Nawet nie drgnęłam. Stałam sparaliżowana, patrząc na to, co dzieje się w środku stolicy. Trzej bandyci wywlekli chłopaka z autobusu. Za szybami odjeżdżającego autobusu widziałam beznamiętne twarze zmęczonych dniem pasażerów. Kilka osób, gapili się na zdarzenie, a może po prostu gdzieś w przestrzeń.

– Au, puszczaj mnie!

– Zamknij się – kolejne kopniaki spadały na zwinięte na chodniku ciało.

– Co się, k…, gapisz? Coś ci się nie podoba? – to do mnie wrzasnął jeden z napastników. Łzy zakręciły mi się w oczach. Brakowało mi powietrza w płucach, czułam, że zaraz się uduszę.

– Zostaw ją! – warknął drugi i znów zaczęli kopać leżącego.

Trzeci, chyba najważniejszy, w końcu to przerwał. Schylił się nad pobitym, chwycił go za kurtkę pod szyją.

– Słuchaj, jeszcze raz cię spotkamy, to nie żyjesz! Rozumiesz?

– Tak… – odpowiedział szeptem.

– To zapamiętaj sobie i wyp… z tego kraju do siebie. Skończyły się dla was dobre czasy. Nie ma tu dla was miejsca! Jasne?

Spojrzał na mnie i się uśmiechnął.

– A ty się nie przejmuj, to intruz. Chodź z nami, to cię odprowadzimy na przystanek. Z nami będziesz bezpieczna. Jak cała Polska. Nie rycz już.

Patrzyłam na niego, próbując zrozumieć. Rozmazywał mi się przez łzy i mdłe światło latarni.

– Zostaw ją, spadamy. Zaraz coś przyjedzie. Nic jej nie będzie.

Mały w czarnym kapturze kopnął leżącego na ziemi chłopaka na odchodne i splunął na niego.

– Jak chcesz, to zostań, ale pamiętaj, że oni gwałcą polskie kobiety – odezwał się ten najważniejszy.

Nie rozumiałam, dlaczego go pobili

Zniknęli w ciemności. Leżący chłopak próbował się podnieść. Chciałam podejść i mu pomóc, ale nie mogłam. Bałam się, że oni są blisko i obserwują, co zrobię. Może to tylko taka próba, chcą sprawdzić, jak się zachowam.

– Niech się pani nie boi…

– Za co pana pobili?

Był już na klęczkach. Podniósł głowę tak, żebym zobaczyła jego twarz.

– Jestem z Czeczenii. Słyszała pani sama. Za oczy, za włosy, za skórę. Nie wiem jeszcze za co. Za cokolwiek. Za to, że nie jestem taki jak oni.

Zatoczył się i usiadł na ławce. Wyjął chusteczkę i zaczął wycierać krew.

Gdybym mogła się ruszyć, to bym pewnie uciekła…

– Ale pan bardzo dobrze mówi po polsku… – zauważyłam zdumiona.

– A jak mam mówić? Urodziłem się tutaj. Moja matka uciekła przed wojną z trójką dzieci i ze mną w brzuchu. Ojca zabili. Ja jestem chłopak z Muranowa. Myślę po polsku. Znam poezję i seriale telewizyjne. Są tak samo moje, jak wasze. Jestem stąd.

– Nie mógł im pan tego powiedzieć?

– Naprawdę myśli pani, że to ma dla nich znaczenie? Uważają, że jestem obcy i mam inną krew. Czarną albo inną. Nie polską w każdym razie.

Podniósł się i podszedł do pojemnika na śmieci. Wyrzucił chusteczkę.

– Dam panu jeszcze jedną.

– Dzięki. A pani autobusu nie ma.

– Powinien być już dziesięć minut temu. Poczekam na następny. – Niech pan da, pomogę panu.

Wytarłam mu krew z ust i usłyszałam szybko zbliżające się kroki.

Wołają na niego Romek, choć ma na imię Rusłan

– Romek, co ci się stało? – usłyszałam przejęty głos dziewczyny.

– Oleńka! Napadli mnie, ta pani mi pomaga. To moja dziewczyna, Ola.

– Zuza – przedstawiłam się. – Romek? – spytałam zaskoczona.

– Romek, a tak naprawdę Rusłan.

– Coś wyczułam. Zawsze się boję, jak się spóźniasz. Wiesz, kto to był? Wezwaliście policję?

– Jakieś bandziory. Nie zamierzam wołać policji, co to da?

– Widziałaś ich twarze? Jak byli ubrani? – zwróciła się do mnie.

– Nie… Byłam zbyt przerażona.

– Zostaw ją, Olu. I tak już wystarczająco dużo przeszła. Była bardzo dzielna, nie uciekła.

– Gdybym mogła, pewnie bym uciekła, ale byłam jak sparaliżowana.

– Ją też zaczepiali. Wiesz, takie klasyczne bandziory, każdy pretekst dobry, by kogoś pobić.

– Możesz chodzić?

– Mogę. Tyle że jestem potłuczony i potwornie mnie boli.

– Chodźmy do domu – powiedziała Ola. – Oprzyj się o mnie.

– Poczekajmy jeszcze chwilę, zanim nie przyjedzie autobus Zuzy. Bo ty jesteś Zuza, dobrze usłyszałem?

– Tak – potwierdziłam.

– Posiedzimy z nią. To nie jest całkiem bezpieczna okolica.

Roześmiał się. Ja też, choć u mnie to był śmiech nerwowy. Dopiero obecność dziewczyny spowodowała, że napięcie zaczęło znikać.

– Coraz częściej myślę, że powinniśmy stąd wyjechać – powiedziała Ola.

– Proszę cię. Damy radę. To jest także nasz kraj, czy im się to podoba, czy nie. Głowa do góry – odparł Rusłan.

– Tylko ile razy jeszcze…

– Tyle, ile będzie trzeba.

W głębi ulicy zamajaczyły światła autobusu. Wyciągnęłam szybko z torebki notes i długopis.

– To mój numer – zanotowałam na kartce. – Zadzwońcie, proszę.

Sapnięcie drzwi. Ruszamy, a ja patrzę na Rusłana, jak oparty na drobniutkiej Oli rusza w stronę bloków. Machają mi ręką na pożegnanie.

