– Dlaczego nie jesz? – Mirek popatrzył na mnie ze zdziwieniem, gdy podczas kolacji poprzestałam tylko na herbacie. – Źle się czujesz?

– Mama się odchudza – krzyknął Jerzyk, nasz starszy synek. – Słyszałem, jak mówiła do cioci Jagody, że przechodzi na dietę.

– Cicho bądź – zgromiłam małego spojrzeniem. – Nie jem, bo… Bo nie jestem głodna, i już.

– Oj, Mania – mąż popatrzył na mnie z politowaniem. – Przecież wiesz, że dla mnie jesteś najpiękniejsza taka, jaka jesteś – pocałował mnie w policzek i podsunął mi talerz z wędliną. – Zjedz jak człowiek! Kochanego ciałka nigdy za wiele, najważniejsze, żeby zdrowie było.

Nałożyłam więc sobie kilka plasterków na kromkę

Ta swojska szynka, przywieziona ze wsi przez teściową, wyglądała apetycznie i pachniała bosko. Nic dziwnego, że moi panowie pałaszowali kanapka za kanapką, aż im się uszy trzęsły. Westchnęłam ciężko w duszy i z poczuciem winy ugryzłam pierwszy kęs. Przy następnym jednak to poczucie szybko się ulotniło – jedzenie sprawiało mi prawdziwą przyjemność. No i jak ja miałam schudnąć? Przecież żadnej motywacji nie miałam przy takim mężu, który zamiast podtrzymywać mnie w moich postanowieniach, namawiał jeszcze do jedzenia, bo, jak twierdził, podobałam mu się właśnie taka. Taka, czyli z dobrymi kilkunastoma kilogramami nadwagi, które zostały mi po urodzeniu obu synków. Chociaż, prawdę powiedziawszy, nie mogłam tak wszystkiego zrzucać na ciąże. W naszym domu zawsze dobrze się jadło, bo Mirek ciężko pracuje, a chłopcy już od małego lubili sobie porządnie podjeść. I chociaż moi panowie nie mieli nadwagi – mąż nadmiaru kalorii pozbywał się na budowie, a maluchy wybiegały je na boisku – to po mnie, owszem, było znać te codzienne obiadki z deserem, ciepłe kolacje, letnie grille.

Od czasu do czasu resztki rozsądku nakazywały mi stosować różne diety, ograniczyć spożywanie węglowodanów, jedzenie błonnika, no ale jakoś bez wyraźnego rezultatu. Chyba brak mi konsekwencji. Dlatego wciąż byłam krągłą kobietą z zerową motywacją, żeby porządnie zabrać się za siebie i zrzucić trochę kilogramów. Ale oto, w pewne sobotnie, deszczowe popołudnie, chłopcy namówili mnie, żebyśmy poszli do McDonalda… Jesień nie rozpieszcza nas w tym roku, toteż o spacerach do parku czy na boisko, raczej nie mogło być mowy. A moje chłopaki nudziły się w domu, bo ileż czasu można grać w warcaby czy rysować.

– To co chcecie teraz robić? – spytałam, widząc ich znudzone miny po kolejnej rozgrywce w piłkarzyki.

– Chodźmy do McDonalda – zaproponował Krzyś. – Na hamburgery…

– Nie, lepiej na taki zestaw z zabawką! – rzucił swoją propozycję Jerzyk. – I w piłeczkach się pobawimy!

Pomyślałam, że to nawet niezły pomysł

Jak chłopcy pobrykają na wewnętrznym, miniaturowym placu zabaw w McDonaldzie, to popołudnie jakoś zleci. No i pojechaliśmy – ja z mocnym postanowieniem, że wypiję tylko kawę. Ale… No cóż, patrząc, jak chłopcy pałaszują swoje zestawy, nie wytrzymałam i też zamówiłam sobie hamburgera. Poczułam się nagle tak strasznie głodna! Nic dziwnego, przecież na obiad zjadłam tylko drugie danie, pamiętając, że zupy tuczą (zwłaszcza taki żurek z kiełbasą, zaprawiony śmietaną). Nadrobiłam więc teraz tym hamburgerem. Potem, popijając wolno kawę, obserwowałam synów bawiących się w ogródku zabaw. Mój wzrok mechanicznie przesuwał się po sali, spojrzałam na wejście. Do restauracji wchodziła akurat jakaś rodzina z trojgiem dzieci. Weszli szybko, śmiejąc się i otrząsając z deszczu. Zajęli stolik niedaleko naszego, patrzyłam, jak rozbierają z kurtek dzieci, sadowią je na krzesłach, mężczyzna odkładał na bok parasole.

