Nerwowo stukałam palcem wskazującym o kierownicę; wnętrze samochodu wypełniał jednostajny szum. Rozpościerające się po obu stronach szosy gęste, mazurskie lasy zdawały się ciągnąć w nieskończoność i jak zwykle napawały mnie trudnym do określenia lękiem. Próbowałam skupić wzrok na linii horyzontu, na niknącej w oddali nitce szosy, by nie czuć ciążącej w żołądku guli. Widziałam już światła zabudowań, co nieco mnie uspokajało jak widok brzegu, gdy masz dość żeglugi. Przyspieszyłam więc, chcąc zostawić za sobą hektary ciemnego lasu i – jak mi się zdawało – wszystkie moje prywatne kłopoty.

Powrót do domu

Nie byłam związana emocjonalnie z rodzinną miejscowością, ale dokąd się wraca, gdy w życiu szaleją wichry i burze, jak nie do domu, gdzie spędziło się dzieciństwo? W odmętach wspomnień widziałam sylwetkę mamy z burzą rudych loków, dokładnie takich jak moje. Jednak na plan pierwszy wybiły się dwie postacie dominujące nad całą resztą: mojego taty oraz starszej o dziesięć lat siostry. Mama zmarła, kiedy miałam zaledwie pięć lat. Doznałam wówczas tak dużego wstrząsu, że mało co pamiętam. Strzępki słów. Migawki obrazów. Uderzenia emocji. Po prostu chaos. Śmierć mamy długo stanowiła sensację w naszej małej mieścinie. Echa plotek nie cichły, tworzono i powtarzano różne wersje wydarzeń, którym nie dawałam wiary. Dzieci w szkole stale dociekały i wypytywały mnie o ciekawsze detale, ale znudziło im się, gdy nie reagowałam. To był mój sposób na przetrwanie. Szybko nauczyłam się, jak funkcjonować gdzieś obok tego, jakby to wszystko w ogóle mnie nie dotyczyło, jakby wydarzyło się w innej rodzinie. Ignorowałam plotki i przytyki, wierząc tylko słowom taty i siostry. Oni pamiętali lepiej, wiedzieli więcej. Ja byłam tylko małą dziewczynką, której dzień wcześniej wypadł pierwszy mleczny ząb i która dotąd nie miała pojęcia, jak okrutne potrafi być życie.

Sunąc mokrą po deszczu szosą, wracałam do prowincjonalnego miasteczka, z którego uciekłam zaraz po maturze. Mijając pierwsze zabudowania, zastanawiałam się, czy mieszkają w nich wciąż ci sami ludzie co przed laty.

Znajomi, a zarazem bardzo dalecy i obcy

Na pozór życzliwi, lecz w rzeczywistości żądni plotek i karmiący się życiem sąsiadów. Nie potrafiłam inaczej o nich myśleć, a jednak wróciłam. Wysypany na podjeździe żwir zachrzęścił pod oponami, kiedy parkowałam tuż przy betonowych schodach. Zanim wygramoliłam się z auta, na progu domu stała już Weronika, moja starsza siostra.

– Hej! – krzyknęła, wycierając dłonie w fartuch, i pomachała do mnie. – Nie miałaś przyjechać za tydzień?

– Zmiana planów – odparłam, siląc się na uśmiech.

Nie uprzedziłam rodziny, że wpadnę, i jeszcze nie wiedziałam, jak długo zostanę, chociaż w bagażniku miałam spakowaną walizkę, na wszelki wypadek. Właściwie bardzo chciałam zostać i złapać choć kilka dni oddechu. Postanowiłam jednak najpierw porozmawiać z nimi o tym, co dzieje się w moim życiu. Potrzebowałam takiej szczerej rozmowy po miesiącach udawania, że wszystko idealnie się układa. Potem zdecyduję. Bo gdyby mieli mi truć…

– Wejdź – zachęciła Weronika.

