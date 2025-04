Tamtego zimowego popołudnia wpadła do nas z szarlotką, zrobiłam więc herbatę, pogadałyśmy sobie trochę. I sama zaczęła, że źle wyglądam, jakby mi co dolegało. Trochę się wahałam, w końcu to moja teściowa, ale potem zwierzyłam się jej, że coś się dzieje z naszym małżeństwem.

Reklama

Nie ma już między nami tego zauroczenia, uniesień, jak jeszcze kilka miesięcy temu, a nasze życie stało się takie zwyczajne, pospolite, taka normalność… I nawet wieczorem, jak idziemy do łóżka, to najczęściej ja z książką, a Darek z laptopem.

– To znaczy, że oglądacie te… no wiesz, co mam na myśli, zamiast... – spojrzała na mnie znacząco.

– No skądże! – mimo woli roześmiałam się. – Ja uczę się włoskiego, a Darek ściąga muzykę.

– W łóżku? – spytała z niedowierzaniem, a gdy skinęłam głową, tylko westchnęła: – Czyli fanfar nie ma…

– Ano nie ma – przytaknęłam ze smutkiem i w kuchni zaległa cisza.

Co za szalony pomysł! I radzi mi to ONA?

Wtedy powiedziała coś, co wprawiło mnie w niebotyczne zdumienie.

– Wiesz, w dawnych czasach, gdy kobieta się nudziła w małżeństwie, to brała sobie kochanka…

I się uśmiechnęła.

– Chyba mama żartuje! – wykrzyknęłam. – Przecież ja kocham Darka i wcale nie jestem nim znudzona. To chyba on mną…

– Właśnie o tym mówię – przerwała mi teściowa. – On musi zacząć być o ciebie zazdrosny,

a do tego jest niezbędny kochanek! – zachichotała i zamilkła.

Spojrzałam na nią zdegustowana, a ona wyjaśniła, o co jej chodzi. Otóż o to, aby Darek myślał, że podobam się innemu facetowi. Aby był przekonany, że ktoś inny zabiega o moje względy. Powiedziała mi, co mam robić, jak się zachowywać, nawet jak mam się ubierać, żeby mój mąż znowu zobaczył we mnie atrakcyjną, godną pożądania kobietę. I żeby myślał, że inny facet jest mną zainteresowany, a ja nim też… Słowem, poradziła, jak wzbudzić w Darku zazdrość.

Przyznam, że tego się po niej nie spodziewałam. Ale skóro tak mówiła, to coś musiało w tym być! Następnego dnia przystąpiłam więc do dzieła – z pomocą mojej kumpeli z pracy. Gdy Ewka dowiedziała się, że ma ratować moje małżeństwo od nudy i rutyny, aż zatarła ręce.

– To co, mam uwieść twojego chłopa? – na początek spytała ze śmiechem.

– Tylko on chyba nie lubi rudych…

– Będziesz moim kochankiem – odparłam spokojnie.

Ewkę na moment zatkało, ale po chwili już się śmiała domyślnie.

– Chodzi ci o taki mały trójkącik? – spytała. – Spoko, nie ma sprawy! Mnie się nawet podobasz i gdybym była facetem...

– Przestań, bo cię palnę – zamierzyłam się na nią papierową teczką.

I wytłumaczyłam jej, w czym rzecz. W określonych godzinach ma do mnie dzwonić i wyłączać się, nim odbiorę telefon. Ma na necie koniecznie założyć sobie nowe konto na jakieś włoskie imię męskie, na przykład Gino, i wysyłać mi co wieczór maila pełnego namiętności…

Ewka patrzyła na mnie trochę dziwnie, ale zgodziła się. I jeszcze tego samego wieczoru, gdy przy kolacji Darek jak zwykle czytał gazetę, odezwała się moja komórka. To była Ewka. Gwałtownie wstałam od stołu.

– Witaj! – zaszczebiotałam słodko. – Co za niespodzianka… – odczekałam chwilę, a potem gruchałam dalej. – Nie przeszkadzasz, ale właśnie jemy z mężem kolację… – znowu słodki uśmiech. – To do miłego zobaczenia! Jutro w biurze.

Odłożyłam telefon z nieco speszoną miną i zabrałam się do jedzenia. Myślałam, że Darek chociaż zapyta, kto dzwonił – a on nic. Chyba za mało się starałam… Następnym razem będzie lepiej.

A potem, już w łóżku, gdy mój mąż ze słuchawkami w uszach odpływał w świat hip-hopu, ja z rozanieloną miną czytałam kolejne maile od Ewki, czyli od Gina. Wzdychałam przy tym tak głośno, że w końcu Darek wyjął słuchawki z uszu i raczył na mnie spojrzeć.

– Źle się czujesz? – spytał.

– Nie, dlaczego? – potrząsnęłam głową.

– Bo jakaś dziwna jesteś – odparł, patrząc na mnie uważnie.

Nie doczekał się odpowiedzi, bo ja już z promiennym uśmiechem wpatrywałam się w laptop, wciąż wzdychając. Tak, robiłam z siebie idiotkę, ale tym samym stosowałam się ściśle do planów teściowej.

Nie powiem, coś to dało. Darek jakby zainteresował się tym, co robię; zerkał na mnie od czasu do czasu, ale nie odezwał się już ani słowem. A potem wyjął słuchawki z uszu, zamknął laptopa, cmoknął mnie na dobranoc i poszedł spać.

