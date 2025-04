Niedawno słyszałem, jak pewna kobieta zarzucała policji, że zamiast łapać bandytów, o których wszyscy wiedzą, że są przestępcami, prześladuje uczciwych ludzi. Ta pani została przyłapana na gorącym uczynku, kiedy próbowała wyjść ze sklepu z ukradzioną sukienką schowaną pod płaszczem, więc o uczciwości trudno tu mówić; jednak wiem, że niektórzy niełamiący prawa obywatele też myślą tak ona. No bo jakim cudem pewni ludzie chodzą sobie wolno, kiedy wszyscy wiedzą, że powinni siedzieć za kratkami?

Prawda wygląda tak, że policja działa zgodnie z regulaminem, zasadami i procedurami – po to, żeby właśnie uczciwi ludzie mogli czuć się bezpieczni, bo jeśli są niewinni, nikt ich do więzienia nie wsadzi. Jednak takie działanie ma swoje ograniczenia: nawet gdy wiemy, że ktoś jest winny, to bez dowodu nic zdziałać nie można. Takim dowodem może być na przykład zeznanie świadka.

A ludzie boją się zeznawać. Wiem coś o tym, bo jestem komendantem komisariatu policji w niewielkim miasteczku na północy Polski. Dlatego czasami sprawiedliwość długo nie nadchodzi, a my czekamy, aż bandycie powinie się noga. Ale mówię wam – to prędzej czy później zawsze się dzieje. Żeby nie być gołosłownym, opowiem o śledztwie, które przez długi czas było mi solą w oku. Wiedziałem, kto jest sprawcą, ale nie mogłem tego udowodnić. Do tamtego dnia.

Podejrzewałem, kto za tym stoi



Była zima. W komisariacie zepsuło się akurat ogrzewanie, więc siedzieliśmy w kurtkach, czekając na pogotowie energetyczne. Przede mną siedział czterdziestoletni facet, ofiara napadu. Na głowie miał bandaż – dostał cios od bandyty.

– U rodziców nieco się zasiedzieliśmy – zeznawał Karol N. cichym głosem. – Ale od kilku miesięcy mieliśmy nowy samochód, więc nie musieliśmy już pędzić na dworzec, żeby wrócić do Wrocławia.

– O której wyjechali państwo od rodziców? – spytałem.

– Dochodziła dwudziesta druga. Śnieg od tygodnia nie padał, drogi były przejezdne. Liczyłem, że w godzinę dojedziemy na miejsce. Po pożegnaniu z teściami wsiadłem z Lodzią, to znaczy moją żoną, do auta i ruszyliśmy w drogę powrotną. Kilometr za miasteczkiem zobaczyłem na drodze zwalone drzewo. Pomyślałem, że złamał je wiatr. Nie było duże i stwierdziłem, że sam dam radę ściągnąć je na pobocze. Zatrzymałem auto, wysiadłem. Kiedy dochodziłem do drzewa, kątem oka dostrzegłem, że jakiś cień wyskoczył z rowu. Zanim zdążyłem się obejrzeć, dostałem czymś ciężkim w głowę.

Nic więcej nie widział. Przepytałem więc jego żonę, która w krytycznej chwili została w samochodzie.

– Kiedy zobaczyłam, że Karol leży na jezdni, zrobiło mi się słabo. W tej samej chwili jakiś typek w masce na twarzy otworzył drzwi z mojej strony. Przyłożył mi nóż do szyi i powiedział, żebym nie robiła nic głupiego, jak choćby dzwonienie do rodziców. Potem kazał mi oddać wszystkie wartościowe rzeczy, w tym oczywiście portmonetkę z pieniędzmi.

Tamtej nocy Leokadia N. straciła trzy złote pierścionki i złoty łańcuszek. Jej mąż, Karol N. miał w portfelu prawie dwa tysiące, które również padły łupem bandytów.

Okazało się, że na szosie technik coś znalazł

– Kiedy już nas ograbili, kazali mi zostać w aucie i policzyć do stu. Dopiero wtedy wolno mi było wysiąść z auta i pójść do męża.

– Ilu dokładnie było napastników?

