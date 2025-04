Pochodzimy z Sebastianem z jednej wsi, z biednych rodzin. Nasze dzieciństwo przypadło na czas, kiedy pegeery padały jeden po drugim i dla naszych rodziców brakowało pracy. Pamiętam smutne betonowe osiedle zaniedbanych bloków i to, że prawie każdy sąsiad hodował świnię w garażu. Na samochód nie było stać nikogo w okolicy. Te świnie bito na specjalne okazje. Na co dzień jadało się „kiszkę”, czyli gotowane ziemniaki zmielone z kapustą i tłuszczem. To wszystko pakowano właśnie do kiszki zwierzęcej i odsmażano na patelni, jak kaszankę.

Mieliśmy zaledwie po kilka lat, kiedy Sebastian stwierdził:

– Jak już będę dorosły, to się z tobą ożenię!

– A nie ze swoją mamą? – zdziwiłam się. Wszyscy chłopcy w naszym wieku chcieli się żenić ze swoimi mamami, a Sebek ze mną. Byłam bardzo dumna!

Już jako nastolatek mój przyszły mąż nadal nie odstępował mnie na krok. A mi nawet do głowy nie przyszło, że mogę z kimś innym niż z nim pójść w sobotę na zabawę. Zresztą wszyscy wiedzieli, że tam, gdzie jest Marzena, tam zaraz obok wyrasta Sebastian.

Nikt nie śmiał z nim zadzierać, bo był nie tylko silny, ale i obracał się we właściwym towarzystwie. Już w połowie podstawówki wszedł do paczki miejscowych twardzieli, którzy trzęśli całą okolicą. Nawet stare chłopy się ich bały i wolały im schodzić z drogi. Po prawdzie, nie słyszałam, żeby bez powodu krzywdzili ludzi. Raz czy dwa Sebek przywalił komuś w mojej obronie, i to wszystko. Ale na wsi to było normalne, że chłopaki się bili. Poza tym, dzięki dobrym znajomościom Sebastian coraz rzadziej cierpiał na brak gotówki. Stać go było i na słodycze, i na koraliki dla mnie, i na wypad do miasta.

Nie pytałam, skąd ma tyle pieniędzy

Pobraliśmy się tuż po maturze.

– Przysięgam, że już nigdy nie będziesz biedna! – powiedział mi mój mąż, gdy odchodziliśmy od ołtarza. Byłam pewna, że dotrzyma słowa i wiedziałam także jedno: nie powinnam się dopytywać, skąd bierze pieniądze.

Nauczyłam się tego już w szkole średniej, gdy przyjechał po mnie nowym motocyklem. Przestraszyłam się, że mógł go ukraść i spytałam go o to otwarcie. Wtedy zobaczyłam w jego oczach niebezpieczne błyski. Pokazał mi rachunek i zapowiedział, że robi to pierwszy i ostatni raz!

– Niech cię o to głowa nie boli, skąd pochodzi szmal! – zastrzegł.

Przestałam się dopytywać i wiodłam u boku męża spokojne i dostatnie życie. I… puste. Z początku bardzo mi to odpowiadało. Przeprowadziliśmy się do Warszawy, bo Seba postanowił robić interesy na większą skalę. Zbudował dla nas dom z basenem, zatrudnił panią do sprzątania, kucharkę na przychodne. Nie miałam nic innego do roboty, jak tylko biegać od fryzjera do kosmetyczki i stroić się w coraz to nowe ciuszki. Wszystko po to, aby pięknie wyglądać dla mojego ukochanego oraz jego znajomych, którzy podjeżdżali pod nasz dom drogimi, sportowymi samochodami.

Ale co z tego, że miałam wielki dom, sterylnie czysty, wręcz do przesady zadbany? Wolałabym tysiąc razy, aby na kremowych dywanach były ślady brudnych kaloszy, a na skórzanych kanapach plamy po czekoladzie. Brakowało mi w nim życia, tupotu małych dziecięcych nóżek… Dwa śliczne pieski, które dostałam od Sebastiana na urodziny, nie były w stanie zapełnić tej pustki.