Jej pulchna, niska sylwetka zniknęła w ciemnym korytarzu. Zawsze mnie dziwiło, że tak bardzo się różnimy. Ja byłam szczupłym, średniego wzrostu rudzielcem. Weronika była przysadzistą szatynką z okrągłą buzią, która wydawała się jeszcze bardziej pyzata we fryzurze na pazia. Czas także był dla niej surowszy niż dla mnie. Tyła i siwiała z roku na rok coraz bardziej. Nigdy z tego nie kpiłam. Nie doradzałam diet ani zmiany fryzjera. Była moją starszą siostrą i zastępczą mamą. Zawsze pomocna, zawsze gotowa mnie wysłuchać. Sama nie ułożyła sobie życia z żadnym mężczyzną. Nigdy nie wyprowadziła się z rodzinnego domu. Jej życiorys dałoby się zamknąć w paru zdaniach, a wypełniająca dni rutyna mnie osobiście przyprawiała o ciarki. Ona jednak nie zachowywała się tak, jakby było jej źle, jakby marzyła o zmianie czy ucieczce.

Rano wyruszała na swoim czerwonym rowerze do pracy w pobliskim urzędzie gminy, gdzie była sekretarką. Potem wracała do domu, po drodze robiąc zakupy, i pomagała ojcu w obejściu, sprzątała, przygotowywała posiłki. Wieczorami zasiadali przed ekranem przedpotopowego telewizora i oglądali teleturnieje.

– Leszek chce rozwodu – wyrzuciłam z siebie, stając w progu kuchni wypełnionej zapachem pieczeni.

Siedzący przy stole ojciec podniósł wzrok znad gazety i zdjął z nosa okulary. Zamrugał szybko.

Zawsze tak robił, gdy się denerwował

Już jako mała dziewczynka wiedziałam, że to oznacza kłopoty, kiedy próbowałam odczytać z jego miny przebieg wywiadówki, z której właśnie wrócił. Poczułam zbierające się pod powiekami łzy, gdy tak staliśmy w kompletnej ciszy. Weronika oparła się dłońmi o blat stołu i patrzyła na mnie z rozdziawionymi w szoku ustami.

– Ale… ale jak to możliwe? – wydukała.

Podeszłam do kuchenki i sięgnęłam po czajnik. Bez słowa wstawiłam wodę na herbatę. Byle się nie rozpłakać… Tego popołudnia siedzieliśmy wszyscy troje w kuchni i rozmawialiśmy do późnego wieczora, a potem tata wyjął z bagażnika mojego auta walizkę i postawił ją pod drzwiami dawnego dziecięcego pokoju. Miałam zostać kilka dni, nabrać dystansu i zastanowić się, co dalej zrobię ze swoim życiem. Nie miałam pojęcia, nawet bladego podejrzenia, ile ten wyjazd zmieni w moich relacjach rodzinnych, i to wcale nie tych z mężem. Tymczasem niecały tydzień wystarczył, by odkryć wiele mrocznych tajemnic…

Położyłam się do łóżka, wtulając mokry od łez policzek w pachnącą lawendą poduszkę. Obudziłam się, kiedy słońce stało już wysoko na niebie. Sięgnęłam po leżący na szafce nocnej telefon. Żadnej wiadomości od Leszka, ani jednego połączenia. Westchnęłam ciężko i odrzuciłam kołdrę. W domu panowała zupełna cisza. Tata dokądś pojechał, a Weronika była w pracy. Poczułam się nagle bardzo samotna w tym starym domu, który praktycznie wcale się nie zmienił, odkąd wyjechałam. Kiedy schodziłam do kuchni, mało się nie potknęłam o pręgowanego kota, który nachalnie ocierał się o moje nogi. Zjadłam śniadanie i postanowiłam, że pójdę na spacer i przy okazji wstąpię na cmentarz.

