Tkwiłem w korku od dobrych kilkunastu minut, co oznaczało, że spóźnię się na spotkanie. Ale choć zazwyczaj staram się być punktualny, tym razem w ogóle się nie przejmowałem. Raczej złościłem się, że w ogóle się w to wpakowałem. Jak uczniak dałem się wkręcić w randkę z koleżanką siostry.

– Czas najwyższy, Edi, żebyś się ustatkował – jakiś czas temu stwierdziła Gosia, najmłodsza i jedyna siostra z trójki mojego rodzeństwa. – Swoje lata masz, a umawiasz się z niewłaściwymi dziewczynami – rzuciła znaczące spojrzenie. – Widzę, jak bladym świtem przy bramie czekają na taksówki.

Mieszkamy w jednym domu, nic dziwnego, że mimo oddzielnych wejść, siostrzyczka wiedziała o mnie zbyt dużo.

– Mama z pewnością pragnęłaby, żebyś wreszcie się ożenił… – zaczęła.

Zawsze, kiedy chciała mnie do czegoś przekonać, przywoływała pamięć zmarłej mamy

– …doszłam do wniosku, że Ania, moja koleżanka, będzie tą właściwą. Poznałeś ją na imprezie, pamiętasz?

Pokiwałem głową, chociaż tak naprawdę żadnej Ani nie pamiętałem.

– To chodzący ideał, tylko nie ma szczęścia do facetów – zapewniła .

– I dlatego chcesz umówić ją ze mną?! Przecież wiesz, że moje związki trwają najdłużej… tydzień – przypomniałem siostrze.

– Tak, bo spotykasz się z beznadziejnymi pannami. A ona jest inna! Zobaczysz, że coś z tego będzie. No, proszę cię, zgódź się – rzuciła mi błagalne spojrzenie.

Nie miałem ochoty, żeby „coś z tego było”. Z Anią ani z żadną inną. Stały związek? Żona? Bałem się tego jak diabeł święconej wody. Widziałem małżeństwa braci. Kontrola, pouczenia, nieustanne wymagania. Ponosili koszty niewspółmierne do zysków. A ja osiągałem zyski bez kosztów; te wyzwolone ślicznotki były tak łatwo dostępne.

Seks bez zobowiązań, proszę bardzo. Jedna, druga, dziesiąta…

Dlatego mimo czterech dych na karku nie zamierzałem niczego zmieniać. Pokiwałem głową na potwierdzenie swoich przemyśleń.

– Zgadzasz się? Cudownie! Zobacz jej nowe zdjęcia – Gosia od razu machnęła fotkami, które miała w telefonie.

Z dzielącej nas dwumetrowej odległości dostrzegłem dziewczynę o mocno przeciętnej urodzie. Jednak wiedziałem – nie pójdę, nie będę miał spokoju. Dlatego powiedziałem:

– Dobra, siostra, ale jeżeli nie zaiskrzy, przestaniesz mnie dręczyć?

Tak właśnie znalazłem się tu i teraz, czyli pod restauracją, gdzie czekała na mnie laska, z którą z własnej woli nigdy bym się nie umówił. Dobra, taki macho jak ja da radę – w myślach poklepałem się po plecach. Przyciemnione światła w lokalu, owszem, tworzyły intymną atmosferę, tylko wymagały dobrego wzroku. A ten, wstyd się przyznać, u mnie szwankował, szczególnie przy kiepskim świetle. Dlatego, żeby odnaleźć rzeczoną Anię, zmrużyłem oczy i przeczesałem wzrokiem pomieszczenie. Przy stolikach siedziało kilka par, jakieś grupy i pojedyncze dziewczyny. Dwie odpadały, wydały mi się za stare. Wreszcie ją wypatrzyłem – siedziała w najciemniejszym kącie.

– Przepraszam za spóźnienie, straszne korki są na mieście – zacząłem się od razu kajać, stając przy jej stoliku. Oderwała wzrok od ekranu telefonu. Spojrzała wyraźnie zaskoczona.

– Ja… – jąkała się, wpatrując się we mnie.

– Edward jestem, brat Gosi, twojej koleżanki, no, tej szalonej romantyczki, która nas tu umówiła – wyciągnąłem dłoń.

Przez chwilę w jej niebieskich jak niebo oczach zobaczyłem zaciekawienie. W końcu podała mi dłoń. Zaskoczyła silnym uściskiem.

