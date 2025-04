Kilka miesięcy temu Lara Gessler otworzyła kulinarne miejsce spotkań na mapie Warszawy, które wyposażyła w piękne dodatki i wyjątkowe akcesoria. Córka restauratorki ma wyśmienity gust - wybrała bardzo modne szklanki ze złotym brzegiem ze sklepu Homla.

Transparentne szklanki ze złotym brzegiem w Homla

Prawdopodobnie zdecydowana większość osób kojarzy popularne literatki czy kieliszki ze złotym zdobieniem. Cienkie szklanki z bezbarwnego szkła uświetniały niejedno spotkanie towarzyskie w latach 80. i 90.

Złote brzegi o grubości nie większej niż 5 mm zdobią patery, talerze, bomboniery, a w szczególności szklanki i kieliszki. Szklanka Estella o pojemności 0,57 l z Homla w regularnej cenie kosztuje 16,99, a teraz upolujesz ją na promocji za 13,59 zł.

fot. Szklanka ze złotym brzegiem w Homla/Materiały prasowe

Nic dziwnego, że wpadły w oko Larze Gessler. Bezbarwne szkło jest uniwersalne i pasuje do każdej okazji - czy to do imprezy w domu, niedzielnego obiadu czy komunii w ogrodzie.

Szklane elementy jest bardzo łatwo ze sobą zestawiać: w kolekcji Estella znajdziesz także dwa rodzaje kieliszków, a w H&M czy IKEA upolujesz dzbanki. Polecamy też zerknąć na szklanki z Zary Home, które są jeszcze tańsze, a mają unikalny wzór plastra miodu.

