Gdy zabrakło Edka, moje życie straciło sens. Nie miałam pojęcia, jak zapełnić tę pustkę. Dziś już to wiem. Mój mąż uwielbiał książki Jamesa Clavella. Naszej jedynej córce czytał do poduszki „Shoguna” na zmianę z japońskimi bajkami.

Szalał z radości, kiedy Basia po liceum wybrała japonistykę. Bo to właśnie dzięki niemu, jeszcze przed epoką wielkiej popularności mang, była już autentycznie zafascynowana Japonią. Na studiach poznała swojego przyszłego męża, bardzo miłego Japończyka, który przyjechał do Polski na wymianę studencką. Na czwartym roku to ona z kolei pojechała do Japonii, ale już nie na wymianę. Pierwszy ślub wzięli w Polsce, drugi, w obrządku shinto, odbył się w jej nowej ojczyźnie. Właściwie zaraz po wyjeździe Basi zaczęliśmy z mężem zbierać pieniądze na jego podróż życia. Odkładaliśmy, ile mogliśmy; Edek na „wyjazdowe” przeznaczał też wszystkie symboliczne wygrane w szachy – bo gra była jego drugą pasją, zaraz po Japonii.

Miał dwa regały książek o szachach w kilku językach, trenował dzieciaki w klubie osiedlowym, a wieczorami grywał w kręgu znajomych o symboliczne „dziesięć złotych”.

Trzy lata później usłyszał od lekarza wyrok

Rak trzustki… Pieniądze na wyjazd już zgromadziliśmy, ale niestety musieliśmy je przeznaczyć na wsparcie terapii, która i tak nie dała oczekiwanego efektu. Rok później zostałam sama. Naszego wnuka mój mąż zdążył zobaczyć przed swoją śmiercią, ale tylko na kilku filmach wysłanych przez internet.

Jeszcze nigdy nasze mieszkanie nie wydawało mi się tak ogromne. Trzy pokoje, siedemdziesiąt parę metrów, na parterze, w starym bloku z cegły. Kiedy Edek zaczął chorować, przeniosłam się z naszej sypialni połączonej z gabinetem do pokoju Basi. Po śmierci męża jego pokój pozostał pusty…

Oprócz łóżka, stolika, lampy były w nim jeszcze dwie szafy pełne ubrań, których nie miałam serca wyrzucić, a do wzięcia ich brakowało chętnych. Nie ruszałam tu nic, tylko od czasu do czasu ścierałam kurze i podlewałam kwiaty na parapecie; nawet okien mi się nie chciało myć. I tak to moje życie trwało, zawieszone gdzieś w próżni. Basia osiem i pół tysiąca kilometrów stąd, Edek pewnie jeszcze gdzieś dalej, a ja sama w mieszkaniu, którego nie miałam nawet ochoty porządnie wysprzątać.

Wstawałam rano, szłam do pracy, wracałam do pustego domu, jadłam coś, oglądałam telewizję, kładłam się spać… Codziennie przez kolejne trzy lata. I tylko wieczorami na samą myśl, że przy dobrym zdrowiu moje jałowe życie potrwa jeszcze jakieś trzydzieści lat, płakałam cicho w poduszkę. Choć mogłam ryczeć na cały głos, i tak nikt by nie usłyszał…

Ale któregoś dnia rano wyjęłam ze skrzynki list

Japończycy przywiązują dużą wagę do form i rytuałów, więc zaproszenie od Basi i Takeshiego przyszło pocztą, na eleganckim, czerpanym papierze. Po jednej stronie były japońskie litery, których nie rozumiałam, ale po drugiej tłumaczenie, że „serdecznie zapraszają”, „na kiedy mogą zarezerwować bilety lotnicze” i że „będą zaszczyceni, mogąc mnie gościć”. Gdy już ochłonęłam, złapałam za telefon.

– Basiu, co to za wygłupy? – rzuciłam, gdy w słuchawce rozległo się dźwięczne „hai”.

– O, mama, fajnie, że dzwonisz. Krótko ci powiem. Takeshi dostał duże zlecenie i przyznał sobie premię, a ja dostałam podwyżkę w związku z awansem. Odłożyliśmy trochę pieniędzy, więc o nic się nie martw. Powiedz tylko, kiedy możesz wziąć urlop, ale minimum miesiąc. Wyślemy bilety, lot trwa ponad dziesięć godzin, ale nie bierz za dużo bagaży, bo wszystko będziesz miała na miejscu, i żadnych prezentów, chyba że dla Yojiego coś małego…

– Zaraz, moment, chwila! – przerwałam jej. – Ja się nigdzie nie wybieram!

