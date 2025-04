Telefon wyrwał mnie ze snu. Spojrzałem na zegarek. Trzecia.

– Kto u licha dzwoni o tej porze – myślałem podnosząc słuchawkę.

– Adam, tata jest w szpitalu – moja siostra Iza miała zapłakany głos.

– I co z tego? – rzuciłem poirytowany.

– Jest w ciężkim stanie. Adam, on może umrzeć...

– Szkoda, że tak późno – rzuciłem słuchawką, lecz do świtu nie zmrużyłem oka.

Ojciec znów wkradł się do mojego życia. Miałem trzydzieści lat, ale on wciąż tkwił w moim życiu, jak przekleństwo. Wiedziałem, że Iza się nim opiekuje. Jednak dla mnie ojciec umarł dawno temu.

– Czy ty nie widzisz, że on się nie zmienił! – kłóciłem się z nią. – Ten człowiek zrujnował życie nam i mamie, a ty wciąż koło niego tańczysz!

– Ale to jest nasz ojciec.

– Szkoda, że on o tym nie pamiętał, kiedy byliśmy dziećmi – syczałem i tuliłem moją zapłakaną, młodszą siostrzyczkę tak, jak za dawnych lat. Jak wtedy, kiedy ze strachem nasłuchiwaliśmy szczęku klucza w drzwiach, a potem kroków ojca w przedpokoju. Czytaliśmy z nich w jakim stanie "tatuś" jest dzisiaj. Czy tylko pracował do późna i zajrzy do nas, by dać buziaki na dobranoc, czy otworzy z hukiem drzwi, bo pijany ledwie trzyma się na nogach i zrobi pobudkę.

Ta niepewność została we mnie na zawsze. Do dziś budzi mnie w nocy każdy szmer.

– Ojciec, drań, gnojek – powtarzałem sobie przewracając się w łóżku. To nocne przepytywanie z zadanych lekcji, niby sprawdzanie zeszytów, a w zasadzie szukanie pretekstu, by zrobić mamie awanturę, że nas źle wychowuje. A potem rozkaz pójścia spać i krzyki za ścianą. Strach o mamę, jej szlochy, prośby, jego pełne pretensji wrzaski. Rano widziałem ją z siniakami na rękach, nogach – na twarzy nigdy, bo by się wydało.

I tatuś na kacu – kochany, przepraszający, robiący nam kanapki, tańczący wokół mamy, aż do następnego razu. Z czasem tych razów było coraz więcej. Mama próbowała się z nim rozwieść, ale on zawsze tak długo ją błagał, aż miękła i wycofywała pozew. Wreszcie nie wytrzymała i odeszła.

– Tylko co z tego – pomyślałem. – Rozwód w polskim wydaniu. On mieszka w jednym pokoju, my w drugim.

W alkoholowym upojeniu papier rozwodowy nie miał dla niego żadnego znaczenia, tylko ja byłem coraz starszy i silniejszy. Broniłem mamy, aż kiedyś uderzyłem go i z całych sił wepchnąłem do jego pokoju. Wtedy ojciec przestał się awanturować. Pił nadal, ale już nie bił. Człapał do swojego pokoju i drzemał w nim, póki nie wytrzeźwiał. Czasem musiał minąć cały dzień, nim się znów pokazał.

Marzyłem tylko o jednym, żeby wyrwać nas z tego piekła. Zdałem na studia, a po mnie Iza. Udało nam się znaleźć dobrą pracę i wyprowadziliśmy się. Ona zamieszkała z mężem i mamą w ładnym domku z ogrodem. Ja w kawalerce w mieście. Moja rodzina, to były siostra i mama, aż do chwili kiedy Iza po raz pierwszy powiedziała, że jedzie do ojca. Nie rozumiałem, dlaczego chce go jeszcze widywać.

– Bo go kocha – tłumaczyła mi mama.

– Kocha? Takiego potwora?

– Bywał dobry – broniła go.

– Kiedy? Bo jakoś nie pamiętam?

– Kiedy się poznaliśmy, jeszcze nie pił, a i potem miewał dobre chwile. W gruncie rzeczy to słaby człowiek...

– To potwór! Nie powiesz mi, że już nie pamiętasz jak cię bił, poniżał? – kipiałem ze złości.

– Pamiętam, kochanie, pamiętam wszystko. I te złe chwile i te dobre. Dlatego tak długo zwlekałam z rozwodem. Nie umiem z nim rozmawiać, ale czasem gotuję coś dla niego i daję Izie. Wiesz, on oprócz nas nie ma nikogo.

– Zasłużył sobie na to! Powinien się smażyć w piekle! – krzyczałem.

Dochodziła piąta rano. Wiedziałem, że na próżno próbuję zasnąć. W końcu poddałem się. Wziąłem prysznic, wypiłem kawę i zadzwoniłem do mamy.

– Nie śpisz? – spytałem.

– Nie, zaraz jedziemy z Izą do szpitala – odpowiedziała zmęczonym głosem. Czułem, że wcześniej płakała.

– Po co? – rzuciłem. – Nic mu nie będzie.

– Och, synku...

– Tak, nie ma się czym przejmować.

– To dlaczego nie śpisz? – zapytała.

– Bo myślę, o tobie, o mnie, o Izie, o całym naszym życiu.

– Bywało koszmarne prawda? Ale pamiętasz, były też dobre chwile. Zabierał was do wesołego miasteczka, kupował prezenty. Pamiętał o urodzinach...

– Tak i po wręczeniu prezentu szukał pretekstu do wzniesienia toastu, a potem było już jak zawsze.

– Adasiu, on jest chory...

– Czemu się więc nie leczył?

– Próbował, ale nie starczało mu sił.

