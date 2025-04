Nikt nie kazał Jurkowi zakładać rodziny. Skoro już to zrobił, powinien poczuwać się do odpowiedzialności. Dla niego jednak zawsze ważniejsza była przyjemność...

Wyjdziesz za mnie? – spytał, a ja poczułam, jak zalewa mnie wielka fala szczęścia. – Tak! – krzyknęłam bez chwili wahania i rzuciłam mu się w ramiona, całując go, gdzie popadnie. Nie wiem nawet, co mi odpowiedział, bo przygniotłam go swoim ciałem i szczęściem. O nic nie pytałam, niczemu się nie dziwiłam. Po prostu się cieszyłam.

Na wieść o ślubie cała moja rodzina odetchnęła z ulgą

To były lata 70., na ulicach królowali długowłosi mężczyźni w dzwonach i roześmiane dziewczyny w mini, ale nam, mnie i Jurkowi, taki styl był obcy. Miałam wtedy prawie 30 lat, on był jeszcze młodszy, ale sposobem bycia i strojem bardziej przypominał mojego zasadniczego ojca niż rówieśników. Na wieść o ślubie cała moja rodzina odetchnęła z ulgą. W naszym porządnym, mieszczańskim domu z zasadami już dawno uchodziłam za starą pannę, czyli zakałę rodziny.

Rodzice już nawet przestali mnie swatać ze starszymi, dobrze sytuowanymi mężczyznami, gdy nagle pojawił się Jurek. Grzeczny, spokojny chłopak z ambicjami i dobrą posadą.

– Co on w tobie widzi? – kpiła młodsza ode mnie i o 20 kg szczuplejsza siostra mężatka. – Jesteś stara, zapuszczona i gruba. Inteligencją też nie błyszczysz. Chowasz się po kątach jak mysz. A może on lubi takie myszki, co? A może masz jakieś ukryte atuty?

– Co by było z nim nie tak, ważne, że ją chce – skwitowała jej drwiny moja mama, dodając mi jak zwykle otuchy. Postawa rodziny wcale mnie nie zdziwiła. Sama nie wierzyłam własnemu szczęściu.

Nareszcie miałam swojego księcia z bajki

Jurka poznałam w pracy; już wtedy był kierownikiem naszego referatu, a ja tylko marną sekretarką, jedną z wielu. Traf jednak chciał, że to właśnie ja wpadłam mu w oko, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Któregoś dnia, mijając go w korytarzu, nieszczęśliwie potknęłam się i upuściłam tacę, na której stały kubki z gorącą kawą. Niestety, wylały się prosto na dłoń Jurka.

Zaaferowana, przepraszając, natychmiast zaciągnęłam go do damskiej łazienki, podwinęłam mu rękaw i wstawiłam dłoń pod strumień wody zimnej jak lód. Następnie przykazałam czekać, zanim nie wrócę, a sama popędziłam do jednej z koleżanek po ocet jabłkowy, którym sowicie skropiłam swoją chusteczkę. Gdy przyłożyłam opatrunek do dłoni Jurka, ten aż zawył z bólu, a z jego oczu popłynęły zły. Nie wyglądał na zachwyconego. Jednak następnego dnia gorąco mi podziękował za szybką interwencję.

– Taaa... Gdybyś tylko była taka obrotna w innych sprawach – skwitowała całą tę sytuację moja siostrzyczka. Nie odpowiedziałam jej. Bez słowa wstawiłam goździki od Jurka do wazonu i zaniosłam do swojego pokoju. Skuliłam się na łóżku i wpatrywałam w nie godzinami, zanim zasnęłam. Nareszcie miałam swojego księcia z bajki. Mogłam przynajmniej śnić, że jest moim przyjacielem, bo o tym, że ta znajomość przerodzi się w coś więcej, nie śmiałam nawet marzyć.

