Czy wiesz, że starsi mężczyźni są najbardziej zatwardziałą grupą, jeśli chodzi o przyzwyczajenia i nałogi? Twoja troska i wsparcie liczą się nawet bardziej, niż ci się wydaje. Od czego zacząć?

Przeciętna długość życia mężczyzny jest o 6 lat krótsza niż kobiet – w Polsce ta różnica to nawet 8 lat. Nie tylko geny sprawiają, że panowie żyją krócej. Dlaczego? Chodzi o styl życia. Rzadziej dbają o dietę, nie przywiązują uwagi do badań kontrolnych, bagatelizują nadwagę i mocno trwają w swoich niezdrowych przyzwyczajeniach. A przecież mogą zrobić sporo, by żyć dłużej i zdrowiej. Potrzebują do tego pierwszego impulsu, który zmotywuje ich do zmian oraz wsparcia. Ostatnio obchodzony Dzień Ojca to idealna okazja, by wspólnie zawalczyć o nowe życie.

1. Pakiet podstawowych badań i inne pomysły na prezenty dobre dla zdrowia

Badania profilaktyczne u osób w podeszłym wieku są kluczowe dla wczesnego wykrywania nieprawidłowości i ich leczenia, co może znacząco poprawić jakość i długość życia. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wystąpienia przewlekłych schorzeń, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, choroby serca, nowotwory czy osteoporoza. Regularne badania pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia, wykrycie chorób w ich początkowym stadium oraz interwencję medyczną we właściwym momencie.

Do najważniejszych badań profilaktycznych zaliczają się: badanie krwi, pomiar ciśnienia, badania poziomu glukozy we krwi, lipidogram, badania przesiewowe w kierunku nowotworów oraz badania wzroku i słuchu.

Regularne wizyty u lekarza mogą zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym i pozwalają ojcom cieszyć się aktywnym życiem przez dłuższy czas. W wielu przychodniach możesz wykupić pakiet badań dla taty. Także w ramach programu „Pakiet badań dla seniora” NFZ – lekarz rodzinny może przepisać skierowanie na szczegółową diagnostykę.

W ramach prezentu możesz rozważyć także zakup glukometru, ciśnieniomierza lub pulsoksymetru.

2. Aktywność fizyczna, która zaprocentuje

Wiadomo, że nie chodzi o wyczynowy sport, sprinty czy wspinaczkę po górach. Formę można budować także spokojnymi aktywnościami. Z tatą warto zacząć od umiarkowanego wysiłku fizycznego. W grę wchodzi więc spokojny spacer (np. z kijkami), rekreacyjna jazda na rowerze, prace w ogródku czy pływanie. Razem z kondycją można budować też mięśnie. I nie, po 50-tce czy 60-tce, nie jest na to za późno. Rozpoczęcie regularnej gimnastyki wpłynie pozytywnie na zdrowie niezależnie od wieku. Ruszać mogą się także osoby z przewlekłymi chorobami – tutaj istotne są jednak wskazania od lekarza i dobranie aktywności do indywidualnych możliwości.

Do ćwiczeń fizycznych wyjątkowo skutecznie motywuje też towarzystwo. Co możesz robić wspólnie z ojcem, by wspierać go w drodze po zdrowie?

1. Regularne wizyty na basenie — to przyjemna i mało kontuzyjna aktywność. Świetnie wpływa na kręgosłup. Wybierzcie jeden dzień w tygodniu, kiedy będziecie spotykać się na poranny trening na najbliższej pływalni – spędzicie miło czas, a przy okazji zadbacie o kondycję.

2. Nordic walking — intensywny spacer z kijkami angażuje całe ciało. A sprzyjające okoliczności przyrody i ruch, to dobry mix.

3. Siłownie na świeżym powietrzu — pojawiają się coraz częściej w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Pokaż tacie, jak z nich korzystać.

4. Ćwiczenia w domu — wystarczy odrobina czasu i internet, by znaleźć coś odpowiedniego dla twojego taty — np. zestaw ćwiczeń przygotowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w ramach programu profilaktycznego „Aktywny Senior”.

