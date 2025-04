– Kajtek dostał się do policji – oznajmiłam mężowi i patrzyłam na jego minę.

– On?! – nie mógł uwierzyć. – Przecież ten chłopak mało się o swoje sznurowadła nie zabijał!

Żachnęłam się, bo może i nasz wnuk te piętnaście lat temu był ciamajdą i łamagą, ale potem wziął się za siebie, zmężniał i postawił sobie za cel zostać policjantem. Byłam dumna, że mu się udało, i denerwowało mnie, że Zenek nie doceniał młodego. Obaj z moim zięciem uwielbiali żartować z chłopaka, na szczęście Kajetan nie brał tego do siebie i po prostu robił swoje.

Zaproponowałam Beatce, mojej córce, że zrobię specjalny obiad z okazji nowej pracy wnuka. Lubiłam gromadzić rodzinę przy stole, a poza tym byłam strasznie ciekawa, co nasz Kajtuś będzie robił w służbach mundurowych.

Puchłam z dumy, że wnuczek będzie stróżem prawa

– Na razie patrolował dzielnicę i jeździł na wezwania – odpowiedział mi kilka dni później. – Mam już partnera, starszego stopniem, ale też młodego. Będzie mnie wszystkiego uczył i wyjaśniał. Patrolowanie to delikatna sprawa, trzeba wiedzieć, gdzie jest większe ryzyko popełnienia czynu zabronionego. Niektóre rejony są bardziej niebezpieczne, gdzie indziej mieszkają osoby mogące potrzebować pomocy… – wyliczał, a ja słuchałam tego poważnego wywodu i puchłam z dumy, że mój wnuczek będzie stróżem praw i bezpieczeństwa.

Przez pierwszy miesiąc jego pracy codziennie wymyślałam pretekst, żeby zadzwonić do Beatki, a kiedy już się z nią nagadałam, prosiłam do telefonu wnuka i wypytywałam, co ostatnio się wydarzyło.

– Dzisiaj mieliśmy interwencję w salonie fryzjerskim – opowiadał mi na przykład. – Fryzjerka zrobiła coś źle i klientka wpadła w szał, zaczęła ją szarpać i grozić właścicielce. Jak przyjechaliśmy, lustro było rozbite suszarką, a kobitka stała na środku i krzyczała, że podpali salon. Musieliśmy ją aresztować…

– Poważnie?! – aż się zachłystywałam z wrażenia.

Innego dnia opowiadał o tym, jak dostali wezwanie, że staruszka z parteru nie wyszła z domu od trzech dni i sąsiedzi martwili się, że coś jej się stało. Kajtek i jego partner najpierw pukali i dzwonili, a w końcu zdecydowali się zajrzeć przez okno. Jeden podsadził drugiego, ten poświecił latarką w głąb mieszkania i zobaczył nogi leżące za łóżkiem na dywanie. Sąsiedzi mieli rację, seniorka upadła i nie mogła się podnieść.

Policjanci wyważyli drzwi i wezwali pogotowie, w samą porę, by ją odratować. Na szczęście Kajetan nie miał do czynienia z poważnymi przestępstwami. Raz tylko był wezwany do splądrowanego po włamaniu mieszkania, zatrzymywał też złodziei sklepowych. Z czasem jego opowieści mi nieco spowszedniały i nie dzwoniłam już tak często, zwłaszcza że wnuk zaczął się martwić „zbytnim spokojem w okolicy”.

– Potrzebuję jakiegoś przestępstwa, któremu mógłbym zapobiec albo ujęcia sprawcy na gorącym uczynku – powtarzał. – Mam dosyć, jak chłopaki na komisariacie się ze mnie nabijają, że jestem „świeżak”. I dziewczyny – dodał po chwili. – Każdy ma jakąś historię na koncie, tylko nie ja.

Te „historie” to były wyjątkowo trafne spostrzeżenia, które doprowadziły do ujęcia sprawcy napadu albo bohaterskie zatrzymanie napastnika z nożem grożącego dziewczynie w ciąży. Kajtek marzył o takiej okazji do wykazania się, żeby zasłużyć na szacunek kolegów i przełożonych. To, że patrolował spokojną okolicę, gdzie rzadko dochodziło do przestępstw uważał za dużą niedogodność.

