obchodziło mnie ani jak ta cała pani Ela wygląda, ani jaka jest.

– Grunt, że tacie z nią dobrze – uspokajałam Asię, ale ona nie dawała za wygraną.

– Kiedy wrócą, zaproszę ich na obiad – zdecydowała.

– Jak chcesz – powiedziałam, bo mnie ten pomysł ani ziębił, ani grzał.

Tata nadal mieszkał u siebie, pani Ela u siebie, czasem tylko zdarzało się, że któreś u któregoś zostawało na weekend. Brałam to za miłą, ale bądź co bądź luźną znajomość. „Zresztą, gdyby tata chciał, sam dokonałby w końcu prezentacji” – myślałam.

Moja siostra niecierpliwie czekała, aż ojciec ze swoją przyjaciółką wrócą z urlopu. Wiadomości, które nam stamtąd wysyłał sugerowały, że jest zachwycony nie tylko miejscem, ale i swoją towarzyszką podróży. Cieszyłam się jego szczęściem. Natomiast Aśka z jednej strony była zadowolona, że jest ktoś, z kim tata dobrze się czuje, ale z drugiej – jakiś jej wewnętrzny głos nie akceptował takiego zachowania.

– Wiesz, niby się cieszę, ale jednak zakochany ojciec to trudny temat – powiedziała wprost pewnego dnia.

– Wolałabyś, żeby sfrustrowany siedział przed telewizorem i wspominał mamę? – powiedziałam ostro. – Uważam, że w każdym wieku trzeba walczyć o szczęście, a nasz ojciec jak nikt inny na nie zasługuje. Do końca był przy mamie, opiekował się nią i do dziś czule ją wspomina. Co innego, gdyby ją zdradził, zostawił, rozwiódł się i swoje uczucia skierował na inną kobietę, wtedy i ja na pewno krytykowałabym jego wybór, a tak?

– Chyba masz rację – przyznała w końcu Aśka, na którą ten mój monolog podziałał jak kubeł zimnej wody.

Ale od zapoznawczego obiadu nie chciała odstąpić.

– Tak czy siak, musimy poznać tę panią Elę – powiedziała.

Kiedy tylko tata wrócił z wakacji, Aśka przedstawiła mu swoją propozycję. Ku mojemu zaskoczeniu ojciec od razu się zgodził, a nawet obiecał przynieść ze strychu stare dębowe krzesła, po które chodził tylko z powodu ważnych uroczystości takich jak urodziny któregoś z nas czy święta. Czułam, że ta pani Ela musi być dla niego kimś naprawdę ważnym.

– Mogłabyś zrobić ten swój pyszny sernik – uśmiechnął się do mnie porozumiewawczo i dodał: – Ona też na pewno się ucieszy z tego spotkania.

W sumie to nawet przyzwyczaiłam się do myśli, że ta pani Ela w jakimś sensie należy już do naszej rodziny, dlatego zaciekawiona zapytałam:

– Mieszka sama? Z dziećmi?

– Sama. Jej starszy syn jest lekarzem, a młodszy pracuje na uczelni, gdzie wykłada grafikę, a właśnie… – tata urwał w połowie i poprosił, żebym zawołała Aśkę, która w kuchni odgrzewała zupę.

Kiedy przyszła, powiedział wprost:

– To trochę niezręczna sytuacja. Otóż, kiedy poznaliśmy się z Elą i rozmawialiśmy na sanatoryjnej ławeczce, z kontekstu tak jakoś zrozumiała, że ty Asiu jesteś główną księgową, a ty Martusiu – lekarką. Nie prostowałem tego wtedy, bo nie sądziłem, że ta znajomość tak się rozwinie. Tymczasem nadal się spotykamy… – zawiesił głos.

Nie wiedziałam, co powiedzieć. Ja na jego miejscu od razu bym wyjaśniła, że córka, choć pracuje w biurze rachunkowym, to jest tylko szeregową pracownicą, a druga – nie jest po medycynie tylko po liceum medycznym.

Ale kiedy tata dokończył swój wywód, już zupełnie osłupiałam:

– Myślę, że lepiej będzie, gdy tak zostanie – uznał.

Poczułam, że ojciec zwyczajnie się nas wstydzi! Kiedy usłyszał, że synowie tej Eli są po studiach, wstyd mu się chyba zrobiło córek, które nie mają wyższego wykształcenia i zaczął konfabulować! Czegoś takiego się po własnym ojcu nie spodziewałam! Sam jest emerytowanym górnikiem po zawodówce, a przed tą swoją przyjaciółką zgrywa nie wiadomo kogo.

– Ciekawe, co jeszcze jej naopowiadałeś? – zapytałam ostro.

Aśka też miała nietęgą minę.

– To nie było celowe, zrozumcie! – próbował tłumaczyć tata, ale każdy argument tylko go pogrążał, więc poprosiłam, żeby dał już spokój.

Kiedy wieczorem szłyśmy do swoich domów, nie było nam do śmiechu.

– Nie ma co brać tego do siebie – machnęłam na całą sprawę ręką, bo nie chciałam już do tego wracać.

Jednak żal pozostał. Czy bycie zwykłą pielęgniarką lub księgową to wstyd? Dla mojego taty chyba tak... To boli.

