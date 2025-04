Pięć lat szczęśliwego małżeństwa. Nic nie zapowiadało katastrofy. Więc co się stało, że mąż nagle zapadł się pod ziemię? Czekałam na niego przez kolejne miesiące, lata, żyjąc w stanie zawieszenia między rezygnacją a nadzieją.

Reklama

Moje życie toczyło się sielankowo. Szczęśliwe dzieciństwo, dobre liceum, wymarzone studia, wspierający rodzice, którzy pomogli mi otworzyć mały, ale własny gabinet dentystyczny. Praca, przyjaciele, randki, parę związków, wreszcie Artur, miłość jak z bajki, ślub, jedna córka, druga córka…

Po pięciu wspólnych latach nadal byliśmy zakochani w sobie jak licealiści. Wyznania, komplementy, kwiaty, prezenciki, romantyczne wypady we dwoje, podczas których dziadkowie zajmowali się wnuczkami, za które daliby się pokroić. Znajomi zazdrościli mi rodziny i małżeństwa, w którym rzeczywiście rozmawialiśmy, a nie, jak oni, tylko dzieliliśmy się informacjami, nie dostrzegając siebie ani swoich potrzeb. Doceniałam to, jakie mam szczęście i starałam się, by nasza bajka trwała i trwała…

Gdy pewnego wieczoru Artur nie wrócił z pracy na czas, zaniepokoiłam się, a po kilku kolejnych, nerwowych godzinach, niepokój przerodził się w przerażenie. Zdarzało mu się wracać później – praca przedstawiciela handlowego nie ma stałych, regularnych ram – ale zawsze informował, gdy przedłużyło mu się spotkanie albo utknął w korku.

Gdy dzwoniłam, włączała się poczta głosowa. Nie wierzyłam, że facetowi, który trzyma dwa powerbanki w samochodzie, mogła rozładować się bateria… Więc co się stało?

Rano zgłosiłam zaginięcie na policji



To było potworne doświadczenie. Przepytywanie jak przesłuchanie, o różne szczegóły, także intymne, gdzie może być, kogo zna, jak był ubrany, czy wiem, czy podejrzewam, że mógłby, że chciałby… Nic nie wiedziałam, niczego nie podejrzewałam…

A potem czekanie. Czekanie na informację, na cud, przeplatane strachem o to, że przyjdą albo zadzwonią z najgorszą wieścią. Nie mówiłam nic córkom, nie chciałam, żeby się bały i martwiły, nie chciałam, by zadawały pytania, na które nie znałam odpowiedzi. Skłamałam, że tata musiał wyjechać do pracy na kilka dni.

Miałam nadzieję, że w ciągu tych kilku dni wszystko się wyjaśni, a ja będę mogła obsztorcować Artura, za to, że zgubił telefon i zabalował gdzieś z kolegami, a potem przytulić się do niego i wreszcie spokojnie zasnąć, bo od kiedy zniknął, nie przespałam spokojnie ani jednej nocy.

Tygodnie jednak mijały, a mój mąż jakby zapadł się pod ziemię



Nie było z nim żadnego kontaktu, nie odpisywał na maile, nie pojawiał się też w firmie, co kwalifikowało się jako porzucenie pracy. Nie było go w żadnym szpitalu w Polsce, wiem, bo obdzwoniłam każdą placówkę. Nie było go w aresztach. W kostnicach i noclegowniach dla bezdomnych też. Nikt nie wie, ile łez wylałam, bo tego nie da się zmierzyć.

Ile razy zamierałam, słysząc kroki na klatce. Za każdym razem okazywało się, że to cudze kroki. Nie jego. Dziewczynki płakały i czekały tak samo jak ja. Nie mogłam ich dłużej okłamywać, więc powiedziałam im prawdę, oczywiście dostosowaną do ich wieku.

Powiedziałam, że tata się zgubił i szukamy go, by mógł do nas wrócić i byśmy znowu mogli być wszyscy razem, szczęśliwi jak wcześniej. Niestety, poszukiwania nie przynosiły żadnego efektu, a ja powoli uczyłam się być samotną matką bez prawa do alimentów czy renty po zmarłym mężu. Było ciężko.

