Kochałem Magdę, a mimo to nie mogłem się powstrzymać przed zdradą. Dlaczego?! Pojęcia nie mam, kiedy to się zaczęło. Z uzależnieniem od seksu jest tak jak z tyciem lub łysieniem – skrada się małymi krokami i atakuje znienacka.

Reklama

Długo nie zdajesz sobie z tego sprawy, aż nagle przychodzi dzień, w którym zaczynasz rozumieć, że to wszystko poszło już za daleko. Przy czym seksoholizm jest jednak nieco przyjemniejszy niż łysienie. Przynajmniej tak ci się wydaje na początku. Kiedy masz trzydzieści lat i całe życie przed sobą – dopiero zaczyna ci świtać, że coś jest nie tak. A już wtedy może być za późno.

Jak każdy facet lubiłem oglądać zdjęcia roznegliżowanych kobiet. To przecież nic złego. Potem zacząłem odwiedzać witryny porno. Nie wiedziałem nawet, że tyle ich jest! Brałem laptopa i zamykałem się

z nim w łazience. Też chyba nic takiego.

A jednak wszystko zależy od częstotliwości. Ja zamykałem się cztery razy dziennie. Zawsze była przy mnie jakaś stała partnerka. I to nie taka na miesiąc. Nigdy nie czułem potrzeby, by zmieniać kobiety jak rękawiczki. Zazwyczaj te relacje trwały rok, czasami nawet dłużej. Psuły się zawsze z tego samego powodu. Ten powód to ja.

Mogłem wytrzymać bez zdrady miesiąc

Przez ten czas nie miałem bowiem ochoty wychodzić z łóżka kobiety, a jak już wyszedłem, to byłem grzeczny. Potem jednak scenariusz zawsze wyglądał tak samo. Przypadkowo poznana dziewczyna, kawa, w końcu lampka wina. Na drugim spotkaniu, a bywało, że i na pierwszym, kończyło się w łóżku.

Był nawet taki okres w moim życiu, że spotykałem się z kilkoma kobietami jednocześnie. Od jednej wychodziłem nad ranem, w pracy była druga, a na kolację wędrowałem do mieszkania trzeciej. Zdumiewa mnie to, że przez pięć lat nie widziałem w tym nic złego.

Aż pewnego dnia poznałem Magdę. Śliczną kasjerkę z hipermarketu. Byłem wtedy od roku w związku z pewną panią psycholog. Wiedziała, że mężczyznę trzeba trzymać za pasek od spodni, więc nawet nie zdradzałem jej za bardzo. Miałem od czasu do czasu jakąś kochankę na boku, ale bywały tygodnie, że prowadziłem się nienagannie.

Z Magdą od początku było inaczej. Wprawdzie udało mi się z nią umówić bez problemu, lecz potem zaczęły się schody. W ciągu pierwszych trzech tygodni tygodnie pozwoliła mi się zaledwie pocałować w policzek. W policzek! Mnie, który przywykł do tego, że majtki dziewcząt spadają na drugim spotkaniu!

Z początku mnie to irytowało. Wracałem do domu i kochałem się z panią psycholog, wyobrażając sobie Magdę. Potem potraktowałem to jako wyzwanie.

„Na następnym spotkaniu na pewno będziesz moja!” – pomyślałem i poszedłem do sex shopu, gdzie poprosiłem o coś na pobudzenie kobiecej namiętności. Nie o żadną pigułkę gwałtu. Po prostu jakiś mocniejszy afrodyzjak.

Byliśmy umówieni w kinie. Jak zwykle pozwoliła mi trzymać rękę tylko na kolanie, a jak wędrowałem nią dalej, to zaciskała uda. Beton, nie dziewczyna. Pozwoliła się odprowadzić do domu i zaprosiła na herbatę.

– Jakie piękne gwiazdy! – zawołała.

Wyszedłem na balkon, żeby zobaczyć te cuda, i zapaliłem papierosa.

– Pójdę po swoją herbatę – powiedziała.

Wróciła i zaczęła pić małymi łyczkami. Odetchnąłem z ulgą. Udało się! Czekałem, aż mój afrodyzjak zacznie działać.

– Powiedz mi coś miłego – poprosiła.

Rety, na to akurat nie byłem przygotowany... Nie wiedząc, co powiedzieć, zacząłem recytować wiersz.

– Śliczny – klasnęła w dłonie z zachwytem, gdy skończyłem. – Czyj to?

– Mój – odpowiedziałem zgodnie z prawdą, bo moja słabość do kobiet objawiała się czasem tym, że pisałem wiersze.

– Powiedz mi jeszcze jakiś.

Afrodyzjak najwidoczniej zaczął działać, bo podeszła i przytuliła się mocno. Pierwszy raz poczułem dotyk jej piersi. Ogarnęło mnie takie pożądanie jak nigdy dotąd. Zacząłem całować ją przez bluzkę, przez spodnie, całowałem ją po całym ciele, ale przez ubranie! Drżała. Pozwoliła wziąć się na ręce i zanieść do sypialni.

Nigdy jeszcze w tak dziwny sposób nie ściągałem ubrania z kobiety. Kiedy próbowałem sięgnąć do guzika jej spodni lub bluzki, odsuwała moją rękę, pozwalając się tylko całować. Za każdym razem byłem jednak dalej o jeden rozpięty guzik.

