Już ponad miesiąc chodzę do pracy pieszo, bo mam nadzieję, że może go gdzieś zobaczę. Na przykład będzie jechał samochodem, zatrzyma się i pogadamy jak dawniej… Albo wyjdzie z banku, supermarketu, apteki, wszystko jedno skąd. Powie: „Ania? Jak miło! Chodźmy na kawę, tam gdzie zawsze! Stęskniłem się, czemu nie dzwonisz?”. Wtedy ja powiem, że on też mógłby do mnie zatelefonować, i że czekałam. Uśmiechnie się i będę patrzeć w te jego ciepłe, wesołe oczy.

Ja oczywiście będę ładnie ubrana i umalowana, od razu zauważę, że mu się podobam, i nabiorę pewności siebie. Wszystko między nami się zrobi łatwe i proste; jakby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło, i jakby nie padły między nami okropne, złe słowa.

Idzie mi się ciężko; ulica jest rozkopana na całej długości, kładą nową kostkę, zmieniają krawężniki, ustawiają kamienne donice. Kiedyś tu będzie ładnie, ale mnie nic nie cieszy. Bez niego nic nie ma sensu! Byliśmy razem prawie rok. Najszczęśliwszy rok w moim życiu! Na czterdzieści pięć lat – tylko jeden… Cóż, to nie jest dobry bilans.

Nie miałam szczęścia do mężczyzn

Poznałam go zwyczajnie, przy zakupach. Mam taki zwyczaj, że wącham pomidory. Jeśli pachną intensywnie, korzennie, słonecznie, to znak, że są smaczne. Moje działkowe tak pachniały, kiedy jeszcze była działka, warzywa, kwiaty, rodzice i normalny dom. Wszystko się skończyło, ale woń dojrzałych pomidorów przypomina mi tamten czas i robi mi się wtedy ciepło na sercu.

– I co? – zapytał, podchodząc do mnie zza lady. – Pachną jak ziemia po deszczu, prawda?

– Trochę tak, rzeczywiście – odpowiedziałam. – Szczególnie te malinowe. Chyba wezmę kilka.

– Wybiorę pani najładniejsze – obiecał. – Chleb z masłem i na to pomidor… Nie trzeba nic więcej!

– Też tak lubię. Poproszę kilogram.

– Dorzucę jeszcze te dwa na spróbowanie, nowa odmiana. Prawie nie mają pestek, sam smak.

Wydając mi resztę, lekko dotknął mojej dłoni. To było miłe. Nie lubię poufałości, ale ten gest był spontaniczny i sympatyczny.

– Wrócę do pana – powiedziałam na do widzenia, a on, że jest tego pewny.

– Nikt nie ma takich warzyw jak ja – stwierdził. – A dla tak miłej klientki przyszykuję coś wyjątkowego!

Dwa razy w tygodniu kupowałam zieleninę i owoce u tego sprzedawcy. Już z daleka mnie dostrzegał i wołał:

– Nareszcie! Dziś specjalnie dla pani gruszki, jabłka, śliwki, maliny, aronia, kabaczki.… – co tam tylko aktualnie wyrastało w ogrodzie i na działce, było i na jego straganie: zawsze świeże, dorodne, pyszne.

Tylko do niego była kolejka, bo miał opinię uprzejmego i uczciwego sprzedawcy. Poza tym był niczego sobie: dobrze zbudowany, wysoki, opalony, z kędzierzawą czupryną i wesołymi oczami. Bardzo mi się podobał!

Do tej pory niespecjalnie miałam szczęście do mężczyzn, choć zawsze uchodziłam za atrakcyjną kobietę. Nigdy nie wyszłam za mąż, mój syn jest panieński, ma nazwisko swojego biologicznego ojca, ale kontakty z nim były ograniczone i musiałam się naszarpać o alimenty. Byliśmy razem tylko trzy lata i to przypominało kręcenie się na diabelskim młynie: góra, dół, góra, dół… aż w głowie wirowało! Rozstaliśmy się. Wyjechałam daleko od niego, poukładałam sobie sprawy tak, że byłam zadowolona.

Syn rósł zdrowo, tylko wyrastał na strasznego sobka, bo wszystko było pod i dla niego. Szybko pojął, że nie umiem mu niczego odmówić, i sprytnie to wykorzystywał!

Mieszkamy razem w trzypokojowym mieszkaniu. Syn zajmuje dwa pokoje, w tym jeden ma do nauki i komputera, a drugi do spania. Ja zajęłam najmniejszy, uznając, że niewiele potrzebuję; miałam tam nieduży telewizor, kanapę, półki na fotografie i książki oraz szafę wbudowaną w ścianę.

Gdy znajomy z bazarku odwiedził mnie po raz pierwszy, od razu wypalił:

– Czemu ty urzędujesz w takiej komórce? Powinnaś zajmować największy i najwygodniejszy pokój, bo ci się to słusznie należy!

Mój syn to usłyszał. Od razu się najeżył i było wiadomo, że panowie się raczej nie zaprzyjaźnią.

– Niech ten dziad się tu nie kręci – powiedział Maciek po wizycie. – Nie chcę go oglądać! Zapamiętaj sobie, mamo, to facet nie dla ciebie!

