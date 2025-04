Wszystko, co się stało, kompletnie mnie przerasta. Nie mogę spać. Od miesięcy prawie nie zmrużyłam oka. A kiedy już zasypiam, to tylko na chwilę. I zaraz budzę się z krzykiem, bo śni mi się moje dziecko.

Dziecko… Nie córka i nie synek, bo teraz już nie wiem, co właściwie urodziłam. Nie mam nawet pewności, czy ono żyje, czy nie.

Moja ciąża przebiegała prawidłowo i nic nie wskazywało na to, że mogą się pojawić jakiekolwiek komplikacje. Kiedy zbliżał się termin porodu i zaczęły się pierwsze bóle, zgłosiłam się do szpitala.

Miałam głębokie przekonanie, że za kilka godzin będę trzymała w ramionach zdrową córeczkę. Tak, córeczkę, bo właśnie o dziewczynce w moim łonie poinformował mnie mój ginekolog. Wybraliśmy dla niej nawet imię: Natalka.

Ostre bóle przyszły nagle. Jestem pewna, że gdyby od początku był przy mnie mąż, potrafiłby zmusić lekarzy, aby się mną zajęli! Kiedy wyłam z bólu, słyszałam tylko, że poród musi boleć, i że to normalne. Po kilku godzinach dostałam krwotoku i wtedy wreszcie zostałam zawieziona na blok operacyjny, gdzie zrobiono mi cesarskie cięcie.

Tylko że dla mojego dziecka było już za późno…

Byłam oszołomiona znieczuleniem i bólem. Przez kilka godzin po porodzie spałam i do dziś sobie tego nie wybaczyłam. Nie mogę znieść myśli, że nie wzięłam mojej córeczki w ramiona jeszcze w sali operacyjnej. Może wtedy to wszystko by się nie wydarzyło. Podobno urodziła się martwa…

Nie potrafię opisać rozpaczy, w jaką wpadliśmy z mężem, kiedy nam o tym powiedziano. W domu wszystko już było przygotowane na przyjęcie naszej kruszynki. Łóżeczko, wózek, nosidełko, mięciutki kocyk w kolorze jasnego różu. Bałam się, że kiedy te rzeczy dla dziecka znowu zobaczę, nie wytrzymam i oszaleję. Na szczęście mój mąż domyślił się, jakie mną targają emocje, i kiedy w końcu wypuszczono mnie ze szpitala, nie było już po nich śladu.

Teściowe zabrali je do siebie i ukryli na strychu. W nadziei, że kiedy już pogodzimy się z odejściem naszej Natalki, zaczniemy starać się o kolejne dziecko… Odebraliśmy ze szpitala ciałko córeczki i zrobiliśmy jej piękny pogrzeb. Stojąc nad grobem mojej dziewczynki, byłam pewna, że już nigdy nie będę chciała zajść

w ciążę. Przerażała mnie myśl, że los każe mi przejść przez ten koszmar jeszcze raz. Bardzo wówczas cierpiałam. Nie przypuszczałam jednak, że tak naprawdę to dopiero początek mojej udręki.

Dwa tygodnie po pogrzebie poszłam do szpitalnej przychodni na kontrolę i wtedy spotkałam położną, która przyjmowała mój poród.

Pamiętałam ją doskonale, bo to właśnie ona w końcu zmusiła lekarza, aby się mną zainteresował. Tyle że już było za późno.

Zatrzymała się teraz przy mnie i powiedziała głosem przepełnionym szczerym współczuciem:

– Bardzo mi przykro z powodu pani synka…

– Córeczki – poprawiłam ją. – Urodziłam dziewczynkę.

– Ależ nie, to był chłopiec! – wykrzyknęła.

– Natalia! – uśmiechnęłam się smutno.

Nie miałam do niej żalu, że nie zapamiętała dokładnie ani mnie, ani mojego dziecka. Przecież codziennie przyjmuje po kilka porodów. Ruszyłam w stronę wyjścia. Byłam już przy drzwiach, kiedy mnie dogoniła i złapała za rękę.