Kiedy skończyłam 25 lat, myśli o ciąży i dziecku stały się wręcz obsesyjne. Oboje z Sebastianem przebadaliśmy się gruntownie, konsultowałam się z wieloma lekarzami i… nic! Wyglądało na to, że nigdy nie będę mogła mieć dzieci, przynajmniej własnych. Nie umiałam się z tym pogodzić.

– Zawiodłam cię! – szlochałam zdruzgotana. – Jestem jak… jak wydmuszka!

– Kochanie, nigdy tak o sobie nie myśl! – tulił mnie Sebastian.

– Ale ja tak nie potrafię. Nie mam żadnego celu w życiu!

– Co ty mówisz? – dziwił się mąż. – Masz przecież mnie, masz dom i… wszystko.

Zdałam sobie sprawę z tego, że całymi dniami nic nie robię! NIC! Zajmuję się tylko sobą, nawet rodzinę przestałam odwiedzać, tylko wysyłałam im jakieś pieniądze, jak jałmużnę… A przecież mogłabym coś osiągnąć, gdzieś pracować, miałam naprawdę dobrze zdaną maturę!

– Żona Karola prowadzi butik i bardzo to lubi! – przypomniał sobie kiedyś Sebastian. – Jak chcesz, to kupię ci taki sklep.

„On naprawdę nie rozumie, o co mi chodzi… – przemknęło mi wtedy pierwszy raz przez głowę. – Nie mam zamiaru całymi dniami grzebać się w drogich ciuchach, nie jestem pustą lalką!”

I od razu poczułam się jeszcze gorzej. Sebastian tak się stara, a mnie ciągle jest źle!

„Muszę się zastanowić, co robić, aby poczuć się wartościowym człowiekiem!” – postanowiłam.

Zostałam wolontariuszką w ośrodku

Na pomysł wpadłam zupełnie przypadkiem. Kiedy zbliża się termin rozliczania podatków, wiele organizacji nawołuje, żeby im oddać 1% swojego dochodu. Zobaczyłam ogłoszenie katolickiego stowarzyszenia pomagającego dzieciom z uzależnieniami…

– Kochanie, damy im trochę naszych pieniążków? – przymiliłam się wtedy do Sebastiana.

– Jeśli tylko cię to uszczęśliwi – mruknął, notując numer konta dla swojej księgowej.

Ale mnie to nie wystarczyło. Po kilku dniach, tknięta jakimś wewnętrznym impulsem, zadzwoniłam do tego samego stowarzyszenia z pytaniem, czy nie potrzebowaliby pomocy.

– Stale poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby na przykład odrabiać lekcje z naszymi podopiecznymi – usłyszałam. – Zapraszamy, kiedy tylko będzie pani miała czas!

Wybrałam się do nich jeszcze tego samego popołudnia, ubrana najskromniej, jak tylko się dało. Od drzwi przytłoczył mnie ogrom panującego tam nieszczęścia. Te wszystkie dzieci… Niektóre były dopiero w szkole podstawowej, a już uzależniły się od używek, które zniszczyły im życie! Od alkoholu, a co najgorsze, także od narkotyków.

– Wyciągamy ich z bagna. Staramy się pomóc im zacząć wszystko do nowa – usłyszałam od kierowniczki.

Dzieciaki mieszkały na co dzień w ośrodku, w bardzo skromnych warunkach. Chodziły normalnie do szkoły, a po zajęciach karnie wracały. Były często badane na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie, miały też przeszukiwane torby i pokoje.

– Karzemy każde wykroczenie natychmiastowym wykluczeniem z ośrodka! – dowiedziałam się.

– A czy te dzieci w ogóle mają dokąd wracać? – przejęłam się.

– Jedne tak, inne nie bardzo… To są dzieciaki z naprawdę bardzo różnych środowisk. Zdziwiłaby się pani, ale nie wszystkie pochodzą z rodzin alkoholików… Ten chłopiec przy oknie, Krzyś, ma bardzo dobrze sytuowanych rodziców, oboje są prawnikami – kierowniczka wskazała na drobnego blondynka skupionego na czytaniu książki. – Dostawał wysokie kieszonkowe i dlatego było go stać na kupowanie amfetaminy, a potem twardszych narkotyków. Rodzice zajęci karierą niczego nie zauważali… Okazało się, że nie dają sobie rady z ratowaniem własnego dziecka! Odtrucie organizmu to jedno, a dopilnowanie, aby dzieciak nie zaczął znowu brać, to inna historia. Dlatego trafił do nas.

