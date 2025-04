Wypadłam z rynku – oznajmiłam przyjaciółce, gdy ta namawiała mnie kolejny raz na randkę w ciemno.

Aśka pomachała rękami, zaprzeczając, przełknęła kawałek ciacha, które jadłyśmy na spółkę, żeby podzielić się kaloriami, i postukała się w czoło.

– Chyba cię pogięło, Karolcia. Ładna, zgrabna, wykształcona…

– …trzydziestopięciolatka z synem, dwiema robotami, żeby wykarmić młodego, i brakiem czasu na sen – uzupełniłam jej wyliczankę. – Daj spokój, teraz randkują dwudziestolatki, ja tyram od rana do nocy, żeby związać koniec z końcem, nie mam czasu na flirty i randki.

Od paru tygodni, z braku czasu na życie towarzyskie w realu, szukałam kogoś, na kim można by oko zawiesić w popularnej aplikacji randkowej. No i oko może było na kim zawiesić, ale ucho? Rozmowy to był jakiś dramat. Nie dało się wyciągnąć z tych facetów kilku sensownych zdań. No chyba że chodziło o poprawne napisanie: „To u mnie czy u ciebie?”. To faktycznie wychodziło im całkiem zgrabnie.

– O Jezu, weź, nie przesadzaj – nie poddawała się przyjaciółka. – Może właśnie teraz jakaś laska kradnie ci twojego księcia z bajki?

– Chrzanić księcia z bajki. .

Aśka pokręciła głową. Wiedziałam, że nie spocznie, póki nie znajdzie mi tego księcia. Ona, szczęśliwa mężatka, z dwójką dzieci, chciała, żebym i ja zaznała trochę takiej radości. Ja zaś zasłaniałam się wymówkami, że małe dziecko, praca na dwa etaty i strach przed tym, że znowu przeżyję to samo. Miłość mogłam zobaczyć na ekranie albo poczytać o niej w książce. Po co mi to w prawdziwym życiu? Pożegnałyśmy się i każda ruszyła w swoją stronę. Ona na piechotę do domu, ja na przystanek autobusowy. Myślałam o tym, że może w tym roku uda mi się wziąć kilka dni urlopu przed sezonem, bo będzie taniej, i wyjechać gdzieś z małym…

– Niech pani uważa! – usłyszałam i w tej chwili poczułam szarpnięcie za rękę.

Potknęłam się o własne nogi i poleciałam na chodnik. Krzyknęłam, czując, jak szorstkie płyty chodnika ocierają mi skórę na łokciu, a kość ogonowa i biodro obijają się o krawężnik.

– Przepraszam. Nic się pani nie stało? – pochylał się nade mną jakiś facet. – Bardzo przepraszam, że tak panią szarpnąłem, ale wchodziła pani prosto pod samochód.

– Zamyśliłam się – mruknęłam, oszołomiona upadkiem. – Rany, ale boli…

Wygięłam rękę, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje, i skrzywiłam się. Ale masakra. Nieźle przeszorowałam łokciem po tym chodniku. Z bluzki, którą kupiłam ledwie tydzień temu, zostały strzępy, podobnie jak ze skóry na ręce. Krew płynęła, niszcząc ubranie do końca.

– Dobrze się pani czuje? Może pani wstać? – mężczyzna wyciągnął do rękę i pomógł mi podnieść się na nogi.

Zakręciło mi się w głowie i musiałam się o niego oprzeć, zanim wirujące przed oczami kolorowe płatki nie zniknęły…

Ocknęłam się w czyimś samochodzie

– Gdzie ja jestem? – spytałam jak bohaterka jakiegoś romansidła, no ale naprawdę nie bardzo wiedziałam, co się dzieje.

– Zemdlała pani. Wiozę panią do szpitala, może powinna pani zrobić jakieś badania, prześwietlenie…

– Nie! – krzyknęłam, patrząc na zegarek.

Parę minut temu miałam zwolnić sąsiadkę, która opiekowała się moim synem. Zanim wyjdę z izby przyjęć, kobieta zadzwoni po policję, żeby zgłosić, że porzuciłam dziecko.

– Muszę do domu, muszę wrócić do dziecka!

– Na pewno? Może lepiej zrobić badania, na wszelki wypadek? – w jego głosie wyczułam szczery niepokój; no cóż, w końcu to on mnie tak urządził.

– Na pewno. Proszę się tu zatrzymać, a ja już dotrę do domu.

Otworzyłam drzwi i zatkało mnie z wrażenia

Uparł się, że mnie odwiezie. Okej. Może sąsiadka nie będzie aż taka zła, jak dowie się, co jest powodem mojego spóźnienia.

– Dziękuję, że mnie pan wyciągnął spod tego samochodu. Zamyśliłam się, nie zauważyłam zmiany światła. I przepraszam za tapicerkę… – dodałam, widząc, że krew z mojego łokcia zabrudziła fotel. – Zapłacę za pranie.

