– Nie smakuje ci? – spojrzałam uważniej na córkę, gmerającą widelcem w talerzu.

Reklama

Siedzieliśmy przy rodzinnym niedzielnym obiedzie. Panowie, mąż Antek i syn Marcin, pałaszowali roladę i kluski, aż im się uszy trzęsły. Tylko Ola zachowywała się tak, jakby była chora.

– Smakuje – Olka uniosła widelec z nabitym kawałeczkiem mięsa i włożyła go do ust.

Antek mrugnął do mnie porozumiewawczo.

– Może nasza gimnazjalistka się odchudza. Teraz taka moda – albo panny tyją na potęgę, albo się odchudzają jak szalone.

– No coś ty, tato! – Ola spojrzała na niego oburzona.

Jednak coś było nie tak. Moja 13-letnia córka zwykle prosiła o dokładki, a dzisiaj nie zjadła nawet połowy swojej porcji. Jakby zupełnie straciła apetyt. Zresztą już od kilku dni zachowywała się dziwnie. Była jakaś ospała, mrukliwa, smutna. Patrzyłam na nią dłuższą chwilę. Wciąż żuła jeden kęs mięsa, jakby rósł jej w ustach.

– Przełknij wreszcie – rzuciłam poirytowana. – Albo wypluj, skoro trafiłaś na jakiś żylasty kawałek.

Ola spojrzała na mnie z pretensją, a potem zerwała się od stołu i wybiegła do łazienki.

– Mamo, pyszne – pochwalił Marcin.

– Nie przejmuj się młodą. Dostanę jeszcze klusek?

– Pewnie.

Zdążyłam nałożyć synowi drugą porcję, a córki wciąż nie było.

– Olka! Co ty robisz tak długo w tej łazience? Coś się stało? – zawołałam w kierunku przedpokoju.

Po długiej chwili wróciła do nas. Usiadła przy stole i znowu zaczęła gmerać widelcem w jedzeniu.

– Chora jesteś? – zaniepokoiłam się. – Źle się czujesz?

– Głowa mnie boli – odparła cicho.

– To może się połóż? – zaproponował mój mąż.

– Pewnie się zakochała! – zażartował Marcin.

– Zamknij się, głupku – syknęła Ola i znowu się poderwała z miejsca. – Dzisiaj jakoś nie mam apetytu. Ta głowa…, boli… – mówiąc, nie patrzyła na mnie.

– W porządku – odparłam.

Podejrzewałam, że kłamie, a przynajmniej nie mówi całej prawdy, bo unikała mojego wzroku. Ale co mogłam zrobić? Przecież nie zmuszę jej do wyznań. Może czymś się martwiła, może miała jakieś problemy, którymi nie chciała się na razie podzielić?

Postanowiłam, że przez kilka najbliższych dni będę ją uważniej obserwować. Przecież to moja córka. Powinnam wiedzieć, co się z nią dzieje.

Moja czujność została obudzona

Wieczorem krzątałam się po kuchni, szykując kanapki i ulubioną sałatkę pomidorową mojej córki. Liczyłam, że poprawi jej niemrawy apetyt. Na hasło „kolacja” Marcin i Antek przyszli od razu; Olka się ociągała.

– Ola! – krzyknął mąż. – Nie słyszysz, że mama woła?

Wyszła ze swojego pokoju tylko po to, by oznajmić, że nie jest głodna.

– Ale przecież obiadu też prawie nie tknęłaś – przypomniałam jej, a mój niepokój wzrósł.

Gdybym miała dzieci niejadki, nie zdziwiłyby mnie takie akcje, ale moje latorośle nigdy dotąd nie wybrzydzały przy posiłkach. Brak apetytu wiązał się niemal zawsze z chorobą. Podobnie jak powrót ochoty na jedzenie oznaczał zdrowienie. Ola wzruszyła ramionami.

– Musisz jeść, żeby mieć siły – tłumaczyłam. – Rośniesz, rozwijasz się…

– Daj jej spokój – wtrącił się Antek. – Zgłodnieje, to sama coś zje.