– To był chłopiec – powiedziała stanowczo. – Z całą pewnością.

– Odebrałam ze szpitala ciało córeczki, zresztą mój ginekolog cały czas mi powtarzał, że będę miała córkę. Widziałam ją na USG! – wyjaśniłam z narastającą złością, bo zaczynała mnie irytować.

– To żaden argument! – zawołała. – Męskie genitalia lubią się „chować” i synkowie robią potem mamusiom niespodziankę przy porodzie. Pani miała syna, jestem tego pewna! Żył przecież, kiedy się urodził. Trzymałam go na rękach!

– Jak to?! Powiedziano mi, że dziecko urodziło się martwe!

– Krzyczało. Słyszałam! Może i potem zmarło… – bąknęła.

– Może?! – zawołałam całkiem już wyprowadzona z równowagi.

– Później go nie widziałam, oddałam noworodka pielęgniarce do ważenia i wyszłam z sali. To było kilka minut po tym, jak pani dziecko przyszło na świat – wyjaśniła mi.

Wróciłam do domu całkowicie zagubiona. Do tej pory wszystko było proste, chociaż straszne i bolesne. Urodziłam martwą córkę, odbył się pogrzeb i nastał czas żałoby. Teraz jednak okazało się, że nie urodziłam dziewczynki, tylko chłopca… I w dodatku niemowlę przyszło na świat żywe! A może ono wcale nie umarło?... Kiedy opowiedziałam o wszystkim mężowi, przeraził się.

– Myślisz, że podmienili nam w szpitalu dziecko? – spytał. – Z tym trzeba pójść na policję. A najlepiej do prokuratury!

Uknuli jakiś spisek, takie mam poczucie

Przez następne tygodnie czułam się tak, jakby ktoś wstrzyknął mi potężną dawkę energii. Myśl o tym, że być może jakaś obca dziewczynka leży teraz na cmentarzu, a gdzieś tam żyje mój zdrowy synek, dodawała mi skrzydeł! Odzyskałam nadzieję... Tym bardziej że prokuratura na podstawie zeznań położnej wszczęła śledztwo. Niczego jednak nie wykryto.

W karcie informacyjnej ze szpitala widnieje skrót CMD (córka martwa donoszona). Dziewczynkę wymieniono także w Pisemnym Zgłoszeniu Urodzenia Dziecka (martwego). Napisano tam: „noworodek płci żeńskiej”. Prokuratura dość szybko umorzyła śledztwo. Nie jesteśmy z mężem do końca przekonani, że zrobili absolutnie wszystko, aby wyjaśnić tę sprawę. A szczególnie ja, bo wydaje mi się, że Damian już powoli zaczyna się godzić ze śmiercią naszego dziecka.

Moim zdaniem dokumenty można przecież było sporządzić już po tym, jak zamieniono dzieci. A jeśli ktoś to zrobił, to miał ułatwioną sprawę, bo już od momentu przyjścia do szpitala opowiadałam na prawo i lewo, że będę miała córeczkę Natalkę. Dzisiaj rozpatruję najgorsze scenariusze. Mam poczucie, jakby wszyscy w szpitalu uknuli spisek przeciwko mnie. Może specjalnie podali mi pełne znieczulenie ogólne zamiast miejscowego, żebym była kompletnie nieświadoma i nie zobaczyła swojego prawdziwego dziecka? A potem sprzedali je komuś? Albo, co gorsza, przeznaczyli do jakichś celów medycznych czy innych eksperymentów! Wszystko mogło się zdarzyć...

Czasami mi się śni, że jak w sensacyjnym filmie wynajmuję prywatnego detektywa, który odszukuje wszystkie dzieci urodzone tamtego dnia w tym szpitalu i zdobywa ich włos albo próbkę śliny, dzięki którym można zrobić testy DNA. A one wykazują niezbicie, że jedno z tych dzieci jest moje.

I odzyskuję wreszcie mój skarb!

W tym moim śnie nigdy nie mogę tak do końca zobaczyć, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka. Kiedy już, już mam spojrzeć na maleństwo, zawsze budzę się z krzykiem, cała we łzach.

