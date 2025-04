Dasz radę! Wierzę w ciebie! Jesteś najwspanialszym mężczyzną, jakiego znam – szczebiotała Alina. – Ja nigdy nie znalazłabym w sobie tyle odwagi, żeby wyjechać za granicę. A ty nie dość, że bez niczyjej pomocy znalazłeś pracę w Anglii, to jeszcze awansujesz! Jestem z ciebie taka dumna!

– Naprawdę? – bąknąłem, bo nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy.

Tygodniami układałem w głowie plan tej rozmowy. Chciałem być stanowczy jak nigdy dotąd. Obiecałem sobie, że nie dam się kolejny raz zwieść wymówkom żony, a jeśli zajdzie taka potrzeba, postawię sprawę na ostrzu noża i zażądam, żeby wreszcie zaczęła szukać jakiegoś zajęcia, bo dłużej nie wytrzymam rozłąki i tyrania na nas wszystkich. Miałem swoje lata, chciałem nacieszyć się rodziną, a przede wszystkim zasypiać w naszym łóżku, w czystej, świeżej pościel. Obok żony zamiast ściany z jej zdjęciem.

Jednak wdałem się z Aliną w dyskusję na temat propozycji mojego menedżera. Anglik docenił, że mimo pięćdziesiątki na karku skończyłem kolejny kurs podnoszący kwalifikacje oraz darmowe lekcje angielskiego dla obcokrajowców, i zaproponował, abym z pakowacza został kierownikiem zmiany. „Ja, Polak, miałem zarządzać robotnikami z całej Europy, w tym Anglikami!” – ciarki przechodziły mi po plecach, gdy o tym myślałem, i pewnie dlatego wygadałem się przed żoną, nim zdążyła zapytać, co u mnie.

– To wspaniale! – pisnęła szczęśliwa i natychmiast zapomniała o moim przemęczeniu czy bólach kręgosłupach. – To wszystko minie – machnęła ręką.

„Kto wymyślił Skype’a?” – jęknąłem w myślach. Gdybym chociaż nie widział, z jakim traktuje mnie lekceważeniem, mógłbym wmówić sobie, że naprawdę cieszy ją awans, a nie planowanie kolejnych wydatków.

Ja miałem harować, a ona leżeć i pięknie pachnieć

Siedziałem w Anglii już pięć i pół roku, gnieżdżąc się w zawilgoconym domu z dziesięcioma mężczyznami, których jedyną rozrywką po pracy było zapijanie smutków i szukanie promocji w tanich marketach. Przez ten czas Alina ani razu nie próbowała wczuć się w moją sytuację, a przecież to ja zaproponowałem jej, żeby rzuciła pracę u człowieka, który traktował swoich podwładnych jak śmieci.

Uznałem, że skoro ma być popychadłem za 1200 zł, to lepiej już, żeby odpoczęła i na spokojnie poszukała sobie lepszego zajęcia. Chyba się jednak wtedy nie zrozumieliśmy, bo przez pierwszy rok ani razu nie przejrzała ogłoszeń o pracę. Jakoś udawało nam się związać koniec z końcem, więc kiedy w kolejnym roku oznajmiła, że wolałaby stworzyć dzieciom prawdziwy dom póki są małe, przystałem na jej propozycję. Niestety, nie dopytałem, co według niej oznacza określenie „małe”…

Nie powiem, troszczyła się o nas lepiej niż moja własna matka, ale miałem swoje lata i coraz częściej bywałem zmęczony i zestresowany całą sytuacją.

– Byłoby nam łatwiej, gdybyśmy mieli dodatkowe źródło dochodu – powtarzałem coraz częściej.

Wtedy zaczynała się zastanawiać, jak mogłaby wesprzeć nasz domowy budżet, np. piekąc ciasta na wesela czy haftując obrusy. Ale kiedy tylko zapalałem się do któregoś z jej pomysłów, zduszała je w zarodku, piętrząc trudności. Zawsze coś stawało na przeszkodzie do wyznaczonego przez nią celu – raz był to brak odpowiednich uprawnień, drugi – za mała wiara w siebie.

– Przecież umiesz to wszystko. Świetnie gotujesz, haftujesz i szyjesz – starałem się dodać jej otuchy, ale za każdym razem kwitowała moje pochwały uśmiechem.

– To miłe z twojej strony, ale nie wiemy, czy ludzie będą tego samego zdania. Czy znajdę chętnych na moje wyroby? Czy poradzę sobie z zamówieniami? – zawsze znajdowała jakąś wymówkę.

Rozwód? Nie chcę rozstawać się z Aliną ale...

Nie przekonało jej nawet zwolnienie mnie z pracy, gdy syndyk zajął ostatni działający w naszej okolicy zakład. Niby martwiła się o naszą przyszłość, ale też wyraźnie oczekiwała, że to ja znajdę rozwiązanie trudnej sytuacji. Dlatego wyjechałem, choć nie uśmiechało mi się porzucanie rodzinnych stron, i z tego samego powodu wciąż siedziałem za granicą, stale szkoląc się i podnosząc swoje umiejętności. Kumple twierdzili, że tylko rozwód zmusiłby Alinę do pracy. Sęk w tym, że nie chciałem się rozstawać ani z żoną, ani tym bardziej z dziećmi. Przez chwilę myślałem nad sprowadzeniem ich do siebie, tyle że Alina natychmiast storpedowała mój pomysł, bo nie wyobrażała sobie życia poza Polską.

