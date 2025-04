Nie miałam kontaktu z rodziną byłego męża od pięciu lat, czyli od naszego rozwodu, aż tu nagle zostałam zaproszona na ślub jego siostrzenicy. Jako matka chrzestna Roksany czułam się w obowiązku, mimo to niezbyt mi się uśmiechało tam jechać.

– Przecież on tam będzie z tą swoją nową żoną... – mówiłam do Beatki, mojej fryzjerki i przyjaciółki. – A ja sama jak palec.

– Kochana, przecież możesz kogoś zabrać – Beatka spojrzała mi w oczy w lustrze. – Mówiłaś, że ten twój sąsiad z góry jest całkiem do rzeczy. Może jego?

– A daj spokój! – prychnęłam. – Nie zrobię z siebie takiej żałosnej idiotki, żeby zapraszać obcego chłopa, bo się wstydzę sama iść na wesele. Jakoś dam radę.

Dobrze, że nowa fryzura stworzona przez Beatkę poprawiła mi humor, bo perspektywa siedzenia przy jednym stole z Jurkiem i kobietą, która mi go ukradła, nie była najweselsza.

To wszystko zdarzyło się siedem lat wcześniej. Wtedy to nasz syn się żenił

Byłam tak zaaferowana tą nagłą decyzją, ciążą jego narzeczonej i przygotowaniami do ślubu, że zupełnie nie zwróciłam uwagi na to, że Jurek jakoś inaczej się zachowywał.

Przeszedł na dietę, kupił sobie nowe ubrania, zaczął używać drogiej wody kolońskiej… Jak na to patrzę z perspektywy czasu, to widzę, że przeoczyłam oczywiste symptomy romansu. Po ślubie Marka dalej się mijaliśmy, często wracałam do pustego domu, a on za każdym razem miał inny powód wieczornych nieobecności.

Aż któregoś dnia zadzwoniła do mnie nasza wspólna znajoma i powiedziała, że widziała Jerzego z jakąś rudowłosą kobietą w sklepie obuwniczym.

– Kupił jej buty? – wyjąkałam ze skrajnym zdumieniem.

Właśnie tak się dowiedziałam o zdradzie męża. Nie przyłapałam go w łóżku z kochanką, nikt nie przysłał mi ich zdjęć, jak się całują na moście, a po prostu ktoś zobaczył, jak kupował jednej rudej drogie szpilki…

Kiedy go o nią zapytałam, wydawało się, że mu ulżyło

Nie próbował mówić, że „to nie to, co myślisz, kochanie”. Przyznał się do romansu z dziesięć lat młodszą księgową w jego firmie.

– I tak chciałem ci powiedzieć – wyznał. – Marek się ożenił i jest już na swoim, więc nie ma powodu, żeby to dalej ciągnąć… Chcę się przeprowadzić do Luizy. Przepraszam, że to tak wyszło…

Pamiętam, że wybiegłam wtedy z domu prosto do salonu Beaty. Akurat zamykała. Zabrała mnie do siebie, otworzyła butelkę wina i pozwoliła mi zostać na noc.

Byłam wściekła. Czułam się upokorzona i oszukana. Zawzięłam się i powiedziałam, że nie odpuszczę mu tak łatwo. Utrudniałam mu uzyskanie rozwodu, jak mogłam. Nie potrafiłam pogodzić się z tym, że on tak po prostu może sobie odejść do innej, w dodatku młodszej i mieć dalej szczęśliwe życie, a ja zostanę sama…

Rozwodziliśmy się dwa lata

W międzyczasie miałam okazję poznać Luizę, bo przyszła z nim do kancelarii adwokackiej. Jej widok sprawił mi niemal fizyczny ból – była szczupła, seksowna i świetnie ubrana. Nagle zobaczyłam siebie jako grubą, zaniedbaną kobietę pod pięćdziesiątkę, która nie miała szans z tą seksbombą. Nie dziwiłam się Jurkowi, że mnie dla niej zostawił.

Miałam wrażenie, że każdy by to zrozumiał, gdyby tylko spojrzał na nas dwie… Wiedziałam, że ożenił się z nią kilka miesięcy po naszym rozwodzie. Ta wiadomość mnie zdruzgotała. Ja wciąż byłam w rozsypce, zajadałam smutek i przytyłam kilka kilogramów, cierpiałam na bezsenność i uważałam się za ostatnie brzydactwo, a on kwitł! Wziął ślub nad jeziorem, zajechał na niego czerwonym kabrioletem, a w podróż poślubną zabrał rudzielca na Costa Brava.

Nie mogłam tego wytrzymać. Nienawidziłam za to jego i tej jego nowej, pięknej żony. Mimo nalegań Beatki, żebym zabrała kogoś jako osobę towarzyszącą, na wesele Roksany pojechałam sama.

Nie powiem, dziewczyna była dla mnie bardzo miła, jej matka również. Podczas ceremonii posadzono mnie w drugim rzędzie, razem z rodzicami chrzestnymi pana młodego, przez cały czas ktoś się mną opiekował, zabrano mnie samochodem z kościoła i wskazano miejsce przy głównym stole.

– Jak tam? Wszystko gra? Smakuje ci rosół? Dobrze się ciocia bawi? – co chwila słyszałam te pytania od członków mojej byłej rodziny.

Eksszwagierka, jej mąż, państwo młodzi i kilkoro innych kuzynów Jurka starało się mną zajmować, chyba po to, żebym nie widziała, jak wspaniale bawi się ze swoją Luizą.

