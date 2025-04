Odkąd pamiętam, w naszym domu nigdy nie było żadnego mężczyzny. Otaczały mnie tylko kobiety. Przyzwyczaiłam się, że to one kładły mnie spać, opowiadały bajki, wychodziły ze mną na spacer. Rozpieszczały mnie i przytulały. Uważałam, że to normalne, że tak ma być. W moim pojęciu nasza rodzina składała się z czterech osób: mamy, babci, ciotki, no i dziecka. Czyli mnie.

Ale to przekonanie wystarczyło tylko na pierwsze lata życia. Gdy poszłam do szkoły, zaczęłam rozumieć, że coś jest nie tak. Mnie odprowadzała zwykle mama. A jeśli ona nie mogła, to babcia albo ciotka. Tymczasem inne dzieci przychodziły często ze swoimi tatusiami. Ze zdziwieniem patrzyłam, jak całują je na pożegnanie, taszczą za nimi plecaki. Na przerwach słuchałam opowieści o wspólnych zabawach lub wyprawach na rower.

Pamiętam, jak w pierwszej klasie podeszła do mnie jedna z koleżanek.

– Gdzie jest twój tatuś? – zapytała.

– Nie mam tatusia – odparłam.

– No co ty, głupia jesteś? Każdy ma! – roześmiała się.

Bardzo mnie to zabolało. Z płaczem pobiegłam do mamy.

– To ta dziewczynka jest głupia i nie ma racji. Ty nie masz ojca. Ale za to masz babcię i ciocię. I dzięki temu jesteś wyjątkowa. Zapamiętaj to sobie, kochanie – odparła.

Taka odpowiedź mi wystarczyła, lecz znowu tylko na kilka lat. Potem zrozumiałam, że koleżanka jednak nie kłamała. Każde dziecko ma ojca. Tylko nie każdy tatuś z tym dzieckiem mieszka. Byłam ciekawa, dlaczego mój z nami nie mieszka. Ani dziadek, ani wujek… Mamy moich koleżanek miały przecież mężów. I wyglądały na zadowolone. Dlaczego więc kobiety w moim domu były same?

Każda z nich srogo się zawiodła

Mama, babcia i ciocia nie odpowiadały na te pytania. Zbywały mnie, jak tylko mogły. Najpierw twierdziły, że jestem jeszcze za mała, by to zrozumieć, że jak podrosnę, to wszystkiego się dowiem. Potem twierdziły, że we własnym towarzystwie czują się najlepiej. Wreszcie pytały, czy one mi nie wystarczają… Owszem, wystarczały, ale ciekawość pozostała.

Czasem „życzliwi” sąsiedzi lub koleżanki próbowali ją zaspokoić. Opowiadali, że nad kobietami w naszej rodzinie wisi klątwa, że mężczyźni od nas uciekają, że mój tata też się ulotnił, założył nową rodzinę, ma dzieci, które w przeciwieństwie do mnie bardzo kocha…

Dla kilkulatki takie informacje były trudne do zniesienia. Przez pewien czas tłumaczyłam sobie, że to tylko głupie gadanie, kłamstwa. Ale wreszcie, gdy miałam chyba ze dwanaście lat, nie wytrzymałam. Zapowiedziałam przy kolacji, że nie odejdę od stołu, dopóki nie dowiem się, co stało się z moim ojcem. Mama, babcia i ciotka spojrzały na siebie znacząco.

– No dobrze, już chyba czas, żebyś poznała prawdę. Twój ojciec to łajdak i potwór. Tak jak wszyscy mężczyźni – zaczęła matka.

Przez następną godzinę słuchałam opowieści trzech kobiet, skrzywdzonych przez mężczyzn. Mamy, którą ojciec zostawił, gdy tylko dowiedział się, że jest w ciąży. Cioci, która przyłapała swojego narzeczonego w łóżku z najlepszą przyjaciółką na kilka dni przed ślubem. Wreszcie babci, którą dziadek najpierw bił, a po kilku latach porzucił dla innej. Babcia jako jedyna kilka razy próbowała ułożyć sobie życie, ale kolejne coraz krótsze znajomości z mężczyznami tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że lepiej żyć w samotności.

– Mężczyźni to krętacze i sadyści!. Zniszczą cię, wykorzystają, poniżą i porzucą! Uważaj na nich! – aż krzyknęła na koniec.