Łzy radości przysłoniły mi cały świat

Po trzech tygodniach kierownik referatu zaprosił mnie do kina, tydzień później na spacer, potem do kawiarni, na wycieczkę za miasto, do teatru, na piknik... Pół roku później oświadczył mi się. Dość nietypowo. Na spotkanie przyszedł jakiś naburmuszony, a gdy spytałam, czy wszystko w porządku, wyjął z kieszeni marynarki pierścionek i wręczył mi go. Zaniemówiłam z wrażenia, po czym rzuciłam mu się w ramiona. Wytrzymał mój uścisk, a potem odsunął mnie od siebie delikatnie, aczkolwiek stanowczo.

Nawet nie pamiętam wyrazu jego twarzy, bo łzy radości przysłoniły mi cały świat. Mama, siostra, tata, szwagier – wszyscy oniemieli z wrażenia.

– Czy on myśli, że jesteś zaklętą w żabę księżniczką? – zapytała tylko moja siostra, ale jej słowa już nie były w stanie mnie zranić, tak głęboko i szczerze wierzyłam w swoje wielkie szczęście. Kościelny ślub był bardzo skromny. Potem rodzice urządzili niewielkie przyjęcie, na które stawili się bliscy Jurka. Jego mama przez całe przyjęcie nie mogła przestać szlochać. Gdy próbowałam ją jakoś pocieszyć, wybuchała jeszcze większym płaczem, więc w końcu dałam teściowej spokój.

– To ze wzruszenia – tłumaczył ją Jurek. – Wiesz, jestem jej ukochanym najmłodszym synkiem. Myślała, że wrócę w rodzinne strony, a teraz przepadło – uśmiechnął się do mnie jakoś tak blado.

Niemal każdej nocy czekałam na chwilę, która nie nadchodziła

Nie muszę chyba wspominać, że do ślubu nasz związek pozostał nieskonsumowany. Oboje byliśmy nieco wstydliwi i chyba mało obeznani w tych sprawach, więc nie dążyliśmy do zbliżenia. Niestety, w noc poślubną również nic się nie stało. Jurek upił się do nieprzytomności, po czym padł w łóżku obok mnie jak nieżywy. Pocieszałam się, że lada moment nadrobimy zaległości i z niecierpliwością oczekiwałam kolejnych nocy.

Ta miłość dała mi szczęście. Nawet koleżanki w pracy zauważyły, że wyglądam jakoś lepiej. Więcej się uśmiechałam. No i zaczęłam malować rzęsy! Tylko że... niemal każdej nocy czekałam i czekałam na chwilę, która nie nadchodziła. Któregoś razu nie wytrzymałam i zanim poszłam do sypialni, zapytałam męża, dlaczego mnie unika.

– Nie unikam cię – odpowiedział, przyglądając się uważnie swoim kapciom.

– Jak to nie? Co noc szukasz wymówki, żeby tylko mnie nie dotknąć. Wiem, że nie jestem pięknością, ale mnie wybrałeś... Nie wiem... Może powinniśmy o tym z kimś porozmawiać – zaproponowałam przestraszona własną odwagą.

– Niby z kim?! – krzyknął przerażony.

– No nie wiem... Może z księdzem – przyszło mi do głowy, bo o seksuologach nie miałam wtedy pojęcia, a książki Wisłockiej nie czytałam.

– Z księdzem?! O nas?! – zdenerwował się Jurek i… wybiegł z mieszkania.

Czułam odór alkoholu i ból, ale się nie skarżyłam

Tamtej nocy długo nie wracał. Wiem, bo nie mogłam zasnąć. Przewracałam się nerwowo w łóżku z boku na bok aż do chwili, gdy o czwartej nad ranem usłyszałam skrzypnięcie drzwi wejściowych. Jurek wtoczył się do pokoju pijany jak bela. Hałasując, zdarł z siebie garnitur, po czym wlazł pod kołdrę i przysunął mnie do siebie gwałtownie, niemal miażdżąc mi piersi. Podciągnął koszulę i wziął mnie siłą. Czułam odór alkoholu i ból, ale się nie skarżyłam.