Nie wytrzymałem, trzasnąłem słuchawką. Stolik zadrżał, a kubek z niedopitą kawą stoczył się i rozbił na dywanie.

– Szlag by to! – zakląłem, ubrałem się i wyszedłem z domu.

Była szósta rano, miasto jeszcze spało. Owinąłem się szczelniej marynarką i poszedłem prosto przed siebie, przez parki, puste ulice i zaułki. Szedłem tak długo dopóki nie rozbolały mnie nogi. Wtedy przysiadłem na jakimś murku i zapaliłem papierosa. Podniosłem głowę... i zobaczyłem szyld "Szpital miejski".

– W mieście są trzy szpitale, skąd mam wiedzieć, że to ten? – pomyślałem, ale poszedłem na izbę przyjęć.

– Czy jest u państwa Tadeusz Mroźny? – zapytałem.

– Proszę poczekać, sprawdzę – recepcjonistka przerzuciła kartki w brulionie. – Jest, IV piętro, oddział neurologiczny, ale nie wiem, czy pana teraz tam wpuszczą. Zaraz! – recepcjonistka wychyliła się zza kontuaru. – Ela, idziesz na górę? Pan chce się do was dostać. Kim jest dla pana ten chory?

– To mój ojciec, ale ja nie... – chciałem zaprotestować, ale pielęgniarka chwyciła mnie pod ramię i poprowadziła do windy.

– Nie wiem, czy chcę z nim rozmawiać – wykrztusiłem w końcu.

– Powinien pan, proszę potraktować to spotkanie jak pożegnanie.

Pielęgniarka otworzyła drzwi sali. Tuż za nimi stało łóżko. Leżał w nim jakiś pozwijany, zasuszony staruszek.

– To nie on – odwróciłem się w kierunku kobiety. – Tak, to on – uśmiechnęła się i zamknęła za mną drzwi.

– Niemożliwe, to ty? – wyszeptałem zbliżając się do łóżka.

Staruszek nie spał. Na czole mieniły mu się krople potu, oczy zaszły mgłą, ale kiedy zbliżyłem się do łóżka, odwrócił się i spojrzał w moją stronę.

– Pić – wyszeptał, a we mnie aż się zagotowało.

– Oczywiście, pić! – syknąłem, ale wtedy staruszek dodał bezradnie.

– Wody...

Zrobiło mi się głupio, ten człowiek w niczym nie przypominał tamtego osiłka sprzed lat. A jednak to był mój ojciec. Poszukałem butelki z wodą (pewnie przyniosła ją Iza), nalałem trochę do szklanki, podsunąłem mu ją do ust, a staruszek delikatnie oparł dłoń na mojej ręce nie spuszczając ze mnie oczu.

– Adaś? Jak się cieszę, że przyszedłeś. Adasiu...

– Cieszysz się? Jakoś nie wydawało mi się, że ci na mnie zależy – bąknąłem.

– Synku, zależy i zawsze zależało.

– Nawet wtedy, kiedy zmieniłeś mi życie w piekło?

– Przepraszam, za wszystko co ci zrobiłem. Przepraszam, wiem, że to było straszne. Adasiu, byłem głupim człowiekiem... – zapłakał. – Tak bardzo was skrzywdziłem, a przecież tylko was miałem.

– Szkoda, bo może raniłbyś kogoś innego, a ja i Iza mielibyśmy innego ojca – byłem bezlitosny.

– Masz rację, zasługiwaliście na lepszego ojca, a Marylka na lepszego męża. Dawno powinienem umrzeć... Nie mam prawa o nic cię prosić...

– Nie masz – poczułem potworne zmęczenie, jakby przygniótł mnie ciężar lat spędzonych z tym człowiekiem, który był moim ojcem. Nie wytrzymałem i rozpłakałem się.

– Dlaczego nam to robiłeś? – szlochałem. – Dlaczego krzyczałeś, biłeś, poniżałeś? Dlaczego, tato? – a on w odpowiedzi podniósł swoją suchą, małą dłoń i spróbował otrzeć mi łzy.

– Przepraszam synku, za wszystko...

I wtedy wybuchnąłem, opowiedziałem mu jak się czułem, kiedy wracał w nocy pijany, kiedy wkraczał do naszego pokoju i zaczynał to cholerne przepytywanie, gdy wręczał mi prezent, a po dwóch godzinach leżał pijany na fotelu. Jak się go wstydziłem przed kolegami. Jak kłamałem, żeby tylko nie chodził na wywiadówki i w końcu, jak bardzo to przeżyłem, że musiałem go pchnąć do jego pokoju.

– To prawda, żałuję, że nigdy nie powiedziałem ci, jaki jestem z ciebie dumny. Jak cieszę się z twoich sportowych medali, jak rosłem kiedy dostałeś się na studia... i to na moją wymarzoną politechnikę!

– Medali? To ciebie to interesowało? Wiesz, co trenowałem? Co studiowałem?

– Synku, wiem wszystko, tylko nigdy nie umiałem ci tego powiedzieć, a kiedy byłem już pijany, to nawet nie mogłem... – ojciec był wyczerpany. Wytarłem mu pot z czoła, podałem wodę. Nie miał sił, by znów chwycić moją rękę, ale czułem, że gdyby mógł ściskałby mnie teraz przez cały czas.

– Kocham cię tato – wyszeptałem ku swojemu zaskoczeniu, a on uśmiechnął się ciepło do mnie. – Kocham się i wybaczam ci to wszystko, co było.

– Synku...

– Nie mów nic, tato, śpij, odpocznij, będę przy tobie przez cały czas.

Odtąd czuwałem przy ojcu codziennie. Byłem, nim nie odszedł, ale nawet wtedy miałem wrażenie, że wciąż się uśmiecha.

