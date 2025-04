Enzymy – co to takiego?



Enzymy są to substancje organiczne, najczęściej białka, które przyspieszają reakcje chemiczne zachodzące w organizmie. Enzymy w kosmetyce pochodzą z naturalnych źródeł takich jak ekstrakty z owoców. Ekspresowo odżywiają, odmładzają oraz pielęgnują skórę, przywracając jej równowagę i optymalną kondycję. Istnieje wiele rodzajów enzymów stosowanych w pielęgnacji skóry, w zależności od potrzeby działają one złuszczająco bądź przeciwzapalnie.

Górna warstwa skóry składa się głównie z martwych komórek skóry zawierających keratynowe białko. Enzymy poprzez rozkładanie tego białka wygładzają i pielęgnują skórę. Niektóre z nich mogą wymiatać wolne rodniki, zapewniać ochronę przed stresem oksydacyjnym, promieniami słońca, zanieczyszczeniem środowiska oraz trądzikiem.

Jakie są zalety stosowania maseczek enzymatycznych?



Maseczki enzymatyczne to wysokiej jakości kosmetyki, które przyspieszają proces wymiany komórek skóry. Złuszczają martwe komórki naskórka, odkrywając gładką, miękką i promienną cerę. W efekcie zmniejszają widoczność przebarwień, drobnych linii, plam starczych czy piegów. Naturalne enzymy (pochodzące z owoców i warzyw) wnikają w głębsze partie skóry, oczyszczają pory oraz poprawiają koloryt i teksturę skóry.

Maseczki enzymatyczne:



wygładzają i zmiękczają naskórek

obkurczają pory

poprawiają blask skóry

redukują przebarwienia

odżywiają

usuwają piegi, plamy starcze i przebarwienia

przyspieszają procesy odnowy skóry

Zielona, żółta i różowa maska enzymatyczna – którą z nich wybrać?



Polska manufaktura kosmetyków naturalnych Alchemia Natury posiada w swojej ofercie trzy maski enzymatyczne – zieloną, żółtą i różową. Każda z nich jest przeznaczona do innego typu cery.

Maseczka enzymatyczna żółta Alchemia Natury o działaniu wygładzający, oczyszczającym i złuszczającym doskonale sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Jej receptura łączy w sobie pielęgnacyjne właściwości oleju z pestek moreli, oleju z krokosza barwierskiego, glinki żółtej, wyciągu z granatu, wyciągu z alg brunatnych oraz wyciągu z malin. Bazą do powstania maseczki jest mydło potasowe, które łagodnie i skutecznie złuszcza martwy naskórek bez konieczności mechanicznego tarcia. Dzięki temu nie narusza delikatnej warstwy skóry. W efekcie ułatwia wnikanie składników odżywczych w głębsze partie skóry oraz nawilża i oczyszcza.

Maseczka enzymatyczna różowa Alchemia Natury powstała z myślą o troskliwej pielęgnacji cery wrażliwej, naczynkowej, zmęczonej i dojrzałej. Jej recepturę INCI wypełniają troskliwie dobrane składniki aktywne takie jak olej z pestek moreli, glinka różowa, wyciąg z mandarynki wyciąg z miłorzębu japońskiego oraz wyciąg z aceroli. Kosmetyk troskliwie i delikatnie złuszcza martwe komórki skóry bez podrażniania delikatnego naskórka. Oczyszcza, nawilża, wygładza, pielęgnuje i kondycjonuje. Ułatwia wnikanie substancji odżywczych w skórę, pozostawia rozświetloną i pełną blasku cerę.

Maseczka enzymatyczna zielona Alchemia Natury to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji cery tłustej, matowej, problematycznej, pozbawionej blasku oraz z tendencją do przebarwień. Jego receptura INCI wypełniona została olejem z pestek moreli, olejem z czarnuszki siewnej, zieloną glinką, ekstraktem z lukrecji gładkiej, wyciągiem z ananasa oraz wyciągiem z malin. Maseczka subtelnie i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i toksyny oraz złuszcza martwe komórki skóry. Nie wymaga mechanicznego tarcia skóry, a to sprawia, że delikatnie ją pielęgnuje, nawilża, oczyszcza i wzmacnia jej kondycję.

Którą z nich wybierzesz, by zadbać o luksusową pielęgnację swojej cery?

