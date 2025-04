Zaczęło się od konia. Od ośmiu lat stał dumnie na półce nad telewizorem, choć nie w centralnym miejscu – to zajmował kryształowy wazon mojej babci. Koń był na lewo, odwrócony do ściany poszarganym bokiem. Po niemal dekadzie wydawało się, że koń był tam od zawsze. Aż pewnego dnia zniknął…

– Artur, gdzie jest koń?

Męża znalazłam w piwnicy, stał na stołku i szukał czegoś na górze starego regału.

– Jaki koń? – spytał.

Uznałam, że jak zawsze był po prostu rozkojarzony. Nie wiedziałam jeszcze, że to pytanie było kluczową przesłanką – a być może potencjalnym ostrzeżeniem.

– Koń znad telewizora – sprecyzowałam.

– Ach, ten. Wyrzuciłem, był połamany.

– Ale to był mój koń!

– Ala, daj spokój, przywieźliśmy go wieki temu z Sopotu razem z dziesięcioma innymi durnostojkami. Mamy ładniejsze.

Zaskoczył mnie tak, że dałam mu spokój

I pewnie gdyby był to tylko ten nieszczęsny koń, na tym by się skończyło. Ale koń to był dopiero początek. Kiedy kilka dni później wróciłam z pracy, w mieszkaniu było jakoś… inaczej. Czegoś brakowało – to tu, to tam – i choć na pierwszy rzut oka nie wiedziałam konkretnie, co zniknęło, natychmiast zorientowałam się, co się stało.

– Artur! – ryknęłam.

– Co? – mąż wyszedł z dużego pokoju, w rękach niosąc spory karton. Z pudła wystawały rzeczy. Moje rzeczy.

– Artur, co robisz z tym pudłem? Gdzie są moje lusterka?

– Sprzątam. Tutaj trzeba w końcu posprzątać, bo żyjemy w rupieciarni i ja się duszę.

Teraz to mnie porządnie zdenerwował!

– W końcu posprzątać?! – obruszyłam się. – Ja tutaj sprzątam codziennie, odkurzam, zbieram twoje ciuchy, robię pranie…

– Wiesz, o co mi chodzi – przerwał mi niewygodną dla siebie wyliczankę.

– Nie, nie wiem, o co ci chodzi. Wracam do domu i zastaję cię z pudłem moich rzeczy, które uznałeś za śmieci do wyrzucenia. A już o tym rozmawialiśmy i wiesz, że się na to nie zgadzam.

– To jest też mój dom.

– Tak! Jest! – wyrzuciłam ręce w górę. – Dlatego ja twoich rupieci nie wywalam! Oddaj mi to – sięgnęłam po karton, ale Artur odsunął go poza mój zasięg.

– Nie, dosyć tego. Zamieniasz się w jakąś patologiczną zbieraczkę!

– Coś ty powiedział?!

– Zamieniasz się w patologiczną zbieraczkę. Mam tego dość – powtórzył, przeszedł obok mnie z pudłem, otworzył drzwi łokciem i wyszedł.

A ja stałam jak wryta. Nawet podczas kłótni nigdy się nawzajem nie obrażaliśmy. Skojarzyłam, dokąd zmierzał i rzuciłam się za nim w pogoń.

Musiałam od niego uciec

– Artur!

Za późno. Zobaczyłam tylko, jak mój mąż unosi pudełko moich skarbów i ciska je gniewnie do kontenera na śmieci. Krzyknęłam w jego kierunku niecenzuralne słowo, obróciłam się na pięcie i pobiegłam do domu. Złapałam torebkę, komórkę…

– Ala! – mąż próbował mnie zatrzymać, gdy mijaliśmy się w korytarzu.

– Zostaw mnie. Jadę do Kasi.

– Do Kasi? Teraz?!

Zamiast odpowiedzieć, zatrzasnęłam za sobą drzwi. Moja młodsza siostra mieszkała w Krakowie, kawał drogi z Gdyni. Może wystarczająco daleko, żebym nie zamordowała męża.

Przywitała mnie z otwartymi ramionami. Jej córka ledwo zaczynała wychodzić z pieluch, więc z entuzjazmem przyjęła mnie jako dodatkową parę rąk do pomocy.

– No więc o co chodzi? – spytała siostra, gdy mała przestała płakać i wreszcie usiadłyśmy przy kubku kawy. Przez telefon, z pociągu, powiedziałam tylko, że jadę i będę nabuzowana.

– Nawet nie wiem, jak zacząć. Wiesz, jak ja zawsze chwalę Artura, że się nigdy nie kłócimy i on taki spokojny, wyważony?

– No wiem… aż za dobrze.

– Efekt tego taki, że ja zupełnie nie potrafię się z nim kłócić. A jak się okazuje, czasami trzeba! – fuknęłam i opowiedziałam jej o tym, jak bezradnie gapiłam się na moje rzeczy lądujące w śmietnikowym kuble.

– Chciałam go zatrzymać, powinnam się była postawić, ale po prostu mnie zamurowało. Trzęsie mnie, jak o tym gadam, ale na samą myśl, żeby zadzwonić do niego i zrobić porządną awanturę, ogarnia mnie bezsilność.