Tak rzadko bywałam na grobie mamy

Tata wciąż powtarzał, że to tylko miejsce doczesnego spoczynku i zmarli nie potrzebują odwiedzin. Na palcach jednej ręki mogłam policzyć, ile razy byliśmy tam razem. Moja siostra chyba w ogóle nie chodziła na cmentarz. Może zbyt ją takie wizyty przygnębiały, zamiast pomagać. Bo niektórym pomagają. Prowadząc wewnętrzne monologi, wyobrażają sobie, że rozmawiają z bliskimi, którzy odeszli. Też bym chciała, by mama mnie wysłuchała, pocieszyła. Choć tak słabo ją pamiętałam, po raz kolejny w swoim życiu poczułam dojmujący brak matki i miałam nadzieję, że wizyta u niej przyniesie mi odrobinę ukojenia. Z trudem odnalazłam grób, klucząc alejkami i wypatrując raczej zaniedbanego pomnika. No bo kto miał się o niego troszczyć?

Jakie było moje zdziwienie, gdy dostrzegłam błyszczący w słońcu marmur ze świeżymi kwiatami w wazonie stojącym na płycie. Przysiadłam na brzegu ławeczki i zadumałam się, wracając pamięcią do najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa. Z zamyślenia wyrwał mnie brzęk stawianego na marmurowej płycie znicza. Nawet nie zauważyłam, że ktoś nadszedł.

– Dziś jej urodziny – odezwała się kobieta, pochylając się nad pomnikiem i zmiatając dłonią kilka zeschniętych liści.

Miała rudosiwe włosy splecione w warkocz. Zerknęłam na wyrytą na pomniku datę i przeszył mnie dreszcz. Rzeczywiście, nie pamiętałam, że akurat przypadały urodziny mamy. Poczułam falę smutku na myśl o tym, że tata najwyraźniej także zapomniał.

– Przyjeżdżam tu co tydzień – poinformowała mnie kobieta, nie doczekawszy się mojej reakcji. – Prawie pięćdziesiąt kilometrów.

– Przepraszam, ale… kim pani jest?

– A nie widać? – odpowiedziała i dumnie uniosła głowę. – Jestem jej siostrą.

Poczułam skurcz w sercu

Coś w jej twarzy wydało mi się boleśnie znajome… błękitne oczy, przyprószone siwizną rude włosy.

– Mama… miała siostrę?

– Jesteś jej córką? – kobieta uśmiechnęła się i otrzepała spódnicę.

Kiwnęłam głową, zastanawiając się, jak to możliwe, że widzę tę kobietę po raz pierwszy. Dlaczego tata nie powiedział, że mam ciotkę, nie jakąś przyszywaną, ale rodzoną siostrę mamy? Nagle uświadomiłam sobie, że w ogóle nie znałam rodziny ze strony matki. Dziadkowie już nie żyli, kiedy się urodziłam, a tata mówił, że innej rodziny nie było.

– Cieszę się, że w końcu mogę zobaczyć jedyną córkę Marysi… – westchnęła kobieta, bacznie mi się przyglądając. – Jesteś do niej taka podobna.

– Jedyną? A Weronika?

– W tej sprawie też cię okłamał?

Kobieta się zaczerwieniła, potrząsając z niedowierzaniem i oburzeniem głową. Czułam, że zaraz zemdleję. Jakbym zajrzała w głąb wirującej studni. Zacisnęłam palce na krawędzi ławki i wbiłam wzrok w rozmazujące się przed moimi oczami literki na pomniku. Rudowłosa kobieta będąca moją ciotką zaczęła opowiadać i z każdym jej słowem elementy układanki trafiały w puste miejsca… Szkolne wyzwiska, brak fizycznego podobieństwa pomiędzy mną a Weroniką, snute przez tatę historie, które były zwykłymi bujdami… Ciotka nie miała powodu, by kłamać, w przeciwieństwie do niego. A jednak trudno mi było w to wszystko uwierzyć. Jak mógł mi to zrobić? Takie wieloletnie zakłamanie wymykało się zdrowemu rozsądkowi…

Przypomniałam sobie, jak wiele razy wiedziałam ojca przy stawie, zgarbionego, tchnącego jakimś dziwnym, bo pełnym winy cierpieniem, wpatrującego się w ciemnozieloną toń wody. Poczułam zbierające się pod powiekami łzy. Policzki ciotki płonęły, oczy miała mokre od łez. Nie unikała mojego wzroku.