– Ależ tak, przyjeżdżasz do nas w odwiedziny, wszyscy czekamy na ciebie.

– Ale…

– Mamo, muszę kończyć, bo Yoji znów coś zbroił! Pogadamy, jak przyjedziesz. Będzie jak za starych, dobrych czasów! Pa, pa! – rzuciła na koniec i się rozłączyła.

Nie zdążyłam jej nawet powiedzieć, że stare, dobre czasy nigdy już nie wrócą…

Niepotrzebnie się opierałam – w Japonii spędziłam najcudowniejsze wakacje w życiu i to tam wreszcie dojrzałam do zmian. Miasto Kamakura w prefekturze Kanagawa oczarowało mnie. Zwiedzaliśmy świątynie, parki, ogrody, byliśmy w teatrze i na pokazach karate. Do Tokio było zaledwie 70 kilometrów. Dom Basi i Takeshiego stał tuż nad Zatoką Sagami, od plaży oddzielała nas tylko dwupasmowa droga numer 134. Mały Yoji był żywiołowym trzylatkiem, który starał się mówić po polsku.

Może z szacunku do matki, a może szukał jakiegokolwiek pretekstu, żeby móc w ogóle mówić, bo buzia mu się po prostu nie zamykała. Mój zięć nieco przybrał na wadze, ale nadal był przystojny, Basia zaś wyglądała kwitnąco i też bez ustanku opowiadała o ich życiu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Tych słynnych kwiatów wiśni nie widziałam, bo to nie była pora na kwitnienie. Mieszkanie Basi i Takeshiego zauroczyło mnie i zaskoczyło jednocześnie. Znajdowało się w nim tak mało przedmiotów, że nie mogłam wyjść z podziwu, jak można mieszkać tak „ubogo”.

Największym szokiem był osobny pokój, w którym znajdowało się jeszcze mniej przedmiotów. Mieścił się tam ich domowy ołtarzyk shinto, czyli kamidana, a po naszemu „półka bogów rodziny”, choć inna nazwa tego miejsca bardziej mi się podobała. „Senzodana” – „półka przodków”. Tu trzymali drobne przedmioty należące do wybitnych przodków i krewnych oraz tabliczki z ich imionami. Ze zdziwieniem dostrzegłam wśród tych drobiazgów szachową figurkę, którą kiedyś Basia dostała od swojego taty – była zrobiona z zęba hipopotama i przedstawiała Królową; Edek często mówił o córce „moja królowa”.

A kiedy Basia z dumą pokazała mi tabliczkę z imieniem ojca, popłakałyśmy się obie. Z ciekawością obejrzałam też miejsce pracy Takeshiego. Miał warsztat w pomieszczeniu przerobionym z garażu. Był kimś w rodzaju odtwórcy starych mebli, coś pośredniego między konserwatorem a stolarzem. Kolekcjonował stare meble, które kupował, jeżdżąc po kraju, a potem robił ich kopie, które wśród turystów cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Jego wspólnik prowadził sklep przy jednej z głównych ulic Kamakury. Cieszył się uznaniem także wśród okolicznych mieszkańców. Wieczorem, tuż przed moim wyjazdem zwróciłam się do Basi z nietypową prośbą, od razu zastrzegając, że pokryję wszystkie wydatki związane z moim „zamówieniem”. Kiedy Basia przetłumaczyła Takeshiemu, o co mi chodzi, on skłonił się nisko i odpowiedział po polsku.

– Zaszczyt dla mnie.

O pieniądzach nie chciał słyszeć, prosił tylko, żebym przesłała mu po powrocie plan i kilka zdjęć. Moje miasto powitało mnie deszczem, ale w ogóle się tym nie przejęłam.

Weszłam do domu i poszłam do pokoju Edka

Stanęłam pośrodku, rozejrzałam się, westchnęłam, ale jakoś tak lekko, a potem – jak mi pokazała Basia – kilka razy klasnęłam w dłonie i wypowiedziałam swoje życzenie. Na głos. Następnego dnia zaraz po pracy poszłam do osiedlowego domu kultury. Kierownik przyjął mnie w swoim gabinecie i zapytał, w czym może pomóc.

