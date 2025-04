– Dzień dobry, może pomogę? – zmaterializował się przy mnie nowy sąsiad, gdy taszczyłam torby z zakupami.

– Dziękuję, chętnie skorzystam – sapnęłam. – Chyba mieszka pan tu od niedawna? Jak się panu tutaj podoba? – zagaiłam.

– Bardzo – uśmiechnął się. – Wcześniej mieszkałem w mniej przyjemnej okolicy. A tu jest idealne miejsce, by zacząć wszystko od nowa – dodał, a ja pokiwałam głową i nie drążyłam tematu. – Mam na imię Janusz – przedstawił się.

– Agata. Słuchaj, może chcesz wpaść do nas dzisiaj na sąsiedzkie zapoznanie? – zapytałam.

– Naprawdę? – zdziwił się. – Chętnie – dodał, chyba nieco speszony.

Pogawędziliśmy jeszcze chwilę i pożegnaliśmy się pod drzwiami mojego domu. Sympatyczny facet – pomyślałam, patrząc na jego oddalającą się sylwetkę. Mieszkam na małym osiedlu domków jednorodzinnych na obrzeżach miasta. Rzadko pojawiają się u nas nowi sąsiedzi. Mieszkają tu raczej całe rodziny. Wyjątkiem była pani Janinka. Córka dawno wyprowadziła się na drugi koniec Polski i staruszka została tu sama. Jakiś czas temu kobiecina zmarła i teraz wprowadził się tu jej wnuczek.

– Zaprosiłam nowego sąsiada na zapoznawczą kawę – oznajmiłam mężowi, gdy ten wrócił do domu.

– Pod moją nieobecność? – uśmiechnął się Jacek.

– Nie – pokręciłam głową ze śmiechem. – Przyjdzie dzisiaj około 18. Wiesz, mieszka trochę na uboczu, jest sam. Wspominał coś o zaczynaniu od nowa, pomyślałam, że może warto się poznać.

– Słusznie, to ty zrób szarlotkę, a ja przyniosę nalewkę z pigwy – dodał z błyskiem w oku.

– O kawie mówiłam, ale niech ci będzie – stwierdziłam.

Nasz syn chciał u niego pracować

Sąsiad przyszedł punktualnie. Muszę przyznać, że od razu zdobył naszą sympatię. Gawędziło nam się tak miło, że nawet nasz nastoletni syn Marek, nie czmychnął od razu do swojego pokoju, tylko siedział z nami. Jak nie on. A gdy okazało się, że Janusz jest mechanikiem samochodowym, to już w ogóle mój syn wpatrywał się w niego jak urzeczony.

Pewnie dlatego, że sam chodził do samochodówki i w przyszłości widział siebie jako mechanika w Formule 1 albo co najmniej najlepszego mechanika w województwie.

– A właściwie, to czemu się tu przeprowadziłeś? – zapytał w pewnym momencie Jacek, a Janusz trochę się zmieszał.

– A trochę mi się życie pokomplikowało. Uznałem, że chcę zacząć od nowa w nowym miejscu, szczególnie że trafił mi się ten spadek. Planuję niebawem otworzyć warsztat w garażu i zobaczymy, jak to będzie – powiedział powoli.

– Warsztat? Serio? A ja mam do zrobienia praktyki zawodowe – przyjmie mnie pan? – młody zrobił błagalną minę.

– Jeśli chcesz, no to pewnie, że tak. Tylko ja warsztat otworzę najwcześniej w przyszłym miesiącu – powiedział, a Marek ucieszył się jak dziecko.

I w ten sposób zaprzyjaźniliśmy się z Januszem. Marek pomagał mu przygotowywać warsztat i był oczarowany jego wiedzą motoryzacyjną. Ja i Jacek po prostu polubiliśmy jego spokój. Pomogliśmy mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poznaliśmy z innymi sąsiadami, powiedzieliśmy, gdzie najlepiej robić zakupy itp. Jacek zaczął nawet się zastanawiać, czy nie przeprowadzić akcji swatania swojej siostry z Januszem. Myślałam nawet, że to niezły pomysł, bo Dominika nie ma szczęścia do mężczyzn, i już wymyślałam okoliczności, w jakich miałam ich poznać, gdy wybuchła bomba.

– Pani Agato, a pani tak dziecko puszcza do tego kryminalisty? Nie bo się pani, że Marka zdeprawuje? – wypaliła do mnie sąsiadka w sklepie, a mnie zatkało.

– Ale o czym pani mówi? – szczerze się zdziwiłam.

– O tym waszym przyjacielu, Januszu – prychnęła pogardliwie. – A może pani nie wie, że siedział w więzieniu?

– Boże jedyny, w jakim więzieniu? – zapytałam cicho.

– Nieważne, ważne, że w więzieniu. Za nic to tam raczej nie zamykają, a on siedział kilka lat. Pewnie się nie pochwalił za co. Boże, do czego to doszło, na naszym osiedlu przestępca! Przecież to strach z domu wychodzić po zmroku teraz! Pewnie za napaści albo jakie włamania siedział – lamentowała, a sklepowa skwapliwie kiwała głową.