Co rano wstawałam i modliłam się w duszy, by mieć dość siły



Przetrwanie każdego kolejnego dnia bez niego było wyzwaniem. Najbardziej dobił mnie fakt, że nie wiedziałam, co się stało. To prawda, że niewiedza jest najgorsza. Człowiek jest silny i zniesie wszystko, nawet śmierć ukochanej osoby.

Ale chciałam mieć jego grób, chciałam móc się pożegnać, chciałam mu postawić ten cholerny, marmurowy pomnik, mieć możliwość zapalenia znicza, położenia kwiatów, porozmawiania z nim, choćby mi nie odpowiadał. Nie miałam nawet tego.

Nie wiedziałam, czy gdzieś tam jest, uwięziony, nękany, torturowany i czeka na ratunek czy leży w jakimś dole, zszargany, zmasakrowany, zapomniany, od dawna nieżywy… Po nocach śniły mi się najgorsze rzeczy. Żyłam na lekach uspokajających, a musiałam przecież jeszcze troszczyć się o dziewczynki i dbać o pacjentów. Porządnie dbać, bo mój gabinet był teraz dla nas jedynym źródłem utrzymania.

Ciężko przeżyłam pierwszą rocznicę nieobecności Artura. Przepłakałam noc, rozpamiętując każdą chwilę ostatniego wspólnego dnia. Pamiętałam, w co był ubrany, gdy wychodził, pamiętałam jego pocałunek na do widzenia. Pamiętałam, jak pachniał…

Zresztą jego perfumy nadal stały w łazience i gdy samotność doskwierała mi najbardziej, skrapiałam nimi poduszkę, by choć ten zapach dawał mi w nocy ułudę jego obecności.

Następnego dnia musiałam jednak wstać i iść dalej przez życie, które nie zatrzymało się, bo mój mąż zniknął, nie zawiesiło się jak komputer i nie chciało czekać wraz ze mną. To ja, tylko ja, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, czekałam, żyjąc w stanie zawieszenia. Pomiędzy jego zniknięciem a powrotem, śmiercią, jakąkolwiek wieścią.

Czasem w złości groziłam mu różnymi karami, gdyby wreszcie wrócił. No bo jak mógł tak sobie wyparować? Nie potrafiłam wymyślić żadnego wiarygodnego powodu, dla którego można zniknąć z życia rodziny na cały rok, a potem ot tak sobie wrócić.

A jednak wiedziałam, że gdyby stanął w drzwiach, z ulgą i radością rzuciłabym mu się na szyję. Kolejny rok. I następny.

Nie wiedziałam, czy nadal jestem żoną czy wdową



Rodzina namawiała mnie na rozwód, żebym mogła ułożyć sobie życie od nowa. Nie miałam ochoty na układanie sobie życia, szukanie nowego partnera, zbliżałam się do czterdziestki i chciałam po prostu spokoju. I uśmiechu na buziach moich córek. Hela kończyła właśnie osiem lat, Basia sześć. Były takie cudowne, mądre i kochane.

Bolało mnie, że ich ojciec tego nie widzi, nie doświadcza. W końcu się poddałam. Miałam dość czekania na coś, co być może nigdy nie nastąpi. Pogodziłam się z faktem, że najprawdopodobniej nigdy nie poznam prawdy. Nie miałam na to żadnego wpływu.

Moje zamartwianie się i czekanie niczego nie zmieni. Będzie, co ma być. Jest tu i teraz. Rodzice zabrali wnuczki do siebie na tydzień, a ja postanowiłam złapać oddech w jakimś ciepłym i ładnym miejscu. Tylko ja, słońce i plaża. Padło na południe Francji.

Zapomniałam, że relaks może być taki cudowny. Leżałam na plaży, pływałam w morzu, zwiedzałam. Łaziłam godzinami po targach i maleńkich sklepikach, wyszukując różności dla dziewczynek, które chciałam im sprezentować i jadłam pyszności od rana do wieczora. Pierwszy raz od trzech lat nie myślałam w każdej godzinie o moim mężu.

