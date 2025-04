Uroczystą galę poprowadził duet: Katarzyna Pakosińska oraz Sambor Czarnota. Obecni byli Ambasadorzy tegorocznej kampanii: Andrzej Piaseczny i Łukasz Konopka, którzy wraz z Samborem Czarnotą na samym początku uroczystości odczytali wzruszające wyznania trzech kobiet, które musiały zmierzyć się z nowotworem.

Muzycznymi gwiazdami wieczoru byli: Andrzej Piaseczny oraz Edward Hulewicz – Ambasador Specjalny, który zaśpiewał m.in. hymn kampanii „Za zdrowie Pań”.

Na Gali pojawiły się również Ambasadorki z lat ubiegłych oraz takie Gwiazdy jak: Joanna Moro, Edyta Jungowska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Agnieszka Mrozińska, Jaga Hupało, Aleksandra Mikołajczyk, Maja Hirsch, Ewa Mielnicka, Paula ‘Curly’ Kucharska, Oliwa Argenstein, Beata Orbik oraz Sebastian Dziubiel.

Tegoroczna edycja ogólnopolskiej kampanii odbyła się pod hasłem - "Drogie Panie, Wasze zdrowie!" #ZdrowiePań - celem komunikacji było dowartościowanie kobiet oraz ukazanie im powodów, dla których one i ich zdrowie są ważne.

Ida Karpińska, prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, podczas trwania gali podsumowującej kampanię wręczała Partnerom statuetki Kwiatu Kobiecości - z kwiatkiem, który jest symbolem raka szyjki macicy w Polsce, i dziękowała wszystkim za wielkie zaangażowanie w akcję.

Laureaci statuetek Kwiatu Kobiecości 2019 r. :

Advalue

Amica S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM POLSKA

BROWN SUGAR

Centrum Medyczne POLMED SA

GLOBAL EXPO

IQS

Jaga Hupało Born to Create

Miasto Stołeczne Warszawa

Prouvé

Radio Kolor

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – marka Bella

VOLVO Trucks Polska

Warszawska Szkoła Reklamy

WP Kobieta

Specjalne podziękowania za wsparcie merytoryczne otrzymała Rada Ekspertów kampanii w składzie:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Psycholog-psychoonkolog Milena Dzienisiewicz

Dr n. med. Tadeusz Oleszczuk

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

Specjalne podziękowania za wsparcie merytoryczne otrzymały:

Lasy Państwowe

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dyplomy Honorowej Ambasadorki Kwiatu Kobiecości otrzymały:

Redaktor magazynu "Dobra Mama" - Joanna Lubiniecka

Redaktor naczelna miesięcznika "Olivia" - Ewa Kustroń-Zaniewska

Oficjalne podziękowania otrzymali:

Borys & Seba PHOTOGRAPHY

Depil Concept

INGLOT

Katarzyna Gołąbska

Kino Atlantic

Kino Kinoteka

Kino TV

LOKALMEDIA

Laboratoria Medyczne Synevo

Maria Biełuszko

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Miraflores Studio

MOVE TV

PIKA Biżuteria

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ROVERS POLSKA

Setapp Sp. z o.o.

Sieć kin HELIOS

SlowArt

Studio Tęcza

Super-Pharm

Jak co roku wraz ze statuetkami i podziękowaniami wręczone zostały bukiety cytologiczne przygotowane ze szczoteczek cytologicznych od ROVERS POLSKA. Pod koniec części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszny tort przygotowany przez markę Grycan – Lody od pokoleń.

Galę finałową kampanii wsparli: Krzysztof Adamski – Reżyser, Magda Michalska – Scenograf, Zespół produkcyjny agencji New Age Events, Aurelio, Fundacja WIP, Magic Gastro, Premium Wine, PLUPART, Grycan – Lody od Pokoleń oraz Premiumstage.

Kampania Piękna, bo zdrowa

Szerokie zasięgi kampanii „Piękna, bo Zdrowa” nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie sponsorów: Amica, Boehringer Ingelheim, Depil Concept, Global Expo, Prouvé , TZMO SA - marka Bella oraz Volvo Trucks Polska. Patronat merytoryczny nad kampanią objęli: firma badawcza IQS, która specjalnie na potrzeby kampanii przygotowała badania społeczne, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Lasy Państwowe.

Koncept kreatywny i opracowanie key visuala kampanii zawdzięczamy agencji marketingowej Advalue. Fotografowali: Borys Synak i Sebastian Dziechciarz, retusz: Maria Biełuszko. W tym roku za strategię działań marketingowych, koncepcję form audio i video, działania digitalowe oraz dystrybucję treści odpowiadała agencja reklamowa Brown Sugar. Za produkcję making of oraz działań video z sesji zdjęciowych i finału na platformach socialowych odpowiadała Warszawska Szkoła Reklamy przy wsparciu Domu produkcyjnego Slow Art oraz Szkoły Wizażu i Charakteryzacji SWiCH. Zdjęcia backstage zapewniła Katarzyna Gołąbska Photography oraz Anita Kot (Warszawska Szkoła Reklamy).

