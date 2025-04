Jak mogłam nie zauważyć przed ślubem, że Tomek jest takim skąpcem? Kocham mojego męża, to wspaniały facet, ale ma jedną poważną wadę, przez którą, niestety, trudno z nim wytrzymać – to paskudne skąpstwo...

Uff, nareszcie w domu! Z ulgą zamknęłam za sobą drzwi i postawiłam siatki z zakupami.

„A to co? Światło się pali w kuchni, czyżby małżonek wcześniej wrócił?” – zdziwiłam się i poczułam przyspieszone bicie serca.

Wiedziałam, że tym razem nie dam rady ukryć przed nim wartości moich zakupów.

– Cześć, skarbie, klient odwołał spotkanie, czekam na ciebie od dwóch godzin, a ty, jak zwykle, buszujesz po sklepach – patrzył na mnie z wyrzutem.

– Kupiłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, coś do jedzenia, jakieś środki czystości, trochę ubrań dla dzieci, wszystko oczywiście z najtańszego marketu dyskontowego, tak jak chciałeś – tłumaczyłam, żeby uniknąć kłótni.

– Pokaż, co tam masz – powiedział, zaglądając do torebek. – A to co? Buty? To już chyba trzecia para w tym sezonie! – wybuchnął. – Czyś ty, kobieto, zwariowała?! – krzyknął.

– Odczep się, pracuję i mam prawo wydawać swoje pieniądze! – wrzasnęłam. – Ty nie wydajesz, ty szastasz forsą, to nieodpowiedzialne! Czy ja wydaję kasę na fanaberie?! – pouczał mnie.

– Nie, bo jesteś sknerą, mamy wszystko, co potrzeba i spore oszczędności, a tobie ciągle mało! – krzyczałam.

Takie kłótnie zdarzały nam się często

Zastanawiałam się nieraz, jak mogłam nie zauważyć przed ślubem, że Tomek jest takim skąpcem. Poznaliśmy się w czasie studiów, a wtedy obojgu nam brakowało pieniędzy i musieliśmy ostro oszczędzać.

Podziwiałam wtedy Tomka, że potrafi dobrze gospodarować pieniędzmi ze skromnego stypendium i korepetycji. Wydawało mi się, że to zaradny i odpowiedzialny facet, dobry kandydat na męża i ojca. Ślub wzięliśmy, gdy oboje mieliśmy stałą pracę. Ja byłam nauczycielką, a mąż rozkręcał swoją firmę handlową. Wiodło nam się nieźle, więc sądziłam, że nie musimy już liczyć każdej złotówki.

Ustaliliśmy, że ja z mojej pensji będę opłacać rachunki i robić zakupy spożywcze

Tomek odkładał pieniądze na inwestycje w swojej firmie, na kupno mieszkania i na nowy samochód. Moja pensja nie wystarczała jednak na życie i często pod koniec miesiąca musiałam prosić męża, żeby dołożył mi na zakupy.

Niestety, Tomek nie rozumiał, że potrzeby naszych córeczek sporo kosztują i robił mi z tego powodu awantury. Oskarżał mnie, że nie umiem gospodarować pieniędzmi. Najgorsze było jednak to, że musiałam wstydzić się za niego przed znajomymi i rodziną. Gdy byliśmy u kogoś w odwiedzinach, mąż objadał się i upijał.

– Skoro częstują, to trzeba korzystać – twierdził.

On sam najchętniej podejmowałby gości herbatą i paluszkami. Kiedy musiał już kogoś zaprosić, to kazał kupować mi najtańszą kiełbasę na grilla i najtańszy alkohol.

– Jak ci nie wstyd – dziwiłam się i robiłam normalne zakupy za swoje pieniądze.

Podobny problem był z wyprawianiem świąt. Musiałam brać w pracy pożyczki, aby nasz świąteczny stół nie wyglądał jak u nędzarzy.

