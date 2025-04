Rozwiedliśmy się, ale czy zapomniałam o Marku? W żadnym wypadku. Nie mogłam się pogodzić z tym, że mnie nie kocha. I cieszyłam się, gdy córka obgadywała jego nową partnerkę. Gdy wracała od ojca, opowiadała, jaka okropna jest ta Renata. Jak to nie potrafi gotować, jak źle wygląda… Słuchałam tego ze złośliwą satysfakcją.

Myślałam, że się przesłyszałam. Albo że to jakiś głupi, zupełnie nieśmieszny żart. Przecież byliśmy zgodnym, kochającym się małżeństwem!

– Co ty powiedziałeś?

– Chcę rozwodu.

Więc się nie przesłyszałam. Na żarty zaś Marek wyglądał zbyt poważnie.

– Rozwiedźmy się, proszę cię…

Stupor. Wreszcie zrozumiałam, co to znaczy być w stuporze. Siedziałam osłupiała, znieruchomiała, niema. Nie umiałam zebrać myśli, zapytać o cokolwiek. Marek czekał i też nic nie mówił. Nie tłumaczył się, nie przepraszał, nie próbował pocieszyć. Pierwszą moją reakcją były łzy. Popłynęły, jakby ktoś odkręcił kurek, i nie mogłam go na powrót zamknąć. Potem pojawiła się pierwsza sensowna myśl i z moich zdrętwiałych ust padło:

– Przecież mamy dziecko. On też się ocknął.

– Dla Asi nic się nie zmieni. Rozwód nie oznacza, że ją porzucam. Ciebie też nie porzucam, po prostu… formuła naszego związku się wyczerpała.

Formuła się wyczerpała?! Nie słyszałam większej bredni



W życiu nie czułam się bardziej zdradzona i upokorzona.

– Nigdy – wycedziłam. – Słyszysz? Nigdy ci tego nie wybaczę.

Nieprawda. Kiedy ochłonęłam z szoku, byłam gotowa wybaczyć mężowi zdradę, romans, głupi pomysł zakończenia naszego szczęśliwego jak dotąd związku, który napotkał swój pierwszy poważny kryzys. Zaproponowałam, żebyśmy poszli na terapię małżeńską. Ale on nie chciał. Podjął decyzję i nie zamierzał jej zmienić. A ja ciągle go kochałam! Zranił mnie, zmiażdżył, ale nadal chciałam z nim być.

Łudziłam się, że mu to minie, że się opamięta. Nawet kiedy już złożył pozew rozwodowy, wciąż zaklinałam rzeczywistość i wmawiałam sobie, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Niestety, moje modlitwy nie mogły odwrócić losu. Mąż porzucił mnie po ponad dwudziestu latach małżeństwa dla innej kobiety.

Nie potrafiłam znienawidzić Marka, więc całą moją niechęć przelałam na nią. Była ode mnie osiem lat młodsza, dziesięć kilo szczuplejsza i na dokładkę była wziętą prawniczką. Nie mogłam się z nią równać pod żadnym względem. Odebrała mi mojego mężczyznę wraz z poczuciem własnej wartości. Nie jestem z tego dumna, ale życzyłam jej śmierci. Bolesnej. Z głębi mojego pogruchotanego serca.

Role się odwróciły



To Asia była dla mnie jak matka. Wpadłam w straszną chandrę. W ciągu dnia, w pracy, jeszcze jakoś się trzymałam, ale zaraz po powrocie do domu kładłam się do łóżka i płakałam. Przestałam zajmować się córką, w tamtym czasie to ona opiekowała się mną: pilnowała, żebym coś zjadła, wypiła, wzięła prysznic, umyła włosy, przespała się choć parę godzin.

Zamieniłyśmy się rolami: to ona była pełną wyrozumiałości i cierpliwości dorosłą, a ja zrozpaczoną nastolatką ze złamanym sercem. Wiedziałam, że taka sytuacja na dłuższą metę jej zaszkodzi, więc starałam się pozbierać. Męża straciłam, ale musiałam wrócić do życia dla mojej córki. W końcu udało mi się jako tako stanąć na nogi. Rozpacz zbladła, ale pozostało we mnie dużo goryczy i gniewu. Nie potrafiłam zapomnieć o Marku. Sytuację pogarszał fakt, że jako ojciec regularnie widywał się z Asią. Nie chciałam utrudniać im kontaktów, ale ilekroć szła się z nim spotkać, czułam złość.