– Och…, no to proszę, siadaj – rzuciła z dziwnym uśmiechem.

Jej strój nadawał się raczej do biura, a nie na randkę

Jest zakłopotana, pomyślałem. Przywykłem do takich reakcji. Nic dziwnego, moje zdjęcia śmiało mogłyby pojawić się na okładkach pism o modzie. Nie przesadzam, naprawdę dobrze wyglądam. Zdecydowanym ruchem odsunąłem krzesło. Podciągnąłem rękaw marynarki tak, by na wierzchu znalazł się drogi zegarek i ciemne owłosienie. To zawsze działało na kobiety.

Z zaciekawieniem lustrowaliśmy siebie. Wyglądała dużo, dużo lepiej niż to zapamiętałem ze zdjęć. Fryzura była ciut krótsza, chyba też trochę zeszczuplała. Wyszło jej to na plus. Zaskakiwał strój – ciemna, formalna sukienka z długimi rękawami – zupełnie nie pasował na randkę. Oczekiwałem ogromnego dekoltu, widoku koronkowej bielizny, czerwonej szminki, długich rzęs. Do tej pory na randkach serwowano mi właśnie takie „smakowitości”.

– No, całkiem przystojnego brata ma ta Gosia. Wirujący testosteron – odezwała się pierwsza z lekko kpiącym uśmieszkiem.

Przyznam, że tego nie spodziewałem się po nudnej księgowej.

– A moja siostra ma seksowne przyjaciółki – skłamałem.

– Dziś akurat nie. Ha, ha, ha! – roześmiała się głośno, ukazując równe i białe zęby. – Ale rozumiem, że to twoje stałe teksty, co?

– Ekhm… – zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć.

– To co zjemy? – tylko to przyszło mi do głowy.

– Czyżbym cię wystraszyła? Takiego macho?

– Mnie? Żartujesz? Macho nikogo się nie boi! – rozparłem się wygodnie na krześle.

– To dlaczego taki gość jak ty umawia się z koleżankami siostry? Za coś musiałeś się jej odwdzięczyć? Coś przeskrobałeś? – przygryzła wargi, co było szalenie seksowne.

Gosia twierdziła, że Ania jest łagodna i wrażliwa. Tu zaś atakowała mnie wściekła, zdecydowana harpia.

– Zawsze ubierasz się jak babcia na sumę, czy tylko dla mnie zrobiłaś wyjątek? – powiedziałem szybciej, niż pomyślałem.

– Ha, ha, ha! Niezły jesteś, dobra, złóżmy zamówienie. Proponuję jagnięcinę, mają tu świetną – zapewniła i przywołała kelnera.

Pierwszy raz tak długo… rozmawiałem z kobietą

Nie obraziła się, śmiała się. Niebywałe! W dodatku jadła mięso!

– Edwardzie, skąd twoje imię? – zapytała. – Jest teraz wyjątkowo rzadkie.

Kolejny punkt dla niej. Moje łatwe zdobycze niezbyt się tym interesowały.

– Po dziadku. Był żołnierzem, walczył w armii Andersa – wyjaśniłem. – A twoje, Aniu? – zadałem banalne pytanie, bo zupełnie nie wiedziałem, o czym z nią rozmawiać.

Zachowywała się inaczej niż dziewczyny, z którymi się umawiałem.

– Hmm, sama nie wiem, jest takie zwyczajne – odparła po chwili wahania.

– Jesteś księgową, jak Gosia… – próbowałem dalej wejść na bezpieczny ląd.

– Eee, praca to nuda – rzuciła. – Lepiej powiedz, jaką najgłupszą rzecz zrobiłeś w życiu? No, nie licząc tej tu randki umówionej przez siostrę – zaśmiała się.

Przez chwilę poczułem się zagrożony. Nie rozumiałem, o co jej chodzi

– Hmm… Udawałem, że się topię, żeby poderwać ratowniczkę… A ty?

– Ogoliłam włosy do zera, potrzebowałam wkurzyć rodziców!

Roześmialiśmy się głośno. Potem uraczyliśmy się jeszcze kilkoma szalonymi historiami. Atmosfera wyraźnie się rozluźniła i jakoś tak płynnie zaczęliśmy gawędzić o pasjach. Opowiadała o włóczędze po małych włoskich miasteczkach, degustacji win z lokalnych winnic; przyznała, że jest uzależniona od biegania. Ja zrewanżowałem się historiami podróży po ukochanej Gruzji, o wspinaczce, którą uwielbiałem.

