Remont mieszkania naszej 70-letniej babci został zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Mój mąż razem z bratem mieli pomalować ściany, ale dla ich wygody i spokoju trzeba było na ten czas zabrać gdzieś starszą panią. Informację, że na dwa tygodnie będzie musiała zmienić miejsce zamieszkania, babcia przyjęła spokojnie.

Zabrałam babcię na wakacje

– To może pojedziemy sobie nad morze? – zaproponowałam.

Wybierałam się do Kołobrzegu z synem Tymkiem. Uznałam, że całkiem fajnie, jeśli zakochana w prawnuku babcia pojedzie z nami. Nie miałam za bardzo czasu na planowanie wakacji, zajęta pracą i dzieckiem, znalezienie kwatery zostawiłam więc mężowi. Byłam przekonana, że wybierze jakiś przytulny pensjonat, może nie nad samym brzegiem morza, bo to zawsze drożej wypada, ale przynajmniej gdzieś blisko plaży. Jurek stanął na wysokości zadania i załatwił nam kwaterę z widokiem na Bałtyk. Byłam zachwycona, dopóki nie dojechałam na miejsce. Tam się bowiem okazało, że „cudowny pokój” mieści się w dość ponurym gmachu pamiętającym jeszcze czasy Gierka.

– I ja mam tutaj mieszkać?! – od razu zaprotestowałam, pewna, że babcia też mnie poprze; o dziwo, staruszce aż się zaświeciły oczy.

– Ojej, czy ty wiesz, Lideczko, że byliśmy tutaj z dziadkiem na wczasach? Dawno temu, kiedy jeszcze ciebie nie było na świecie! – uświadomiła mi podekscytowana. – Ale wspaniale!

– Zobaczymy – mruknęłam do siebie.

Na plażę miałyśmy naprawdę blisko, jedzenie w wielkiej „socjalistycznej” stołówce też okazało się całkiem znośne. Wieczorami ja najczęściej zasypiałam razem z Tymkiem. Po całym dniu na powietrzu, kiedy przez cały czas musiałam go pilnować, gasłam niczym zapałka na wietrze. A tymczasem babcia…

Babcia przeszła nagle cudowną przemianę!

W domu co rusz narzekała – a to na serce, a to na strzykanie w kościach, tutaj jednak zmieniła się w duszę towarzystwa! Co wieczór biegła na brydżyka albo na tańce w gronie swoich rówieśników, którzy chyba także przez sentyment przyjechali do tego hotelu. Po prostu jej nie poznawałam!

– Nasza Klara to salonowa lwica! – relacjonowałam przez telefon mężowi, a on się śmiał do rozpuku.

W sumie nie zazdrościłam babci, bo bez Jurka to mi się nawet specjalnie nie chciało ruszać z pokoju, ale…

– Na ten konkurs musisz pójść! – oświadczyła któregoś dnia staruszka.

Wszędzie w ośrodku zawisły plakaty o wyborach miss turnusu.

– Ciekawe, po co – burknęłam, lecz babcia chyba nie dosłyszała.

Pracownicy ośrodka rozdawali gościom podstemplowane kartki, na których można było napisać imię kandydatki, by potem wrzucić je do przygotowanej „urny”. Po jakimś czasie, kiedy wszyscy oddali już głosy, papierki wyjęto z urny i zliczono. Tego wieczoru, po kolacji, zaplanowano uroczyste ogłoszenie wyników.

– Myślisz, że mam szansę? – babcia siedziała jak na szpilkach.

Chciałam ją uspokoić, ale co właściwie mogłam powiedzieć? Że jest… za stara i nie nadaje się na miss?

– Pierwsze miejsce zajęła pani… Klara! – usłyszałyśmy nagle głos kierownika naszego domu wczasowego.

Babcia wyskoczyła jak na sprężynach, niestety, razem z nią wdarła się na scenę jakaś 20-latka. Kierownik obrzucił je zdezorientowanym spojrzeniem.

– Mamy aż dwie Klary? Naprawdę? – zapytał ze zdumieniem.

Obie kiwnęły głowami.

– To której z pań należy się korona?

„Przecież oczywiste, że tej młodej! Tej długowłosej lasce o nogach jak do nieba!” – jęknęłam w duchu, modląc się, aby moja babcia zeszła ze sceny, nie robiąc z siebie pośmiewiska; dla swojego własnego dobra.

Tymczasem kierownik zarządził drugą część konkursu.

– Głosujemy oklaskami! Która z pań zbierze większe brawa, ta otrzyma koronę miss! – ogłosił.

Oczywiście, blond Wenus zebrała gromkie.

„No i wszystko jasne!” – pomyślałam, tylko przez rodzinną solidarność klaszcząc, gdy była kolejka babci.

Sądziłam, że moje oklaski odbiją się echem w cichej sali, a tymczasem…utonęły w ogólnym hałasie braw! Znajomi emeryci babci tak klaskali, że im mało dłonie nie poodpadały!

„Nie doceniłam ich – przebiegło mi przez myśl. – Ani babci”.

Kilka minut później ze wzruszeniem obserwowałam, jak kierownik wkłada na siwiutkie włosy mojej babci koronę miss. I muszę przyznać, że w tym „srebrnym” diademie wyglądała rewelacyjnie, szczęśliwa jak nigdy! Cóż, piękno nie ma wieku. A moja babcia jest nie tylko śliczną starszą panią, ale i cudowną osobą.