Teraz zgrywa dobrego tatusia? Niech się wypcha! Gdyby naprawdę kochał swoje dziecko, nie zniszczyłby naszej rodziny. Starałam się tego nie okazywać, nie nastawiać Asi przeciwko ojcu, ale byłam kiepska w ukrywaniu emocji. Córka doskonale odczytywała moje rozżalenie, zazdrość. Kiedy wracała z tych wizyt, na osłodę częstowała mnie opowieściami o tym, jaka okropna jest „ta baba”.

– W ogóle nie umie gotować! Pewnie dlatego jest taka chuda. Prawie cycków nie ma z tej chudości! Powinnam ją skarcić, ale zbyt dużą przyjemność sprawiały mi te jej złośliwości. Kilka razy mruknęłam, że powinna zważać na ton i słowa, ale mówiłam to bez przekonania, dla formalności, więc nie brała sobie tego do serca i dalej ujadała na macochę. A z tego, co opowiadała, nie przestawała na obgadywaniu, ale również odnosiła się do nowej żony ojca w nieprzyjemny, opryskliwy sposób.

Czasem nachodziły mnie wyrzuty sumienia, ale… szybko mi mijały. W końcu nastolatka w fazie buntu ma prawo nie lubić kobiety, która rozbiła jej rodzinę, wmawiałam sobie, że to jej własne uczucia, a nie moje, które Asia przejęła, solidaryzując się z porzuconą matką. Ale tak naprawdę sama w to nie wierzyłam. Gdzieś w głębi serca czułam, że pielęgnowanie w sobie i w Asi wrogości do „tej baby” nie jest właściwe, że mnie nie pomoże, a mojej córce zaszkodzi.

Tylko że to było bardzo głęboko…



Któregoś wieczoru wyczułam w piersi spory guzek. A potem wydarzyło się coś, co sprawiło, że zapomniałam o wszystkim innym. Po kąpieli wcierałam balsam do ciała i wymacałam w lewej piersi wyraźne zgrubienie. Spore, wielkości śliwki. Kiedy się pojawiło? Jak cudem nie wykryłam go wcześniej? Tak z dnia na dzień urosło? I najważniejsze pytanie, które bałam się zadać nawet w myślach. Czy to rak?

Guzek urósł niepostrzeżenie, a strach potężniał lawinowo. Czy ja umrę? Nie kiedyś tam, ale po kilku potwornych miesiącach, w szpitalu? Nie, nie chcę tak! Miałam ochotę udawać, że nie wyczułam żadnego guzka w piersi, i żyć, jakby nic się nie stało. Miałam ochotę skończyć to od razu, póki jeszcze mogłam o sobie decydować, póki choroba nie odebrała mi godności, póki nie musiałam żebrać o leki przeciwbólowe, póki miałam włosy…

Gdyby nie Asia, gdyby nie świadomość, że jestem za nią odpowiedzialna, że dla niej muszę być silna… Opamiętałam się. Umówienie się na wizytę do onkologa było jak wspięcie się na potężną, stromą górę. Wychodziłam od niego zmęczona i cała spocona. Potem machina ruszyła i sprawy potoczyły się niemal same: kolejne badania, diagnoza, leczenie. Moje obawy się sprawdziły, i to w najgorszej opcji.

Miałam raka piersi. Samo wycięcie guza nie wystarczyło, bo już miałam przerzuty. Rozpoczęłam zaciętą i ciężką walkę z chorobą. Choć uniknęłam mastektomii, przez chemio- i radioterapię wypadły mi wszystkie włosy, a skóra wysuszyła się jak u staruszki. Nie poznawałam samej siebie w lustrze. Ponieważ przebywałam więcej w szpitalu niż w domu, zgodziłam się, aby Asia zamieszkała na jakiś czas u ojca.

