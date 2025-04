Nie było wyjścia, musiałam jechać do ojca. Potrzebował mnie po wyjściu ze szpitala. Chciałam zabrać Damiana, ale miał test z matematyki w poniedziałek i przysięgał, że przez cały weekend będzie się uczył.

– Dobrze, zostań – zgodziłam się. – Ale żadnych imprez pod moją nieobecność!

Damian był w drugiej klasie liceum i miał różne głupie pomysły. Spędzał sporo czasu ze starszymi kumplami. W większości to byli porządni chłopcy, ale obawiałam się, że gdyby ich zaprosił, przynieśliby alkohol, puścili muzykę i sąsiedzi wezwaliby w końcu policję. Kiedy jednak rzuciłam tę sugestię, syn zrobił minę niewiniątka. Postanowiłam zaufać jego rozsądkowi.

Zarzekał się, że był w domu sam

Wyjechałam w piątek i koło północy zadzwoniłam kontrolnie do domu. Dzieciak mówił normalnym głosem, żadnej muzyki w tle nie słyszałam. To samo powtórzyłam w nocy z soboty na niedzielę i również zostałam zapewniona, że jest w domu sam, uczy się pilnie, a jedyne źródło dźwięku to przyciszony radioodbiornik.

– Przesadzasz z tą kontrolą – mruknął tata. – To mądry i odpowiedzialny chłopak.

Od rozwodu wychowywałam Damiana sama, a każdy wie, że nie jest to łatwe. Chłopak potrzebuje ojca, choćby po to, żeby nauczył się od niego jak wbijać gwoździe. Albo naprawić żyrandol…

Mijał rok, od kiedy męczyłam się ze źle podłączonym żyrandolem. Cóż, trzeba było sprawdzić po „fachowcu”, ale przyszło mi to do głowy, kiedy już dawno wyszedł. Mój piękny, szklany żyrandol miał świecić na pięć żarówek, ale z jakiejś przyczyny po podłączeniu świeciły tylko trzy. „Potrzebuję faceta” – myślałam za każdym razem, pstrykając bez sensu włącznikiem.

Kiedy wróciłam od ojca, oczywiście zrobiłam inspekcję mieszkania. Wszystko było w idealnym porządku.

– Nie było gości? – upewniłam się.

– Nie, mamo! Byłem sam przez cały weekend – zarzekał się Damian.

Uwierzyłam mu. Wprawdzie coś mi nie pasowało w ułożeniu dywanu, ale postanowiłam nie drążyć tematu. Nic nie było mi w stanie zepsuć humoru po tym, jak odkryłam, że żyrandol nagle „zaskoczył”. Świeciła się każda z pięciu żarówek!

Nieświadomie go wsypała

Jakieś dwa tygodnie później Damian przyprowadził do domu dziewczynę. Ania była bardzo miła i wyjątkowo rozmowna. W pewnym momencie otworzyłam drzwi balkonowe i Pypeć, nasz kocur skorzystał z okazji, by przez nie czmychnąć. Damian wyszedł złapać kota, a Ania zapytała, czy pomóc mi zrobić kolację. Przyjęłam jej propozycję i po chwili ze zdumieniem patrzyłam, jak dziewczyna, która rzekomo była pierwszy raz w moim domu, bez chwili zastanowienia wyjmuje z właściwych szafek talerze i sztućce!

– Czy ty już tu kiedyś byłaś? – zapytałam, usiłując nie mówić podejrzliwym tonem.

– No tak, wtedy, co pani pojechała do dziadka Damiana – odpowiedziała, nie mając pojęcia, że właśnie ściągnęła gromy na głowę swojego chłopaka.

Następnego dnia zapytałam syna, czy Ania chodzi z nim do szkoły. Odpowiedział, że nie, chodzi do technikum elektrycznego. Zapytałam dalej łagodnie, czy nocowała u nas, kiedy mnie nie było. Najpierw wszystkiego się wypierał, ale przyparty do muru pękł.

Drobiazgowe śledztwo wykazało, że Ania mieszkała u nas w domu przez trzy dni mojej nieobecności. Była od niego dwa lata starsza i Bóg jeden wie, co ją tak zauroczyło w moim dość dziecinnym synu. Damian wyznał, że jego dziewczyna gotowała, sprzątała i ogólnie zajmowała się domem.

Dzieci nauczą się wszystkiego od mamy

Domyśliłam się, że przez te trzy dni dzieciaki świetnie się bawiły. Ania traktowała dom swojego chłopaka jak swój własny. To ona przekręciła dywan, bo naprawiała skrzypiącą klepkę pod spodem, ona też odkręciła i prawidłowo podłączyła żyrandol. Sądziłam, że trzeba mi faceta, a wystarczyła uczennica technikum elektrycznego!

Ponieważ Damian mnie oszukał i pomimo zakazu zaprosił kogoś do domu, dostał szlaban, ale Ani pozwoliłam mimo wszystko do nas przychodzić. Nie mogłam nie lubić tej dziewczyny! Miała fenomenalne poczucie humoru i naprawdę lubiła mojego syna, a on przy niej stawał się jakiś taki bardziej odpowiedzialny i rozsądny.

Dzisiaj mam w rodzinie elektryka i złotą rączkę, tak jak chciałam. I nie mam na myśli mojego drugiego męża. Bo Ludwik jest – uwaga! – filologiem. Prędzej napisze wiersz o wbijaniu gwoździ, niż je wbije. Raczej zatem nie będzie uczył moich wnuków, jak naprawiać różne rzeczy w domu, tak jak nie nauczył tego pasierba. Ale spokojnie, dzieciaki nauczą się tego od mamy! Bo Ania, z młotkiem w jednej ręce i miernikiem prądu w drugiej, potrafi zrobić wrażenie. Zwłaszcza na rozmaitych „fachowcach” z bożej łaski, którzy nie umieją poprawnie podłączyć żyrandola!