Potem słyszałam to przy każdej okazji: kiedy wychodziłam na imieniny do koleżanki, wyjeżdżałam na obóz. Dorastałam w nienawiści do całego męskiego rodu. Przekonana, że jedynym sposobem na to, żeby być szczęśliwym, jest trzymać się od jego przedstawicieli z daleka! Długo w to wierzyłam. Przecież na własne uszy słyszałam, że najbliższe mi kobiety odzyskały równowagę i spokój, dopiero gdy zamieszkały razem, bez męskiego balastu. I świetnie sobie radziły.

Dziś myślę, że to były tylko pozory, że każda z nich w głębi duszy marzyła o udanym związku. Ale wtedy sądziłam, że naprawdę są szczęśliwe, że niczego im nie brak. Kiedy zaczęłam mieć wątpliwości? Chyba w liceum. Nagle zauważyłam, że moje koleżanki z klasy oglądają się za chłopakami, wzdychają do nich, umawiają się na randki, zakochują. A potem, gdy coś się nie układa, cierpią. Nie potrafiłam tego zrozumieć. Skoro to jest takie złe, dlaczego pchają się w to bagno?

Kiedyś zagadnęłam jedną z nich. Właśnie siedziała w szkolnej toalecie i wypłakiwała oczy po rozstaniu z ukochanym. Była nieszczęśliwa…

– Po co zawracasz sobie głowę facetami? Przecież to padalce! Ja tam w życiu na żadnego nawet nie spojrzę – wyrecytowałam wyniesioną z domu formułkę.

– Co ty, nienormalna jesteś? Mimo wszystko miłość jest piękna! – odparła dziewczyna, ocierając łzy.

I szybciutko ulotniła się z łazienki. Myślę, że wtedy chyba naprawdę uznała mnie za wariatkę.

Jej odpowiedź niczego mi nie wyjaśniła, za to bardzo zaintrygowała. Podzieliłam się swoimi odczuciami przy kolacji. Przy stole na chwilę zapanowała kompletna cisza.

– Zapomnij o tych bzdurach! Miłość to przekleństwo i cierpienie! – krzyczała mama.

– Bądź mądra! Przecież wiesz, co nas wszystkie spotkało! I widzisz, co przeżywa tamta koleżanka! – wtórowała jej babcia.

– Jesteś w komfortowej sytuacji! Masz szansę uniknąć naszych błędów – dołożyła ciotka.

I jedna przez drugą zaczęły mnie przekonywać, że tylko idiotki myślą o chłopakach, że szkoda na nich mojego czasu, że najważniejsza jest nauka, studia, dobra praca, pozycja. Bo tylko to gwarantuje niezależność, pozwala zachować godność i poczucie własnej wartości. Nie zamierzałam ich posłuchać. Nie tym razem. Mimo tych wszystkich ostrzeżeń postanowiłam się zakochać. Zaczęłam wzorem koleżanek oglądać się za chłopakami, stroić się, malować…

Porzucałam ich, zanim oni porzuciliby mnie

Domowniczkom oczywiście się to nie spodobało.

– Wstyd mi za ciebie! Zachowujesz się jak suka z cieczką goniąca za psami! Oprzytomnij! Obudź się, póki czas – grzmiała mama i za wszelką cenę próbowała wraz z ciotką i babcią zatrzymać mnie w domu. Jak nie groźbą to prośbą.

Czegóż to ja się wtedy nie nasłuchałam! Że one to wszystko mówią dla mojego dobra, że powinnam docenić, co dla mnie zrobiły, że nie chcą, by mnie ktoś skrzywdził. Ale im więcej gderały, tym bardziej rosła moja ciekawość. Chciałam na własnej skórze przekonać się, czym jest miłość.

Starałam się, starałam, ale wielkie uczucie nie przychodziło. Byłam ładna i zgrabna, więc kręciło się wokół mnie wielu chłopaków, żadnemu jednak nie potrafiłam zaufać, otworzyć się na miłość. Pomna nauk wyniesionych z domu, we wszystkim wietrzyłam podstęp i zdradę.

Pamiętam Maćka, chłopaka z mojego osiedla. Łaził za mną jak pies. Mówił, że mu się podobam, że śni o mnie po nocach. Umawiałam się z nim na randki, chodziłam na romantyczne spacery, całowałam się. I choć wcale na to nie nalegał, nawet dziewictwo z nim straciłam. Ale mu nie wierzyłam. Byłam przekonana, że za chwilę mnie porzuci. Po kilku miesiącach miałam dość tej niepewności. Czułam się jak na huśtawce. Niby siedziałam pewnie, ale w każdej chwili mogłam spaść. Sama sprowokowałam rozstanie.

