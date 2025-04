– Jestem spragniona miłości – mówi, a zaraz potem pyta, czy może zająć tapczan pod oknem, bo musi czuć świeże powietrze. Znamy się kwadrans, dopiero rozpakowujemy walizki w naszym sanatoryjnym pokoju, a ona już zdążyła mi opowiedzieć, że szuka kogoś na resztę życia, że jest po rozwodzie z wyłącznej winy byłego męża, i że tym razem nie popuści.

Reklama

– To ostatni dzwonek! – śmieje się. – Niedługo kończę pięćdziesiąt pięć lat, zegar tyka… Jak nie teraz, to kiedy?!

Wygląda świetnie. Jest zgrabna, apetyczna, wypielęgnowana, elegancka. Tryska humorem i energią, mężczyźni lubią takie babki, więc dziwne, że się do tej pory uchowała w samotności.

– Ja chcę stałego związku – tłumaczy. – Mam dosyć takich związków na trochę, już byłam tą trzecią, a nawet czwartą. To nie dla mnie!

– Ale czy sanatorium to dobre miejsce, żeby dopaść takiego rodzynka, który jest wolny i chętny? – zastanawiam się głośno, a ona na to, że trzeba próbować wszędzie.

– Kiedyś przez cały miesiąc chodziłam na majowe nabożeństwa, bo w ławce obok siadał taki jeden pan… Cudny jak moje marzenie.

– I co? – pytam.

– Nic! Zerkaliśmy na siebie, kiwaliśmy głowami na dzień dobry i do widzenia, aż on na koniec przyprowadził jakąś babkę. Wyszłam w połowie litanii, nie mogłam tego ścierpieć. Ma na imię Wiesława, ale każe na siebie mówić Izabela.

– To imię z bierzmowania – wyjaśnia. – Czuję się Izabelą. Tak ma być!

Od razu ustala, że, gdyby jej się trafił jakiś odpowiedni facet, przetestuje go w łóżku. Tak mówi: „przetestuję”.

– Nie lubię niespodzianek. W tym wieku z mężczyznami bywa różnie. Po co mi wybrakowany towar? – zastanawia się, przeciągając szminką usta.

Umawiamy się, że będę jej zostawiała pokój do dyspozycji, jeśli da znać, że coś jest na rzeczy.

– Zrewanżuję się tym samym – obiecuje, chociaż ja zapewniam, że nie będzie takiej konieczności, bo przyjechałam tylko na leczenie i odpoczynek.

Nie w głowie mi romanse!

– Chcesz więdnąć we wdowieństwie? – dziwi się.

Od początku mówi mi na ty, więc odpowiadam tak samo.

– No wiesz, to dopiero trzy lata minęły. Jeszcze nie zapomniałam i pewnie nigdy nie zapomnę.

– A te sprawy? Nie brakuje ci seksu?

Robię się czerwona. Nie przywykłam tak otwarcie rozmawiać o intymnych sprawach. Może i brakuje, ale na pewno nie będę się zwierzała z tego obcej kobiecie! Izabela jest bardzo bystra. Mruży porozumiewawczo oko i mruczy:

– Możemy o tym nie gadać, ale to nie znaczy, że sprawa zniknie… Wyglądasz na temperamentną babkę. Jestem pewna na sto procent, że drzemie w tobie wulkan!

Dobrze, zostawię ci „wolną chatę”

Na pierwszy posiłek w jadalni schodzi ubrana jak na bal. Rozpromienia się, kiedy widzi, że przy naszym stoliku siedzi dwóch panów; obaj są fajni i dosyć przystojni. Trzeci pojawia się dopiero po chwili, za nim jeszcze jedna pani. Nasz stolik liczy sześć osób.

Izabela i nieznajoma pani prawie nic nie jedzą. Ja pałaszuję swoją porcję do ostatniego okruszka, bo jestem bardzo głodna. Panowie też nie narzekają na apetyt, bo jeden z nich idzie do kuchni po dodatkowy chleb.

– Pani zostawia? – pyta Izabelę, a później zgarnia na swój talerz jej masło, wędlinę i żółty ser.

Jest szczupły, nie wiadomo, gdzie się mieści to jedzenie.

Codziennie jest tak samo; Iza się odchudza, a jej posiłki zmiata pan Janek. Prawie się nie odzywa, kończy posiłek i ucieka. Jego współlokatorzy twierdzą, że w pokoju zachowuje się podobnie. Nie lubi kart, przeszkadza mu dym tytoniowy, więc oni muszą wychodzić na papieroska. Nie daje się wciągnąć w żadną rozmowę, zakłada słuchawki i odwraca się do ściany.

– Trochę mrukowaty – mówi któryś. – Może ma jakiś problem.

Wieczorek zapoznawczy to wielkie wydarzenie towarzyskie. Jesteśmy w sanatorium otwartym, tu nie obowiązuje szpitalna dyscyplina, więc można sobie na wiele pozwolić. Izabela szykuje kreację, robi maseczki rewitalizujące, odpoczywa z kompresami na oczach i nogami na wysokiej podpórce.

– Mam zamiar tańczyć do upadłego – zapowiada. – Muszę mieć kondycję!

Ja zostaję w pokoju. Umówiłyśmy się, że przyśle mi SMS-a, gdyby chciała z kimś wrócić.

– Zmyję się – obiecuję współlokatorce. – Będziesz miała co najmniej trzy godziny. Chyba wystarczy?

Na wszelki wypadek wkładam dres i wygodne buty, więc kiedy pika telefon, a na wyświetlaczu czytam: „Wracam za kwadrans, więc pa, pa!” – jestem gotowa do wyjścia.