Spot kampanii emitowany był w Kinie Atlantic w Warszawie, w Kinotece, we wszystkich kinach sieci Helios, na nośnikach wizualnych MOVE TV w fitness klubach oraz w sieci sklepów Tesco w całej Polsce, na nośnikach wizualnych należących do LokalMedia w sieci sklepów PIOTR I PAWEŁ oraz w INTERMARCHE w całej Polsce, a także w komunikacji miejskiej w Warszawie.

Patronat medialny nad kampanią objęło Radio Kolor oraz magazyny: Moje Zdrowie, Świat Zdrowia, Olivia, Tina, Dobry Tydzień, Głos Mordoru, Moda na Zdrowie, Tesco Magazyn, Dobra Mama, Avanti, Newsweek Zdrowie oraz portale: Wirtualna Polska, polki.pl, mamotoja.pl, plodnosc.pl, plodnadieta.pl, beautymission.pl. Do akcji włączyły się również: damosfera.com, kobiecydzien.pl, kobietazklasa.pl, lowedin.pl, Medycyna Praktyczna, republikakobiet.pl, zatokapiekna.pl.

Co roku Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości zapraszała do kampanii nowe Ambasadorki. Przez te 9 lat Kwiat Kobiecości wsparło prawie 60 cudownych Pań, które razem z Idą Karpińską swoim autorytetem pomagały w skutecznym dotarciu do kobiet. Ze względu na jubileuszowy charakter kampanii, Kwiat Kobiecości zmienił dotychczasową koncepcję i do współpracy, jako Ambasadorów zaprosił Panów. W tegoroczną edycję zaangażowali się: Łukasz Konopka, Dawid Kwiatkowski, Cezary Pazura, Andrzej Piaseczny i Maciej Orłoś.

„Mężczyźni mają duże możliwości na tym polu, żeby porozmawiać ze swoimi kobietami, żeby namówić je do tego żeby się przebadały.” - mówi Andrzej Piaseczny, jeden z Ambasadorów kampanii „Piękna, bo Zdrowa” 2019.

W weekend 11-12.05.2019 r. podczas Inauguracji kampanii, dzięki wsparciu Centrum Medycznego POLMED 1000 kobiet mogło wykonać w cytobusie bezpłatne badanie cytologiczne. Dodatkowo 200 Pań mogło wykonać testy genetyczne na obecność wirusa HPV 18 oraz HPV 16 – genotypy wysokiego ryzyka raka szyjki macicy najczęściej występujące w Polsce ufundowane przez laboratoria medyczne Synevo Sp. z o.o.. Wsparcie Laboratoriów Medycznych Synevo objęło także zniżkę - 20% na wybrane badania z firmowego sklepu internetowego oraz 1000 kuponów rabatowych dla uczestniczek wydarzenia na pakiet badań „kontrola stanu zdrowia kobiety”, który zawiera 12 badań (TSH; FERRYTYNA; HBA1C; ALT; BILIRUBINA; CHOLESTEROL; TRIGLICERYDY; KREATYNINA; WAPŃ; MAGNEZ; Apo-A; Apo-B). Badania można wykonać w Punktach Pobrań Synevo dostępnych na terenie całego kraju.

Bezpłatne Badania cytologiczne

W czasie trwania kampanii (11.05-13.06.2019), za pośrednictwem partnerskich magazynów, dystrybuowanych zostało 5000 szt. bezpłatnych zaproszeń na badanie cytologiczne oraz vouchery z 20% zniżką na konsultację ginekologiczną, HPV met. PCR, USG ginekologiczne, USG piersi ufundowane przez Partnera Medycznego kampanii POLMED, właściciela Centrów Medycznych w całej Polsce. Zaproszenia można było znaleźć w: dwumiesięczniku „Dobra Mama” (evt.7.05), miesięczniku „Olivia” (evt.9.05), miesięczniku „Świat Zdrowia” (evt.1.06) i „Moje Zdrowie” (evt.1.06), dwutygodniku „Tina” (evt.22.05) oraz miesięczniku „Avanti” (evt.31.05).

Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy Kwiat Kobiecości zorganizował cykl Dni Otwartych w partnerskich placówkach medycznych w Polsce. Podczas akcji kobiety będą mogły wykonać stacjonarnie bezpłatne badania w kierunku wykrycia raka szyjki macicy. Placówki, które wzięły udział w akcji: CenterMed Katowice 2, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Centrum Medyczne "Żelazna" w Warszawie, Centrum Medyczne Mediconcept we Wrocławiu, Centrum Medyczne Salve Medica w Łodzi, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska SANUS w Zabrzu, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku. Każda Pani, która skorzystała z badania, otrzymała upominek.

Aplikacja Niezapominajka

Najważniejsza w skuteczności profilaktyki jest systematyczność. W codziennym pędzie często zapominamy o tym co naprawdę ważne- zdrowiu. W ramach działań Organizacji Kwiat Kobiecości, powstała aplikacja – Niezapominajka, mająca na celu przypominanie o podstawowych profilaktycznych badaniach dla kobiet oraz ich partnerów. Aplikację można już pobrać za darmo w sklepach z aplikacjami. Twórcą aplikacji jest Partner kampanii Piękna bo zdrowa - firma Setapp Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,,Piękna, bo Zdrowa’’ można znaleźć na www.zdrowiepan.pl