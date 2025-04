„Andrzej miał plan idealny: kochanka na boku, w domu oddana żona i... żadnych dowodów zdrady. Jednak kłamstwo ma krótkie nogi”

„Facet wytrzeszczył na mnie oczy, a potem oczywiście zapytał, o co chodzi. Ustaliłam, że te wszystkie szkolenia to zwykła bzdura! Numery telefonów do hoteli są fikcyjne. Muszę przyznać, że nieźle to sobie zaplanował, ale po nitce doszłam do prawdy”.