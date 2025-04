– Dlaczego Kora nie przyszła? – spytałam, poprawiając moją nowiutką białą opaskę, spod której wysunął mi się kosmyk włosów. – Znowu ma chandrę?

– Może powinnam jej zawieźć rosołek? – zaproponowała Anka.

– A daj ty spokój z tym swoim rosołkiem – Izka skrzywiła się z obrzydzeniem.

Anka wszelkie dolegliwości, od kataru po złamanie nogi, leczyła rosołem

Budziło to protesty Izy, zwariowanej na punkcie ekologii i zdrowego odżywiania. W dodatku wegetarianki. Muszę przyznać, że Izka wiele traciła, bo rosół Anki był naprawdę pyszny. I skuteczny. Przynajmniej w przypadku przeziębienia. Z Anką i Korą znałyśmy się jeszcze z liceum, gdzie tworzyłyśmy nieformalny klub o niemożliwej do wymówienia nazwie WUaMWG – Wybitnie Uzdolnione a Może Wręcz Genialne. Wierzyłyśmy, że dzięki naszym niebywałym talentom podbijemy świat.

Anka miała być właścicielką sieci ekskluzywnych restauracji, Kora archeologiem, a ja autorką powieści kryminalnych. Na studiach nasze drogi się rozeszły, ale nadal spotykałyśmy się raz w miesiącu, zawsze w tej samej kawiarni. Wybór miejsca nie był przypadkowy, wszystkie cienko przędłyśmy, a w „Turystycznej” mieli tanie napoje, a poza tym nikomu nie przeszkadzały trzy panny spędzające długie godziny przy jednej kawie.

Potem dołączyła do nas jeszcze Izka, wtedy narzeczona, a dziś żona brata Anki. Ona wprawdzie nie miała wielkich ambicji zawodowych, ale też wyznaczyła sobie cel – uratować planetę od zagłady.

Mimo upływu lat i różnych życiowych zawirowań wciąż trzymałyśmy sztamę

Kiedy nasza sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać, „Turystyczną” zastąpiła droższa „Poziomka”, a potem całkiem już przyzwoita restauracja „Smaki Świata”. Rok temu wpadłyśmy na pomysł, żeby przyjemne połączyć z pożytecznym. Kora znalazła miły, a przy tym niedrogi ośrodek spa, w którym wykonywano zabiegi równocześnie kilku osobom, co ważne – w jednym gabinecie. Tak nam się spodobało plotkowanie w pozycji horyzontalnej, z maseczkami na twarzach, że odtąd właśnie tak spędzałyśmy wspólnie czas. Mogłyśmy pogadać, a jednocześnie zrelaksować się.

Bez trudu domyśliłyśmy się, dlaczego Kora nie zjawiła się na kolejnym spotkaniu. Jako jedyna spośród nas była starą panną – choć oczywiście przy niej używałyśmy określenia: singielka – i z roku na rok coraz bardziej jej to doskwierało. Co kilka miesięcy dopadała ją chandra, którą leczyła zamykając się w domu i objadając słodyczami. W efekcie była coraz grubsza i coraz bardziej nieszczęśliwa.

– Chyba musimy jej znaleźć jakiegoś faceta – odezwała się po namyśle Anka. – Zanim się całkiem utuczy...

– Oj, obawiam się, że to nie będzie łatwe – westchnęłam. – Z jej aparycją...

Kora zdecydowanie nie grzeszyła urodą. Miała ogromne, bardzo jasne, wyłupiaste oczy i wąskie, niemal pozbawione warg usta, co sprawiało, że wyglądała jak wystraszone dziecko. W dodatku uparcie odmawiała farbowania włosów, choć jej naturalny kolor, dawniej blond, stawał się coraz bardziej mysi. Ubierała się w długie, zwiewne sukienki, które z założenia miały ukrywać nadmiar kilogramów, a w praktyce dodawały jej lat. Nasze rady żeby spróbowała zmienić styl, zbywała wzruszeniem ramion.

Trudno się więc dziwić, że mężczyźni jej nie zauważali

Ale była przy tym mądrą, wrażliwą i ciepłą kobietą, jeśliby więc znalazł się ktoś, kto nie zwracałby uwagi na wygląd, miałaby szansę zawrócić mu w głowie. Najlepszy byłby wrażliwy facet z kiepskim gustem… lub wzrokiem. Znam jednego niewidzącego muzyka – Izka, chyba pomyślała o tym samym.

– Świetny facet, ogromnie utalentowany i w dodatku bardzo przystojny. Kobiety za nim szaleją. Jest tylko mały problem: ma czwórkę dzieci, każde z inną.

– No wiesz! – oburzyłam się. – Kora zasługuje na lepsze miejsce, niż piąte. Chyba będę miała dla niej kandydata... Ma na imię Stefan, kilka lat spędził w Pekinie, niedawno wrócił do Polski. Doskwiera mu brak znajomych. Pracuje w szkole językowej, uczy chińskiego.

