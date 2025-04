Polskie prawo dopuściło medyczne konopie do obrotu w 2017 roku, jednak w związku z zawiłościami w przepisach do sprzedaży trafiły dopiero rok później. Przyczynił się do tego sztab naukowców, którzy zbadali związki chemiczne obecne w marihuanie i dowiedli, że mogą pomagać w szeregu chorób i dolegliwości.

Na początku 2019 roku do sprzedaży w aptekach trafiła pierwsza medyczna marihuana, a już miesiąc później w Warszawie otworzyła się pierwsza w Polsce klinika używająca medycznych konopii w leczeniu - Centrum Leczenia Medycznymi Konopiami Medicana. Obecnie klinika ta funkcjonuje również w Krakowie oraz w Bielsku-Białej. W najbliższym czasie pojawić się mają kolejne placówki oferujące tego rodzaju leczenie, między innymi: na Śląsku, Pomorzu oraz w Małopolsce.

Jak wygląda terapia medyczną marihuaną?

Konopie zawierają ponad 400 związków chemicznych, w tym najbardziej znane z terapeutycznych właściwości kannabinoidy. Ich największą ilość zawierają kwiaty żeńskie rośliny, można je jednak znaleźć także w innych jej częściach.

Medyczna marihuana jest wyhodowana w warunkach, które odpowiadają standardom medycznym, a następnie sterylnie pakowana i transportowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Terapia medycznymi konopiami przebiega pod ścisłą kontrolą lekarza, który dostosowuje rodzaj i dawkę specyfiku do stanu pacjenta. W Polsce do sprzedaży trafił jak dotąd tylko jeden rodzaj medycznej marihuany, dlatego ta terapia nie jest stosowana przy wszystkich schorzeniach.

Głównym zadaniem terapii jest uśmierzenie bólu i pobudzenie apetytu, a w przypadku osób przechodzących chemioterapię także zmniejszenie nudności. Czas działania substancji czynnych oraz szybkość reakcji różni się od sposobu podania marihuany.

Badania miały potwierdzić skuteczność przy leczeniu wielu schorzeń, między innymi:

przy łagodzeniu nudności w trakcie i po chemioterapii,

przy uśmierzeniu bólu u pacjentów z chorobami nowotworowymi,

przy chorobie Parkinsona,

u pacjentów chorych na AIDS,

przy anoreksji,

podczas leczenia depresji oraz zespołu stresu pourazowego,

u osób chorych na stwardnienie rozsiane, którym nie pomaga standardowe leczenie.

Nadal trwają badania nad leczeniem marihuaną innych chorób. Należy jednak pamiętać, że odmiana konopii, która trafiły do sprzedaży w Polsce, nie nadaje się do leczenia wszystkich schorzeń. W niedalekiej przyszłości w aptekach pojawią się również inne rodzaje i postaci medycznej marihuany: na przykład oleje i kapsułki.