Największe szczęście? Rodzina, która wspiera w realizowaniu pasji. Nawet całkiem szalonej i niepraktycznej.

O tym, żeby grać na skrzypcach, marzyłam od najmłodszych lat. W podstawówce z zazdrością patrzyłam na koleżanki, które zaraz po lekcjach biegły na zajęcia do ogniska muzycznego. A potem – ubrane w eleganckie sukienki – popisywały się grą podczas szkolnych akademii.

Dla mnie to były tylko mrzonki.

– Córeczko, obiecuję ci, że jeśli tylko nasza sytuacja się poprawi, też zapiszę cię na lekcje muzyki. I kupimy ci skrzypce – mama nie chciała odbierać mi nadziei. Choć byłam dzieckiem, zdawałam sobie, niestety, sprawę z naszego położenia!

Było nas w domu aż pięcioro rodzeństwa



Ojciec, alkoholik, dawno odszedł i nie przejmował się rodziną. Mama, żeby nas utrzymać, sprzątała w fabryce, a po godzinach najmowała się do sprzątania domów. I do dziś nie wiem, jak to robiła, ale w codziennej gonitwie i zmęczeniu zawsze znajdowała jeszcze czas, żeby się nami zająć, dopilnować lekcji, porozmawiać. Dzięki temu wszyscy czuliśmy, że jesteśmy prawdziwą, kochającą się rodziną. To łagodziło w nas niemiłe poczucie, że żyjemy w biedzie, że w porównaniu z rówieśnikami nie mamy nic.

Byłam dobrą uczennicą, jednak po podstawówce poszłam do zawodówki i wyuczyłam się na krawcową. Chciałam jak najszybciej zacząć pracować, odciążyć mamę. Z tego samego powodu bardzo szybko wyszłam za mąż. Stefka znałam od czasów dzieciństwa, a w dniu ślubu miałam zaledwie 17 lat! Na szczęście Stefek okazał się dobrym mężem. Urodziłam mu trójkę dzieci, zajmowałam się domem, rodziną, dorabiałam szyciem.

Dawnych marzeń, aby grać na skrzypcach, nie miałam nawet czasu rozpamiętywać. Tylko wrażliwość na dźwięk tego instrumentu pozostała we mnie, niezależnie od wszystkiego.

Gdy w radiu czy telewizji ktoś grał na skrzypcach, od razu nastawiałam głośniej i wsłuchiwałam się.

– Oj, ty moja melomanko – uśmiechał się wtedy Stefan; i często dodawał, z nutą smutku w głosie: – Pewnie żałujesz, że nie zostałaś skrzypaczką?

– A daj spokój – odpowiadałam. – Rodzina jest dla mnie najważniejsza!

Widać los nie chciał, żebym grała na skrzypcach. Wtedy nawet tego nie żałowałam. Roboty przy dzieciach miałam huk, ale byłam też szczęśliwa, że udało mi się stworzyć szczęśliwą rodzinę. Wśród garnków, pieluch i skrawków tkanin gra na skrzypcach wydawała mi się odległą jak kosmos fanaberią.

Kochany Stefek zabrał mnie do filharmonii



Jednak kolejne lata minęły nie wiadomo kiedy. Dzieci dorosły, po kolei wyfrunęły z domu. Zaczęłam mieć więcej czasu dla siebie. I nagle, zupełnie nieoczekiwanie, tęsknota do poznania „smaku” gry na skrzypcach zaczęła do mnie wracać! Byłam grubo po czterdziestce, a myśli w mojej głowie pojawiały się jak u jakiejś – za przeproszeniem – nastoletniej siksy! Siadałam wieczorami na kanapie, niby że z książką, ale liter nie widziałam. Wyobraźnia wyświetlała mi za to w głowie obrazy, które samą mnie przerażały!

Widziałam siebie, piękną i elegancką, jak stoję na scenie i gram na skrzypcach. Wręcz czułam wtedy zapach starych kotar sal koncertowych, słyszałam brawa, które rozlegały się po moich występach. Potem rozdawałam autografy, udzielałam wywiadów, w garderobie popijałam francuskiego szampana…

– Ej, Jadziu, czy ty mnie w ogóle słuchasz?! – z tych marzeń nieraz wyrywał mnie zniecierpliwiony głos Stefka.

– Zamyśliłam się – uśmiechałam się przepraszająco. – Co chcesz na kolację?

Było mi głupio przez mężem. Kochałam go przecież, a jednak w moich marzeniach jakby nie było dla niego miejsca. Za to Stefan, jak się okazało, widział więcej, niż mogło mi się wydawać.

– Ja wiem, czemu ty od jakiegoś czasu tak zastygasz na tej kanapie – powiedział kiedyś nagle podczas obiadu. Popatrzyłam na niego zaskoczona. – Chodzi generalnie o to, że ja ślepy nie jestem – mówił tymczasem Stefek. – Zawsze starałaś się być dobrą żoną, mamą, i to ci wspaniale wyszło! Ale nigdy też nie dało się ukryć, że masz duszę artystki, a życie nie pozwoliło ci zrealizować marzeń. I teraz, kiedy dzieci poszły na swoje, ona, ta twoja dusza, zaczęła domagać się swoich praw. Dlatego, moja droga… Zabieram cię na koncert do filharmonii!

