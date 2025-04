Co to za problem, czemu to szkodzi? Przecież to żaden alkohol. To raczej kwestia zaspokojenia pragnienia. Tak nam wmawiają. Myślą, że z nas idiotki i nie wiemy, że to piwko też ma swoją wagę. Że wcale nie chce im się pić, a po prostu tęsknią za rauszem, za szumem w głowie. Taka jest prawda! Nic tego nie zmieni. A już na pewno nie to, że wymawiają słowo „piwko” z takim rozbawieniem. Specjalnie bagatelizują, żeby zrobić z nas histeryczki, które czepiają się niewinnych abstynentów.

Dlaczego mówię o tym z taką złością? Bo mój mąż przez bardzo długi czas żłopał ten swój browar jak najęty. Jeszcze za młodu wierzyłam, że to rzeczywiście taki niewinny napój orzeźwiający, ale gdy po ślubie wyprowadziliśmy się na swoje, przejrzałam na oczy.

– O Jezu, Iza, nie stękaj. Jedno piwko… – irytował się, gdy zwracałam mu uwagę, że popija już piąty dzień z rzędu.

– Dziś to już trzecie. W tygodniu jakieś piętnaste!

– Żałujesz mi?

– Żal mi twojego zdrowia...

– Bez przesady!

Przepychaliśmy się tak aż do czasu, gdy zaszłam w ciążę. Wtedy na krótko przestał. Jeszcze w pierwszym i drugim trymestrze sobie od czasu do czasu pozwolił, ale w trzecim odstawił „piwkowanie” już w ogóle.

– Trochę strach – tłumaczył. – Nie daj Boże coś by się zaczęło, a ja na cyku!

Przed urodzeniem dziecka nieco spokorniał



Zaimponował mi wtedy silną wolą i jednocześnie uspokoił. Do tej pory bałam się, że nie potrafi zrezygnować z piwa na dłużej niż tydzień, a tutaj pełne trzy miesiące abstynencji. Byłam więc przekonana, że ciąża na zawsze zmieni jego przyzwyczajenia w tej kwestii. Że nie będzie go już tak ciągnęło do piwa. Tym bardziej że pojawiła się na świecie córka.

Przybyło nam obowiązków, mniej się wysypialiśmy, mniej mieliśmy czasu na odpoczynek. Byłam przekonana, że Andrzejowi po prostu nie będzie się już chciało popijać. Pomyliłam się jednak, a ta pomyłka kosztowała mnie mnóstwo nerwów i wstydu. Wszystko zaczęło się od spacerów z małą. Kiedy Hania miała już rok, uznałam, że najwyższy czas, żeby Andrzej zabierał ją na popołudniową przejażdżkę po parku. Mała spała już bardzo spokojnie, nie budziła się, nie trzeba jej było dawać piersi – nic nie stało więc na przeszkodzie, żeby to on z nią pospacerował. Ja w tym czasie mogłabym odpocząć, ogarnąć dom, spokojnie coś ugotować. Na początku bardzo się zżymał na ten pomysł. Marudził, że jest zmęczony po pracy, że się do tego nie nadaje i nie będzie wiedział, co zrobić, jeśli Hania niespodziewanie się obudzi.

– No coś ty! W domu się nią zajmujesz, a w parku co?

– Niby to samo, ale jednak inaczej. W domu jesteś ty pod ręką, a tam… Sam zostanę.

– Dajże spokój, Andrzej...

– Sam nie wiem… Chłopaki będą się ze mnie śmiali…

– Niejeden z wózkiem zasuwał po osiedlu! Nie dalej jak wczoraj widziałam tego twojego kolegę. Takiego niskiego.

– Tomka?

– Właśnie, Tomka. Zadzwoń do niego, razem sobie pojeździcie – zaproponowałam, nie wiedząc, że właśnie ściągam na siebie nieszczęście.

Andrzej zadzwonił do Tomka i umówił się z nim na następny dzień. Zgadali się i pojechali. Po pierwszym dniu mąż wrócił zadowolony. Dzieciaki spały, ludzie się nie śmiali, a oni mieli czas, żeby trochę pogadać. Wszystko się udało, więc ustawił się z kolegą na dzień kolejny. No i po drugiej przejażdżce wrócił w jeszcze lepszym nastroju. Wszedł do domu z małą na rękach i podniósł ją o góry.

– Jesteśmy! Bawiliśmy się doskonale! Co nie, córciu? Co nie, ty Bubusiu!? – wycałował rozbawionego bobasa.

– To super, bardzo się cieszę. A ja zrobiłam mnóstwo rzeczy i jeszcze paznokcie zdążyłam pomalować. No chodź tu do mnie, maleńka, chodź do mamy – wzięłam ją od Andrzeja na ręce, a mąż mnie pocałował. No i wtedy to poczułam…

– Ej, Andrzej, czy mi się wydaje, czy ty tak piwem dajesz? – zapytałam od razu.

– Jakie dajesz? Jakie dajesz!? – zbulwersował się.

– No, czuć od ciebie piwo przecież…

– To mów, że czuć, a nie od razu, że „dajesz”. Wypiliśmy z Tomkiem po jednym… – odpowiedział i ruszył do łazienki. On mył ręce, a ja czułam, jak wraz ze spływającą wodą rośnie mi ciśnienie.

– Andrzej, czy ty zwariowałeś!?

– No, co? Tomek mnie zaprosił. Jutro ja muszę mu postawić.

– Nie ma mowy! Co ty w ogóle mówisz?! Andrzej, do cholery! Przecież ty się dzieckiem sam zajmujesz, musisz być trzeźwy, a nie pić!

– No i jestem trzeźwy. To tylko jedno piwko! Bez przesady!