Okazja nadarzyła się na imprezie u znajomych. Do Maćka przyczepiła się jakaś laska. Przewracała oczami, uśmiechała się do niego zalotnie. Wystarczyłoby, żeby Maciek gwizdnął, a już pobiegłaby za nim w jakieś ustronne miejsce. Ale nie gwizdnął. Prawdę mówiąc, bronił się przed jej zalotami bardzo dzielnie. Lecz ja po imprezie i tak zrobiłam mu karczemna awanturę. Krzyczałam, że mnie zdradza, że z nami koniec.

– Zwariowałaś? Jaka zdrada? Nawet o tym nie pomyślałem! Nie zauważyłaś, że to ona na mnie leciała? – nie rozumiał, o co mi chodzi, ja jednak nie zamierzałam odpuścić.

– Nie kłam! Jak nie ta, to będzie inna! Wcześniej czy później i tak mnie zdradzisz i zostawisz. Wolę zrobić to pierwsza! – wrzasnęłam.

– Wiesz, naprawdę coś z tobą jest nie tak – odparł i odszedł rozżalony.

Nawet nie próbował o mnie walczyć. Potem rozstałam się w ten sposób z dwoma innymi chłopakami. Należało im się. Przecież byli wyrachowani i podstępni. Mówili, że kochają, że tęsknią, a tak naprawdę chcieli mnie tylko omotać. Czekali, aż się poddam. Wtedy byłabym łatwym celem. Każdy uosabiał tych wszystkich drani, którzy skrzywdzili mamę, babcię i ciocię…

Kiedy przestałam gonić za miłością? Chyba w ostatniej klasie liceum. Ostro wzięłam się wtedy do nauki. Z rozsądku. Doszłam do wniosku, że do końca życia będę sama, więc musiałam zadbać o swoją przyszłość. Zrobić to, co doradzano mi w domu: zdobyć dobrą pracę, pozycję, niezależność.

I początkowo konsekwentnie realizowałam ten plan. Świetnie zdałam maturę, dostałam się na najlepszą uczelnię. Nie interesowało mnie studenckie życie. Nigdzie nie wychodziłam, z nikim się nie umawiałam. Po zajęciach wracałam prosto do domu i wsadzałam nos w książki. Mama, babcia i ciocia były zachwycone.

– No, wreszcie zmądrzałaś. Lepiej późno niż wcale! – słyszałam.

Pewnie do dziś one piałyby z zachwytu, a ja siedziałabym nad tymi książkami, gdyby nie Wiktor.

Poznaliśmy się półtora roku temu, tuż przed zimową sesją. Dokładnie pamiętam ten dzień. Byłam potwornie zmęczona, bo prawie całą noc siedziałam nad referatem, który musiałam przygotować na zaliczenie. Miałam zdrzemnąć się tylko na chwilę i oczywiście zaspałam. Jak szalona biegłam na uczelnię, żeby się nie spóźnić. Z impetem otworzyłam drzwi do budynku i… wpadłam na jakiegoś chłopaka. Zderzenie było tak silne, że aż mi torba z laptopem na ziemię upadła. Byłam wściekła.

– Oczu nie masz? Jak coś się stało z moim kompem, to cię zabiję! – zagroziłam i popędziłam na wykład.

Godzinę później, zadowolona, wyszłam z sali na korytarz. Referat bardzo się profesorowi spodobał, a laptop na szczęście ocalał.

– No, to co ze mną będzie? Umrę czy jednak przeżyję? – usłyszałam nagle za plecami wesoły głos.

Odwróciłam się. Przede mną stał chłopak, z którym się zderzyłam.

– Przeżyjesz! – odparłam.

– Może uczcimy to filiżanką kawy? – zaproponował z uśmiechem.

– Chętnie – odparłam bez zastanowienia; zgodziłam się nie dlatego, że ujął mnie swoim uśmiechem. Po prostu nagle uświadomiłam sobie, że oczy kleją mi się z niewyspania. Bardzo potrzebowałam kawy.

Teraz powinnam napisać, że w trakcie tego naszego pierwszego spotkania zakochałam się w Wiktorze jak wariatka. Nic z tego. Spędziliśmy razem miłe popołudnie i umówiliśmy się na następne spotkanie. A potem na następne. Wiktor okazał się inteligentnym, sympatycznym i bardzo ciepłym człowiekiem. Minęło jednak sporo czasu, zanim uwierzyłam, że jednak potrafię kochać, i nie boję się być kochaną. Nawet po kilkumiesięcznej znajomości bałam się zaangażować w ten związek. W uszach ciągle brzmiały mi ostrzeżenia mamy, babci i ciotki. Że faceci to oszuści, że chcą mnie tylko wykorzystać.