Którejś niedzieli poprosiłam go, żeby poszedł ze mną do kościoła na wieczorną mszę. Zenek leżał przeziębiony, a ja nie lubię chodzić sama, kiedy jest ciemno. Wnuk przyszedł do mnie po cywilnemu i od razu zaczął narzekanie na to, że przez cały tydzień w jego rewirze nie doszło do najmniejszego nawet naruszenia prawa.

– Nuda, babciu! – zżymał się, kiedy zapytałam, co nowego w pracy. – Koledzy mieli na zmianie włamanie do second handu i próbę uprowadzenia ciężarówki kurierskiej, a ja co? Głupie mandaty za parkowanie wystawiałem jak jakiś strażnik miejski!

– Ejże… – zatrzymałam się nagle.

– No co? – przybrał obronny ton. – Wiadomo, że strażnikiem to może zostać każdy, a do policji to trzeba…

– Nie o to mi chodzi! – syknęłam uciszająco. – Patrz tam, na tych dwóch. Dlaczego oni mają trzy rowery?

Kilkanaście metrów przed nami szło chodnikiem dwóch młodych mężczyzn, którzy prowadzili trzy rowery.

– Coś jest nie tak – wnuk poruszył skrzydełkami nosa jak pies gończy wietrzący zwierzynę. – Babciu, pójdę to sprawdzić. Nie ruszaj się stąd i nie zbliżaj do nich, mogą być niebezpieczni.

Zdusiłam wesołość, kiedy usłyszałam to sformułowanie rodem z amerykańskich seriali kryminalnych i przytaknęłam zgodnie. Kajtek wyrwał się do przodu i po chwili obserwowałam, jak dyskutuje z wyrostkami. Nagle wskazał na jeden z rowerów i tamci cofnęli się o krok. A potem jeden z nich wskoczył na siodełko i zaczął pedałować ile sił w nogach. Mój wnuk momentalnie wsiadł na drugi rower i pognał za tamtym.

Skręcili za kościołem i straciłam ich z oczu

Mogłam tylko patrzeć, jak drugi z podejrzanych puszcza się biegiem w przeciwnym kierunku niż pojechali tamci. Moja podejrzliwość i spostrzegawczość na coś się wreszcie przydały! Jakiś kwadrans później minął mnie radiowóz na sygnale. Wciąż stałam nad porzuconym rowerem i usiłowałam dodzwonić się do Kajtka, który uporczywie nie odbierał.

– Nie uwierzysz! – w końcu usłyszałam jego głos. – Właśnie złapałem złodzieja z szajki, która okradała piwnice, i odzyskałem dwa skradzione rowery! Szkoda, że ten trzeci przepadł…

– Nie przepadł, pilnuję go – oznajmiłam.

Okazało się, że wnuk udaremnił kradzież mienia o całkiem dużej wartości, bo rowery były markowe. Przy okazji dopadł złodzieja, który zdecydował się sypnąć kolegów. Finalnie odzyskali jeszcze kilkanaście rowerów i kosiarkę.

– Wreszcie mnie docenili na komisariacie – zaraportował z satysfakcją. – Komendant mi osobiście pogratulował postawy, bo byłem poza służbą. Babciu, ja ci też chciałem podziękować, bo to wszystko dzięki tobie. To ty ich zauważyłaś, a potem przypilnowałaś tego roweru! Powinnaś dostać medal.

– Chyba z ziemniaka – roześmiałam się, ale było mi miło, że wnuk docenił mój wkład w rozbicie szajki. – Lepiej powiedz, skąd ty wiedziałeś, że to złodzieje?

Okazało się, że kiedy zapytał chłopaków, dlaczego prowadzą trzy rowery we dwóch, ci zaczęli się gubić w odpowiedziach. Kiedy tamci nieudolnie przekonywali go, że są członkami zespołu, który trenuje do zawodów kolarskich i właśnie wracają z intensywnego treningu z rowerem kolegi, który miał kontuzję, mój wnuk zauważył coś, co potwierdziło jego podejrzenia.

– Co to było? – zapytałam zaciekawiona.

– Pajęczyny między szprychami – odpowiedział. – Pokazałem im je, a tamten zaczął wiać, więc już wiedziałem, że trafiłem.

Gdyby nie moja podejrzliwość i spostrzegawczość oraz umiejętność wyciągania wniosków Kajtka, pewnie jeszcze długo grasowaliby po okolicy okradając piwnice. Kto wie, może kiedyś przeniosą go do wydziału dochodzeniowo-śledczego? Byłabym dumna z wnuka detektywa!