Ola wróciła do siebie, a my zasiedliśmy do kolacji. Jedliśmy chwilę w milczeniu, ale długo nie wytrzymałam. Nie mogłam udawać, że nic się nie dzieje.

– Marcin, wiesz coś, o czym my nie wiemy? Może Olka coś ci powiedziała?

– Mnie? Starszemu bratu? – prychnął mój siedemnastoletni syn. – Nie żartuj, mamo. Jestem dla niej gorszym wrogiem niż wy. Kolaboruję.

– Co robisz? – nie zrozumiał Antek.

– Kolaboruję z wrogiem, czyli z wami – zaśmiał się na widok naszych min. – Nie udawajcie, że nie pamiętacie, jak mi odbijało kilka lat temu. Właśnie w gimnazjum. To najgłupszy wiek – mądrzył się. – Olka dopiero wchodzi w okres buntu, ja już z niego wyrosłem. Może się odchudza jak koleżanki?

Było to dla mnie niepojęte.

Wieczorem, kiedy moja rodzina już spała, leżałam i myślałam. „Moja Ola chyba nie byłaby aż tak nierozsądna? Przecież nie trzeba być geniuszem, by wiedzieć, czym się może skończyć nieodpowiedzialne odchudzanie za pomocą jakichś podejrzanych specyfików. Olka to mądre dziecko. Ma swój rozum, nie zaszkodziłaby samej sobie”.

Jednak kilka kolejnych dni dowodziło, że chyba ją przeceniłam. Moja córka wyraźnie unikała posiłków, a kiedy już zasiadła z nami do stołu, jadła tak powoli, żując długo każdy kęs, jakby miała sto lat, a nie trzynaście. Pewnego dnia przyłapałam ją w łazience, jak wymiotowała.

– Chora jesteś? Zatrułaś się czymś? – spytałam, gdy tylko wyszła.

– Ja? – udała zdziwienie.

– Ty. Może ten tasiemiec ma już dosyć? – zażartowałam.

Ola zbladła i znieruchomiała, wpatrując się we mnie szeroko otwartymi oczami. Zrobiło mi się zimno.

– Olcia… – zaczęłam ostrożnie. – Co się dzieje? Powiedz.

Moja córka uciekła wzrokiem.

– Nic. Położę się – mruknęła i ruszyła w stronę swojego pokoju.

Znowu zamierzała się w nim schować, ale uznałam, że czas szanowania jej prywatności minął. Pora interweniować, nim stanie się coś złego. Poszłam za nią.

– Gadaj, dziecko, co jest grane.

– A co ma być? – Olka najwyraźniej postanowiła iść w zaparte.

– Martwię się o ciebie. Unikasz jedzenia, chodzisz blada, śpiąca, zmęczona – wyliczyłam. – Kiedyś przyjaźniłaś się z Baśką…

– Baśka jest gruba – przerwała mi córka dziwnym tonem, jakby pogardliwym.

– Baśka? Gruba? – zdziwiłam się.

Przyjaciółka Oli była normalną dziewczyną. Ani za grubą, ani za chudą, taką w sam raz.

– Mamo, nie znasz się. Gruba jest. Wszystkie dziewczyny się z niej śmieją i nazywają spaślakiem. Nie muszę być modelką, ale nie chcę być spaślakiem.

– Oluś, co ty za głupoty opowiadasz?

– To są fakty, mamo. Mam oczy i widzę.

– Naprawdę? A słyszysz samą siebie? Znasz się z Basią od przedszkola, to twoja najlepsza przyjaciółka. Jak możesz pozwalać, by jakieś obce dziewuchy nazywały ją spaślakiem? Ty jej chyba czegoś takiego nie powiedziałaś?

– Właśnie, że powiedziałam! – krzyknęła. – Obraziła się na mnie. Trudno. Prawda w oczy kole.