Nie byłam z tego powodu zła ani zazdrosna, raczej mi ulżyło, że moje dziecko ma właściwą opiekę i wsparcie w tym bardzo trudnym dla nas obu okresie. Muszę przyznać, że zarówno Marek, jak i ta jego Renata zachowali się bardzo w porządku: dbali o Asię, przywozili ją do mnie, przysyłali mi przez nią prezenty i zapytania, czy czegoś nie potrzebuję.

– Tata powiedział, że chciałby cię zobaczyć, ale nie wie, czy ty chcesz.

– Nie mam już do niego żalu, jeśli o to chodzi. Życie jest za krótkie, by pielęgnować urazy – uraczyłam ją szpitalną mądrością. – Ale nie chcę, żeby on czy ktokolwiek inny poza tobą oglądał mnie w takim stanie. Niech nie przychodzi. Nie tylko byłam łysa, sina i podpuchnięta, ale na dokładkę przez bezustanne mdłości i wymioty schudłam dwanaście kilogramów i wyglądałam jak cień dawnej siebie.

Chudłam i puchłam jednocześnie. Masakra. Byłam tak słaba, że nawet krótka rozmowa z córką mnie męczyła. Nie chciałam widzieć nikogo więcej, co nie znaczy, że nie doceniałam troski tych, którzy o mnie pamiętali. Również Markowi byłam wdzięczna…

Chciałam, by zobaczyli we mnie silną, niezależną kobietę



A kiedy odpuściłam i jemu, i Renacie, Asia też zmieniła ton, gdy o nich mówiła. Przecież nadal kochała swojego tatę i kiedy tylko wyczuła, że ma moje przyzwolenie, przestała cenzurować swoje uczucia względem niego. Po jakimś czasie zaprzyjaźniła się też z macochą i choć w sercu coś mi strzykało z macierzyńskiej zazdrości, to nadal kibicowałam ich pogłębiającej się relacji.

Bo to miało na Asię pozytywny wpływ. Zniknęło całe zgorzknienie, cała agresja, jakie nagromadziły się w niej od czasu rozwodu. Oczywiście przejmowała się moim zdrowiem, czasem płakała ze strachu, co to będzie, ale mimo wszystko widziałam w niej ogromną zmianę na lepsze. Wyciszyła się, pogodziła z naszą sytuacją rodzinną. Smutne, że musiałam otrzeć się o śmierć, byśmy zrozumieli, co naprawdę jest ważne.

Po wielu miesiącach trudnej i bolesnej walki wróg zaczął ustępować. Wracałam do zdrowia, rokowania były pomyślne. Odzyskiwałam siły i radość życia. Niesiona falą pozytywnych emocji postanowiłam oficjalnie pogodzić się z Markiem i Renatą. Wyszłam już ze szpitala i leczyłam się ambulatoryjnie, więc zaprosiłam ich do domu. Wolałam stawić im czoła na swoim terenie – naprawdę miałam dobre chęci, ale i tak obawiałam się tego spotkania. Czy będę potrafiła spokojnie na nich patrzeć? Czy kiedy zobaczę ich razem, nie powrócą żal, zazdrość, gniew, nienawiść? Cóż, nie dowiem się bez tej konfrontacji.

Poza tym chciałam okazać im wdzięczność, a dla dobra Asi zadbać o poprawne relacje między nami. Upiekłam ciasto, zrobiłam staranny makijaż i ubrałam się w najlepszą sukienkę. Chciałam, żeby zobaczyli we mnie silną, niezależną kobietę, a nie porzuconą, schorowaną i żałosną ofiarę losu oraz miłości. Na początku było trochę sztywno, wszyscy zachowywaliśmy się bardzo uprzejmie i bardzo ostrożnie, wręcz oficjalnie.

Lody pękły, kiedy Renata wręczyła mi prezent: wykonaną z prawdziwych włosów perukę w pięknym kolorze platyny.

– Zanim twoje odrosną, żebyś nie musiała chodzić w chustce – powiedziała. Wzruszyła mnie jej przemyślana troska. To był drogi i nieprzypadkowy podarunek. Tylko druga kobieta mogła zrozumieć, jak ważny był dla mnie wygląd podczas powolnego dochodzenia do zdrowia. Włosy były dla mnie nie tylko symbolem kobiecości i urody, ale przede wszystkim normalności. Serdecznie podziękowałam Renacie, zdobyłam się nawet na uścisk i całusa w policzek. Później wieczór potoczył się już gładko i miło. Wbrew obawom nie czułam zazdrości. Marek to już dla mnie przeszłość, z niego też się wyleczyłam, pomyślałam z ulgą.