Widziałam, chcąc nie chcąc, jak się przytulają w tańcu, jak on biega po jej szal, żeby ją okryć, jak ona oddaje mu swój kawałek polędwiczki. Po oczepinach miałam dosyć patrzenia na to i udawania, że to mnie nie rusza.

Ciągle wracałam myślami do naszego krótkiego przywitania pod kościołem

Jurek powiedział, że dobrze mnie widzieć, ja, że nawzajem, a Luiza, że mam piękną garsonkę. Podczas całej tej krótkiej rozmowy stali trzymając się za ręce, a ja ściskałam torebkę, aż bolały mnie palce. Postanowiłam więc wyjść. Znalazłam matkę panny młodej i zaczęłam się żegnać. Nagle ktoś stanął koło mnie.

– Już idziesz? – to był Jurek.

– Rano jadę do mamy – skłamałam. – Zaraz mam taksówkę. –

Czekaj, odprowadzę cię – zaproponował i wziął mnie pod łokieć.

Poczułam jego oddech, wionął alkoholem i skrzywiłam się. Jak ja nie znosiłam, kiedy Jurek przesadzał z piciem. Zawsze wtedy wygadywał głupoty i robił z siebie idiotę. Na jakimś weselu klepnął w pupę druhnę, na innym przystawiał się do matki młodego.

– Znowu przesadzasz z piciem – mruknęłam, kiedy wyczułam jego chwiejny krok.

– Nie czepiaj się, miałem ciężki tydzień – odpowiedział nieco niewyraźnie.

A potem zaczął mi opowiadać, jak to w pracy szef go strofuje przy innych, jak to on jest za stary, żeby dać tak sobą pomiatać, ale co ma zrobić i jak ktoś go stuknął na skrzyżowaniu, a potem jeszcze twierdził, że to jego wina.

W pierwszej chwili chciałam odruchowo go pocieszać, że nie powinien przejmować się idiotami tylko robić swoje i że to na pewno była wina tamtego drugiego kierowcy, ale nagle zdałam sobie z czegoś sprawę.

– … i cholerny formalista wezwał mnie, bo mu brakowało podpisu na ostatniej stronie. No mówię ci: bufon taki, co to za nic ma innych, żadnego szacunku do starszych… – Jurek ciągnął swoją litanię żali.

– Słuchaj – przerwałam mu dość obcesowo. – Po co ty mi to mówisz? Rozwiedliśmy się. Ja już nie muszę tego wysłuchiwać, Luizie to opowiadaj.

– Oj, Luiza, Luiza… – Jurek potrząsnął głową i omal się nie przewrócił. – Ona też mi swoje dokłada, ciągle jej się coś nie podoba, ciągle narzeka, że czegoś jej tam nie zrobiłem… Ty tak nie narzekałaś. Kochanie, ty byłaś naprawdę cudowna...

Nagle zaszedł mi drogę i wpatrzył się we mnie maślanym spojrzeniem. No tak, oczywiście za dużo wypił i mu się zebrało na amory. I jak zwykle przyczepiał się do kobiety niebędącej jego żoną.

– Lucynko… – wybełkotał, dotykając mojej twarzy. Cofnęłam się ze złością. – Lucynko, ja popełniłem błąd… Ty byłaś dla mnie taka dobra… I taka jesteś piękna!

To ostanie powiedział z autentycznym, pijackim zachwytem, a mnie się przypomniało, jak raz adorował i próbował pocałować jakąś kompletnie obcą kobietę na sylwestrze ze znajomymi.

Nigdy nie zapomniałam, jak upokorzona się czułam odciągając go od innych kobiet



– Zostaw mnie, Jerzy – huknęłam na niego i próbowałam wyminąć go na wąskiej dróżce. – Wracaj do swojej żony. Jej gadaj, jaka jest piękna.

Jak na zawołanie, w tym momencie usłyszeliśmy wołanie Luizy. Stała w wysokich szpilkach na schodkach i wołała Jurka z naganą w głosie.

– Esz… cholera by ją… – wymamrotał mój eksmąż, a jego żona już dreptała w naszym kierunku.

– Lucynko… – próbował mnie objąć.

– Jurek! – Luiza była czerwona z gniewu, a może upokorzenia. – Boże drogi, Lucyna… Przepraszam za niego, już go zabieram… Jurek, do cholery, ogarnij się.

Wzięła go dosłownie za fraki i pociągnęła z powrotem do sali weselnej. A ja zostałam na ścieżce z poczuciem ulgi i jakiejś takiej wolności. Bo zrozumiałam, że Jurek, jego nadużywanie alkoholu i pijackie wybryki to teraz problem Luizy, a ja… jestem wolna. Nie „samotna”, tylko „wolna”. Na kolejne kilkadziesiąt lat.

Może nie powinnam, ale czułam małą satysfakcję: kobieta, która przysporzyła mi tyle cierpienia sama teraz paliła się ze wstydu patrząc jak jej mąż obłapia inne baby.

Następnego dnia zobaczyłam z okna mojego przystojnego sąsiada i „wpadłam” na niego z psem.

„A co mi tam?” – pomyślałam i zapytałam, czy by nie zerknął u mnie na karnisz, bo boję się, że odpadnie. Zapukał tego samego wieczoru. Miał wiertarkę, a ja sernik. Spędziliśmy przemiłą godzinkę i umówiliśmy się na spacer z psami.

Nie mam pojęcia, czy coś z tego wyjdzie, ale przynajmniej mam dla kogo umalować oczy. Uważam, że to całkiem niezły początek reszty mojego życia.