Podniosłam wzrok na kobietę, wciąż ubraną w przeciwdeszczowy płaszcz, z kapturem na głowie. W pewnym momencie zsunęła go do tyłu, potrząsnęła krótkimi, ciemnymi lokami, a ja oniemiałam. Wydawało mi się, że patrzę na swoje własne odbicie w lustrze, może starsze o kilka lat, ale to byłam ja! Ta kobieta miała tak bardzo podobne do mnie rysy twarzy, takie same wypukłe usta, ciemne oczy. I te włosy… Krótkie, kręcone, trochę ciemniejsze od moich, pewnie ta kobieta używała intensywniejszej farby. Widać ściągnęłam ją wzrokiem, bo zerknęła na mnie z ciekawością, jej brwi uniosły się do góry w zdziwieniu. Patrzyła przez chwilę, a potem szepnęła coś do męża, uśmiechając się. I zaczęła rozpinać płaszcz. Wpatrywałam się w nią jak zahipnotyzowana – zobaczyłam jej bardzo szczupłą, opiętą eleganckim sweterkiem i obcisłymi rurkami sylwetkę…

I tu właśnie kończyło się nasze podobieństwo

Ona była szczupła, bardzo zgrabna i wyglądała świetnie, nawet na młodszą ode mnie, chociaż rysy jej twarzy wskazywały na to, że musiała być starsza o kilka lat. Sięgnęłam na oparcie krzesła po szal i otuliłam się nim, aby ukryć swoje kształty. Wciąż wpatrywałam się w tę kobietę, swojego „sobowtóra”. Lekko, zgrabnie usiadła przy stoliku, długimi, szczupłymi palcami odsunęła kosmyk włosów z czoła. Spojrzałam w tym momencie na swoje dłonie – nie wyglądały tak samo... Czułam, jak robi mi się gorąco, tym bardziej że dostrzegłam rzucane w moim kierunku ukradkowe spojrzenia kobiety i jej męża. W pewnej chwili ona uśmiechnęła się do mnie przyjaźnie. I wtedy dotarło do mnie, jak ja bym mogła wyglądać, gdybym miała jej figurę. Tak jak ona! Zgrabnie i lekko, ubrana w obcisłe, modne ciuchy, a nie w jakąś tunikę, przypominającą namiot. Ta śliczna kobieta to byłam ja, tylko w lepszym, szczuplejszym i na pewno zdrowszym wydaniu.

Po chwili mąż kobiety przyniósł wielką tacę. Zestawy dla dzieciaków, dla siebie cheeseburgera i lody, ale przed żoną postawił tylko kubek kawy. Popatrzyłam z odrazą na zwinięte w kulkę opakowanie po moim hamburgerze, jeszcze leżące na kartonowej podstawce. Ileż to kalorii pochłonęłam przed chwilą, chociaż przecież wcale nie musiałam, nie byłam znowu taka głodna. Zjadłam hamburgera z łakomstwa. Przyjrzałam się jeszcze raz uważnie kobiecie, a potem szybko, tak żeby nie zauważyła, zrobiłam jej fotkę komórką. Wiedziałam, że nikomu nie pokażę tego zdjęcia, ale ono będzie dla mnie motywacją. Gdy będę chciała zjeść coś bardzo kalorycznego albo kawałek ciasta do popołudniowej kawy, wtedy na nie spojrzę.

Tak, wreszcie zrozumiałam, dlaczego warto zeszczupleć, inaczej odżywiać, może nawet na siłownię się zapisać. Żeby wyglądać tak jak mój przypadkiem spotkany tutaj „sobowtór”. I niech tam Mirek sobie gada, ile chce o kochanym ciałku, dla mnie ono wcale nie było takie kochane. Nie, nie pozwolę sobie już wmówić, że dobrze wyglądam, bo wcale tak nie jest! Teraz, gdy zobaczyłam samą siebie w tej zadbanej, szczupłej kobiecie, gdy zrozumiałam, że ja mogłabym być taka sama, odnalazłam wreszcie motywację. Nigdy więcej wiejskiej szynki z tłustym brzegiem, smażonych kotletów ani hamburgerów… Nigdy więcej. I koniecznie mniej tego kochanego ciałka.