– Dwóch. Jeden kucał przy mężu i obszukiwał mu kieszenie, a drugi był przy mnie.

– Poznałaby pani któregoś?

– Przecież mieli zasłonięte twarze.

– Pytam o ton głosu. Może zwróciła pani uwagę na coś szczególnego w słowach napastnika?

– A niby na co?

– Powiedział pani, żeby nie ważyła się dzwonić do rodziców, bo i tak nie pomogą...

– No i nie zadzwoniłam, bo lepiej takiemu bandziorowi się nie stawiać – odparła.

– To oczywiste, ale skąd napastnik wiedział, że jedziecie od rodziców?

– No właśnie – kobieta spojrzała na mnie pytającym wzrokiem, jakby dopiero teraz to do niej dotarło. – Skąd?

– Co pani zrobiła, gdy sprawcy uciekli?

– Doliczyłam szybko do stu i pobiegłam do męża. Powoli odzyskiwał już przytomność. Pomogłam mu wstać i dojść do samochodu. Potem zadzwoniłam na policję.

„Powiadomiony o wszystkim dyżurny komendy rejonowej wysłał w miejsce napadu grupę dochodzeniową. Oględziny miejsca zdarzenia rozpoczęto w godzinach wieczornych przy sztucznym oświetleniu” – wyczytałem w raporcie.

Ponieważ tego dnia panował przymrozek, wszelkie ślady, które w innych warunkach pogodowych można byłoby zebrać z ziemi, praktycznie były nieidentyfikowalne. Nigdy jednak nie można sobie odpuścić szukania śladów, choćby warunki nawet nie wiem jak bardzo by temu nie sprzyjały. No i okazało się, że na szosie technik kryminalistyki znalazł niedopałek papierosa.

Gdy spytałem, czy któryś z bandytów palił, kobieta przypomniała sobie, że faktycznie – ten, który stał nad mężem, miał papierosa.

Braciszkowie śmiali mi się w twarz

Technik kryminalistyki zabezpieczył znaleziony niedopałek. Następnego dnia poleciłem, żeby wysłano go do wojewódzkiego laboratorium kryminalistycznego do zbadania na obecność śladów biologicznych, czyli śliny.

Nie ukrywam, że nie mieliśmy problemów z wytypowaniem ewentualnych sprawców. Bracia R. od dawna dawali się nam we znaki. Byliśmy przekonani, że wiele poprzednich rozbojów również należało im przypisać. Jednak zawsze było tak, że ofiary odmawiały składania zeznań i wskazania, kto ich napadł i ograbił z pieniędzy. Jeden człowiek, pytany, dlaczego zdecydował się milczeć, powiedział nam otwarcie:

– No i co z tego, że zeznam, jak napadli mnie ci dwaj dranie i zabrali z kieszeni dwie stówki? A jak będę kiedyś wracał sam wieczorem ulicą, to zaprawią mnie czymś ciężkim po głowie i przetrącą ręce czy nogi… Dwie stówy odpracuję, ale z połamanymi nogami już trudniej iść do roboty. A ja mam na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci. Rozumie pan?

I w ten sposób bandyci chodzili bezkarni. Gorzej – śmiali mi się w nos! Pewnego dnia starszy z braci spotkał mnie na ulicy. Wracałem wieczorem po służbie, a on halsował w stronę domu. Wtedy prowadziłem sprawę napadu na rzemieślnika, który także nie chciał składać zeznań przeciwko złodziejom.

– No i co, panie komendancie?! – krzyknął Felek. – Szuka pan bata na niewinnych ludzi, ale Bóg sprawiedliwy i niewinność się sama obroniła! – zaśmiał się bezczelnie.

– Ty się kiedyś, Felek, doigrasz, obiecuję ci to – rzuciłem wściekły.

– Ale chyba już nie za pańskiego komendantowania. A tak między nami mówiąc, to wy nawet wróbla nie złapiecie, a co dopiero mówić o inteligentnym przestępcy…

Potem odszedł, śmiejąc się głośno, a ja obiecałem sobie w duchu, że nie spocznę i będę szukać, aż znajdę okazję, żeby zapiąć kajdanki na rękach jego i brata.