Wieczorek zaczął się ledwie przed godziną, jest ósma z minutami, zupełnie widno, wieczór ciepły i bezwietrzny. Idę na spacer, potem się zastanowię, co dalej. Mijam Dom Zdrojowy, jasno oświetlony i brzęczący muzyką. Mijam przytulone pary, które tak, jak Iza, chyba się „testują”, i wchodzę w ciemnawą aleję górskich wiązów. Pod ich rozłożystymi konarami opadającymi do ziemi stoją wygodne drewniane ławki. Na jednej z nich dostrzegam pana Janka.

– Zapraszam – mówi, a ja przystaję zdumiona, że on się w ogóle odzywa. – Pani też nie na wieczorku?

– Jakoś nie – odpowiadam. – Wyszłam, bo w pokoju duchota…

On parska śmiechem.

– Niech pani nie buja – mówi. – Zwolniła pani chatę współlokatorce. Słyszałem, jak moi się umawiali, że dzisiaj idą z nią na całość!

– Obaj?! – przysiadam ze zdumienia.

– Chyba po kolei… Zresztą nie wiem, nie moja sprawa.

Siedzimy, milczymy, słuchamy szmeru pobliskiego strumyka. Pan Janek ładnie pachnie dobrą wodą kolońską. Nagle, nieoczekiwanie, budzi się we mnie pragnienie, żeby mnie objął i pocałował. Kiedy to naprawdę robi, jestem gotowa na wszystko…

Wcale nie znałam swojego ciała!

Na twardej ławce, pod parasolem z liści, kochamy się wolno i mocno. Czuję taką rozkosz, o jakiej nawet nigdy nie myślałam, że w ogóle jest możliwa. Moje ciało budzi się ze snu. Otwiera się, pulsuje, odpowiada innemu ciału, współpracuje z nim, żeby wspólnie dojść do tego cudownego końca, tego szczytu, który wyrywa z nas krzyk, że mało, chcemy jeszcze, od nowa.

Znowu lecimy w kosmos! Być może ktoś wtedy obok nas przechodził. Być może słyszał albo nawet nas podejrzał, kiedy się kochaliśmy. Wszystko mi jedno!

Kiedy się już jako tako ogarnęliśmy, zapragnęłam usiąść mu na kolanach, żeby mieć jego twarz przed sobą i móc go całować, gdy znowu poczuję pragnienie zrobienia w sobie miejsca dla mężczyzny… I znowu się kochamy, jak na ludzi w naszym wieku, to jest mistrzostwo świata!

Było bardzo późno, kiedy się wreszcie od siebie oderwaliśmy. Przed wejściem do sanatorium szepnęliśmy sobie tylko: „jutro?” i odpowiedzieliśmy: „jutro!”. Iza spała albo udawała, że śpi.

Od tego wieczoru zaczęłam odliczać dni, minuty, sekundy… Cały czas byliśmy razem, bardzo szybko wszyscy się pokapowali, co się z nami dzieje.

Uciekaliśmy od ludzi – zabiegi, masaże, kąpiele, posiłki

Przez całe moje życie nie uprawiałam seksu tak szaleńczo i w takich przedziwnych miejscach: w młodym zbożu, na łące, pod prysznicem, kiedy wszyscy spali, ale najczęściej pod wiązami, na naszej ławce, pod czapą mocnych, palczastych liści.

Miałam pięćdziesiąt siedem lat, a w ogóle nie znałam swojego ciała! Nie wiedziałam, że jest takie wrażliwe, miękkie, spragnione czułości, dotyku, tak pięknie reaguje na pieszczoty… Że jest niezmordowane, silne i młode.

Daleko mu do starości, chociaż ma parę bruzd i zmarszczek, ale to kompletnie nie ma znaczenia.

Nie rozmawialiśmy z Jankiem o miłości, nie zastanawialiśmy się, co będzie dalej. Powiedział, że jest żonaty, że jego żona choruje, i że jej nie zostawi, chociaż jest mu bardzo ciężko.

Wiedziałam, że rodzina go dosłownie wypchnęła do tego sanatorium, żeby odpoczął, bo opieka nad tamtą kobietą wymaga od niego siły fizycznej i psychicznej. Musiał się podreperować, żeby móc to ciągnąć dalej.

Rozumiałam, dlaczego jest taki „zasznurowany”, nieobecny, trudny w kontaktach. Podejrzewałam, że jestem dla niego lekarstwem, rodzajem terapii, podpórką, suplementem i witaminą, ale to nie miało znaczenia.

On mówił, że mnie kocha…

Ja też go kochałam i kocham nadal, chociaż się rozstaliśmy i nie ma nadziei, żebyśmy byli razem.

– Obie jesteśmy kobietami spragnionymi miłości, tylko ty ją znalazłaś, a ja szukam… – powiedziała Izabela.

– Co z tego? Zaraz muszę ją oddać prawowitej właścicielce!

– Ale za to miałaś chociaż trochę radości, to też się liczy!

Może masz rację, Izabelo, może…

Reklama

Czytaj także:

„Przyjaciółka ciskała gromami w głowę męża, choć to ona była tykającą bombą. Każdy musiał być na jej skinienie”

„Adonis z poczty był spełnieniem moich nocnych fantazji... póki nie otworzył ust. Wtedy wyszedł z niego obcesowy burak”

„Ukochana porzuciła mnie 5 lat temu i nie powiedziała, że jest w ciąży. O synu dowiedziałem się tuż przed jego pogrzebem”