Tak nie wygląda kłamca



Miałam porównanie… Zerwałam się z miejsca. Wpadłam do domu i skierowałam się prosto do kuchni, spodziewając się już tam zastać tatę i siostrę.

– Gdzie ty się podziewałaś? – zburczała mnie Weronika. – Zaczęliśmy jeść bez…

– Jak mogliście mi to zrobić?! – krzyknęłam, drżąc na całym ciele.

Atmosfera momentalnie stężała. Jakby od dawna czekali, kiedy bomba wybuchnie.

– O czym ty mówisz? – próbowała jeszcze udawać Weronika, ale widziałam, jak trzęsie się jej dłoń, w której trzymała widelec.

– Całe moje życie to jedno kłamstwo?!

– Wyjdźmy, proszę – odezwał się tata.

Wstał od stołu, wyminął mnie i wyszedł z domu. Poszłam za nim. Zatrzymał się pomiędzy pozbawionymi liści jabłoniami, tuż nad brzegiem zarośniętego stawu.

– Powiesz mi wreszcie prawdę?

– To wszystko dla twojego dobra – usłyszałam. – Byłaś za mała, by to udźwignąć, a potem nie potrafiłem już…

Przypomniałam sobie, jak tata pochyla się nade mną, głaszcze po głowie i mówi, że mama poszła do nieba. Jego słowa o tym, że zmarła wskutek zawału, snute przez tyle kolejnych lat, okazały się zaledwie czubkiem góry lodowej kłamstw.

– Myślisz, że mnie jest z tym łatwo? – odwrócił się i w końcu na mnie spojrzał.

Dostrzegłam w jego oczach strach.

– Albo jej? – skinął głową w stronę domu.

Obejrzałam się i zobaczyłam stojącą za firanką Weronikę.

– Straciła matkę i była zazdrosna o Marysię, twoją mamę, moją drugą żonę… to był wypadek… nie mogłem pozwolić, żeby za to odpowiedziała, też była dzieckiem. Przekonałem policję, że Marysia sama…

Boże święty!

Prawda była dużo gorsza, niż mogłam sądzić!



Od ciotki usłyszałam, że ponoć mama miała dość swojego małżeństwa, w którym wciąż była obecna pierwsza żona jej męża. Podobno mój ojciec nie dawał mamie wsparcia, wciąż się kłócili, pasierbica utrudniała jej życie, a tata zawsze stawał po stronie córki… Jeśli więc mama faktycznie poczuła, że życie nie ma sensu, to przez nich. Tyle że…

– To ona ją pchnęła? Weronika zabiła mamę? Mów!

– To nie tak! – krzyknął, a potem padł na kolana i rozpłakał się.

Osunęłam się na ziemię tuż obok niego i wpatrywałam się w brudną wodę w stawie.

– Czemu kłamałeś?

– Znienawidziłabyś mnie i Weronikę…

Chciałam zaprzeczyć, ale pomyślałam, że chyba ma rację. Tymczasem po liceum wyjechałam z miasteczka, odcinając się od rzekomych plotek i starając zapomnieć o przykrościach z przeszłości. Wszystko układało się w miarę dobrze, tylko do domu rodzinnego nie lubiłam wracać. Jakbym od zawsze czuła podskórnie, że ten ciepły dom i kochająca rodzina są tylko ułudą i kłamstwem. Mirażem, który powielam. Czy dlatego moje szczęście nie było prawdziwe? Czy dlatego Leszek chciał rozwodu? Bo brak szczerości tak się kończy? Tata wreszcie wszystko mi opowiedział. O tej pierwszej żonie, z którą miał Weronikę, która zmarła na raka. O trudnych relacjach Weroniki z jego drugą żoną, a moją mamą. O siostrzanej zazdrości, kiedy przyszłam na świat. Ta zazdrość powodowała scysje i wreszcie doprowadziła do awantury, która zmieniła na zawsze losy naszej rodziny. Wskutek szarpaniny w ogrodzie moja mama upadła na kamienie, uderzyła się w głowę i zmarła. Tata zawlókł jej bezwładne ciało do wody.