Słuchała, zadawała trafne pytania. Rozmowa z nią sprawiła mi dużą przyjemność. Inne panny przeważnie coś plotły, ja potakiwałem, czekając, aż przejdziemy do fazy – do mnie czy do ciebie? Tu odniosłem wrażenie, że oboje byliśmy siebie ciekawi. Przestała mi przeszkadzać ta jej skromna sukienka.

Co więcej, uznałem, że intelekt może być równie seksowny, jak biust w rozmiarze 70 C i pupa w koronkowych stringach, bo niewątpliwie czułem przyjemne ciarki na skórze.

– Edwardzie, muszę uciekać, czeka mnie jeszcze sporo pracy w domu – podniosła w końcu skórzaną aktówkę. – Spędziłam… – zawahała się – niespodziewanie miły wieczór.

Swój numer telefonu zapisała mi na serwetce. Pożegnaliśmy się na parkingu mocnym uściskiem dłoni. Poczułem, że dziewczyna jest wyjątkowa, i chcę poznać ją lepiej, spotkać się znów. W aucie od razu sięgnąłem do schowka po telefon, by numer z serwetki dodać do listy kontaktów. Na wyświetlaczu ujrzałem kilkanaście nieodebranych połączeń od Gosi. Co się stało? Na pewno coś z ojcem! Ostatnio narzekał na problemy z sercem.

– Co ty wyprawiasz?! – wydarła się siostra. – Jesteś, jesteś… podły! Trzeba było powiedzieć, że ci się nie podoba, że nigdzie nie pójdziesz! A ty obiecałeś! I nie przyszedłeś!

– O czym ty mówisz? Przecież widziałem się z Anią! – krzyknąłem.

– Nie kłam! Nie było cię tam! Ona czekała! Dzwoniła, telefonu też nie odbierałeś. Wiesz, jak ja się teraz czuję?

Rozłączyła się. Zaraz, jeśli nie z Anią, to z kim, do cholery, właśnie się spotkałem?

Potrzebowałem natychmiastowych wyjaśnień. Wybrałem numer tej oszustki.

– Okłamałaś mnie! – rzuciłem bez zbędnych wstępów, kiedy odebrała.

– Nie, to ty stwierdziłeś, że jestem Anią. A ja nie wyprowadziłam cię z błędu…

– Dlaczego?

– Hmm… Właściwie to nie wiem. Może to była kolejna z tych głupich rzeczy, które zrobiłam w życiu…? Miałam za sobą ciężki dzień. Planowałam spokojnie coś zjeść, a wtedy wpadłeś ty. Najpierw chciałam cię pogonić, ale zorientowałam się, że pomyliłeś mnie z koleżanką swojej siostry, że ta randka, na którą szedłeś, była jakoś wymuszona, a ty średnio zainteresowany. Zaciekawiło mnie to, i szczerze mówiąc, rozbawiło. Poczułam się jak bohaterka komedii romantycznej, ha, ha, ha! Postanowiłam sprawdzić, czy jesteś takim palantem, na jakiego wyglądasz.

Ten palant mnie zabolał, nie powiem.

– I co, rzeczywiście się nim okazałem? – zapytałem wściekły.

– Na początku tak, potem pokazałeś, że masz poczucie humoru. Pięknie też opowiadałeś o Gruzji, gdzieś w tym wyczułam, że jesteś dobrym człowiekiem, na pewno świetnym bratem. Naprawdę, nieczęsto spotykam tak interesujących facetów. Słuchaj, dojeżdżam do domu. Zadzwoń kiedyś, jeśli będziesz miał ochotę na rozmowę. Mam na imię Edyta, pa!

I po prostu się rozłączyła. Siedziałem w aucie, jakbym dostał obuchem w głowę. Ja, macho, czułem się oszukany, poniżony. Przede wszystkim ośmieszony! A co robi poniżony macho? Pije, żeby nie płakać. Dlatego, kiedy w moich drzwiach ujrzałem siostrę, byłem dość mocno znieczulony i mogłem szczerze do wszystkiego się przyznać. Zacząłem od tego, że nie pamiętałem, jak Ania wyglądała, nie widziałem dokładnie jej zdjęć, spóźniłem się, a przy kiepskim oświetleniu dosiadłem się do innej, samotnej dziewczyny. I nie byłoby tego, gdyby tamta się przyznała, jednak ona postanowiła zabawić się moim kosztem! Dlatego jedyną poszkodowaną osobą jestem ja!