I wtedy go zobaczyłam



Myślałam, że zwariowałam, że umysł płata mi figle albo że z powodu ciemnych szkieł okularów po prostu pomyliłam go z kimś podobnym, ale nie. Zdjęłam okulary i podeszłam bliżej. To był on! Cały i zdrowy. Trzymał na ręku małego chłopca, który bez wątpienia był jego synem. Rysów twarzy nie da się podrobić! Po chwili podeszła do nich smukła, czarnoskóra kobieta, którą mój mąż czule pocałował.

Wtedy uświadomiłam sobie, że to, co wzięłam za mocną opaleniznę dziecka, jest po prostu ciemniejszym odcieniem skóry. Stałam tam jak wryta, a oni poszli sobie dalej. Nie, nie sparaliżowało mnie.

Jak przywiązana do nich sznurkiem ruszyłam za nimi. Szłam w bezpiecznej odległości, obserwując ich i kryjąc się za plecami turystów. Potem chowałam się za drzewami, gdyż skończyła się okolica, po której zwykle włóczą się wczasowicze, a zaczęła tubylcza dzielnica domów jednorodzinnych.

I do jednego z takich domów weszła urocza rodzinka, którą śledziłam. Biały domek, samochód na podjeździe, rowerek biegowy tuż przy drzwiach… Zakręciło mi się w głowie. Artur żył? Żył i mieszkał na południu Francji, w niewielkim domu, z czarnoskórą kobietą i ich wspólnym dzieckiem?

Nie, to wydało mi się absurdalne. Niemożliwe. To nie mogła być prawda. Artur nie mógł założyć nowej rodziny, odchodząc z dnia na dzień od tej, którą już miał! Pal licho mnie, ale… dzieci? Przecież miał dwie córki! Nie porzuciłby ich.

To musiał być ktoś inny. Ktoś bardzo, bardzo podobny, ale przecież nie on. Musiałam sprawdzić i upewnić się. Dłużej nie mogłam żyć w niewiedzy, tym bardziej że rozwiązanie zagadki miałam na wyciągnięcie ręki. Przynamniej tej, czy to Artur, czy jednak nie. Jak w amoku szłam przez równo skoszony trawnik.

Zadzwoniłam do drzwi. Otworzyła mi kobieta



– Bardzo przepraszam, że przeszkadzam… – powiedziałam po angielsku, mając nadzieję, że jakoś się dogadam.

– Tak? – kobieta wyglądała na chętną do pomocy.

– Chciałabym porozmawiać chwilę z pani mężem. Mam wrażenie, że to mój stary znajomy…

– Anne, kto to? – spytał płynną francuszczyzną męski głos.

Gdy go usłyszałam, już wiedziałam, że to on, a coś, co wydawało się niemożliwe, jest rzeczywistością.

Ugięły się pode mną nogi i nagle ktoś wyłączył słońce… Odzyskałam przytomność, leżałam na kanapie w jego domu; Artur siedział obok, trzymając szklankę z wodą.

– Jak mogłeś? – wykrztusiłam. – Jak mogłeś nam to zrobić, bydlaku? Trzy lata wyglądałam przez okno, mając nadzieję, czekając, zamierając na dźwięk dzwonka do drzwi. Trzy lata mówiłam dziewczynkom, że tata kiedyś wróci… Trzy lata oczy sobie wypłakiwałam… A ty…

– Proszę cię, nie rób scen – mruknął. – Anne nie zna polskiego, więc nie wie, co się dzieje i nie musi wiedzieć. Nie jestem z siebie dumny, wiem, że was skrzywdziłem, ale nie mogłem dłużej żyć w ten sposób…

Okazało się, że moje idealne życie, którego inni mi zazdrościli, wcale nie było takie idealne. Mój mąż poznał Anne na jednej z konferencji, którą prowadziła jego firma. Zakochali się w sobie, mimo że dzieliło ich kilka krajów, a także drobny fakt, iż mój mąż już miał rodzinę.

