Gdy powiedziałam mężowi o spływie kajakowym, skrzywił się i stwierdził, że wiosłowanie jest męczące. Ja przypomniałam, że lekarz zalecił mu ostatnio więcej ruchu, bo ciągle siedzi przed tym kompem, a poza tym nie po to przyjechałam na wakacje, żeby gnić w ośrodku. Wieprza nie jest rwącą rzeką pełną niespodzianek, to raczej leniwa struga płynąca przez rozległe leśne tereny i łąki. Widziałam już oczami wyobraźni, jak sobie siedzimy z Karolkiem w kajaczku, robimy zdjęcia gapiącym się z brzegu jelonkom… Bajka!

Mąż tymczasem obleciał wszystkie domki: może jednak jest więcej malkontentów i zyska sprzymierzeńca w torpedowaniu pomysłu?

Wkrótce woda zaroiła się od kajaków

– Mówią, że ten spływ to główna atrakcja każdego turnusu – poinformował po powrocie.– Są warianty o różnym stopniu trudności, to zależy od odcinka rzeki, który zdecydujemy się przepłynąć.

„Zdecydujemy”? Dobra nasza!

– Zgadałem się z tymi z Radomia, jakże im jest? Krzysiek i Ola? Oni są drugi raz, wiedzą już, czym to się je. Ustaliliśmy, że ja popłynę z nim, a ty z jego żoną… Żebyśmy nie byli całkiem zieloni w te klocki, kapujesz?

– Zaraz, zaraz, Karolku – przystopowałam go. – Wyobrażałam sobie ten spływ jako romantyczną wyprawę. Sądzisz, że wstawię potem w socjalmediach foty z obcą babą?

– Heloł – postukał mnie palcem w głowę. – Jest tam ktoś? Z naszym brakiem doświadczenia wstawisz co najwyżej fotkę mojego mózgu rozbryźniętego na zwalonym pniu. Ale jak ci tak zależy na romantyczności, to możesz płynąć z Krzyśkiem, a ja z Olą! – zarechotał zadowolony z dowcipu.

Fotka jego mózgu, też coś! Czy mu się wydaje, że zabiorę ze sobą mikroskop?!

Zwołano zebranie chętnych, wybrano trasę: cztery godziny minimum, niska skala trudności.

– Będzie fajnie – zapewniła Ola. – Podobno na tym kawałku nie ma przenosek, super. Nie zapomnij kremu z filtrem, Basia. I czegoś na głowę.

Miła z niej była dziewczyna i nawet zaczęłam dostrzegać dobre strony faktu, że Karol popłynie osobno. Przynajmniej nikt nie będzie mnie obwiniał o wszystkie niepowodzenia na trasie. A zdjęć i tak nie zrobię – Ola mówi, że lepiej nie zabierać smartfonów. Ktoś tam ma wodoodporne etui, to weźmie, porobi foty i się podzieli.

– I zadzwoni po busa, gdy dopłyniemy do mety – uśmiechnęła się.

– Albo po pogotowie jakby co, tak? – upewniła się już nad rzeką starsza pani, która też płynęła pierwszy raz, zaproszona przez dorosłego wnuka.

– Tak – stwierdziła Ola. – Ale proszę się nie martwić na zapas.

Oj, znam ja ten uśmieszek...

Płynęliśmy w dziesięć kajaków, dwójkami. Zgubić się nie było gdzie, więc każdy płynął swoim tempem, jednak pilnując, by nie zostać w izolacji.

– Względy bezpieczeństwa – wyjaśniła Ola. – Nikt nie może zostać sam w potrzebie. Uważaj, Basia, zwalone drzewo, omijaj z prawej!

Po pokonaniu trudniejszych kawałków, spływałyśmy do brzegu, aby zaczekać na resztę. Była okazja, by się napić, coś przekąsić czy pogadać z innymi. Zdumiewające, przez te kilka godzin poznałam więcej mieszkańców naszego ośrodka niż przez tydzień wczasów. Ciekawe, czy Karol też? Zaraz, ale gdzie on właściwie jest?

– Ola – zwróciłam uwagę partnerki. – Czemu nasze chłopy ciągną się wciąż na końcu?

O, akurat się pojawili. Myślałam, że chwilę pogadamy, ale przemknęli bokiem jak torpeda.

– Dajesz, Baśka! – zawołał Karol, i tyle go widziałam.

Oj, znam ten głupkowaty uśmieszek…

– Oni nie są trzeźwi! – oburzyłam się.

Ola wzruszyła ramionami.

– Piwko lub dwa jeszcze nikomu nie zaszkodziły, luz.

Że niby Karolowi nie zaszkodzi? On ma jakieś skandynawskie geny: zimą alkohol nie robi mu nic, ale niech no tylko podniesie się temperatura… Traci rozum od samych oparów! To dlatego się zmówili z Krzyśkiem, teraz wszystko jasne! Jeszcze mi oczy mydlił, że to dla mojego dobra!

Po prostu będę udawać, że nie mam z nim nic wspólnego – zdecydowałam i teraz, gdy chłopaki wysforowały się do przodu, my trzymałyśmy się z tyłu.

Trochę obciach, ale żeby zaraz zbrodnia?

– Zbliżamy się do mety – w którymś momencie Ola pokazała mi znaki stojące nad wodą. – Musimy wysiąść przed przepławką. Miałaś dobry pomysł, żeby płynąć na końcu, przynajmniej ktoś nam pomoże wyciągnąć kajak.

Dopływamy i co widzę? Mój małżonek w rzece!

– Pijany jak bela – poinformowała starsza pani czekająca wraz z wnukiem, aż mój chłop zakończy występy i zrobi miejsce przy brzegu.

– Ta woda jest taka cieplutka! – wydzierał się Karol.– Wskakuj, Basia!

Teraz sobie przypomniał, że ma żonę?

– Pijany człowiek nad wodą jest zagrożeniem dla siebie i innych – starsza pani nie odpuszczała. – Gdyby coś mu się stało na trasie, wszyscy mielibyśmy kłopoty. Policja, służby medyczne, zeznania…

– Ale przecież nic się nie stało – Ola przewróciła oczami i westchnęła. – Niechże pani da spokój, wszyscy tu jesteśmy dorośli.

– Naprawdę? – prychnęła tamta. – Kto by pomyślał! Tyle się mówi, że woda i alkohol to niebezpieczna para, ale taki musi, bo się udusi!

– Już dobrze – westchnęła Ola. – Wszyscy widzimy, że pani jest ponad trywialne rozrywki. Krzychu! – zawołała do męża. – Pomóż koledze wyjść, ludzie czekają.

– A co, pożar? – jej chłop wzruszył ramionami i sam zsunął się do wody.

– Trochę luzu, wszyscy jesteśmy na urlopie, nie? Faktycznie, ciepła!

Starsza pani spojrzała na nas z politowaniem. Już może niech nie przegina, nic takiego się nie dzieje. Pewnie, że trochę obciach, ale czy zaraz taka zbrodnia?!

