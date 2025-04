Odpowiadamy na pytanie ile kosztuje Netflix w 2020 roku. Podajemy ceny miesięczne abonamentów i koszt roczny w zależności od wybranej opcji.

Ile kosztuje Netflix w 2020:

Cena zależy od wybranego pakietu, a każdy z nich pozwala na korzystanie z serwisu przez różną liczbę osób. I tak:

pakiet podstawowy dla 1 osoby – 34 zł ,

, pakiet standardowy dla 2 osób – 43 zł ,

, pakiet premium dla 4 osób – 52 zł.

Uwaga! Tylko w pakiecie premium filmy dostępne są w jakości Ultra HD. Jakość HD z kolei dostępna jest w pakietach standardowym i premium.

Jeśli jednak z pakietu dla 4 osób chcą korzystać znajomi, mogą podzielić koszt abonamentu między siebie. I tak koszt planu standardowego podzielony na 3 osoby to koszt dla każdej z nich wynosi nieco ponad 14 zł miesięcznie. W przypadku dzielenia kosztu planu premium, każdy z czterech użytkowników poniesie koszt w wysokości 13 zł miesięcznie. Jednak rozliczeń należy dokonywać między sobą, gdyż do płatności na platformie dołącza się tylko jedną kartę.

Płatności są pobierane z karty automatycznie co miesiąc – nie ma możliwości wykupienia dostępu do Netflixa na cały rok z góry. Roczny koszt wynosi:

pakiet podstawowy dla 1 osoby – 408 zł ,

, pakiet standardowy dla 2 osób – 516 zł (258 za osobę),

(258 za osobę), pakiet premium dla 4 osób – 624 zł (156 za osobę).

Kwota płatności (chyba że Netflix o zmianie cen poinformuje z wyprzedzeniem) i warunków korzystania z wybranego planu pozostają stałe do końca okresu korzystania z usługi.

To dobra informacja, gdyż np. jeśli dla nowych klientów za kilka miesięcy Netflix ograniczy np. liczbę osób w planie premium do 3, to ktoś, kto teraz kupi ten plan, nadal będzie mógł udostępnić usługę jeszcze 3 innym osobom.

Liczba osób, jakie mogą korzystać z pakietu, a także liczba urządzeń, na których można oglądać filmy i seriale, zależy od planu abonamentowego.

Pakiet podstawowy – 34 zł miesięcznie

Umożliwia korzystanie z serwisu jednej osobie. Nie można oglądać materiałów jednocześnie na więcej niż jednym urządzeniu. Materiały nie są dostępne w jakości HD i Ultra HD.

Pakiet standard – 43 zł miesięcznie

Daje możliwość korzystania z serwisu przez 2 osoby i na dwóch różnych urządzeniach. Login i hasło są takie same dla każdej z nich, ale po zalogowaniu można wybrać, która z nich właśnie się zalogowała – serwis zapamięta preferencje każdego użytkownika. W tym pakiecie materiały dostępne są też w jakości HD.

Pakiet premium – 52 zł miesięcznie

Umożliwia oglądanie filmów i seriali przez 4 osoby na 4 różnych urządzeniach. Tu też login jest jeden dla wszystkich, ale po zalogowaniu można wybrać 1 z 4 profili użytkowników. Pakiet daje dostęp do jakości HD i Ultra HD.

Niestety obecnie nie ma już możliwości skorzystania z darmowego miesiąca korzystania z serwisu. Każdy, kto chce oglądać na platformie Netflix seriale czy filmy, musi od razu wybrać pakiet i dokonać płatności.

Kartę podarunkową Netflix można kupić w dwóch wariantach: za 60 i 120 zł. Oba jej rodzaje dostępne są w sklepach Media Expert, Saturn, salonikach prasowych Inmedio, 1-minute i Relay. Całą kwotę, na jaką opiewa karta, można wykorzystać jedynie na opłacenie dowolnie wybranego pakietu Netflix w ramach istniejącego lub nowo zakładanego konta.