Tak naprawdę kompletnie nie wiedziałam, na czym polega seks. Może to normalne, że sprawia ból? Może wszystkie kobiety co noc poświęcają się w sypialni? Nie miałam z kim o tym porozmawiać z powodu wstydu i braku bliskich przyjaciółek. Od tego czasu seks kojarzył mi się z jakąś gehenną. Modliłam się, żeby to już się skończyło. Nic z tego. Gdy tylko Jurek zbliżał się do mnie, co robił (na szczęście) niezwykle rzadko, kuliłam się w sobie z bólu i strachu. Z biegiem czasu ani na jotę nie stał się delikatniejszy.

Już nie musiał być kochankiem ani ojcem; ważne, że w ogóle był

Szczęśliwie dla nas obojga zaszłam w ciążę i temat seksu przestał dla nas istnieć nie tylko na dziewięć miesięcy, ale i na następne dwa lata. Całą swoją miłość i czułość przelałam na syna. Dawid był pięknym i grzecznym chłopczykiem, lecz jego ojciec tego nie doceniał. Gdy dziecko przyszło na świat, Jurek powiedział tylko: – Szkoda, że nie jest dziewczynką. Unikał go jak ognia. Wszelkie obowiązki przy Dawidzie traktował jak najgorszą karę.

W końcu, widząc udrękę męża, przestałam go namawiać na kąpanie naszego maluszka czy układanie go do snu. Jurek już nie musiał być kochankiem ani ojcem; ważne, że w ogóle był. A ja, nierozbudzona seksualnie, nie miałam nawet potrzeby szukać ukojenia w ramionach innego mężczyzny. Zresztą, kto by mnie chciał? Przecież ja to ja. Żyłam w swoim własnym, malutkim świecie, nie znając, więc i nie pragnąc niczego więcej poza spokojem.

Jednak mój mąż nie zechciał mi go ofiarować. Pewnej nocy, po dwóch latach od porodu przyszedł do mojej sypialni, którą dotąd dzieliłam tylko z Dawidem. Synek spał smacznie w łóżeczku. Jurek wśliznął się pod kołdrę, pocałował mnie w kark, potem w ramiona. Odwróciłam się w nadziei, że wreszcie połączy nas magia. Drżałam z podniecenia, chyba pierwszy raz w życiu. Jurek jakby zamroczony pożądaniem zaczął całować moje usta, szyję, ramiona...

Rano wezwałam ślusarza i wstawiłam zamki w drzwiach sypialni

Pochylił się nade mną, jakby chciał we mnie wejść, po czym władczo przewrócił mnie na brzuch. Tego, co potem nastąpiło, nawet nie chcę wspominać. Straszny ból i wstyd. Modliłam się, żeby przestał, wyszedł. Nie tylko z mojego ciała, ale także z sypialni i domu. Żeby zniknął raz na zawsze z mojego życia. Spełnił to pragnienie tylko połowicznie, bo poszedł spać do siebie.

Rano wezwałam ślusarza i wstawiłam zamki w drzwiach sypialni. Odtąd nigdy już nie spałam z moim mężem. Ale niczego więcej nie mogłam zrobić. Nie rozwiodłabym się, bo wtedy musiałabym podać powód rozstania, a byłam zbyt wstydliwa, aby przyznać się do tego rodzaju gwałtu. Wiedziałam też, że po rozwodzie nie miałabym dokąd pójść; nie chciałam niszczyć życia sobie i Dawidowi. Poza tym w naszej rodzinie rozwodów nigdy nie było.

Musiało więc wystarczyć mi, że mój mąż nigdy więcej mnie nie odwiedził. Przez następne dziesięć lat żyliśmy niczym białe małżeństwo. Czasem zastanawiałam się, jak on zaspokaja swoje potrzeby, ale tłumaczyłam sobie, że być może w ogóle nie odczuwa popędu. Ja o swoich pragnieniach dawno zapomniałam. Przyjemność z seksu znałam tylko z filmów i romansideł. Przewracając kartki książek, niejeden raz zastanawiałam się, czy to wszystko jest prawdą. Czy kobiety naprawdę czują takie rzeczy?

Dla mnie całym światem był syn. I jedyna miłość, jaką naprawdę znałam, to ta macierzyńska. W imię tego uczucia starałam się, aby nasz jedynak miał dobre relacje z ojcem. Lecz im Dawid był starszy, tym bardziej ojciec się od niego odsuwał.

