„Po śmierci mamy musiałam zajmować się ojcem pijakiem. Mimo to zrobiłam wszystko, by nie sięgnąć dna”

Historia, którą chcę opisać, wydarzyła się ponad pięć lat temu, ale pamiętam ją tak dobrze, jakby działa się zaledwie wczoraj. Był zimny, ponury ranek. Wraz z tatą i siostrą jechaliśmy do szpitala odwiedzić mamę, która od lat walczyła z rakiem. Niestety, z każdym dniem była coraz słabsza, przegrywała ten nierówny pojedynek. Kiedy pojawiły się przerzuty do wątroby i węzłów chłonnych, wiedzieliśmy, że to początek końca. A jednak każde z nas po cichu liczyło na cud i miało nadzieję, że mama jeszcze do nas wróci.

Wypadek, który zmienił wszystko

W pewnej chwili panującą w samochodzie ciszę przerwał natarczywy dźwięk komórki.

Ojciec zjechał na pobocze i odebrał telefon.

– Tak, to ja. O mój Boże! Kiedy? – urywane słowa i nagle pobladła twarz taty nie pozostawiały złudzeń, co do treści wiadomości.

– Mamusia umarła – powiedział cicho, nie patrząc na nas.

Nie pamiętam, jak dotarliśmy na miejsce. Przez całą drogę nie dopuszczałam do siebie myśli, że to prawda. Wolałam wierzyć, że ktoś się pomylił i zadzwonił nie do tej rodziny, co powinien. Kiedy jednak weszliśmy na oddział, stało się jasne, że o żadnej pomyłce nie ma mowy. Łóżko mamy było puste.

Od tego momentu moje życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Z kochającej się, ciepłej rodziny staliśmy się zamkniętymi w sobie mrukami, którzy nie potrafili ze sobą nawet rozmawiać. Każdy cierpiał osobno, zasklepiony w swoim bólu, i unikał kontaktu z resztą. W przypadku Marty nie było o to trudno – siostra już od dwóch lat mieszkała na swoim.

Tata zaczął się staczać

Sprawy związane z pochówkiem wziął na siebie tata, ale była to ostatnia rzecz, jaką zrobił na trzeźwo. Po pogrzebie natychmiast zaczął topić smutek w alkoholu. Po kilku tygodniach rzucił nawet pracę i nic już go nie obchodziło. Na początku pił sam, potem pojawili się kompani do kieliszka. Tłumaczył, że w ten sposób opłakuje mamę.

Byłam załamana. Miałam na głowie szkołę, przygotowania do matury, zakupy, gotowanie obiadów dla siebie i taty, a nierzadko także jego kumpli, po których musiałam posprzątać. Bywało, że wieczorem siłą wyrzucałam podpitych mężczyzn do domów, o co zresztą tata miał pretensje.

– Nie szanujesz moich przyjaciół! – bełkotał zamroczony.

– To nie są przyjaciele, tylko zgraja pijaków – odpowiadałam.

Marta, która raz czy dwa trafiła na taką właśnie awanturę, przestała się u nas pojawiać. Co gorsza, z dnia na dzień topniały oszczędności na koncie. W końcu na życie została już tylko moja renta po mamie.

Tak minęło pół roku. Bardzo się zmieniłam przez ten czas – stałam się nerwowa, byle drobnostka wytrącała mnie z równowagi. Jak ognia unikałam w towarzystwie rozmów o tym, co się u nas dzieje, bo zwyczajnie było mi wstyd.

Ta sytuacja trwałaby pewnie do dzisiaj, gdyby nie to, że którejś nocy przyśniła mi się mama – uśmiechnięta, radosna.

– Zdaj szybko maturę i idź na studia. Liczę na ciebie, córeńko – powiedziała.

Ciężka praca nad lepszym jutrem

To był moment przełomowy. Postanowiłam, że zdam egzamin dojrzałości najlepiej, jak potrafię, i owszem, pójdę na studia, ale wieczorowe lub zaoczne. A zaraz po maturze wyprowadzę się z domu i rozpocznę nowe życie z daleka od ojca i jego kumpli.

Gdy zakomunikowałam mu swoją decyzję, wyśmiał mnie.

– Kto da ci pracę? – parsknął. – A nawet jeśli, to za ile? Masz pojęcie, jak drogo kosztuje wynajęcie choćby kawalerki? Prędzej wygrasz milion w totolotka, niż się stąd wyprowadzisz.

Te słowa jeszcze bardziej mnie upewniły w słuszności decyzji. Z niecierpliwością czekałam na wyniki matury. Dzień przed ich ogłoszeniem do ojca w końcu dotarło, że lada moment zostanie sam. Najpierw odeszła mama, potem Marta całkowicie zerwała z nim kontakt. A teraz było oczywiste, że za chwilę i mnie tu nie będzie.

Poprosił o rozmowę.

– Koniec z wódą i koleżkami – zapewniał ze łzami w oczach. – Zrobię wszystko, co zechcesz, tylko zostań ze mną – błagał.

Po namyśle przystałam na to. Był przecież moim ojcem, powinnam podać mu rękę, skoro jest w potrzebie.

Od tamtej pory minęło kilka lat, a ja ani razu nie musiałam żałować, że wówczas dałam mu szansę. Realnie patrząc, to zakrawa na cud, ale ojciec rzeczywiście nie pije! Głęboko wierzę, że to dzięki mamie, która – choć nieobecna – nadal czuwa nad naszą rodziną. To za jej sprawą tata nieprzerwanie chodzi na spotkania anonimowych alkoholików, Marta bywa u nas w każdą niedzielę, a ja kończę studia na wydziale pedagogiki. Mama często powtarzała, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Sprawdziło się.