– Stary, nawet przydomowy trawnik jest dla niej ważniejszy od ciebie – stwierdził wtedy mój współlokator.

Nie wiedziałem, co robić i z każdym miesiącem czułem się coraz gorzej. Awans też szybko przestał mnie cieszyć. Polscy znajomi z pracy uznali, że zadzieram nosa i ostentacyjnie ignorowali moje polecenia. Doszło do tego, że zacząłem wybierać zmiany bez rodaków, co też mieli mi za złe. Czułem się jak zwierzę w klatce i coraz bliżej byłem myśli, żeby rzucić to wszystko. Były takie chwile, gdy nie dziwiłem się znikającym nagle ludziom. Sam miałem ochotę wyjść po bułki i nigdy nie wrócić. Nie wiem zresztą, czy w końcu nie zrealizowałbym swojego pomysłu, gdyby pewnego dnia nie potrąciła mnie ciężarówka wyjeżdżająca z naszego zakładu.

Skończyło się wstrząsem mózgu, złamaniem kilku żeber i kości piszczelowej lewej nogi. O ile żebra się zrosły, to sprawa z nogą nie wyglądała najlepiej. Koszty leczenia pokrył ubezpieczyciel, więc nie miałem problemów z pobytem w szpitalu, gdzie zespolono mi pękniętą kość. A ponieważ nie byłem samodzielny, wysłano mnie do Polski. Myślałem, że szybko stanę na nogi, ale dwa miesiące po przyjeździe złamana noga zaczęła puchnąć i boleć. Lekarze zdecydowali o ponownej operacji. Po niej czekała mnie rekonwalescencja i równie długa rehabilitacja. Załamałem się, bo mimo rekompensaty od pracodawcy, po pół roku zaczęliśmy przejadać własne oszczędności, a przy dwójce nastolatków nie mieliśmy ich zbyt wiele.

Starałem się nie załamać, ale w głębi duszy nie potrafiłem przestać zadręczać się wyrzutami sumienia. Wmawiałem sobie, że własną głupotą i czarnowidztwem sprowadziłem na swoją rodzinę nieszczęście. Kto wie, czy nie zrobiłbym czegoś głupiego, gdyby nie Alina. Chyba czuła, co się święci, bo tym razem nie poprzestała na słowach pocieszenia, lecz tak długo każdego dnia wierciła mi dziurę w brzuchu, aż się jej ze wszystkiego wygadałem. Powiedziałem żonie nie tylko o chęci porzucenia rodziny czy czarnych myślach, jakie prześladowały mnie po drugiej operacji, lecz także o wcześniejszej frustracji, samotności i lęku o naszą przyszłość.

Widziałem przerażenie w jej oczach

Patrząc na nią i słuchając tego, co miała do powiedzenia, zrozumiałem, że dotąd tylko udawaliśmy wobec siebie szczerość. Ja narzekałem na pracę i warunki życia, ale nigdy nie powiedziałem wprost, jak bardzo czuję się osamotniony czy wykorzystywany. Alina też bywała sfrustrowana i zmęczona, ale podobnie jak ja robiła dobrą minę do złej gry. A jeśli już zdobyła się na odwagę i zaczynała mówić o sobie, czuła się ignorowana. Oboje baliśmy się, co się stanie z naszym związkiem, jeśli otworzymy się przed sobą. I jak zwykle okazało się, że strach ma wielkie oczy.

– Pewnie myślałeś, że jestem leniwa, a ja zwyczajnie nie wierzę, że moja praca jest warta jakichkolwiek pieniędzy. Każda kobieta potrafi piec, gotować, organizować przyjęcia i wyszywać albo robić na drutach. Czemu więc miałaby płacić za moje wyroby? – tłumaczyła zapłakana Alina.

– Ależ kochanie, nie przekonasz się o tym, jeśli nie spróbujesz! – uśmiechnąłem się i ją przytuliłem.

– A co, jeśli się nie uda?

– Spróbujemy czegoś innego, przecież w końcu kiedyś wyzdrowieję. Co prawda lekarze ostrzegają, że muszę zapomnieć o stojącej pracy, ale są inne zawody. W Anglii ukończyłem tyle darmowych kursów, że na pewno coś sobie znajdę, a we dwoje zawsze sobie jakoś poradzimy! – poczułem, jak rosną mi skrzydła.

Zastanawiałem się nad porzuceniem rodziny

Wspólnie spędzone w domu miesiące dały nam więcej niż dotychczasowe piętnaście lat związku. Dzisiaj śmieję się na myśl, że kiedyś zastanawiałem się nad porzuceniu rodziny, a wystarczyło tylko zacząć rozmawiać. Dla faceta nigdy nie jest to łatwe, ale nie niemożliwe! Teraz oboje pracujemy – Alina jako sprzedawczyni w cukierni, a po godzinach dorabia sobie wypiekami; ja prowadzę małą firmę transportową, w której jestem człowiekiem od wszystkiego. Jakoś wiążemy koniec z końcem, ale przede wszystkim jesteśmy bardzo szczęśliwi.

