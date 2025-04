Strasznie zezłościłam się na męża. No bo wyobraźcie sobie – przychodzi do domu z pracy, w czwartek, i ogłasza, że zaprosił kumpli na sobotę. Na brydżyka. I żebym zrobiła kanapki i coś na gorąco… Nie było żadnego: „proszę, czy mogłabyś, będę wdzięczny, pomogę ci, i w ogóle przepraszam, że tak na ostatnią chwilę”…

Reklama

Czy byłabym aniołem?

Rany! Byłabym całym hufcem aniołów, gdyby dał mi szansę! Rozumiem, przyzwyczaił się, że do tej pory trochę pomarudziłam, pozłościłam się, ale robiłam. Ale tym razem poczułam wewnętrzny opór. Nie jestem służącą. Dosyć. W piątek po pracy pojechałam prosto do domu przyjaciółki. Wyjechała z rodziną na weekend do rodziców, więc dom stał pusty. Klucze były schowane tam gdzie zawsze. Weszłam, wyłączyłam alarm. I napisałam esemesa do męża, że wracam w niedzielę, więc niech sam sobie zorganizuje catering. Dorosły jest. I wyłączyłam komórkę. W domu przyjaciółki byłam pierwszy raz sama. Zazwyczaj był pełen ludzi – dorośli, trójka dzieci, dwa psy. Zrobiłam sobie kanapki z produktów, które przywiozłam, wzięłam długą kąpiel, nałożyłam maseczkę na twarz, obejrzałam program w telewizji. Poczytałam książkę. Około północy pościeliłam sobie w pokoju gościnnym i zgasiłam światło. Leżałam w łóżku w ciemnościach, w niezwykłej ciszy.

Willa przyjaciółki znajdowała się na peryferiach miasta, w ogrodzie. Najbliższy dom stał piętnaście, dwadzieścia metrów dalej. Samochody nie jeździły, nie było szumu miasta, który zazwyczaj był moją kołysanką. Była za to przejmująca cisza. Jak wtedy, gdy jako nastolatka jeździłam z kuzynką na wakacje do babci na wieś. Spałyśmy w jednym pokoju, w jednym łóżku i kiedy nadchodziła noc, kuliłyśmy się pod kołdrą, opowiadając sobie straszne historie o potworach z innych światów. O duchach, żywych trupach. O mordercach czających się w ciemnym ogrodzie z siekierami…

Coś za oknem trzasnęło

Cała zesztywniałam, a serce, które na moment zamarło, teraz ruszyło galopem.

– To tylko gałązka – powiedziałam do siebie.

– Tak, pod nogą zabójcy z siekierą! – dopowiedział ktoś za mnie.

Usiadłam na tapczanie i zapaliłam lampkę nocną. Ciepłe światło zalało pokoik. Byłam sama, bezpieczna.

– Nie ma żadnego mordercy z siekierą – powiedziałam do siebie.

Ani dziecka z łomem. Ta myśl sprawiła, że na ciele stanęły mi wszystkie włosy, a gardło ścisnęła panika. Morderca z siekierą i dziecko z łomem byli ulubionymi bohaterami naszych nocnych opowieści z dreszczykiem. Wtedy wywoływały śmiech – zwłaszcza to dziecko z łomem – ale teraz wcale nie było mi do śmiechu. Czułam się jak bohaterka horroru. Tylko dlaczego? Byłam w domu bezpieczna, wszystko pozamykane, włączony alarm, wokół ludzie… No i nie był to film, tylko rzeczywistość. Dłużej tego nie wytrzymam. Dzwonię na policję! Ale z drugiej strony… byłam sama – w dużym, pustym domu, w nocy, wokół drzewa, a ludzie śpią daleko, nikt nie usłyszy mojego krzyku… Coś gdzieś trzasnęło, wydało mi się, że słyszę jakieś potępieńcze wycie.

– To tylko wiatr – szepnęłam.

Ale moje serce wyrabiało nadgodziny, ciśnienie podskoczyło… Postanowiłam zrobić sobie gorącą herbatę.