Dzieciaki, chociaż często naprawdę bardzo się starały, miały kłopoty z nauką. Nie potrafiły się skoncentrować, zapominały szybko tego, czego się przed chwilą nauczyły… Czasami miałam wrażenie, że uprawiam prawdziwą orkę na ugorze. Ale za to każdy dobry stopień, który przynosiły w zeszycie, przywracał mi znowu wiarę w to, co robiłam!

Początkowo przychodziłam do ośrodka raz w tygodniu, potem coraz częściej. Wreszcie miałam zajęte prawie wszystkie popołudnia. Nie tylko pomagałam w lekcjach. Kiedy nabrali do mnie zaufania, zaczęli zwierzać się ze swoich problemów! Opowiadali mi historie ze szkoły, dziewczyny plotkowały o chłopakach. Byłam dla nich kimś w rodzaju psychoterapeutki i powierniczki.

– Krzysiu, a jak ty kupowałeś narkotyki? Chyba trudno jest znaleźć takiego handlarza – odważyłam się zapytać kiedyś swojego ulubieńca.

W głowie mi się nie mieściło, że zaczął brać, gdy miał 12 lat!

Popatrzył na mnie jakoś tak ironicznie i roześmiał się.

– Pani to jest strasznie nieżyciowa! – stwierdził.

Okazało się, że w jego szkole, prywatnej elitarnej podstawówce, narkotyki były łatwo dostępne!

– Amfę sprzedawał kolega z równoległej klasy. Wszedł w spółkę z dilerem, który wcześniej stał pod szkołą. Dzięki temu zawsze miał darmową działkę dla siebie – wyjaśnił Krzyś.

– I nie bał się policji?

– Może i się bał, ja tam nie wiem… – wzruszył ramionami. – Zresztą kto miałby go wsypać? Koledzy? Każdy potrzebował działkę przed testem, klasówką!

I tak dowiedziałam się, że dzieciaki biorą, aby zakuwać do późnej nocy, zdobyć jak najlepsze stopnie, dostać jak najwięcej punktów na egzaminach i zdać do renomowanego gimnazjum, a potem liceum…

– Rodzice płacą za szkołę, więc wymagają. Nie wszyscy z nas są geniuszami. Ja nie jestem… A po amfie wszystko rozjaśniało mi się w głowie – przyznał Krzyś.

Jak mogłam być tak ślepa?

Nie mogłam mieć do niego pretensji. Tylko do tych rodziców, którzy zajęci zarabianiem kasy, nie zauważyli, co się dzieje z ich dzieckiem. A przede wszystkim do tego sukinsyna, który sprzedawał pod szkołą to badziewie!

– Takich to powinni od razu wieszać, bez sądu! – denerwowałam się, opowiadając wieczorami wszystko Sebastianowi. Ale mój mąż nie lubił tych rozmów.

– Kochanie, bierzesz to sobie za bardzo do serca… – mówił wymijająco i zmieniał temat.

Miałam uczucie, że mnie nie rozumie. Ale gdy oznajmiłam, że idę na studia, nie sprzeciwił się.

– Na pedagogikę specjalną. Chcę lepiej pomagać tym biednym dzieciom – zapowiedziałam.

Zaczęliśmy się od siebie oddalać. Ja miałam moje studia i podopiecznych, Sebek swoją pracę… Jaką? W końcu się dowiedziałam!

Wszystko się rozegrało jednego poranka, kiedy zamiast gosposi z filiżankami gorącej kawy w naszej sypialni pojawili się ludzie w czarnych kominiarkach! W sekundę wytargali mojego męża z łóżka i zakuli go w kajdanki. Przerażona patrzyłam, jak wyprowadzają go z domu w samej piżamie…

– To pomyłka! – krzyczałam, ale nie zwracali na mnie uwagi. Zapakowali do do opancerzonego samochodu i odjechali.

Od razu pojechałam złożyć skargę do prokuratury!

– To pani naprawdę nic nie wie? – pani prokurator mierzyła mnie przenikliwym wzrokiem.

– O czym? – byłam tak zdenerwowana, że trzęsły mi się ręce.