– Ciekawe, jak przekonasz Korę, żeby zapisała się do niego na zajęcia – zachichotała Anka. – Nie uda ci się.

– O nie, nie! W grupie mógłby jej nie zauważyć. Ale spróbuję namówić ją na jakieś prywatne lekcje!... Auć! – jęknęłam, bo kosmetyczka właśnie zaczęła zdejmować z mojej twarzy maseczkę.

***

– Chiński?! – Kora postukała się znacząco w czoło. – Kompletnie ci odbiło.

– Chyba wiesz, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków. Bez niej nie ma szans na dobrą pracę – tłumaczyłam jej jak dziecku.

– Znam angielski i francuski, to mi wystarczy. A dobrą pracę już mam.

– Mogłabyś mieć lepszą! Pomyśl, do Polski przyjeżdża coraz więcej Chińczyków, jak mają się z nami dogadywać, kiedy my nie umiemy ani słowa w ich języku? A co będzie, jak szef zleci ci pilotowanie jakiegoś projektu z Chin?

– Nie współpracujemy ze Wschodem...

– To tylko kwestia czasu – odparłam.

Była uparta jak osioł, uległa dopiero, kiedy usłyszała, że dwie pierwsze godziny są gratis. W ramach promocji. Stefanowi za te lekcje zapłaciłam z własnej kieszeni, mówiąc, że to prezent dla przyjaciółki. Przy okazji napomknęłam, że to wspaniała, ale bardzo samotna i spragniona czułości kobieta, która chętnie poznałaby jakiegoś fajnego faceta.

No nie... Facet przyszedł na randkę z mamą!

Oczywiście zamiast podziękowania usłyszałam same pretensje.

– Kogo ty mi przysłałaś?! – wrzeszczała w słuchawkę Kora. – To jakiś erotoman! Zanim się nauczyłam, jak po chińsku wymówić swoje imię, ten zabrał się do całowania! I jeszcze się dziwił, że protestuję! Nie wiedziałam, że w Chinach panuje takie rozluźnienie obyczajów...

Następny po Stefanie był Tadzio. Iza wypatrzyła go na jakimś portalu dla samotnych. Szukający żony kawaler po czterdziestce. Niebrzydki, inteligentny, wrażliwy. W dodatku pracował jako konserwator zabytków, więc z Korą, która skończyła historię sztuki, znaleźliby zapewne wspólny język. Miał tylko jedną wadę – był chorobliwie nieśmiały, ale dzięki temu zrozumiał, że występujemy w imieniu koleżanki.

Na miejsce pierwszej randki wybrałyśmy muzeum. Ja poszłam z Korą, Iza z Tadziem i mieliśmy się „przypadkowo” spotkać podczas oglądania wystawy. Wszystko poszłoby pewnie zgodnie z planem, gdyby Tadzio nie zjawił się... z mamusią! Niewykluczone nawet, że to ona, w imieniu synka, prowadziła z nami wcześniejszą korespondencję. Nieźle się nagimnastykowałyśmy, zanim udało nam się odciągnąć starszą panią od naszej potencjalnej pary. Kora oczywiście nie była z tego zadowolona. Znów usłyszałyśmy wyrzuty.

– Musiałyście mnie zostawiać z tym idiotą sam na sam? – spytała później z pretensją w głosie. – To nie tylko maminsynek, ale także gbur i ignorant.

Jak się okazało, Tadzio o sztuce pojęcie miał raczej nikłe. Podczas kiedy Kora z zachwytem oglądała wystawę, ten snuł się za nią niczym cień, ziewając z nudów.

– Dziwne – zadumałam się. – Przecież pracuje jako konserwator zabytków.

– Naprawdę? – Kora popatrzyła na mnie z politowaniem.

– No, w pewnym sensie tak... W punkcie RTV. Naprawia telewizory i radia. Takie starego typu.

Wygląda na to, że Kora już zostanie starą panną

Dałyśmy spokój randkom w ciemno. Tym bardziej, że na horyzoncie pojawił się interesujący instruktor nurkowania. Anka wypatrzyła go na kursie, na który zapisała się przed wyjazdem do Egiptu.

– Mówię wam, jest idealny! Sama bym się za niego wzięła, gdybym nie była mężatką – opowiadała podniecona podczas naszego kolejnego spotkania.

Tym razem przyszła również Kora, ale namówiłyśmy ją na relaksujący masaż kamieniami i zamknęłyśmy się w saunie.

– Jeśli to taki przystojniak, jak mówisz, to szanse, że zainteresuje się Korą są raczej niewielkie – zauważyła Izka.

– Zdziwiłybyście się – uśmiechnęła się Anka. – Byłam z nią niedawno na basenie. W kostiumie te jej krągłości prezentują się nawet całkiem apetycznie.