No myślałam, że się przesłyszałam! Mój kochany Stefcio! Taką mądrą przemowę wygłosił i jeszcze taką niespodziankę dla mnie wyszykował, choć sam nie odróżniał dźwięku skrzypiec od wiolonczeli!

– Jesteś najwspanialszym mężem pod słońcem! – wyściskałam go z całych sił. Koncert był wspaniały, a ja taka szczęśliwa, że Stefan zapowiedział, iż będziemy jeździć do filharmonii przynajmniej raz w miesiącu! Wstąpiło we mnie jakby nowe życie. Choć jak zwykle prałam, gotowałam i sprzątałam, to miałam też na co czekać! Miałam powód, aby pójść do fryzjera, przerobić na modną jakąś starą sukienkę. A potem, podczas koncertów… Przenosiłam się w inny, piękniejszy świat! Świat, o którym od dziecka marzyłam.

– Mamo, ty kwitniesz! – dzieci nie mogły się nadziwić tej mojej przemianie.

– Jadwisiu, jak ty pięknie wyglądasz! – chwaliły mnie koleżanki. A ja zaczęłam kupować książki o muzyce, wyprosiłam u Stefka komputer z internetem i każdą wolną chwilę poświęcałam na słuchanie w komputerze muzyki, czytanie o niej. Czułam się taka szczęśliwa! Ale, jak się okazało, najważniejsze było dopiero przede mną… Nadeszły moje 50. urodziny.

Rozpakowałam paczkę i tchu mi zabrakło



„Jestem już taka stara!” – myślałam tego dnia, stojąc przed lustrem w łazience i patrząc na swoją twarz, na której czas odcisnął swoje piętno. Najchętniej w ogóle zapomniałabym o tych niezbyt fajnych dla kobiety urodzinach! Ale przecież zaprosiłam na uroczystość dzieci, rodzeństwo. Nie mogłam ich zawieść!

Postanowiłam po prostu przetrwać jakoś ten wieczór. Stawili się wszyscy, w komplecie.

– Sto lat, sto lat! – zaśpiewali mi na początku, a potem…

– To od nas wszystkich – córka podeszła do mnie i wręczyła mi duży, podłużny i dość ciężki pakunek. – Rozpakuj, mamusiu, tylko ostrożnie – poprosiła. Z niecierpliwością zaczęłam rozcinać wstążki, zdejmować ozdobny papier. Otworzyłam pudło, a to, co ujrzałam, wprawiło mnie po prostu w osłupienie. – Boże! – wykrzyknęłam. To były skrzypce! Piękne, błyszczące skrzypce w eleganckim futerale!

Nie zdążyłam ani trochę ochłonąć, gdy Krystian, mój najmłodszy syn wskazał na wsuniętą do futerału kopertę.

– Zajrzyj jeszcze tam, mamo – poprosił. Drżącymi rękami wyjęłam z koperty jakiś papier… I przeżyłam kolejny szok! To był dowód wpłaty za dwa lata nauki gry na skrzypcach w ognisku muzycznym! Poryczałam się jak dziecko.

– To tata wymyślił – wygadał się syn.

– Dziękuję! – łkałam. Nie mogłam wydusić z siebie żadnego słowa więcej! Stefan mnie tulił, a ja wciąż płakałam. Nie mogłam w to wszystko uwierzyć! W końcu trochę ochłonęłam i coś mnie zaniepokoiło.

– Ale czy… – wyjąkałam zakłopotana. – Kochani, czy ja nie jestem za stara do tego ogniska muzycznego?

– Nie, mamo – roześmiała się córka. – Wprawdzie dyrekcja ogniska była pod wrażeniem, bo nigdy dotąd nie mieli pięćdziesięcioletniej uczennicy, ale ognisko muzyczne jest dla wszystkich, więc serdecznie cię zapraszają! Będziesz miała lekcje dwa razy w tygodniu. I nawet nie chcemy słyszeć, że masz jakieś opory!

– Ja jestem krawcową, gdzie mi tam do skrzypiec! – miałam bałagan w głowie. – Kochanie, miałaś trudne dzieciństwo, potem szybko dzieci, dom, pracę. Kiedy miałaś realizować marzenia? Teraz masz na to czas, więc pójdziesz na te lekcje muzyki i nie ma dyskusji! – uciął Stefek. – No dobra, komu jeszcze szampana?

Tydzień później, na drżących nogach, poszłam na pierwszą lekcję. Po korytarzu ogniska muzycznego biegały same dzieci! Już chciałam uciec, gdy drzwi sali uchyliły się i wyjrzał z nich sympatyczny mężczyzna, młodszy ode mnie ze 20 lat.