– Rozumiem, że brzydzisz się mnie, ale syna? – zapytałam go kiedyś.

– Nic nie rozumiesz – odpowiedział. I miał rację: nie rozumiałam. Zaczęłam rozumieć dopiero, kiedy pewnego dnia mąż oznajmił, że wyjeżdża nad morze, bo musi odpocząć i zapomnieć o nas chociaż na chwilę. Wrócił po dwóch tygodniach całkiem odmieniony. Chodził po mieszkaniu rozpromieniony, stale pogwizdując. Od razu wyczułam, że kogoś ma. Może byłam naiwna i brzydka, ale nie głupia. O nic nie pytałam, lecz z drżącym sercem przyglądałam się zachowaniu mojego męża, bojąc się, by pewnego dnia nie przyprowadził do domu wybranki swojego serca i nie oznajmił mi, że chce rozwodu. Stało się jednak inaczej. Nie minął miesiąc, a Jurek przedstawił mi swojego nowego... kolegę. Znajomego z wakacji, który przyjechał do naszego miasta szukać pracy. Tak przynajmniej mi powiedział. Kolega zamieszkał w jego pokoju. Był dość miły i cichy. Od momentu, gdy się pojawił, my z Dawidem w ogóle przestaliśmy dla męża istnieć. Każdą chwilę spędzał w pokoju ze swoim znajomym. Oglądali mecze grali w karty, słuchali muzyki, rozmawiali, głośno się przy tym śmiejąc. Słuchając tych śmiechów, nieraz myślałam, że ja nie znam takiego Jurka. Rozmownego, towarzyskiego, wesołego. Wtedy jeszcze nie domyśliłam się, co jest grane. Nie dziwił mnie przedłużający się pobyt kolegi. Widocznie tak im było na rękę. Nie zamierzałam wtrącać się w ich prawy. Aż do pewnej nocy. Wstałam do toalety, a przechodząc obok pokoju Jurka usłyszałam dziwne szmery, a potem jęk. Jeden, drugi... W pierwszej chwili mnie zamurowało. Ale po chwili ogarnęła mnie prawdziwa wściekłość. Z impetem nacisnęłam klamkę i wpadłam do jego pokoju z krzykiem: – Nie będziesz mi tu dziwek sprowadzał dla siebie i kolesia, ty łachudro! Tyle zdążyłam powiedzieć, bo potem głos uwiązł mi w gardle. Stałam i patrzyłam oniemiała na dwóch splątanych w miłosnym uścisku, zdyszanych mężczyzn. I pewnie stałabym tam jeszcze do dzisiaj, gdyby nie zaspany głos synka. – Mamusiu, co się stało? – Dawidek wyglądał ze swojego pokoju, gotowy, aby przyjść i przytulić się do mnie. – Nic, kochanie, nic – natychmiast wyrwałam się z odrętwienia, cofnęłam na korytarz, po czym szybko zamknęłam drzwi pokoju Jurka, żeby dziecko przypadkiem niczego nie dojrzało. Sądziłam, że Jurkowi będzie przykro i zechce się przede mną jakoś wytłumaczyć. Ale on w ogóle nie czuł się winny. – Zawsze taki byłeś? – zapytałam go następnego dnia przy śniadaniu. Spojrzał na mnie drwiąco. – A co, myślałaś, że połączyła nas płomienna miłość? – parsknął, po czym wziął talerz z jedzeniem i wyszedł do siebie. Jego „kolega” miał więcej przyzwoitości, bo po południu wyprowadził się z naszego mieszkania. Jurek wściekł się na mnie za to. Zwyzywał od wstrętnej, zaborczej suki i kazał się wynosić z jego domu. Wrzeszczał jak opętany, że zniszczy mnie i tego bachora. Na szczęście, Dawid był tedy w szkole i niczego nie słyszał. A ja? Zagryzłam wargi, powstrzymałam łzy i... zostałam. Bo niby co mogłam zrobić? Wiedziałam, że mam na męża haka i mogę go ośmieszyć przed wszystkimi, ale wiedziałam również, że ogłoszenie tej smutnej prawdy zniszczy Dawida. „Będzie żył z piętnem syna pedała” – myślałam