– No to trzeba tylko zachęcić pana instruktora, żeby zwrócił na nie uwagę. Macie jakiś pomysł? – spytałam. – Ja mam – odezwałam się po chwili milczenia. – Najlepiej, żeby Kora zaczęła się topić. Obawiam się, Anka, że będziesz musiała jej w tym trochę pomóc...

Jednak z naszych planów niewiele wyszło, bo Kora stanowczo odmówiła zapisania się na kurs nurkowania. Nie dała się też namówić na zajęcia tai-chi, które prowadził świeżo rozwiedziony pan Tomek, ani na wizytę u mojego ginekologa, Andrzeja – może i sporo od niej starszego, ale za to faceta z klasą. Wszystko wskazywało na to, że nasza przyjaciółka do końca życia zostanie starą panną, cierpiącą na sezonowe depresje.

Na początku września Izka wpadła na spotkanie cała w skowronkach

– Dziewczyny, dzisiaj robimy się na bóstwa!– wykrzyknęła. – Zabieram was na wernisaż. Cieszycie się?

Jakiś znajomy jej znajomego, bardzo utalentowany malarz, wieczorem otwierał swoją najnowszą wystawę w jednej z najlepszych galerii w mieście. Po serii zabiegów upiększających wyglądałyśmy jak boginie. W każdym razie Anka tak wyglądała. I Izka. Ja w sumie też z przyjemnością zerkałam w lustro. Kiedy po oficjalnej części wernisażu przechadzałyśmy się po sali, czułyśmy na sobie męskie spojrzenia. Z największym zainteresowaniem przyglądał nam się bohater imprezy, sam mistrz.

– Idzie tutaj!– Izka szturchnęła mnie w ramię. – Jak wyglądam?

Rzeczywiście, pan malarz najwyraźniej miał ochotę nas poznać. No cóż, byłyśmy w końcu fajnymi laskami...

– Witam panie – uśmiechnął się odsłaniając piękne zęby. – My się chyba jeszcze nie znamy. Artur jestem.

Wymieniliśmy uściski dłoni. I albo mi się wydawało, albo rękę Kory przytrzymał nieco dłużej, niż nasze.

– Tylu pięknych kobiet chyba jeszcze nie gościłem na żadnej swojej wystawie – usłyszałyśmy komplement. – A takiej, jak pani, to już na pewno – dodał.

Podążyłam za jego wzrokiem. Facet mówił o Korze! W pierwszej chwili pomyślałam, że na pewno ma zeza. Ale nie, jemu rzeczywiście o nią chodziło. Na portrecie wyglądała doprawdy... okropnie!

– Kora, oryginalne imię – pochwalił.

– Właściwie Kornelia – wyjaśniła nasza przyjaciółka, czerwieniąc się jak burak.

Kto by pomyślał, że przyzna się obcemu facetowi, jak ma na imię! Odkąd pamiętam, wstydziła się swojego imienia i kazała nazywać Korą. Zadziwiające!

– Kornelia? Naprawdę pięknie.

No nie, facet chyba się naćpał! Wymieniłyśmy z Anką znaczące spojrzenia. Ona najwyraźniej pomyślała to samo, co ja. Facet tymczasem się rozkręcał.

– Pani Kornelio, ma pani nadzwyczaj interesującą urodę... – bajdurzył. Izka zakrztusiła się szampanem. Musiałam ją walnąć w plecy. – Te pełne wyrazu oczy... – ciągnął malarz. – Zupełnie jak z obrazu da Vinci! Czy zgodziłaby się pani pozować mi do portretu? Choćby jutro wieczorem.

Nie upadłam tylko dlatego, że Anka przytrzymała mnie za ramię. Znajomość z malarzem okazała się strzałem w dziesiątkę. Kora, a raczej Kornelia, bo wróciła do swojego prawdziwego imienia, coraz rzadziej pojawia się na naszych spotkaniach. Podobno nie ma czasu, bo towarzyszy swojemu ukochanemu w zagranicznych wojażach. My jednak wiemy swoje – zadziera nosa.

– Odkąd ten malarz od siedmiu boleści stracił dla niej głowę, stała się strasznie zarozumiała – powiedziała ostatnio Izka, kiedy siedziałyśmy w holu naszego ośrodka spa, czekając na kosmetyczkę.

– I pomyśleć, że gdyby nie my, siedziałaby teraz w domu i objadała się czekoladą – pokręciła głową Anka.

– Słuchajcie! – zawołałam, bo coś mi się przypomniało. – Kilka dni temu byłam w galerii przy rynku. Wyobraźcie sobie, że tam wisiał jej portret!

Dziewczyny spojrzały na mnie z zainteresowaniem, czekając na ciąg dalszy. Nie mogłam ich rozczarować.

– Wyglądała na nim okropnie – oznajmiłam z szelmowskim uśmiechem.