Policjant, który przyjechał na oględziny, był naszym sąsiadem i dobrym znajomym ojca. Nie drążył tematu, przyjął wersję wydarzeń, którą przedstawił mu tata, choć ziemia wokół stawu była świeżo zagrabiona, by ukryć ślady ciągnięcia.

Byłam zła i smutna



Zaczęło do mnie docierać, jak tragiczną postacią był mój tata. Za wszelką cenę chciał chronić swoje córki przed złem tego świata, przed konsekwencjami piętrzących się i nierozwiązanych sporów, przed zgubnymi skutkami gniewu, nienawiści i powtarzanych przez lata kłamstw. Ale oszustwo nie jest metodą.

– Werka też zmarnowała sobie życie, mimo że chciałem ją chronić – westchnął tata. – Teraz myślę, że lepiej by było, gdybym nie próbował niczego tuszować. Bo odtąd kierowały nią wyrzuty sumienia, wpływając na jej wybory. Przejęła obowiązki pani domu, chcąc nam wynagrodzić to, co się stało. To tak nie działa. Córka nie zastąpi żony, siostra matki, ale ona nie potrafiła inaczej żyć.

Gdy wróciłam do domu, pobiegłam do swojego pokoju, zatrzasnęłam za sobą drzwi i zaniosłam się głośnym szlochem. A potem zaczęłam myśleć. Tata i Weronika byli moją jedyną rodziną. Nie mogłam ich odtrącić. Dotarło do mnie, że wszyscy żyliśmy w ułudzie i wszyscy jesteśmy temu winni. Może nie w takim samym stopniu jak oni, ale ja też zawiniłam. Przez lata nie dostrzegałam ich bólu, choć po naszej rozmowie przypomniało mi się wiele sytuacji, w których tata był bliski wyznania mi prawdy. Wiele razy czułam, że coś jest na rzeczy i… nie pytałam, nie drążyłam. Jakbym podświadomie podtrzymywała tę ich mistyfikację rodzinnego szczęścia.

Weronika także cierpiała. Sama była dzieckiem, gdy doznała traumy. Najpierw straciła matkę, a potem przyczyniła się do śmierci macochy. By odpokutować ten grzech, zrezygnowała ze swojego prywatnego życia, ze swoich marzeń, planów, aspiracji, nawet ze swoich wspomnień o rodzonej matce. Poświęciła się, by zachować pozory, iż jesteśmy normalną rodziną. Nie byliśmy. Niby jak? Trzy samotne wyspy na oceanie pozorów i kłamstw. Straciłam mamę, to okropne i niesprawiedliwe, ale zdarzyło się dawno temu. Mój gniew i pretensje nie zwrócą jej życia. Czy mam też stracić ojca i siostrę, jak straciłam ciotkę, o której nawet nie wiedziałam?

Był wczesny ranek. Za rozświetlonymi porannym słońcem oknami świergotały ptaki. Życie toczyło się dalej, nie zważając na to, że wszystko, w co do tej pory wierzyłam, runęło jak domek z kart. Gdy weszłam do kuchni, zapadła grobowa cisza. Weronika spojrzała na mnie oczyma pełnymi łez.

– Przepraszam – chlipnęła żałośnie.

Podeszłam i dotknęłam jej mokrego policzka. Mocno mnie objęła, wręcz wczepiła się we mnie.

– Tak bardzo cię przepraszam, za wszystko, tak mi przykro…

– Zaczniemy od nowa – powiedziałam, wyswobadzając się z jej uścisku. – Od nowa. Bez kłamstw i bez uników. Będziemy chodzić na cmentarz, do jednej mamy i do drugiej, będziemy o nich mówić, pozwolicie mi je poznać, i ciocię, bo ją mam, bo ona żyje… Okej?

Spojrzałam na ojca. Słońce oświetliło jego pooraną zmarszczkami twarz, uwydatniając zapisane w nich cierpienie.

– Jesteś do niej podobna, bardziej do ciotki niż do matki… – powiedział, robiąc pierwszy krok na tej nowej drodze.