– To raczej ja chciałabym pomóc, choć poproszę w zamian o drobną przysługę – odparłam.

– Jak drobną? – spytał podejrzliwie.

– Naprawdę drobną – roześmiałam się. – Chciałabym, aby młodzież z kółka szachowego pomogła mi wynieść z domu parę rzeczy. W zamian ofiaruję zbiór książek o szachach po moim mężu, razem z regałami, o ile oczywiście jest pan zainteresowany, i o ile ktoś je ode mnie odbierze.

– Tak za darmo? – zdziwił się.

Bywał u nas w domu dość częstym gościem, jako opiekun sekcji szachowej oraz partner Edka do gry i szczerze podziwiał bibliotekę mojego męża.

– Zupełnie za darmo. Chciałabym tylko, aby na jednym z regałów znalazła się tabliczka, że to dar od mojego męża.

– Nie widzę przeszkód.

– Gdyby jeszcze mógł mi pan polecić kogoś do drobnego remontu, to byłabym bardzo wdzięczna.

Jeszcze tego samego dnia do mojego mieszkania wmaszerował kierownik wraz z całą chyba sekcją szachową. Oprócz książek przekazałam im też cztery komplety szachów, dwa zegary szachowe i dwa regały. Tabliczkę z imieniem i nazwiskiem mojego męża miałam przynieść później, a kierownik obiecał, że osobiście ją przykręci w widocznym miejscu i zaprosi mnie na uroczyste jej odsłonięcie. Młodzież zabrała również wszystkie ubrania Edka, żeby umieścić je w pojemnikach z używaną odzieżą.

Nazajutrz rano zawitał u mnie pan Bogdan, emerytowany pracownik administracji, pełniący funkcję osiedlowej złotej rączki. Kiedy opowiedziałam mu, czego oczekuję, nawet się nie zdziwił. Po miesiącu pokój był wyremontowany; zapomniałam już, że pod burym dywanem krył się prześliczny parkiet z jasnego dębu, który wystarczyło wycyklinować. Ściany zostały wygładzone i pomalowane, okna umyte – po raz pierwszy od kilku lat – a cały pokój tchnął świeżością i… oczekiwaniem.

Choć był pusty, zupełnie puściuteńki, nie czuło się w nim pustki, tylko właśnie to radosne oczekiwanie. Sfotografowałam wszystko dokładnie, pomierzyłam i plan ze zdjęciami wysłałam mailem do Basi. Paczka z Japonii przyszła po dwóch tygodniach. Córka załączyła do niej liścik, w którym wyjaśniała, że Takeshi nie do końca spełnił moją prośbę. Prosiłam go o komplet mebli stylizowanych, a dostałam oryginały.

Mąż Basi z szacunku dla swojego zmarłego teścia przekazał mi kilka odrestaurowanych przez siebie przedmiotów z jego prywatnej kolekcji. Dostałam niską półkę z drewna tekowego, specjalną podstawkę do kadzidełek, ręcznie malowany obraz przedstawiający grających w szachy, wygodną matę do siedzenia i piękną lampkę olejną z laki. No i najważniejsze – tabliczkę z imieniem mojego męża, taką samą, jaką widziałam u nich. Umeblowanie pokoju zajęło mi dziesięć minut, z czego połowę poświęciłam na powieszenie obrazka.

Na półce, na mojej własnej „Senzodana”, tuż obok tabliczki umieściłam figurkę szachową. Biała królowa stała w Japonii, u mnie stanął dumnie biały król. Zapaliłam lampkę, kadzidełko, usiadłam na macie i rozejrzałam się po pokoju. Było tu tak niewiele rzeczy – i jednocześnie wszystko, czego potrzebowałam do szczęścia. Pomyślałam sobie, że te trzydzieści lat, na które jeszcze kilka miesięcy temu tak pomstowałam, nie widząc sensu w ich przeżywaniu, zleci bardzo szybko.

Potem spotkam się z moim królem, a na półeczce u Basi, Takeshiego i Yojiego pojawi się skromna tabliczka z moim imieniem… Nie wiedziałam, co mam dalej ze sobą zrobić…