Zwykła czynność powinna mnie uspokoić

Tyle że musiałabym wyjść z jasnego pokoju do ciemnego korytarza… Zza okna znów doleciał odgłos, jakby coś się złamało. Spadło? Trudno powiedzieć. To mogło być cokolwiek, na przykład morderca z siekierą. Albo dziecko z łomem. Z trudem powstrzymałam się od krzyku. Siedziałam, trzęsąc się ze strachu. Nie pomagało, że wyzywałam się od idiotek. Że tłumaczyłam, że to tylko wyobraźnia. Byłam na granicy paniki. W desperacji sięgnęłam po komórkę i zadzwoniłam na policję. Trzęsącym się głosem powiedziałam, że jestem sama w domu, a w ogrodzie są obcy ludzie. Obiecano, że zaraz podjedzie radiowóz. Byłam na siebie zła, uwierzcie mi. Ale pomyślałam, że po pierwsze, płacę podatki i mam prawo do ochrony. Po drugie, jeśli zaraz się nie uspokoję i nie wyjdę z pokoju, to wpadnę w histerię. I wtedy będzie kłopot. Po trzecie – przyjadą, nikogo nie znajdą, ale ja się uspokoję.

Przyjechali po kilku minutach. Jak tylko zadzwonili do furtki, mój strach ulotnił się, jakby go nigdy nie było. Otworzyłam zdalnie zamek furtki. Wyszłam na ganek. Jeden z posterunkowych poszedł do ogrodu, drugi podszedł do mnie. Był młody i sympatyczny. Po chwili dołączył do niego kolega.

– Nikogo nie ma – powiedział.

– Może uciekli, gdy podjeżdżaliście – powiedziałam, uśmiechając się ciepło i przepraszająco.

– Zapewne. Ale dobrze, że jest pani czujna… – urwał, bo nagle ten wyższy policjant, który wciąż się rozglądał, powiedział napiętym głosem: – Latarka w oknie.

– Pani wejdzie do domu i zamknie drzwi – dodał natychmiast niższy.

Obaj ruszyli na sąsiednią posesję. Zrobiłam, co powiedzieli, ale weszłam do kuchni i stanęłam przy oknie skierowanym na sąsiedni dom. W ciemnościach niewiele było widać, ale w pewnej chwili usłyszałam jakiś rumor, krzyki, wkrótce dojechały jeszcze dwa radiowozy…

Miałam rację, coś się działo

Następnego dnia dowiedziałam się, że podczas gdy ja przeżywałam wyobrażony koszmar, w domu obok dwóch napastników zmuszało starszą panią, by powiedziała, gdzie ukryła swoje oszczędności. Później przyznali się, że zostali nasłani przez jej zięcia, który z żoną i synami wyjechał na kilka dni w góry i nadał robotę znajomym zbirom. Kiedy następnym razem odwiedziłam przyjaciółkę – jakieś trzy tygodnie później – starsza pani wpadła z wizytą, żeby podziękować za uratowanie jej oszczędności, a może i życia.

– Starsi ludzie są bardziej krusi, niż sądzą młodzi – powiedziała. – Ale najbardziej niesamowite jest to, że dwa dni wcześniej na ryneczku rozmawiałam z Lusią. To nasza osiedlowa wróżka – wyjaśniła podekscytowana sąsiadka. – I ona powiedziała mi, że postawiła karty i wyszło z nich, że będzie jakaś niebezpieczna sytuacja, ale anioł się mną zaopiekuje. Kiedy więc oni mnie związali i kazali zdradzić, gdzie trzymam pieniądze, to wcale się nie bałam. Milczałam, nawet kiedy mnie zaczęli bić i grozić brzytwą. Czekałam na interwencję mojego anioła stróża. I się doczekałam. Nieznane są ścieżki Pana… – popatrzyła na mnie i uśmiechnęła się ciepło.

Czyli co? Jestem aniołem?

Reklama

Czytaj także:

„Gdy zmarł teść, teściowa się zmieniła. Obsesyjnie interesowała się naszym życiem, nieproszona cerowała moje majtki”

„Czułam, że to dziecko musi żyć. Próbowałam odwieść Kasię od usunięcia ciąży i miałam rację. To dziecko uratowało jej życie”

„Adrian miesiącami mnie dręczył i prześladował. Policja mnie zbyła. Zainteresują się dopiero, gdy zrobi mi krzywdę”