zrozpaczona. To dla niego schowałam swoją dumę do kieszeni i dalej grałam tę farsę, jaką było moje małżeństwo. Od tamtej feralnej nocy mąż w ogóle przestał się nami przejmować. Teraz już za każdym razem sam wyjeżdżał na urlopy, wychodził na całe noce, nie informując mnie, gdzie będzie i kiedy wróci. Czasem sprowadzał sobie kogoś do pokoju. Na szczęście ci mężczyźni zawsze znikali z naszego domu nad ranem, więc nieczęsto miałam z nimi styczność. Prosiłam Jurka, żeby przynajmniej powstrzymał się od „tego” pod naszym dachem, dla dobra syna. Kompletnie to ignorował. Dawid nic dla niego nie znaczył. W końcu po latach udręki mój mąż wyprowadził się na drugi koniec miasta i... zamieszkał ze swoim kochankiem, który był w wieku naszego 19-letniego Dawida. Nie liczył się z naszymi uczuciami. Nie myślał o synu ani o tym, co powiedzą inni. Ważny był tylko tamten chłopak. – Zakochałem się – oznajmił mi po prostu, zabierając swoje rzeczy. – A Dawid? Czy jego nie kochasz? – Nie wiem. To był przypadek, jak całe nasze życie. Jedna wielka pomyłka. Przecież oboje męczyliśmy się w tym związku. To prawda. Jednak przecież mieliśmy dziecko! Czy to nie ważniejsze niż seksualna przyjemność?! Jakim trzeba być człowiekiem, żeby przedkładać swoje łóżkowe upodobania nad syna? Jednak mąż odparł tylko, że Dawid jest już dorosły i może sobie spokojnie poradzić bez ojca. A on nie ma zamiaru dłużej się z nami męczyć. – Rozumiem, że mnie nie kochałeś, ale czy musisz mnie nienawidzić? – zapytałam. – Przecież niczemu nie jestem winna. Nie zmuszałam cię do ślubu. – Zrozum, już dłużej nie mogę – westch- nął na to. – Próbowałem, nie wyszło. Chcesz rozwodu? Chcesz mieszkania? To bierz. Wszystko jest twoje. I Dawid też. Zostałam sama ze złamanym życiem i sercem. Bo ja naprawdę Jurka kochałam. Może dlatego, że nie znałam żadnej innej miłości... Czułam się stara i brzydka. Byłam żoną homoseksualisty, który w dodatku mnie porzucił. Stałam się pośmiewiskiem całego miasteczka. Ludzie zaczęli gadać i w końcu Jurek wyjechał do innej miejscowości, bo wytykali go palcami. Nikt mi nie współczuł; nie uważał, że zostałam oszukana. Po tym wszystkim, co przeszłam, nie potrafię już żyć normalnie. Nie umiem chodzić z podniesioną głową, zapomnieć ani wybaczyć. Po ujawnieniu prawdy bałam się przede wszystkim o syna. Błagałam Boga, żeby preferencje mojego męża nie miały wpływu na jego życiowe wybory i żeby to nie zniszczyło mu życia. Na szczęście Bóg wysłuchał moich modlitw. Dawid ma żonę i kocha ją nad życie. Wiem, bo często z nim o niej rozmawiam. Malwina niedawno urodziła śliczną Justynkę. Dawid nie jest tak surowy wobec Jurka jak ja. Czasem nawet mówi: „Mamo, było, minęło. Możesz ułożyć sobie życie na nowo. Jedź na wczasy, rozerwij się”. Podobno spotkał się raz czy dwa z ojcem. Pokazał mu zdjęcia żony i dziecka. Mam wrażenie, że mój syn żyje w trochę w innej epoce i dlatego nie rozumie, co przeżyłam i czuję. Nie opowiedziałam mu nigdy o brutalności jego ojca. Wstydziłam się. Może gdybym miała córkę... Teraz żyję już tylko jego szczęściem. Chciałabym kiedyś zamieszkać wraz z nim z dala od tego miasta, ludzi i wspomnień o byłym mężu i tym, co mi zrobił.