Nie wiedział, jak mi powiedzieć o tym, że chce odejść, więc po prostu… odszedł bez słowa



Tchórz, drań. Zniknął z naszego świata, by zaszyć się z nową kobietą na ciepłym Lazurowym Wybrzeżu, gdzie pędził sielankowe życie.

Twierdził, że tęsknił za dziewczynkami, ale jednocześnie wiedział, że zapewnię im wszystko, czego będą potrzebowały, więc nie martwił się ani nimi, ani mną. Nie pomyślał tylko o tym, że wszystko spadnie na moje barki, a my codziennie będziemy umierać z niepewności, nie mając pojęcia, co się z nim stało.

Nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam i zobaczyłam. A jednak… Przecież to widziałam. Na własne oczy. Widziałam jego nowe życie, które zaczął, zanim zamknął stary rozdział. To było przerażające i… oczyszczające zarazem.

Co to było? Szczęście, pech, przeznaczenie czy niesamowity zbieg okoliczności? Co sprawiło, że ze wszystkich miejsc na świecie wybrałam właśnie to? Nieważne. Właściwe miejsce, właściwy czas... Widać los się nade mną zlitował, skoro mój mąż nie miał dla mnie litości.

W jednej chwili znienawidziłam człowieka, którego kochałam i za którym tęskniłam. Chyba nigdy nie istniał, skoro mógł nam zrobić coś takiego. By uniknąć problemów, nieprzyjemności, a może także zaoszczędzić, porzucił nas bez żalu, wahania, słowa wyjaśnienia. Zero. Kompletne zero.

Właściwie bardziej nim gardziłam, niż go nienawidziłam. Koniec. Koniec czekania, zawieszenia, niepewności. Złożę pozew o rozwód i będę walczyć o alimenty dla moich dzieci. Jak największe. Potem nareszcie odetchnę pełną piersią.

Zrzuciłam w końcu ciężar niewiedzy z barków



W jego miejsce pojawił się zupełnie inny, ale z nim szybciej sobie poradzę niż z wizjami cierpiącego gdzieś lub gnijącego w bezimiennym grobie ukochanego męża. Spakowałam się i za dwie godziny jadę na lotnisko.

Jeszcze nie wiem, co powiem dziewczynkom, jak to ubiorę w słowa. Nadal kręci mi się w głowie, gdy pomyślę, co ich ojciec zrobił, jak nas potraktował. Nie wybaczę mu. To, że z zemsty, w gniewie nie zrobiłam awantury przy tamtej kobiecie, nie znaczy, że mu odpuszczę, że będę się ukrywać, by dalej mógł wieść swoje dolce vita.

Nie zapytałam jego nowej kobiety, czy wiedziała o mnie i dziewczynkach, czy może ją też oszukał, a może nawet popełnił bigamię. Nie ostrzegłam jej, że skończy tak jak ja. Niech sama się przekona, bo nie mam złudzeń, że wcześniej czy później dotrze do niej, z kim się związała.

Skoro Artur był zdolny do takiego draństwa, takiego egoistycznego okrucieństwa, to znaczy, że jest zdolny do wszystkiego. Nie będę jej więc specjalnie dręczyć, ale oszczędzać też nie zamierzam. Jeśli kiedyś stanie przede mną i zapyta, powiem jej prawdę.

Nie obchodzi mnie, jak Artur wyjaśni jej, że musi co miesiąc robić przelewy do Polski. Wyrwę mu z gardła to, co należy się moim córkom. Co do grosza. Mam czym go postraszyć, skoro tak mu zależy na dobrym wizerunku. Niech więc płaci, niech jego też zaboli. Choć trochę, bo tego, co przeżyłam, nie da się zrekompensować niczym.

Reklama

Czytaj także:

Zaszłam w ciążę z młodym kochankiem. Nie powiem mężowi

Dopiero po śmierci żony pogodziłem się z jedynym synem

Kiedy spalił się nam dom, dowiedzieliśmy się na kogo możemy liczyć