Kłótnia trwała dobrą godzinę

On naprawdę próbował mnie przekonać, że to piwo na ławce z kolegą to nie jest żaden problem.

– Co może się wydarzyć? – pytał autentycznie zdziwiony.

Tłumaczyłam mu, że milion różnych rzeczy, których nie sposób przewidzieć, dlatego przy dziecku zawsze trzeba być trzeźwym i przewidującym. Przecież Hania mogła się zadławić albo próbować wygramolić z wózka. Mógł ich zaatakować jakiś nieupilnowany pies, mógł przyczepić się do nich jakiś pijak albo narwaniec z różnymi pretensjami. Nieraz już schodziłam też z drogi zwariowanemu rowerzyście albo zatrzymywałam wózek przed ulicą, bo jakiś nieogarnięty kierowca nie zwrócił uwagi, że chcę przejść na pasach.

Żaden z tych argumentów nie docierał do męża – jego wyobraźnia okazała się nie sięgać tak daleko. Nie udało się też odwołać do poczucia wstydu Andrzeja. Uległ dopiero, gdy postawiłam sprawę na ostrzu noża i powiedziałam, że jeśli ma zamiar jeszcze raz wykręcić taki numer, zadzwonię do jego mamy.

Ona ma bardzo silny charakter i bzika na punkcie swojej wnuczki, więc wolał odpuścić, niż się jej narazić. Obiecał, że już nie da się Tomkowi namówić.

Nie pierwszy jednak raz zdarzyło mu się złamać dane słowo. Po trzech dniach przyszedł do domu z gumą miętową w ustach. Myślał, że wtedy nie wyczuję. Ale tego zapachu nie da się tak łatwo zamaskować. Znowu urządziłam mu awanturę, a on znowu obiecał, że więcej nie będzie.

No, a ja głupia uwierzyłam…

Dałam się omamić i dalej go na ten spacer puszczałam. Pewnie też dlatego, że tak bardzo lubiłam ten czas, gdy byłam sama w domu – gdy mogłam sobie spokojnie tyle zrobić. Spotkała nas za to kara wstydu i strachu. Po dwóch tygodniach Andrzej zadzwonił do mnie ze spaceru. Był mocno zaniepokojony.

– Izka, przyjedź tu do nas do parku…

– A czemu? Co się stało!? – od razu skoczyło mi ciśnienie.

– No jest problem… Przyjedź.

– Ale dlaczego? Mów, co się dzieje, bo przecież dostanę zawału?!

– No jest tu policja i mają do nas pretensje o piwo… Ja panom policjantom tłumaczę, że nic się nie dzieje. Ale oni się uparli, bo my przecież z wózkami…

– Mówiłam ci! Mówiłam, do cholery jasnej! Już jadę. A gdzie dokładnie?

Andrzej szybko opisał mi, gdzie ich przyłapali, a ja wskoczyłam w auto i pojechałam. Musiałam jednak zaparkować przy parku, a resztę drogi przebiec. Gdy ich znalazłam, miałam taką zadyszkę, że ledwo byłam w stanie odpowiedzieć na pytania policjantów. Mundurowych było dwóch. Stali i pilnowali tych gamoni, którzy mieli naprawdę nietęgie miny.

– Proszę się uspokoić… – powiedział policjant, kiedy zaczęłam krzyczeć.

– Jak ja mam się uspokoić, kiedy ten dureń nam takich problemów narobił?!

– Proszę nie pogarszać sytuacji. Myśmy już męża zbadali alkomatem i tam nie ma za wielu promili… – spojrzał na mnie uspokajająco.

Całe szczęście trafiłam na rozumnego gliniarza, który chyba skojarzył, że ma do czynienia z rodzinną wpadką.

– Co nie zmienia faktu, że nie powinno się pilnować dziecka z piwkiem w ręku. Już pomijam kwestię publicznego popijania alkoholu…

– On przeprosi! – powiedziałam. – Proszę nie wyciągać żadnych konsekwencji. My naprawdę jesteśmy dobrymi rodzicami. Proszę spojrzeć na małą – pokazałam Hanię, która dalej spała jak anioł.

– Domyślam się. Dlatego ukażemy pana mandatem za spożywanie w miejscu publicznym. No i bardzo poważnym upomnieniem, żeby już więcej nie przyszło mu do głowy spożywać, gdy zajmuje się dzieckiem. Gdyby pan wracał do domu teraz sam z wózkiem, to przechodziłby pan przez ulicę? No właśnie! Nie wydaje się panu, że alkohol uśpiłby pana czujność. Panu się może wydawać, że to błahostka, ale myśmy już byli świadkami tragedii wynikających z takiej lekkomyślności.

– To samo mu tłumaczyłam, to samo… – westchnęłam ciężko nad głupotą Andrzeja i zabrałam wózek do domu.

Andrzej został tam jeszcze, żeby mu wypisali mandat. Wrócił do domu jakieś dziesięć minut po mnie. Nie patyczkowałam się z nim i bardzo klarownie wyłożyłam mu, jakie sankcje zamierzam na niego nałożyć w związku z tą sytuacją. Ależ się wtedy na niego darłam! A on nic – nie bronił się ani słowem. Było mu naprawdę głupio i chyba zrozumiał, jak blisko byliśmy poważnych kłopotów. Przecież wystarczyło, żeby wypił jeszcze jedno piwo więcej i trafił na ostrzejszego gliniarza… Aż się boję myśleć, co wtedy. Od tego czasu Andrzej znacznie rzadziej sięga po to swoje „piwko” i zawsze pyta, czy może. Wie, że mam go w szachu, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyskoki, bo nie powiedziałam o jego wpadce teściowej. W każdej chwili mogę mu więc sprowadzić na głowę mały armagedon. Niech się pilnuje!