– Nie ma za co. I nie trzeba. To drobiazg. Rozliczę się z pani mężem za zwrócenie mu żony w jednym kawałku – roześmiał się, parkując przed moim blokiem.

– Nie mam męża – rzuciłam szybko i wypięłam się z pasów.

– Z narzeczonym? Chłopakiem? – dopytywał, a mnie humor, wystarczająco popsuty przez całą sytuację, psuł się jeszcze bardziej.

– Wyglądam na kogoś, kto koniecznie potrzebuje faceta do życia? No więc nie, nie potrzebuję! – warknęłam. – Mój były mąż woli studentki, a jedyny mężczyzna, który mnie interesuje, to mój syn. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i podwiezienie. Żegnam! – trzasnęłam drzwiami i poszłam do domu.

No i czy nie miałam racji? Większość facetów to buraki, nie potrafią paru zdań powiedzieć bez obrażania kobiety. Mąż, narzeczony, chłopak? Z nimi się będzie rozliczał. Nie będzie rozmawiał ze mną, tylko z innym facetem? Gdzie my żyjemy? W Libii czy inny Iranie? Mąż, narzeczony… Pff! Jakbym takiego potrzebowała.

Łzy zapiekły mnie pod powiekami, bo nawet gdybym czasem potrzebowała, to niestety, na horyzoncie nie było nikogo takiego. Musiałam się opanować. Teraz najważniejsze to odebrać syna i nie pokazywać mu, że mama jest zdenerwowana i płakała. Pozwoliłam, by synek pomógł mi przy opatrywaniu łokcia, i starałam się nie piszczeć przy polewaniu rany wodą utlenioną. Przyjrzałam się bluzce i z żalem wyrzuciłam ją do śmieci. Na szczęście plaster przyklejony ręką małego mistrza działał cuda. Cieszyłam się, że następnego dnia jest niedziela. Mogłam odpocząć, zamiast iść do roboty i siedzieć na kasie na obolałym tyłku czy przesuwać ciężkie zakupy z łokciem, który bolał przy każdym ruchu. Z ulgą przyjęłam zgodę młodego na pizzę zamiast prawdziwego obiadu. Przynajmniej niczego nie musiałam robić.

Dzwonek do drzwi już po dwudziestu minutach trochę mnie zdziwił. Tak szybko się uwinęli? Otworzyłam drzwi w asyście pięciolatka, który podskakiwał jak piłka i krzyczał:

– Pizzza, pizza, pizza!

Za drzwiami był gość, który poprzedniego dnia uratował mi życie, a potem obraził. Stał na moim progu z bukietem tulipanów.

– To pani! – westchnął z ulgą. – Obszedłem już niemal wszystkich sąsiadów w tej klatce…

– Co pan tu robi? – zapytałam zaskoczona.

– A gdzie pizza? – spytał mój syn, rozczarowany brakiem obiadu.

– Przyszedłem przeprosić. Nie wyglądasz… To znaczy nie wygląda pani na kogoś, komu potrzebny jest mąż czy chłopak. To był głupi tekst, ale nic lepszego nie wymyśliłem, by wybadać, czy ma pani kogoś. Dlatego szczerze przepraszam i mam nadzieję, że przyjmie pani też to – wyciągnął w moim kierunku bukiet.

– No a gdzie pizza? – niecierpliwił się młody.

– To nie jest pan od pizzy, synku – powiedziałam, przyjmując kwiaty.

Rany, co za dziwaczna sytuacja. Co powinnam teraz zrobić? Podziękować mu i zamknąć drzwi? Zaprosić obcego człowieka na kawę?

– Dziękuję za kwiaty, ale nie trzeba było…

W tej chwili drzwi zadzwonił domofon. Przyjechał dostawca pizzy. Mężczyzna stał zmieszany, nie bardzo wiedząc, co ma ze sobą zrobić.

– To ja już…

– Mama lubi kwiaty, czasem jej kupuję z babcią – orzekł mój syn. – Zjesz z nami pizzę?

– Nie wiem, czy…

– Zapraszam – poparłam swoje dziecko.

Niby mama zawsze mi powtarzała, że nie wolno wpuszczać obcych do domu, no ale ten facet nie był tak całkiem obcy: nie pozwolił mi wpaść pod samochód, odwiózł mnie do domu i przyjechał przeprosić za głupi tekst, przywożąc w dodatku kwiaty. Nie zachowywał się jak seryjny morderca.

– W sumie powinnam panu jakoś podziękować za uratowanie życia. Karolina.

– Janek. A ja jestem ci winny bluzkę…

– No, chodźcie na pizzę!

Tak to się zaczęło. Okazało się, że ten facet akurat ma coś do powiedzenia poza: „U mnie czy u ciebie”. Tematy do rozmów nam się nie kończyły. Nie bez znaczenia był też fakt, że moje dziecko zakochało się w Janku nie mniej niż ja, a i on oszalał na jego punkcie. Przyjaciółka nie mogła uwierzyć, że wystarczyło przestać szukać, żeby znaleźć. Wystarczyło.

