Kiedy poznałam Krzysia, wydawał się chodzącym ideałem. Przystojny, wesoły, pracowity, potrafił być też romantyczny i czuły. Ciągle mnie adorował i czymś mile zaskakiwał. A to kwiaty bez okazji, a to kolacja przy świecach, a to spontaniczny wypad do greckiej restauracji czy teatru. Słowem był wtedy pozytywnie nieprzewidywalny.

– To facet z moich marzeń o miłości pisanej przez duże M i małżeństwie pisanym przez jeszcze większe M – zwierzałam się mojej starszej siostrze Ani, kobiecie doświadczonej i od wielu już lat zamężnej.

Anię uważałam za eksperta od spraw męsko-damskich i uważnie słuchałam wszystkiego, co miała mi na ten temat do powiedzenia.

A Ania miała raczej chłodne spojrzenie na mój chodzący ideał.

– Uważaj na niego – ostrzegała. – Gdy tego nie widzisz, ogląda się za innymi dziewczynami. Widziałam te jego spojrzenia, wczoraj gdy byłyśmy na zakupach w hipermarkecie. Ty gapiłaś się na półki z kosmetykami, a on na dziewczyny z obsługi jeżdżące na wrotkach. To jest zwyczajny, typowy samiec. Ani się obejrzysz, jak cię zdradzi... Uważaj...

Nie bardzo wierzyłam w te czarne scenariusze roztaczane przez siostrę, ale ciągłe powtarzanie przez nią takich opinii zasiało we mnie w końcu ziarno niepewności.

Niestety jakby na potwierdzenie siostrzanych słów, po ślubie mój ideał się zupełnie się zmienił. Nie od razu oczywiście – ale stopniowo, powoli, stracił całą swoją spontaniczność. Przestał mnie zupełnie adorować. O kwiatach myślał tylko w okolicach moich imienin. Kiedy po pracy wracał do domu, stwierdzał, że jest skonany, po czym usadawiał się w fotelu z pilotem w ręku, lub przed monitorem komputera w pokoju i siedział tam godzinami, odpowiadając na moje pytania monosylabami.

– On przestał mnie zauważać – żaliłam się przez telefon Ani. – Nie słyszy moich pytań. Późno wraca do domu. – No tak – zawyrokowała Ania, to są typowe objawy. Na pewno kogoś ma. Spytaj go wprost.

Niestety na moje pełne pretensji zarzuty moje kochanie odparło, że to kompletne insynuacje i jakieś moje chore wymysły.

– Rzeczywiście wyglądam na chorą – pomyślałam patrząc w lustro.

Blada twarz, przygaszony wzrok, matowe włosy w bezładzie. Słowem chodząca katastrofa. Może to też jest powód, że mój Krzyś przestał mnie adorować – pomyślałam. I wtedy właśnie zadzwoniła Ania.

– Już wiem, on zacznie cię dostrzegać – zawyrokowała - jeśli obudzisz w nim zazdrość. Musisz mu zasugerować, że masz kochanka. Inaczej nic się nie zmieni i będzie wam coraz gorzej.

– Dobrze, ale jak mam to zrobić? – spytałam. – Jestem raczej kiepską aktorką i on w to nigdy nie uwierzy, bo zbyt dobrze mnie zna.

– Nie martw się. Przygotujemy to tak żeby było wiarygodnie. Zostaw to mnie. – odparła.

Pomysł Ani podobał mi się

Pod jej komendą rozpoczęłam bieganinę od fryzjera do kosmetyczki, od jednego sklepu z ciuchami do drugiego. W najdrobniejszych szczegółach wymyśliłyśmy też mojego wielbiciela. To miał być wysoki, przystojny blondyn dawny kolega ze studiów, kochający się we mnie od tamtego czasu. Spotkałam go przypadkowo na mieście.

No i zaczęła się gra. W czasie posiłków rozmarzałam się i zamyślałam, udawałam, że nie słyszę, co mąż do mnie mówi. Kilka razy spóźniłam się na kolację. A moja kochana siostrzyczka wykonywała w ciągu dnia tzw. głuche telefony. Kiedyś słysząc, że Krzyś otwiera kluczem drzwi do mieszkania, podbiegłam do telefonu w przedpokoju, podniosłam słuchawkę i dokładnie w chwili, gdy wszedł, odłożyłam ją gwałtownie.

– Kto dzwonił? – spytał.

– Nikt – odparłam z niewinną miną.

Dobrze jest – pomyślałam. Teraz na pewno zacznie mnie podejrzewać.

W następnym tygodniu mój ukochany oświadczył, że wyjeżdża w delegację.

Przystąpiłam do dzieła

Przysunęłam dwa fotele do kominka, porozrzucałam niedbale płyty z nastrojowa muzyką. Na stoliku postawiłam opróżnioną do połowy butelkę whisky i dwa kieliszki. Zlustrowałam to wszystko uważnie, po czym spokojnie położyłam się do łóżka. Drzwi od sypialni pozostawiłam niedomknięte.

Około wpół do drugiej usłyszałam szczęk klucza w drzwiach i odgłos kroków w salonie. Krzyś pokręcił się po mieszkaniu i przyszedł do łóżka. Udałam, że śpię, ale czułam przez długi czas jego wzrok na sobie.

– Kto tu był wieczorem? – zapytał rano od niechcenia

– Jak to kto – Ania. A kto mógł być?

– Ania? A od kiedy to ona pali i pije whisky z colą?

– No dobrze, to nie była Ania – odparłam po chwili, po czym opowiedziałam mu historię o mojej starej studenckiej miłości spotkanej po latach, którą zaprosiłam na wieczornego drinka. Przez moment na jego twarzy pojawił się grymas niezadowolenia, a może nawet tak oczekiwanej przeze mnie zazdrości.

– Mogłabyś chociaż posprzątać szklanki przed moim powrotem – burknął i wyszedł do łazienki.

– Chyba mój plan spalił na panewce – pomyślałam wzdychając.

Trochę to wszystko było głupie

W końcu mógł przypuszczać, że wiem, o której przyjeżdża jego pociąg, a do tego od razu przyznałam się do znajomego sprzed lat. Cienka była ta nasza z Anią intryga. Kiedy tylko trzasnęły nazajutrz drzwi za mężem, od razu rzuciłam się do telefonu, żeby jej o wszystkim powiedzieć. Żaliłam się w najlepsze, gdy nagle poczułam, że... ktoś za mną stoi. Rany boskie, Krzyś wrócił! Na pewno czegoś zapomniał. Nie mógł tego wszystkiego nie słyszeć. Odwróciłam się powoli i ze zdziwieniem zobaczyłam rozbawioną twarz męża.

– Moja ty intrygantko – przytulił mnie mocno. – Naprawdę nie musisz niczego wymyślać i tak cię kocham. Ale chyba rzeczywiście za dużo pracuję. To się zmieni, obiecuję...

Faktycznie, od tego dnia wszystko się zmieniło. Krzyś bardzo zwracał uwagę, żeby mnie nie zranić brakiem zainteresowania.

A i ja wiele rzeczy przemyślałam. Przede wszystkim to, że zrobiłam z igły widły i wykazałam się brakiem zaufania wobec ukochanego. A w końcu nic takiego nie zrobił, nie dał mi żadnych powodów do podejrzeń... Naprawdę było mi głupio. No i przestałam namawiać się z Anką. Chociaż trzeba przyznać, że ta nasza intryga na coś się przydała...

