Kiedy byłem bardzo młody, lubiłem cwaniakować. I pewnie lubiłbym do dziś, gdybym pewnego dnia nie dostał porządnej nauczki. Nie powiem, od tamtego czasu sposób myślenia mocno mi się zmienił.

Studiowałem na uniwersytecie, ale w domu nie przelewało się, więc tak jak wielu moich kumpli, musiałem się sam utrzymać. I nawet nieźle mi szło. Pracowałem jako kelner w knajpce na Starówce. Klienci, głównie zagraniczni turyści i zakochane pary, nie skąpili napiwków – można było wyżyć.

Ale na drugim roku zawaliłem ważny egzamin i gdyby nie pomoc kumpla, który pożyczył mi swoje notatki, pewnie bym go nie zaliczył nawet podczas drugiego podejścia.

Przyznam, uratował mi życie tą przysługą

– Słuchaj stary, wielkie dzięki, nie wiem, jak ci się zrewanżuję – powiedziałem, oddając mu notatki.

– Nie ma sprawy, postawisz obiad i będziemy kwita – odparł Wiesiek, który finansowo radził sobie gorzej.

Pomyślałem sobie wtedy, że to się dobrze składa, bo zaproszę go do mojej knajpki, uraczę obiadkiem i nic ta wdzięczność nie będzie mnie kosztować. W pracy miałem bowiem prawo do jednego darmowego posiłku podczas zmiany. A że trzymaliśmy miedzy sobą sztamę, kuchnia z kelnerami, więc było to niezłe jedzonko.

Zaprosiłem więc Wieśka do mojej knajpki, i ugościłem całkiem porządnym zestawem z dwóch dań, i jeszcze deserem. Kumpel należał do tych, co lubią zjeść, więc obsługując innych gości, z zadowoleniem obserwowałem, jak zmiata kolejne talerze. Co prawda, gdy przyniosłem mu wielki puchar lodów, spytał z niepokojem, czy to nie będzie jednak za dużo mnie kosztowało, ja jednak machnąłem tylko ręką.

– O to niech cię głowa nie boli – odparłem szybko, bo wzywali mnie następni klienci. – Jestem ci to winien.

Podając mu kawę, przeprosiłem, że nie usiądę z nim ani na chwilę, bo do knajpki weszła spora grupa Anglików i z góry wiedziałem, że przyjęcie zamówienia od nich trochę potrwa.

– Jak skończysz, to po prostu wyjdź – wiedziałem, że spieszy się do kina. – Sam widzisz, jaki młyn się tu robi.

– Spoko – skinął głową Wiesiek.

– I dzięki za to żarełko, pycha…

Odwróciłem się, i zdębiałem

Kilka chwil później, idąc do kuchni z zamówieniami od nowych gości, usłyszałem z końca sali, tam gdzie siedział Wiesiek, jakieś wrzaski.

Starsza pani, nasza codzienna bywalczyni, która przychodziła tu popołudniami na cappuccino i kremówkę, stała tuż przy drzwiach, trzymając Wieśka za ramię, drugą ręką machając w moim kierunku. Twarz miała zaczerwienioną, okulary zsunęły się jej na nos, a kumpel patrzył na mnie wyraźnie wystraszony. Usiłował się wyswobodzić, ale kobieta trzymała go mocno.

– Panie Jureczku, złapałam go, chciał wyjść, uciec panu – wykrzykiwała staruszka. – A przecież nie zapłacił za ten obiad, sama widziałam.

Podbiegłem do nich szybko. Sytuacja zrobiła się naprawdę nieprzyjemna. W sali umilkły rozmowy, wszyscy przypatrywali się mojemu koledze.

– Pani da spokój, ten pan uregulował rachunek – zacząłem wyjaśniać, ale ona natychmiast mi przerwała.

– Nie zapłacił, obserwowałam go bacznie, bo jadł tak łapczywie, jakby od tygodnia niczego w ustach nie miał – krzyknęła z oburzeniem.

Od tamtego czasu staram się nie kombinować

No i tu staruszka przegięła. Wiesiek się wkurzył, szarpnął się mocniej, wyrwał ramię z jej uścisku, patrząc na mnie z wściekłością. Co gorsza, właśnie wtedy podszedł do nas szef, który akurat przyjechał do kafejki.

– Co się tu dzieje? – spytał.

No i się wydało, że kumpel zjadł mój ciepły darmowy posiłek, który jednak trochę się różnił od wyobrażeń szefa. Nie dość, że musiałem dopłacić za drugie danie, lody i przystawki, to jeszcze wstyd mi się przed kumplem zrobiło.

– No nie, jak tak ma wyglądać twój rewanż za moje notatki, to wielkie dzięki – powiedział mi kumpel. – Żeby złodzieja ze mnie zrobić i to publicznie, w knajpie – od jego trzaśnięcia drzwiami zadzwoniło szkło w barze.

Od tamtego czasu staram się nie kombinować. To nie zawsze się opłaca. Z Wieśka był równy gość, pomógł mi bardzo, a ja nawaliłem. A z drugiej strony, kto by się spodziewał, że taka miła, starsza pani zachowa się jak jakiś detektyw…