Gdy w końcu stało się to, co nieuchronnie musiało się stać, poczułem nie tylko przyjemność większą niż kiedykolwiek przedtem, ale i jakąś dziwną tkliwość, takie rozkoszne ciepło rozlewające się od podbrzusza i płynące w kierunku serca.

– Kocham cię – powiedziałem i nie było to kłamstwo, bo naprawdę to poczułem!

Rankiem leżałem bez ruchu w obawie, że Magda już wie o podstępie i zaraz mi się dostanie. Miałem też wyrzuty sumienia. W pewnym momencie ze zdumieniem spostrzegłem, że na stole stoi szklanka z herbatą. Ta sama, do której wsypałem proszek z sex shopu! Najwyraźniej wczoraj Magda sięgnęła po moją...

Szczęśliwy patrzyłem, jak się budzi

– Cieszę się, że to nie sen – przywitała mnie ciepłym uśmiechem. – Boże, nigdy bym nie pomyślała, że tak szybko pójdę z facetem do łóżka! To przez te wiersze.

Po tygodniu wprowadziłem się do niej. A po miesiącu zacząłem czuć dziwny niepokój. Czegoś mi brakowało, ssało mnie gdzieś tam w środku, nie pozwalało się skupić, myśleć, pracować. Uspokoiła mnie dopiero wizyta u jednej z moich byłych kochanek. Wróciłem do Magdy z potwornymi wyrzutami sumienia.

Po trzech dniach sytuacja się powtórzyła. Nie potrafiłem się opanować! Chciało mi się wyć z rozpaczy. Kochałem, naprawdę kochałem Magdę, a jednocześnie nie mogłem się powstrzymać od zdrady!

Poszedłem więc do lekarza i poprosiłem o środki na obniżenie popędu seksualnego. Zrobił zdziwioną minę, a potem zaczął bombardować mnie pytaniami. Na koniec zapadła diagnoza – seksoholizm. Lekarz zalecił mi... odwyk!

„Tak jak od alkoholu czy narkotyków? Przecież to niedorzeczne! – pomyślałem. – Skoro już wiem, co mi dolega, to sobie jakoś sam z tym poradzę”. A jednak sobie nie poradziłem. W pracy pojawiła się nowa śliczna praktykantka... Co było dalej, łatwo zgadnąć.

Magda niczego się nie domyślała, ale wiedziałem, że w końcu się dowie. Chciałem ją przed tym ochronić. Powiedziałem, że wyjeżdżam na miesiąc służbowo i pojechałem do Polanicy, gdzie mieścił się ośrodek odwykowy. Byli tam też alkoholicy, narkomani, a nawet zakupoholiczka.

Nie było łatwo. Mnóstwo spotkań z terapeutami, trudnych rozmów i zaciekłych dyskusji w grupach. Dużo dowiedziałem się o innych – i przede wszystkim o sobie. Wróciłem w piękny lipcowy dzień, szczęśliwy, silny, pewien, że tym razem wszystko będzie dobrze. Dotarłem do domu rano. Magda była wtedy w pracy, wiedziałem więc, że jej nie zastanę. Tyle że... nie mogłem otworzyć drzwi mieszkania!

Owładnięty złym przeczuciem popędziłem do hipermarketu, w którym pracuje Magda. Na mój widok rozpłakała się. Od razu podszedł ochroniarz i mnie wyprowadził. Czekałem pod sklepem sześć godzin, aż ona skończy pracę.

Gdy wreszcie wyszła, próbowałem zrozumieć, o co chodzi, objąć ją, lecz ona się wyrywała, głośno przy tym szlochając.

– Okłamałeś mnie! – krzyczała. – Nie byłeś nigdzie służbowo! Wyjechałeś z jakąś dziewczyną! Byłam u ciebie w pracy! Twoja kochanka z firmy mi powiedziała!

Podbiegło dwóch dryblasów, jej kolegów, wykręcili mi ręce i poprowadzili do toalety. Jeden zadzwonił na policję, drugi kopnął mnie w krocze. Upadłem, wijąc się z bólu. Potem, rzucając we mnie wyzwiskami, wepchnęli mi głowę do zatkanego pisuaru. Osunąłem się na ziemię, chciałem umrzeć.

Takiego właśnie zastała mnie Magda. Płaczącego, sponiewieranego, zwiniętego na podłodze i śmierdzącego cudzą uryną.

– Zostawcie go – powiedziała ochroniarzom spokojnym tonem, po czym podeszła bliżej i wytarła mi twarz.

– Byłeś z inną kobietą, prawda?

Pomyślałem, że jeśli powiem prawdę, i tak mi nie uwierzy. Więc lepiej skłamać.

– Tak, ale to miało być ostatni raz w życiu, bo chciałem cię prosić o rękę.

Otworzyły się drzwi i weszło dwóch policjantów wezwanych przez ochronę. Z szeroko otwartymi ze zdumienia oczami patrzyli na młodą i mężczyznę, który oświadczył się jej pod pisuarem.

Reklama

Czytaj także:

„Zdradziłam ukochanego z pociągającym aktorem. Żałuję, że zniszczyłam swój szczęśliwy związek dla chwili ekstazy”

„Przez zimę przytyłam i postanowiłam zrzucić parę kilo. Chciałam znów poczuć się piękna, ale mąż tego nie doceniał”

„Przetańczyłem z nią całą noc, a po imprezie zostało mi złamane serce i żółty sweterek. Gdzie jest mój Kopciuszek?”