Kiedy skończyłem przesłuchania państwa N., poszedłem do domu braci R. Felek i Andrzej siedzieli w kuchni przy stole. Ojciec leżał na kanapie, a matka kręciła się przy kuchni.

– Co pana komendanta zagnało w nasze progi? – spytał stary.

– Przyszedłem spytać Felka i Andrzeja, co robili w ostatnią sobotę między dwudziestą a dwudziestą drugą.

– Z nami w chacie siedzieli – odpowiedziała natychmiast matka. – Chcieli iść na zabawę, ale kazałam im zostać. A że to dobre dzieciaki, to i matki posłuchali.

Nie mogli uwierzyć, gdy po nich przyszedłem

Kłamała jak z nut, tego byłem pewien. Zawsze miała problem ze skleceniem kilku zdań, a teraz zasuwała z potoczystą gadką, co wskazywało, że niechybnie nauczyła się jej na pamięć i porządnie przećwiczyła.

Skinąłem głową na znak, że rozumiem. Potem spytałem, czy który poczęstuje mnie papierosem. Co prawda miesiąc wcześniej rzuciłem palenie, ale teraz chętnie puszczę sobie dymka... Andrzej podsunął mi paczkę z uśmieszkiem, jakby chciał powiedzieć: „Palcie sobie spokojnie, komendancie, i tak nic na nas nie znajdziecie”.

Podziękowałem, zapaliłem, popytałem jeszcze o kilka spraw. Potem zgasiłem niedopałek, a że stojąca na stole popielniczka była pełna, zaofiarowałem się za poczęstunek wyrzucić kiepy do kubła ze śmieciami przed domem. Potem pożegnałem się i wróciłem do komendy. Jeszcze tego samego dnia oddałem pety do kryminalistyki.

Dwa tygodnie później przyszła ekspertyza, w której stwierdzono, że ślad biologiczny śliny na papierosie, który zabezpieczono na miejscu przestępstwa, jest tożsamy z kilkoma, które zidentyfikowano na papierosach nadesłanych do badania.

Tamtego dnia ubrałem się w mundur galowy. Podwładni spojrzeli na mnie, jakbym właśnie wybierał się do rejonu po odznaczenie.

– Ile już lat polujemy na braciszków? – spytałem.

– Będzie ze dwa albo trzy – odparł sierżant. – Ale to spryciarze i wywiną się spod każdego pręgierza.

– To już przeszłość. Właśnie dostałem dowody, dzięki którym ich przyskrzynimy. Waldek, Rychu, idziecie ze mną.

No i poszliśmy we trzech do domu braci R. W radiowozie został jeden z nas, a ja do środka wszedłem tylko Waldkiem.

– Jaki tym razem interes sprowadza do nas pana komendanta? – spytał stary, który chyba nie ruszył się z kozetki od mojej ostatniej wizyty.

– Interes społeczny.

– Czyli jaki? – odezwał się Felek…

Sprawiedliwości wreszcie stało się zadość

– Przyszedłem was aresztować – powiedziałem i gestem wskazałem policjantowi, żeby zakuł braci w kajdanki. – No i co, Felek, z tym Bogiem, co to zawsze chroni sprawiedliwych, do których ty siebie zaliczasz? Gdzie On teraz jest, jak myślisz?

– Nie macie na nas żadnych dowodów – warknął Felek, usiłując buńczucznością pokryć strach, który dostrzegłem w jego oczach.

Wtedy opowiedziałem o papierosie znalezionym na miejscu przestępstwa. Potem w miarę przystępnie wyjaśniłem, co to są ślady biologiczne, i że na ich podstawie każdy sąd uzna moje dowody za stuprocentowe. Kiedy skończyłem, Felek niemal rzucił się na Andrzeja. A że nie mógł go sieknąć ręką, to tylko wymierzył mu mocnego kopniaka.

– Już ci tyle razy mówiłem, durniu, żebyś rzucił te cholerne papierochy! Powtarzałem, że szkodzą na zdrowie? Nie tak było?! No i się doigrałeś, głąbie jeden, a ja przy tobie!

I w taki to sposób sprawiedliwości wreszcie stało się zadość. Po prostu czasem potrzeba czasu i cierpliwości. A także dokładności.