– Mój Boże, Edi, ty jesteś ślepy?

– Były podobne – zaprotestowałem słabo.

– Ślepy i głupi! Każdy normalny człowiek poszedłby do okulisty. Poza tym, mogłeś poprosić mnie o fotkę Ani, ale nie, macho nigdy nie pokazuje słabości… Wiesz co, Edi? Jesteś głupim człowiekiem, chociaż jakimś tam wicedyrektorem. Żyjesz w świecie pozorów. Markowe ciuchy, drogie gadżety i ekstremalne sporty. Po co? Dla tych szybkich numerków?

Smutno na mnie spojrzała.

– Przeproszę Anię. Ty jakoś się ogarnij albo nie. Jak chcesz. To twoje życie, więcej nie będę się wtrącać – powiedziała przygnębiona.

– Świetnie! Bo gdyby nie ty, nie byłoby tego cyrku! – ze złości kopnąłem w fotel.

Następne dni i tygodnie zajmowałem się wyłącznie pracą. Z nikim się nie umawiałem

Miałem dość wszystkich bab. W uszach dźwięczały słowa Gosi. Niestety, Edyty również. Nie udało mi się wyrzucić jej z głowy, chociaż cholernie się starałem. Nigdy nie spotkałem dziewczyny tak pełnej pasji, ciekawej świata, z poczuciem humoru. I jakkolwiek macho nikomu się nie skarży, w końcu pękłem i umówiłem się na męski wieczór z kumplem.

– Stary, co się z tobą dzieje? Chory jesteś? – Michał odważył się zapytać dopiero po czterech piwach i kilkunastu mocnych żartach.

– Bo to zła kobieta była! – wybuchnąłem.

Zapatrzyłem się w kufel z piwem i opowiedziałem swoją przygodę. Tym razem to ona prawie się pomyliła Michał rżał jak koń i klepał się po udach.

– Naprawdę je pomyliłeś? Edi, ty jesteś jednak talent. Ha, ha, ha!

– Ona mnie ośmieszyła, zabawiła się moim kosztem! Nienawidzę jej i nie mogę jej zapomnieć. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje!

– Nie, stary, ośmieszyłeś się sam. Pewnie dasz mi zaraz w mordę – Michał odsunął się na wszelki wypadek – ale to, że jesteś ślepy, podejrzewałem od dawna po tych nocnych podróżach z tobą, kiedy nie widziałeś różnych znaków – odsunął się jeszcze bardziej. – To po pierwsze, po drugie, zgubiła cię twoja pewność siebie. Cierpisz, że ktoś trochę zadrwił z ciebie… Ale wieczór ci się spodobał, Edyta również… I ty czymś ją ująłeś. Chciała więcej, bo dała ci swój numer telefonu. Wiedziała, że wszystko się wyda, a jednak uznała, że jesteś na tyle rozsądnym gościem, że będziesz umiał się z tego śmiać i zechcesz się z nią spotkać.

Rzeczywiście, miałem ochotę mu przylać. Zamiast tego zamówiłem następną kolejkę

Jak dotarłem do domu, nie pamiętam. Jednak kiedy rano odzyskałem przytomność, odsłuchałem wiadomość na poczcie głosowej i zdębiałem. Dopiero za trzecim odsłuchem dotarło do mnie, co się wydarzyło.

– Tu Edyta – mówił znajomy głos. – Przepraszam, nie mogłam odebrać, a potem ty nie odbierałeś. Cieszę się, że zadzwoniłeś, bo to znaczy, że już się na mnie nie złościsz. Winna ci jestem przeprosiny. Należało się wtedy przyznać, że nie jestem Anią. Zaczniemy jeszcze raz? Spotkamy się? Tylko żebyś mnie nie pomylił z kimś innym. Ha, ha, ha! Pa!

Cóż, nawet macho taki jak ja jest tylko człowiekiem. Ma prawo do słabości. Ale też potrafi sobie z nimi radzić. Dlatego to teraz Edyta omal się nie pomyliła, gdy na spotkaniu zjawiłem się… w okularach.