Rozsądek podpowiadał, że Janusz nie wygląda na groźnego przestępcę, ale z drugiej strony… Wspominał, że musi zacząć od nowa, mieszkał sam i właściwie nikt nic o nim nie wiedział. Wyobraźnia podpowiadała mi scenariusze rodem z seriali kryminalnych, miałam w głowie totalny mętlik. Nie wiedzieliśmy z Jackiem, co robić. Głupio nam było po prostu go o to spytać, ale też mieliśmy wrażenie, że nie możemy pozwolić, by Marek do niego chodził.

Na szczęście młody był akurat na wycieczce szkolnej, więc zyskaliśmy na czasie. Oczywiście wieści o przeszłości Janusza rozeszły się lotem błyskawicy. Momentalnie wszyscy sąsiedzi się od niego odsunęli. Z każdą plotką wina Janusza urastała do większych rozmiarów i po zaledwie dwóch dniach usłyszałam, że pewnie był skazany za morderstwo i wyszedł za dobre sprawowanie.

– Nie no, Agata. Jesteśmy dorośli. Trzeba to wyjaśnić! Nie pozwolę, żeby przebywał z moim synem, jeśli może mieć na niego zły wpływ. A jeśli to tylko plotki, trzeba zadać temu kłam! Idziemy do niego! – zarządził w końcu Jacek i z miejsca ruszyliśmy do sąsiada.

Miał czas na przemyślenia

Gdy Janusz otworzył, widać było, że nie przespał kilku ostatnich nocy.

– Czyli już słyszeliście – powiedział cicho. – Wejdźcie – otworzył szerzej drzwi, a gdy usiedliśmy, powiedział: – Byłem młody i głupi. Miałem warsztat, w którym przerabiałem kradzione samochody, wiecie – zmiana koloru, numerów podwozia. Zdarzało mi się nawet maskowanie śladów wypadków. Generalnie współpracowałem z kiepskim towarzystwem, ale pieniądze nie śmierdziały – westchnął.

– Jak po okolicy rozeszły się wieści, że nie robię problemów, lokalni gangsterzy zaczęli chętnie korzystać z moich usług. Zupełnie nie zawracałem sobie głowy tym, że robię coś złego. Miałem pieniądze, dobry samochód, dziewczyny zmieniałem jak rękawiczki. Pewnego dnia przyjechał do mnie pewien podejrzany typ z rozbitą maską. Powiedział, że potrącił dzika i musi to szybko naprawić. Nie zadawałem pytań, zrobiłem, co kazał. Dwa dni później wpadła do mnie policja.

– Oczywiście przy okazji wyszło na jaw więcej moich występków. Zwyczajnie poszedłem siedzieć.

Zapadło milczenie.

– Powinieneś nam powiedzieć – stwierdziłam twardo. – Jeśli chcesz żyć uczciwie, nie ma powodu, by uciekać. Przeszłość cię dopadnie, raczej powinieneś się z nią zmierzyć – dodałam łagodniej, a on spojrzał na mnie zaskoczony.

– Pogadam z Markiem i wszystko mu opowiem. Jeśli będzie chciał kontynuować u ciebie naukę, to okej, ale przez jakiś czas będę przychodził z nim. Rozumiesz? – dodał Jacek.

– Jasne. Myślicie, że mnie tu nie wyklną? – zapytał Janusz.

– Powinieneś przestać ukrywać, za co siedziałeś, bo ludzie zaczynają wymyślać niestworzone historie – stwierdziłam.

Od tamtego dnia minęło już sporo czasu

– Pewnie przez jakiś czas będzie ciężko, ale w końcu odbudujesz nasze zaufanie.

Gdy wyszliśmy, spytałam męża:

– Myślisz, że warto dać mu szansę?

– Tak, ale Marka samego do niego nie puszczę przez jakiś czas i raczej poczekam z zapoznaniem go z Dominiką – odpowiedział z łagodnym uśmiechem, a ja pocałowałam go w policzek i pomyślałam, że wyszłam za naprawdę mądrego faceta.

Janusz ciężko pracował, by ludzie mu zaufali, ale się udało. Jego warsztat jest najlepszy w okolicy i choć trudno w to uwierzyć, Janusz uczynił ze swojej przeszłości atut. Teraz wszyscy sąsiedzi sprawdzają u niego samochód przed zakupem, a miejscowa policja kiedyś nawet konsultowała z nim uszkodzenia powypadkowego auta.

Nasz syn u niego pracuje i wiemy, że dostanie tam sporą dawkę wiedzy, i to nie tylko motoryzacyjnej. No i Jacek w końcu poznał go z Dominiką. To chyba też był strzał w dziesiątkę, bo niedawno się zaręczyli. Warto czasem dać człowiekowi drugą szansę.