Powinnam była się od razu odwinąć i postawić na swoim. Mój dom, moi przyjaciele, moje sprawy – gdybym od razu jasno zakreśliła swoje terytorium, mogłoby być inaczej, ale wina leżała nie tylko po mojej stronie. Osiemdziesięcioletnia matka Artura (tak miał na imię mężczyzna, z którym mogłabym być szczęśliwa) też nie dawała nam spokoju. Szybko się połapała, że jej syn się z kimś spotyka na poważnie, i zaczęła o niego walkę. Nie przebierała w sposobach pognębienia mnie, dawała mi nieźle popalić!

Po kwadransie naszego spotkania komórka dzwoniła bez przerwy. Artur zawsze odbierał, bo się bał o matkę. Wmówiła mu, że jest ciężko chora na serce i że każda jego nieobecność może się dla niej skończyć zawałem. Kochał ją, mówił, że gdyby coś się stało, sumienie nie pozwoliłoby mu żyć.

Myślał, że odpuszczą, ale się mylił

Do mnie też dzwoniła… Pojęcia nie mam, jak zdobyła mój numer, ale mnie zadręczała, również w nocy.

– Trudno, kochanie – tłumaczył Artur, kiedy już byliśmy blisko. – Ona w końcu się pogodzi, że jesteś dla mnie ważna, i da nam spokój. Wytrzymaj.

Kiedyś Artur mnie zaprosił do nich na obiad. Starsza pani siedziała nastroszona jak sowa, patrzyła na mnie nieżyczliwie i milczała. Nie odpowiedziała na powitanie, ignorowała moje uprzejme zagadywanie, w końcu trzasnęła łyżką w stół i krzyknęła, że nie będzie nic jadła, bo jej nie odpowiada towarzystwo przy stole! Było mi tak przykro, że się popłakałam.

– Nie bądź dzieckiem – Artur znowu bagatelizował sprawę. – Nie przejmuj się mamą. Ja nie zwracam uwagi na dąsy twojego synka, to i ty wyluzuj. W końcu oboje odpuszczą!

Niestety, nie miał racji…

Mój syn zrobił akcję w internecie i obsmarował Artura, że swoje warzywa hoduje na czystej chemii, i że dlatego są dorodne, ale trujące. Ludzie sami przychodzili do mojego faceta i pokazywali mu te oszczerstwa. On oczywiście był wściekły i prosił, żebym pogadała z młodym.

– Niech przestanie, bo się naprawdę wkurzę – zapowiadał. – Niech weźmie na wstrzymanie!

– Może byś swojej mamusi też to zaproponował? – trochę się odgryzałam. – Znowu dzwoniła calutką noc i pytała, gdzie ty jesteś.

– Jak to, gdzie? Przecież spałem w drugim pokoju! – zdziwił się. – Co ta matka znowu wymyśliła?

– Pewnie chciała, żebym zaczęła podejrzewać, że mnie oszukujesz – mówiłam. – Na pewno o to jej chodziło. Żebym zrobiła ci awanturę i żebyśmy się pokłócili. Na to liczyła.

Gdybyśmy byli razem, może jednak by się nam udało. Tak najbliżsi rzucali nam kłody pod nogi, a przed naszą miłością piętrzyli przeszkody nie do pokonania. Staraliśmy się je omijać, nie potykać się, nie przewracać, ale łatwo nie było!

Pewnego dnia Artur przyszedł naprawdę wściekły…

– Wybacz, Aniu – powiedział od progu – ale twój syn, to łobuz! Nasłał na mnie drani, którzy mi zdemolowali stragan i zniszczyli większość towaru. Powiedz mu, że następnym razem nie daruję! Wsadzę go do więzienia!

Miał rację, ale serce mnie zabolało, że tak gada o moim dziecku, więc kazałam mu wyjść i ochłonąć. Pierwszy raz się pożegnaliśmy w złości. Znowu nie spałam całą noc!

Serce matki jest głupie; pęka na sto kawałków i boli, lecz się nie zbuntuje i nie pomyśli o sobie! Próbowałam godzić wodę z ogniem, chociaż wiedziałam, że to się nie uda. W dodatku do mojego serca matki dołączyło jego serce syna i to dopiero był kocioł i szamotanina! Musiało dojść do zawału! Zaczęliśmy się ostro spierać, w końcu postanowiliśmy pojechać na trzy dni za miasto i tam w spokoju coś postanowić. Ledwo minęliśmy rogatki, zapiszczała jego komórka.

– Nie odbieraj – poprosiłam, ale Artur powiedział, że musi, bo mama od wczoraj źle się czuje.

Usłyszałam tylko: „Zaraz będę” i wiedziałam, że to koniec między nami. Odwiózł mnie pod dom, lecz nawet nie wysiadł, żeby mi zanieść torbę, chociaż do windy. Od tej pory nie zadzwonił. Teraz jestem na dole diabelskiego młyna. Coś się popsuło w maszynerii i chyba dalej nie ruszy. Ja sama nie umiem tego naprawić, dlatego chodzę i szukam Artura. Może razem by się nam udało? Ale zapadł się pod ziemię, zniknął… Nie mogę uwierzyć, że to już koniec!