Coraz częściej myślałam, że nie chcę tak żyć

Miałam dość tego ciułania, ubierania się na bazarku i wyjazdów na działkę za miastem. Marzyłam, żeby kupić sobie jakiś modny ciuszek, wyjść do restauracji na obiad, a urlop spędzić nad morzem. Próbowałam rozmawiać o tym z mężem, ale wszystko na nic.

Tomek największą radość czuł, gdy obserwował rosnącą sumę na naszym koncie.

– To jest zabezpieczenie finansowe na przyszłość dla nas i dla naszych dzieci – mówił z dumą. – Nie chcę drżeć ze strachu, że kiedyś mój zakład upadnie, albo zachoruję i zostaniemy bez grosza.

Raz jedyny mój mąż zrozumiał, że przesadził ze swoim skąpstwem. Była wtedy u nas jego mama i brat z żoną. Teściowa mieszka na drugim końcu Polski, więc rzadko nas odwiedza.

– Trzeba ich jakoś ugościć, przygotuj, skarbie, uroczystą kolację – prosił.

– Dobrze, ale musisz dać mi kasę na zakupy, bo ja zapłaciłam rachunki, kupiłam łóżeczka dla dziewczynek i jestem spłukana – powiedziałam.

– Jak zwykle – mąż spojrzał na mnie z wyrzutem i podał mi 150 złotych.

– Co ja mam za to kupić? – westchnęłam ciężko, patrząc na dwa banknoty.

– Kup coś na ciepłe danie, zrobisz jakieś przystawki, sałatki i ciasto, tak żeby było jak na święta – powiedział.

Parsknęłam śmiechem, ale Tomek jakby w ogóle tego nie zauważył:

– Kup też jakąś dobrą wódkę i zgrzewkę piwa – polecił.

Niewiele mogłam kupić za pieniądze od Tomka, więc kolacja na cześć teściowej była raczej skromna

– Macie problemy finansowe? – spytał szwagier, gdy następnego dnia jedliśmy odgrzewane resztki z kolacji.

– Nie, skądże znowu – zapewnił go Tomek, zerkając na mnie z wściekłością. – Mogłaś się bardziej postarać, prosiłem cię, żeby było jak na święta! Wstyd mi za ciebie, co z ciebie za gospodyni! – syknął, gdy byliśmy sami w kuchni.

– Jak możesz mieć do mnie pretensje! – rozzłościłam się. – Dałeś mi nędzne 150 złotych i oczekiwałeś, że ja za taką kasę wyprawię przyjęcie, jak dla angielskiej królowej? Proszę, tu masz paragon ze sklepu, przekonaj się, że nie przehulałam twoich pieniędzy!

– O Jezu, ale zdzierają w tych sklepach! – jęknął, wpatrując się w paragon. – Ale w markecie na drugim osiedlu była promocja na mięso, na pewno to przegapiłaś.

Tamtego dnia po raz pierwszy poważnie pomyślałam o rozwodzie, bo zrozumiałam, że Tomasz nigdy się nie zmieni. Szkoda mi było jednak dzieci.

Tomek jest dobrym ojcem dla naszych bliźniaczek

Ma z nimi fantastyczny kontakt. Czyta im bajki, zabiera na spacery, pamięta o terminach szczepień. Jest też fajnym facetem, inteligentnym, czułym i odpowiedzialnym, tylko to jego skąpstwo jest nie do wytrzymania.

Na domiar złego szkoła, w której pracowałam, została zlikwidowana i straciłam pracę. Musiałam szybko znaleźć nowe zajęcie, bo nie wyobrażałam sobie, że mogłabym być na utrzymaniu męża. Koleżanka ze studiów namówiła mnie na założenie klubu fitnessu i to był strzał w dziesiątkę. Mamy coraz więcej klientek, a ja nareszcie nie muszę prosić męża, aby dał mi pieniądze na zakupy.

Nie pozwalam mu też kontrolować moich wydatków. Co więcej, postanowiłam nie mówić mężowi o wszystkich moich dochodach. Wiem, że to nie jest uczciwe, ale dzięki temu mogę raz w miesiącu poszaleć w galerii handlowej bez obaw, że małżonek zrobi mi w domu awanturę.