– Jaka prawda, Oluś, dziecko…

Olka jednak umilkła na dobre, a ja byłam autentycznie przerażona. Kiedy po południu wyszła z domu, poprosiłam Marcina o pomoc. Chciałam, aby przejrzał komputer siostry i komunikatory, z których korzystała. Sama nie umiałabym tego zrobić, nie wiedziałabym nawet, czego szukać.

Nie mogłam uwierzyć w to, co przeczytałam



Gdy przedstawił mi historię stron odwiedzanych przez Olę, zmroziło mnie do szpiku kości. Zapisała się na jakieś forum przyspieszonego odchudzania. Proponowane sposoby na to, jak szybko zgubić wagę, były szokujące.

Te dziewczyny naprawdę myślały, że łykanie tabletek z larwami tasiemca im pomoże! Co gorsza, zamawiały to świństwo przez internet i dzieliły się doświadczeniami z innymi chętnymi na odchudzenie. Środki na przeczyszczenie w sporej ilości to przy tym drobiazg!

Nigdzie jednak nie natknęłam się na najprostszy, bezpieczny sposób zgubienia wagi – czyli jedz połowę swojej porcji i ćwicz.

– No, pięknie, jest gruba… – skomentował nasze odkrycia Marcin. – Nie sądziłem, że młoda okaże się aż taką idiotką. Coś musicie zrobić, zanim smarkula się zabije.

Trzepnęłam go w ramię i zabobonnie odpukałam w niemalowane. Niemniej porozmawiałam z mężem i kiedy Ola wróciła do domu, zażądaliśmy od niej wyjaśnień.

– Grzebiecie w moim komputerze? – próbowała się bronić. – Nie macie prawa!

– Mamy wszelkie prawo, a nawet obowiązek dbać o twoje zdrowie i życie! – zdenerwował się Antoni. – Od małego was uczymy, żeby z każdym problemem zwracać się do nas, a nie słuchać cudzych debilnych rad! My was kochamy, nam naprawdę na was zależy!

– Przecież to przez was jestem za gruba! Upaśliście mnie! – wybuchnęła Olka.

– Gruba? – wycedził mój mąż. – Normalna jesteś!

Olka rozpłakała się. Przytuliłam córkę i pewnie więcej bym jej nie męczyła, ale Antek naprawdę był wściekły. Mój mąż to spokojny człowiek, rzadko podnosi głosi, jednak zachowanie Oli, lęk o nią doprowadziły go do ostateczności.

Nie zważając na nasze nieśmiałe protesty, przeszukał pokój naszej córki i znalazł w szufladzie ampułkę z podejrzaną zawartością. Zamarłam na sam jej widok. Moje dziecko, biedna córeczka, chce się faszerować lekami, bo ktoś jej wmówił, że waży za dużo? Co za absurd.

Oczywiście Ola dostała szlaban na internet oraz wysłaliśmy ją do psychologa. Namawiałam ją też, by spróbowała pogodzić się z Basią.

– Zacznij od przeprosin.

– To nic nie da. Obraziła się na amen.

– To bądź bardziej przekonująca. Pomyśl, co by było, gdyby Basia za bardzo wzięła sobie do serca te wstrętne docinki i targnęła się na własne życie.

– No co ty, mamo! – Ola obruszyła się niemal odruchowo. – Baśka nie zrobiłaby czegoś tak głupiego, przecież… – urwała i zbladła, gdy dotarło do niej, że młodzi ludzie czasem decydują się na drastyczne kroki. I czasem bywa, niestety, za późno, by ich uratować.

Reklama

Czytaj także:

„Zrozumiałam, że muszę zrobić wszystko, żeby Marek był mój. Zatrudniłam się nawet tam, gdzie on, by być blisko niego”

„Dla rodziny istniałam tylko wtedy, gdy czegoś chcieli. Gdy to ja byłam w potrzebie, pomógł mi zupełnie obcy człowiek”

„Romans męża uratował nasze małżeństwo. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jak bardzo go kocham”