Ale Wiktor się nie poddawał. Ze spokojem znosił moje fochy i wahania nastrojów. Nawet próbę zerwania przetrwał. Kiedy po półrocznej znajomości jak zwykle sprowokowałam rozstanie, nie chciał nawet o tym słyszeć. Nie odszedł jak inni, obrażony.

– Kocham cię i zrobię wszystko, żebyś w to uwierzyła! – powiedział.

No i w końcu uwierzyłam. Otworzyłam swoje serce… Byłam taka szczęśliwa! Kochałam i byłam kochana. Czułam się tak, jakbym się na nowo narodziła.

To nie była rozmowa, tylko awantura

Sen z powiek spędzała mi tylko jedna myśl: co powiedzą na to mama, babcia i ciotka. Wiedziałam, że nie będą, delikatnie mówiąc, zachwycone tą nowiną. Dlatego długo zwlekałam, ukrywałam znajomość z Wiktorem. Gdy pytały, dlaczego wracam tak późno, tłumaczyłam, że mam dużo zajęć, że uczę się z koleżankami, że egzamin, że to, że owo… Ale miesiąc temu wreszcie zebrałam się na odwagę i powiedziałam im prawdę. Nie miałam innego wyjścia. Mój ukochany zaproponował, żebyśmy razem zamieszkali. A ja się zgodziłam.

Gdy wreszcie wydusiłam z siebie, że mam chłopaka i zamierzam się do niego przeprowadzić, mama babcia i ciocia wpadły w histerię. Jedna przez drugą krzyczały, że się na mnie zawiodły, że nie po to mnie chowały, chuchały na mnie i dmuchały, posyłały na studia, żeby teraz oddawać mnie jakiemuś parszywemu mężczyźnie. I że nie pozwolą, bym zmarnowała sobie życie. Nawet z nimi nie dyskutowałam. Były tak zaślepione wściekłością, że nic by do nich nie dotarło.

Postanowiłam przeczekać. Naiwnie myślałam, że jak sobie wszystko spokojnie przemyślą, przegadają, to pogodzą się z faktami. Albo przynajmniej spróbują… Jednak zamiast lepiej, było tylko gorzej. Nie miałam chwili spokoju. Gdy tylko pojawiałam się w domu, dopytywały się, gdzie byłam, co robiłam. I wszelkimi sposobami próbowały wybić mi z głowy związek z Wiktorem. Prośbą, groźbą szantażem. Najsmutniejsze było to, że nawet nie chciały go poznać, dać mu szansy. Był mężczyzną, a więc na nic, nawet na jedno spotkanie nie zasługiwał…

Byłam rozdarta. Nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić. Z jednej strony, marzyłam o tym, by być z Wiktorem, ale z drugiej, nie chciałam robić przykrości najbliższym mi kobietom. Wierzyłam, że mnie kochają, że w swoim pojęciu chcą dla mnie jak najlepiej. I nie zdają sobie sprawy, jak mnie krzywdzą. Zwlekałam więc z przeprowadzką. Miałam jeszcze nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. Ale po tym, co się wczoraj stało, zrozumiałam, że nie…

Było wczesne popołudnie. Zerwałam się z ostatnich zajęć, bo bardzo bolała mnie głowa. Weszłam do domu cichutko, więc nikt mnie nie zauważył. Mama siedziała w kuchni i rozmawiała przez telefon. A babcia i ciotka się temu przysłuchiwały. Na początku nie zorientowałam się, do kogo mówi. Dopiero po chwili zrozumiałam, że do Wiktora! Ciekawe, skąd miała jego numer? Groziła mu, że jeśli nie zostawi mnie w spokoju, to zamieni jego życie w piekło, zniszczy go. Nie mogłam tego dłużej słuchać. Podbiegłam do mamy i wyrwałam jej telefon z rąk.

– Co ty wyprawiasz? Jakim prawem ingerujesz w moje życie? – wrzasnęłam, lecz nawet się nie zmieszała.

– Próbuję cię uchronić przed popełnieniem błędu. To mój obowiązek, jestem twoją matką – odparła.

Patrząc na jej minę, zrozumiałam, że nigdy nie odpuści, nie zmieni zdania. Ani ona, ani babcia, ani ciotka… Dlatego już podjęłam decyzję. Dziś w nocy się wyprowadzam. Spakowana walizka już czeka pod łóżkiem. Gdy wszystkie kobiety w moim domu zasną, wymknę się i pojadę do Wiktora. Może to i błąd, ale co tam. To mój błąd i chcę go popełnić! Każdy ma przecież prawo do własnych błędów.

