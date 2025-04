O ile listy przebojów co roku są szturmowane przez dziesiątki zupełnie nowych kawałków, o tyle w grudniu niezmiennie co sezon słuchamy tych samych hitów. Świąteczne piosenki stały się już kultowymi klasykami, a nowe kawałki chyba nigdy nie dorównają popularnością tym sprzed kilkunastu/kilkudziesięciu lat.

Żartujemy zawsze, że nie ma świąt bez Wham! i ich "Last Christmas", a Mariah Carey co roku musi nucić zmysłowo, że pod choinkę chciałaby dostać tylko swojego ukochanego. Równie często słuchamy Cliffa Richarda i jego "Mistletoe and Wine" oraz "Merry Christmas Everyone" Shakin'a Stevensa. Co ciekawe... te pozycje wcale nie są ścisłą czołówką najlepiej zarabiających świątecznych kawałków!

Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You"

Teledysk, w którym Mariah w kuszącym stroju mikołajki wyśpiewuje swoje świąteczne marzenie, został już obejrzany na YouTubie ponad 220 milionów razy. A warto wziąć pod uwagę, że piosenka biła rekordy popularności jeszcze na długo przed erą YouTube'a, ponieważ powstała w 1994 roku.

22-letni kawałek jest jednym z najpopularniejszych świątecznych przebojów. Jak do tej pory Mariah zarobiła na nim około 50 milionów dolarów, co daje w przeliczeniu średnio około 10 milionów złotych każdego roku. A z pewnością przed tą piosenką jeszcze wiele sezonów świetności i bycia na szczycie...

Wham! "Last Christmas"

Piosenka zespołu Wham! jest jeszcze o 10 lat starsza niż przebój Mariah Carey. Powstała w roku 1984 i od tamtej pory nie wyobrażamy sobie bez niej Bożego Narodzenia.

Myślisz, że George Michael i spółka zarabiają na swoim kawałku jeszcze więcej niż pani Carey? Cóż, to może być nieco zaskakujące. Co roku zespół w przeliczeniu zarabia na "Last Christmas" około 2,2 miliona złotych.

Cliff Richard "Mistletoe and Wine"

Cliff Richard rocznie za swoją piosenkę otrzymuje co sezon średnio 0,5 miliona złotych. W 1988 po premierze kawałka znawcy rynku spekulowali że "Mistletoe and Wine" przez dziesięciolecia będzie utrzymywać się w czołówce najsłynniejszych świątecznych piosenek. I mieli rację!

Shakin' Stevens "Merry Christmas Everyone"

Cóż, w porównaniu z innymi wykonawcami, Shakin' Stevens nie może poszczycić się aż tak zawrotnymi sumami na koncie. Co roku zarabia na swojej piosence tylko... 12,5 tysiąca dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to około 50 tysięcy. Sam autor "Merry Christmas Everyone" zarabia jednak 5 razy więcej, niż wykonujący ją Shakin'.

Slade "Merry Xmas Everybody"

Muszę przyznać szczerze, że nigdy nie słyszałam tej piosenki. W Polsce nie jest ona zbyt znana, ale za granicami naszego kraju plasuje się w czołówce najlepiej zarabiających świątecznych wykonań.

Każdego roku zespół zarabia na niej 630 tysięcy dolarów, czyli ponad 2 miliony złotych. Może w porównaniu do Mariah Carey ta suma nie brzmi zawrotnie, ale i tak zaskakuje!