– Wierzę, biorąc pod uwagę, że uciekłaś przed tą awanturą na drugi koniec Polski. Ale, Ala…

– Co, Ala? – spytałam zaczepnie.

– Nie wiem, jakoś trudno mi uwierzyć, że on tak po prostu wziął i wyrzucił twoje rzeczy. Nie Artur.

– A jednak.

– Ale powiedziałaś, że on już przy tym koniu wiedział, że się nie zgadzasz na wyrzucenie niczego. A to było przed waszą kłótnią–nie–kłótnią.

Westchnęłam zniecierpliwiona.

Potrzebny nam kompromis

– Bo to jest powracający temat. W kółko to samo: wyrzucić to, wywalić tamto, ciągle mu powtarzam, żeby zostawił. I zawsze zostawiał. Teraz chce pozbyć się wszystkiego!

– A dałaś mu wyrzucić cokolwiek?

– Nie, dlaczego miałby coś wyrzucać? To są moje rzeczy.

– Ale wasz wspólny dom.

– Oczywiście, że tak. I ja w życiu bez pytania nie wyrzuciłam nic, co należy do niego.

– Dla ciebie dom to rzeczy, ale dla niektórych dom to przestrzeń. Potrzebny wam kompromis.

– Ale jaki kompromis? Gdzie ja mam trzymać te rzeczy, jak nie we własnym domu? Nie stać mnie na wynajem przechowalni. Plus, że ja chcę mieć do nich dostęp.

– Do wszystkich?

– Tak. Do wszystkich. Każda z nich niesie ze sobą jakieś wspomnienie, coś dla mnie znaczy. To moje życie.

– A twój mąż?

Westchnęłam.

W brzuchu miałam skręt – Artur tak samo

– Spróbuję mu to jakoś jaśniej wytłumaczyć. Bez krzyku…

– Według mnie, to sobie powinnaś coś wytłumaczyć – mruknęła Kasia tak cicho, że nie byłam pewna, czy dobrze ją usłyszałam. Być może tak, a być może usłyszałam po prostu to, co wiedziałam, że powinnam usłyszeć.

Wróciłam do domu na drugi dzień – dwanaście godzin w pociągach! Głupota. Ale po cichym wieczorze w pokoju gościnnym siostry poczułam, że nie chcę tego przeciągać. W brzuchu miałam skręt – Artur na pewno tak samo. W kwestii nietolerowania konfliktu byliśmy jak bliźniaki. A on… nie zasłużył na tę awanturę. Kasia miała rację. To ja nigdy nie poszłam z nim na żaden kompromis, bo nie rozumiałam potrzeb męża.

Rzecz w tym, że nie musiałam ich rozumieć. Wystarczyło je zauważyć. Przecież to mój Artur, nie chcę, żeby źle czuł się w naszym domu. A większość najdroższych mi wspomnień to te dzielone z nim. Weszłam do domu z przeprosinami na ustach, ale słowa utknęły mi w gardle. Pod szafką na buty stało pudło z wszystkimi bambetlami, które przedwczoraj mąż wrzucił do kontenera.

– Artur! – zawołałam go.

Wyszedł z kuchni powoli, jak skarcony pies.

– Ale to capi! Chodź, pomóż mi zanieść to z powrotem na śmietnik – powiedziałam i spróbowałam się uśmiechnąć, ale było mi tak strasznie głupio, że wyszedł z tego jakiś dziwny grymas.

– Próbowałem je wyczyścić… – powiedział cichutko.

Podbiegłam i przytuliłam się do niego.

Boże, nie zasługuję na tego faceta

– Przepraszam – wyszeptałam. – Byłam zołzą.

– Daj spokój, nie powinienem tego zrobić. Miałem zły dzień. Zły tydzień – poprawił. – Za dużo stresu w pracy i…

– Stop. Cicho – przerwałam mu, kładąc palec na jego ustach. – To jest nasz wspólny dom i chcę, żebyś czuł się tu dobrze – spojrzałam mu w oczy. – Wyrzuć, co chcesz wyrzucić. To są tylko rzeczy.

– One są dla ciebie ważne. Jak będę się dusił, otworzę okno – zażartował.

– No tak. Teraz ja będę chciała ci dogodzić, a ty mi przychylić nieba. I znów sytuacja robi się patowa – roześmiałam się.

– Jesteśmy beznadziejni – uśmiechnął się.

– Mam pomysł – wypuściłam męża z objęć i podeszłam do pudła, gdzie szturchnęłam wystający plastikowy świecznik (zwinęłam go z baru, gdzie świętowaliśmy spontanicznie rocznicę, o której oboje zapomnieliśmy). – Chcę zachować wspomnienia, ale nie muszę trzymać ich na półkach. Zrobimy fotograficzne archiwum wszystkich moich rzeczy, dobra?

– I album – zasugerował.

– Z podpisami. A potem porządki. Nie chcę z mieszkania robić muzeum.

– Ale nie wyrzucimy wszystkich twoich rzeczy – zastrzegł.

– Wszystkich nie… Ale przyda się w naszym domu trochę przestrzeni.

