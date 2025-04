Od jakiegoś czasu Paweł chodził wciąż podenerwowany. Unosił się z byle przyczyny, albo i zupełnie bez powodu. Jednak najgorsze było to, że nie potrafił się opanować przy naszych dzieciakach i nieraz im się dostawało zupełnie niezasłużenie. Ale o ile ja potrafiłam jeszcze jakoś go zrozumieć, to jednak trudno było wytłumaczyć Karolkowi i Jowicie, dlaczego tata na nich krzyczy.

Paweł ciągle się na nich wyładowywał

Nasz pięcioletni synek właśnie wyszedł z dużego pokoju z buzią skrzywioną w podkówkę i ze łzami w oczach. Bawił się pociągiem jeżdżącym po rozłożonych na podłodze torach i wydawał trochę za głośne polecenia przez wyimaginowany dworcowy megafon. A Paweł oglądał w telewizji wiadomości sportowe i okrzyki synka mu przeszkadzały. Zwrócił mu więc uwagę podniesionym tonem. Jednak gdy po chwili mały zapomniał się i w ferworze zabawy znowu coś krzyknął, oburzony Paweł kazał mu wyjść z pokoju.

– Jak się nie umiesz zachować, to idź do siebie – powiedział ostrym tonem. – Tam możesz się wydzierać do woli.

– Ale tatuś, ja tu się bawię – mały popatrzył na niego niepewnie.

– Już nie – uciął rozmowę mąż. – Idź do siebie i zabraniam ci tu przychodzić.

Nie chciałam podważać autorytetu męża, więc nic nie powiedziałam, ale serce mi się krajało, gdy widziałam minę synka. Zaraz za nim wyszła Jowita, solidaryzując się z młodszym bratem. Zresztą jej też się od ojca dostało – obsztorcował ją przy obiedzie, bo rozgrzebywała jedzenie widelcem. Miała łzy w oczach, ale wtedy udało mi się załagodzić sytuację.

Tym razem jednak Paweł przesadził. Nie omieszkałam mu tego powiedzieć.

– Kochanie, chyba przeginasz – popatrzyłam na niego z wyrzutem. – Wiem, że się denerwujesz sytuacją w firmie, ale nie musisz wyżywać się na dzieciach…

– A czy ja się wyżywam? – obruszył się i spojrzał na mnie ze złością. – Zawsze bierzesz ich stronę…

– Przecież to są małe dzieci, nie rozumieją, że masz kłopoty – odparłam.

– Zwróciłem Karolowi grzecznie uwagę, prawda – ton męża był odrobinę za wysoki, nawet do mnie nie potrafił mówić spokojnie. – Prosiłem go, żeby tak głośno się nie zachowywał. Nie dostosował się, więc go wyprosiłem.

– Nie powinieneś tego robić… – zaczęłam, ale Paweł szybko mi przerwał.

– Może się u siebie bawić i tam krzyczeć, ile chce – powiedział ostro.

– W dziecinnym pokoju nie da się rozłożyć torów, jest zbyt mały – westchnęłam.

Dalsza rozmowa w tym momencie nie miała sensu. Dałam spokój. Może nadarzy się inna okazja, żeby porozmawiać z mężem o jego postępowaniu względem dzieci i o tym całym rozdrażnieniu, które na dłuższą metę było nie do wytrzymania. Poszłam do maluchów. Wiedziałam, że będę musiała obetrzeć dziecięce łezki, ukoić żal synka i pocieszyć, wytłumaczyć, że tatuś ma ciężki okres i łatwo się denerwuje…

Przygotowana na najgorsze, otworzyłam drzwi do ich pokoju i stanęłam w progu trochę zdziwiona. Spodziewałam się ciężkiej atmosfery, dąsania się i płaczu, a tymczasem obie nasze pociechy były czymś zajęte przy biurku tak bardzo, że nawet nie zauważyły mojego wejścia. Podeszłam do biurka i zajrzałam synkowi przez ramię. Był pochylony nad kartonem, na którym zawzięcie coś bazgrolił.

– A co ty rysujesz? – spytałam po chwili przyglądania się.

– A to nic, nic takiego – odpowiedziała za Karolka jego siostra i trąciła małego łokciem. Zrobiła to prawie nieznacznie, ja jednak zauważyłam ten gest. Oho, to był wyraźny znak, że dzieciaki spiskowały…

– No, ale przecież widzę, taka ładna buzia – uśmiechnęłam się do nich. – Czy to czyjś portret?