No, nareszcie go ruszyło! Trzeba iść za ciosem

Nazajutrz przy kolacji, gdy tylko na zadzwoniła Ewka, wstałam od stołu i z uśmiechem na ustach wyszłam z kuchni.

– No pewnie, że zostanę dłużej – szczebiotałam do głuchego telefonu.

Kiedy wróciłam, mój mąż popatrzył na mnie spod oka.

– Z kim to zamierzasz jutro zostać dłużej? – spytał. – I gdzie?

– A z takim jednym… To nasz nowy nabytek z Unii, Włoch, informatyk – wyjaśniłam. – Ja się nim zajmuję w firmie, wiesz, trochę przyuczam…

– Do czego? – zmarszczył brwi.

– Tak w ogóle… – zrobiłam nieokreślony ruch ręką. – A Gino pomaga mi szlifować włoski, właśnie umówiliśmy się na jutro.

Trochę zrobiło mi się gorąco od tych kłamstw; czułam, jak robię się czerwona na twarzy. Spuściłam oczy, udając zażenowaną. A Darek co chwilę rzucał mi ukradkowe spojrzenia… Chyba go wreszcie ruszyło. Wieczorem, gdy tylko w łóżku otworzyłam swój laptop, od razu zainteresował się, co robię. Odwróciłam się w taki sposób, żeby mógł zobaczyć imię faceta, z którym rozmawiałam.

– Gadam z Ginem… Całkiem fajny koleś! Taki radosny… Południowiec!

I poruszyłam się w taki sposób, że koszulka mi trochę opadła, ukazując oczom męża nie tylko moje ramię. Natychmiast poczułam na skórze jego usta.

– Zamknij już ten laptop – szepnął.

Następnego dnia obeszłam całą galerię, zanim wróciłam do domu. Kupiłam hiperseksowną bieliznę i na wszelki wypadek wyłączyłam komórkę.

– Gdzieś ty była?! – spytał zdenerwowany mąż, zanim zdążyłam zamknąć za sobą drzwi. – Nie odbierasz telefonów…

– Sorry, bateria mi padła – odparłam, wzruszając ramionami. – Mówiłam ci wczoraj, umówiłam się z Ginem.

I kręcąc biodrami, pomaszerowałam prosto do łazienki. Wzrok męża czułam na plecach i nie tylko…

Kolejnego dnia już od rana wyciągnęłam najcięższy oręż. Wstałam wcześniej, zrobiłam się na bóstwo i włożyłam tę nową bieliznę. I tylko w niej wyszłam z łazienki i zaczęłam krzątać się po naszym pokoju, udając wielki pośpiech.

– Anita, co ty masz na sobie? – usłyszałam niski, gardłowy głos męża.

Odwróciłam się jego stronę wolnym, kocim ruchem, starając się wyglądać maksymalnie kusząco.

- Majtki, stanik i pończochy, normalna bielizna – odparłam obojętnie, odpowiednio prezentując swoje wdzięki.

– Pięknie wyglądasz…

Darek podszedł do mnie z wyciągniętymi ramionami. Oczy mu rozbłysły, szybciej oddychał. Zrobiłam szybki unik.

– Kochanie, już jestem spóźniona – rzuciłam, wciągając czarną mini. – Mam dzisiaj masę pracy i jeszcze sesję z Ginem…

Ubrałam się szybko i zostawiłam wodzącego za mną oczami męża na środku pokoju. No, było nieźle.

Kłamstwo zasługuje na potępienie? Zależy kiedy

A w biurze, gdy tylko weszłam…

– Twój chłop do mnie rano dzwonił, wypytywał o Gina! – krzyknęła Ewka i mrugnęła do mnie porozumiewawczo. – Co to za jeden i co was łączy?

– I co mu powiedziałaś?

– Że to przystojniak i uwodziciel! – zaśmiała się. – Darek był chyba zły…

Było naprawdę dobrze. Po skończonej pracy właśnie u niej odsiedziałam dwie godziny, bo tyle przecież miało mi zająć spotkanie z Ginem. Opowiedziałam jej o sytuacji, trochę pośmiałyśmy się, posłuchałam jej uwag.

A gdy wróciłam do domu, mąż nawet nie pozwolił mi skończyć kolacji. To był znowu mój Darek – ten z początków naszego małżeństwa… Czuły, kochający, który świata poza mną nie widział. I tak jak dawniej – zębami zdarł ze mnie bieliznę. Mój najnowszy nabytek!

Aż strach pomyśleć, co by z nami było, gdyby nie teściowa, jej życiowa mądrość i odrobina szaleństwa. To ona uratowała nasz związek… Teraz nie ma mowy, żeby któreś z nas do sypialni zabrało laptop. Zupełnie nie to nam w głowie!

Czytaj także:

„Zarywałam nocki, opiekując dziećmi, a mąż zabawiał się z kochanką. Ich 15-letni owoc zdrady zapukał do naszych drzwi”

„Moje wybory zawsze były przemyślane, a Magda w swych decyzjach zdawała się na los. Żadnemu z nas nie wyszło to na dobre”

„Nigdy nie chcieliśmy mieć dzieci, ale wpadliśmy 2 lata po ślubie. Żona zorientowała się, że jest w ciąży w 16. tygodniu”