– Pani Jadwiga? Witam serdecznie! – uśmiechał się ciepło. – Nazywam się Krzysztof Mazur i będę pani opiekunem. Zapraszam – dodał. Weszłam do sali przestraszona

. – Ale ja jestem taka stara, nie wiem, czy dam radę – dukałam.

– Starość to krzywdzący stereotyp – roześmiał się. – Proszę myśleć raczej o tym, że jest pani prawdziwą bohaterką! W dojrzałym wieku chcieć uczyć się grać… To rzeczywiście rzadkie zjawisko, ale tym większy jest mój szacunek dla pani! – pan Krzysztof nie szczędził mi dobrych słów i tym mnie ośmielił.

Początki nauki wspominam jednak okropnie



Gdyby nie cierpliwość nauczyciela, to nie wiem, czym to wszystko by się skończyło. Co innego marzenia, a co innego rzeczywistość… Nie umiałam nawet właściwie chwycić skrzypiec, smyczka, a co dopiero wydobyć z nich jakiś czysty dźwięk.

– To bez sensu – nieraz miałam łzy w oczach. – Nie radzę sobie!

– Ale sobie pani poradzi, bo pani tego naprawdę chce – pan Krzysztof się nie poddawał. – Proszę, zaczynamy od początku. Plecy proste, broda tutaj… No więc się prostowałam i piłowałam smykiem struny skrzypiec całymi tygodniami, potem miesiącami.

– Bardzo dobrze! – pan Krzysztof chwalił każdy, najmniejszy nawet postęp. Z uporem ćwiczyłam też w domu i do dziś nie wiem, jak Stefan to moje fałszowanie wytrzymał!

– Dobrze ci idzie, kochanie – powtarzał jednak cierpliwie, jakby całkiem ogłuchł. Wstyd przyznać, ale kiedyś ze złości, że nic mi nie wychodzi, rzuciłam smyczkiem o podłogę. Na szczęście nie połamał się. Aż nagle któregoś dnia sama zauważyłam, że z fałszywych dźwięków zaczynają wyłaniać mi się czyste frazy.

– No pięknie! – uśmiechnął się nauczyciel, wreszcie zupełnie szczerze. A Stefek zaczął siadywać w domu na fotelu i z ciekawością przysłuchiwał się mojej grze. Odetchnęłam z ulgą! Z czasem nabrałam śmiałości do instrumentu, nauczyłam się prostego czytania nut. Koncertów, na które wciąż ze Stefanem jeździliśmy, słuchałam już całkiem inaczej, już z pewnym zrozumieniem, a nie tylko tępym zachwytem laika.

Mało tego, już nie wszystko mi się podobało, potrafiłam odróżnić wirtuoza od rzemieślnika. Przez czas nauki w ognisku przeżyłam kilka wzlotów i wiele upadków, lecz już nigdy nie pomyślałam, żeby zrezygnować. Nabrałam nowej energii, zaczęłam cieszyć się życiem jak nastolatka! A gdy po trzech latach odbierałam dyplom ukończenia ogniska muzycznego w klasie skrzypiec, byłam najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem! Na uroczystość zaprosiłam moich bliskich, którzy kiedyś podarowali mi ten cudowny prezent, a potem pojechaliśmy do nas do domu, gdzie specjalnie dla nich wszystkich zagrałam minirecital.

Jestem młoda, dopóki mogę trzymać smyczek



Za scenę posłużył mi dywanik na środku pokoju, moje dzieci, zięć, synowe, wnuki, mąż i rodzeństwo siedzieli stłoczeni na kanapie, fotelach, krzesłach, podłodze i słuchali. Byłam elegancko ubrana, ładnie uczesana… Uzmysłowiłam sobie wtedy, że jest niemal dokładnie tak, jak kiedyś w moich marzeniach! A że zamiast prawdziwej sali koncertowej był mój własny dom, a zamiast tłumu obcych ludzi moi ukochani najbliżsi – to tylko dodało wartości temu wydarzeniu!

Bo to dzięki mojej rodzinie mogłam spełnić marzenia. Zagranie dla nich wszystkich było dla mnie ważniejsze od największych sal koncertowych na świecie!

– Kochani, dziękuję raz jeszcze – powiedziałam do nich wszystkich, gdy ucichły już gromkie brawa. – Nigdy nie będę skrzypaczką, ale dzięki wam potrafię zagrać tych kilka nut, mam swoją pasję i szczęście. I to znaczy dla mnie więcej niż zdobycie Mount Everestu! I za to będę wam wdzięczna do końca życia!

W tym eleganckim stroju, ze skrzypcami, przed moją ukochaną publicznością, czułam się jak prawdziwa artystka! I nagle przypomniałam sobie, jak w dniu 50. urodzin myślałam o sobie, że jestem stara. Aż się roześmiałam na to wspomnienie. Człowiek nigdy nie jest stary, jeśli ma odwagę realizować swoje pasje i marzenia. Wiem to na pewno!