– Nie, tylko… – zaczął wyjaśniać Karolek, ale Jowita znowu dała mu kuksańca.

– To jest tylko buzia – powiedziała.

– Zresztą zobaczysz… – zająknęła się. – Zobaczycie potem.

– Więc to tajemnica – pokiwałam głową. – No dobrze, to sobie rysujcie, nie będę wam przeszkadzać – zamilkłam na moment, bo nie bardzo wiedziałam, jak mam im powiedzieć to, co chciałam.

– Wiecie, tata ma problemy w pracy, sami widzicie, jaki jest podenerwowany, więc czasem za bardzo się uniesie, zupełnie niepotrzebnie… – westchnęłam. – Musicie to jakoś zrozumieć.

– My rozumiemy – odparła Jowita i pochyliła się nad rysunkiem Karolka.

Dzieciaki załatwiły sprawę same

Poszłam do kuchni, żeby przygotować kolację. Chwilę potem usłyszałam głos męża dobiegający z przedpokoju. Mówił coś do dzieci… Zaciekawiona stanęłam w drzwiach. Paweł stał przed wejściem do pokoju dzieci i patrzył jak przyklejają na drzwiach arkusz kartonu. Chyba ten z rysunkiem, który widziałam u Karolka na biurku. Przyjrzałam mu się z ciekawością…

Duża buźka, podobna do tych internetowych emotikonek, z łezkami spływającymi z oczu, z ustami wykrzywionymi w podkówkę… Paweł też patrzył na ten rysunek ze zdumieniem.

– A co to jest? – spytał. – Czyjś portret? No, całkiem niezły, to ty, synku, narysowałeś? – pytał łagodnym tonem, ale jednak trochę niepewnie patrzył na dzieci. Pomyślałam, że chce się im przypochlebić, żeby zatrzeć niedawne złe wrażenie…

– To nie jest portret – odparł poważnym tonem nasz synek – To jest znak zakazu.

– Co takiego? – roześmiał się Paweł. – Jakiego znowu zakazu?

– Zakazu wejścia do naszego pokoju – odparła Jowita. – Dla ciebie tato.

W mieszkaniu zaległa cisza. Wbiłam wzrok w podłogę, za żadne skarby świata nie chciałam spojrzeć teraz na męża. Wyobrażałam sobie, jak musi się czuć… Ale swoją drogą, sprytne istotki z tych naszych dzieciaków. I jakie dowcipne. Sama bym nie wpadła na lepszy pomysł, żeby utrzeć Pawłowi nosa.

– Acha – usłyszałam głos Pawła. – No chyba sobie zasłużyłem… A długo będzie obowiązywał ten zakaz? – spytał.

– Do odwołania – odparła Jowita.

Obie nasze pociechy zniknęły w swoim pokoju, zamykając za sobą drzwi. Rysunek pozostał. Dopiero w tym momencie odważyłam się spojrzeć na męża. Stał jakoś tak bezradnie, chociaż starał się nadrabiać miną.

– I po kim one to mają? – spytał.

– No chyba po tobie – odpowiedziałam. – Sam opowiadałeś, jak kiedyś tata kazał ci iść za karę do łazienki, to godzinę cię musiał potem prosić, żebyś z niej wyszedł, bo chciał skorzystać z toalety…

Zaśmialiśmy się oboje, atmosfera została rozładowana.

– Sam widzisz, że musisz zmienić swoje zachowanie – powiedziałam po chwili. – Mamy mądre dzieci, nie zasługują na takie traktowanie, jakim je raczysz od jakiegoś czasu.

– Masz rację – pokiwał głową Paweł. – Muszę je chyba przeprosić, co?

– Chyba musisz – przytaknęłam. – Ale zanim wejdziesz do ich pokoju, zapytaj, czy mogliby na czas rozmowy ściągnąć ten znak – uśmiechnęłam się do męża.

Dzieciaki szybko doszły do porozumienia z ojcem. Zresztą sytuacja w jego firmie wkrótce wyjaśniła się i w domu znowu zapanował spokój. Ale pomysł z wieszaniem na drzwiach pokoju kartki z zapłakaną buzią, stał się w naszym domu tradycją. Gdy ktoś chciał mieć chwilę spokoju, pobyć sam, wieszał na szybie taką buźkę. I od razu wszystko było wiadomo.