Niestety, nie do końca…



Nawrót nastąpił, kiedy Asia wróciła z odwiedzin u ojca cała w skowronkach.

– Renata jest w ciąży! Będę miała siostrę! – oznajmiła radośnie. Poczułam się tak, jakby ktoś walnął mnie mocno w brzuch: zabrakło mi tchu i pociemniało w oczach. W środku cała zgięłam się, a potem zwinęłam w kłębek. Kupka, nieszczęścia, tak się czułam.

– Och, wspaniała wiadomość – wykrztusiłam i schowałam się w łazience. Odkręciłam wodę, by córka nie usłyszała, jak wymiotuję, jak rzygam łzami, żalem, lękiem. Skąd ta rozpacz? Czyżbym w głębi serca liczyła na to, że związek Marka i Renaty się rozpadnie, a on skruszony do mnie wróci? A może czaiła się tam gorzka, nieutulona pretensja, że najpierw zniszczyli moją rodzinę, a teraz zakładają własną, budując swoje szczęście na mojej traumie? Byłam zazdrosna. Już nie tylko o Marka, ale także o moją Asię. A jeśli Renata ją też mi ukradnie? Z macochy awansowała na matkę jej przyrodniej siostry.

Będzie rodziną mojego dziecka i nic nie mogę na to poradzić! Z frustracji straciłam apetyt, źle sypiałam. Starałam się udawać przed córką, że wszystko jest w porządku, ale nie dała się oszukać. W efekcie przygasła, przycichła, posmutniała – i wiedziałam, że to przeze mnie, przez to, że nie potrafię zaakceptować rzeczywistości.

Również Marek i Renata spostrzegli zmianę w moim nastawieniu i ograniczyli kontakty ze mną. Zamiast poczuć ulgę, że już nie muszę ich oglądać, poczułam się odrzucona. Znowu. Wiedziałam, że to kompletnie bez sensu, ale… emocje nie mają wiele wspólnego z logiką. A jeszcze czekało mnie odebranie wyników badań kontrolnych. Siedząc w poczekalni, modliłam się, żeby choć w tej kwestii los mnie oszczędził. Niech nie dobija mnie jeszcze na tym froncie.

Obgryzałam nerwowo paznokcie. Czas się wlókł, niepewność rosła i zmieniała się w panikę. Nim uciekłam, poproszono mnie do gabinetu. Wyszłam z niego… zdrowa! Tak zdrowa, jak zdrowy może być człowiek, który miał raka. Zawsze już będzie wisieć nade mną widmo nawrotu, ale tamtego dnia wracałam do domu jak na skrzydłach, było mi lekko, radośnie, wspaniale. W tramwaju zagadnął mnie jakiś mężczyzna.

– Ma pani piękne włosy, zawsze fascynowały mnie platynowe blondynki. Może da się pani zaprosić na kawę? Muszę przyznać, że sprawiło mi to przyjemność. Odmówiłam, ale z uśmiechem, wykręcając się brakiem czasu i córką czekającą w domu. Nie nalegał. Ten właściwie dość zabawny incydent uświadomił mi, że wciąż jestem atrakcyjną kobietą, że jeszcze wszystko przede mną.

Tylko ode mnie zależało, czy zacznę się tym cieszyć czy nadal będę się taplać w żalu. Przyjęłam perukę od Renaty i dzięki temu ktoś mnie skomplementował. Czy to zrównoważy kradzież męża? Oczywiście, że nie. Ale czy mężczyzna to przedmiot, który można ukraść?

Po prostu przestał mnie kochać, inaczej nie wdałby się w romans. Muszę im odpuścić, ale tak naprawdę. Muszę wybaczyć Markowi zdradę i rozwód, drugie dziecko z drugą żoną. Muszę to zrobić nie dla dobra córki ani z wdzięczności za pomoc w chorobie, ale dla samej siebie, szczerze, z głębi serca. Postaram się. Sięgnę naprawdę głęboko i poszukam na dnie serca wybaczenia oraz kryjącej się za nim nadziei…