– Pani mąż jest szefem mafii narkotykowej działającej na sporym obszarze Polski! – wycedziła zimno. – Polowaliśmy na niego od kilku lat i teraz udało nam się zdobyć niepodważalne dowody!

Mój Sebek?! Przed oczami mignęła mi jego szczera, otwarta twarz, gdy mieliśmy po kilka lat. Potem zobaczyłam dzieciaki, którym życie złamały narkotyki… Jak on mógł to zrobić? Najgorsze, że ja też korzystałam na nieszczęściu tych dzieci!

Przez miesiąc nie odwiedzałam męża w więzieniu, ani nie chodziłam do ośrodka. Siedziałam w swoim domu i myślałam. W prokuraturze uświadomiono mi, że mogę stracić wszystko.

– Jeśli udowodnimy, że państwa dobra zostały zakupione z pieniędzy pochodzących z przestępstwa – wyjaśniła prokurator.

Mój pusty dom wypełnił się tupotem stóp

Tym się tak bardzo nie przejmowałam. Gorzej, że tyle lat pozostawałam ślepa i głucha! Nie różniłam się niczym od tych rodziców, którzy zaniedbali własne dzieci! Ja także przymykałam oczy na to, co robił mój mąż, nie chciałam wiedzieć, czym tak naprawdę się zajmuje. Przecież tak szybko dorobił się ogromnego majątku! Wiele razy też słyszałam, jak rozmawia ze swoimi wspólnikami lub podwładnymi. Zachowywał się jak Ojciec Chrzestny… Myślałam, że to taka poza, bo… nie chciałam dopuścić do siebie prawdy!

W końcu odważyłam się odwiedzić Sebka w więzieniu.

– Jak mogłeś?! – wyszeptałam tylko na jego widok.

– A jak miałem ci zapewnić dostatnie życie? – odpowiedział.

– Zakochałam się w tobie, gdy byłeś biedny! Chciałam ciebie, a nie pieniędzy! – rozszlochałam się. – Co teraz będzie?

– Pójdę siedzieć – odparł.

– A co ja mam ze sobą zrobić?

– Zabiorą ci dom i inne rzeczy, ale… – zniżył głos. – Na koncie w Szwajcarii ukryłem…

– Sebek! Ja nie mówię o kasie! – przerwałam mu zdenerwowana. – Pytam, jak mam żyć ze świadomością, że wepchnąłeś w bagno wszystkie te biedne dzieci, które teraz ja usiłuję z niego wyciągnąć! A ilu nie uda się już uratować?

– To był biznes, nic więcej – zaczął, ale urwał, widząc mój wzrok.

„Jasne! Klienci byli dla niego tylko nic nie wartymi frajerami, którzy się szprycują! On nie znał ich twarzy” – pomyślałam.

– Jest sposób, żeby dom nie poszedł pod młotek – zaczęłam.

– Tak? Niby jaki? – Sebastian podniósł gwałtownie głowę.

– Zapiszesz go towarzystwu, które pomaga narkomanom w wychodzeniu z nałogu!

Miałam już wcześniej obgadaną tę sprawę z panią prokurator, która przeprowadziła drobiazgowy wywiad na mój temat. Była zdumiona tym, że żona znanego gangstera całe popołudnia spędza, opiekując się dziećmi, które jej mąż wraz ze swoimi wspólnikami wpędził w nałóg. To ona właśnie naprowadziła mnie na pomysł, jak zgodnie z prawem przeprowadzić darowiznę willi.

Sebastian był zaskoczony, ale zgodził się na wszystko.

Zanim rozpoczął się proces mojego męża, dzieci przeprowadziły się już do nowego domu z ogrodem i basenem. Moje niegdyś puste pokoje wypełniły się tupotem ich stóp, tak jak sobie kiedyś wymarzyłam… A ja? Po pięciu latach studiów zdałam egzamin magisterski i teraz mogę naprawdę fachowo pomagać tym dzieciakom. Zostałam etatowym pedagogiem w ośrodku, zarabiam więc na siebie sama i niepotrzebne mi konta w Szwajcarii. Poza tym – zgodnie z prawem – odmówiłam zeznawania przeciwko mężowi. Jak wyjaśniłam pani prokurator, Sebek zawsze był dobrym mężem i dawał mi to, o czym zamarzyłam.