3. Wsparcie w rzucaniu nałogów

Powtarzane przez dekady szkodliwe przyzwyczajenia i nałogi bywają niebezpieczne dla zdrowia, jak i trudne do rzucenia. Palenie papierosów, alkohol, słodycze, objadanie się, brak ruchu – to wszystko może powodować poważne problemy zdrowotne. Zachęcenie taty do wysiłku fizycznego, może być bardzo pomocne w walce z większością z nich. Najpierw jednak powinniśmy go zmotywować do walki z nałogiem, który szczególnie wyniszcza jego organizm. Mowa o paleniu papierosów.

Oczywiście, im człowiek starszy i dłużej pali, tym trudniej może być mu wyrwać się ze szponów tego uzależnienia. Jeśli twój tata należy do grupy nałogowych palaczy i pali właściwie od zawsze, to może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak papierosy wpływają na jego zdrowie (poziom ryzyka poważnych chorób wzrasta wraz z wiekiem!). Wdychanie papierosowego dymu, w którym znajduje się aż 7 tysięcy związków chemicznych, w tym około 100 związków szkodliwych, z których blisko 70 stanowią związki rakotwórcze – może prowadzić do bardzo długiej listy chorób. Palacze częściej mierzą się m.in. z miażdżycą, osteoporozą, chorobami układu oddechowego, czy nowotworami. Palenie papierosów przyczynia się też do pogorszenia wzroku, a nawet rozwoju zaćmy. Dobra wiadomość jest taka, że ryzyko udaru zmniejsza się już po 2 latach od rzucenia papierosów, znacząco zmniejsza się także śmiertelność. Jak jednak skłonić tatę do zmian?

Warto wrócić do punktu 2. dotyczącego aktywności fizycznej. Owszem, na początku palaczowi może być ciężej, ale zwykłe wyjście na spacer, rower lub basen pozwoli, chociaż na chwilę, oderwać się od myśli o papierosie. A ten na pewno będzie chodził po głowie wieloletniemu palaczowi jeszcze przez długi czas. Druga opcja to próba poszukania nowej pasji – wędkarstwo, szachy, czy nawet zwykłe krzyżówki, na pewno okażą się pomocne w procesie wychodzenia z nałogu. Jeśli i to na niego nie zadziała, możesz zaproponować mu terapię zastępczą w formie nikotynowych plastrów, tabletek czy gum. O nałogu trzeba też myśleć w kategorii choroby. A co robimy, gdy chorujemy? Idziemy do lekarza. W przypadku uzależnienia od papierosów droga jest ta sama. Zachęć tatę do wizyty u lekarza rodzinnego, który może mu zapisać odpowiednią kurację farmakologiczną.

Mimo podjęcia tych prób tata nadal zaciąga się papierosem? Jako córka musisz zrozumieć, że ten nałóg to naprawdę „twardy orzech do zgryzienia”. I mimo iż, rzucenie papierosów jest możliwe (i jest jednym słusznym wyjściem!), nie zawsze kończy się sukcesem. Wieloletni palacze często też nawet nie chcą słuchać o zerwaniu z nałogiem (palili, palą i dalej palić będą). Bez względu na to, który z powyższych scenariuszy dotyczy twojego taty – możesz spróbować wprowadzić go wtedy w świat nowych technologii. Jak? Kupując mu przykładowo podgrzewacz tytoniu, który zamiast spalać tytoń, co ma miejsce w papierosie, podgrzewa go. Nie ma więc smrodu, popiołu i tego co najgorsze: szkodliwego dymu papierosowego. Zamiast niego wydziela się aerozol nikotynowy, który jest mniej toksyczny od rzeczonego dymu z papierosa. Na warsztat wzięli ten temat m.in. eksperci z „Kraju kwitnącej wiśni”. W badaniu – na zlecenie japońskiego Ministerstwa Zdrowia – wykazano, że wśród tych palaczy, którzy zamieniliby paczkę papierosów na podgrzewacz tytoniu IQOS, ryzyko zachorowania na raka spadłoby nawet 10-krotnie. Natomiast osoby postronne, wystawione na aerozol z podgrzewacza tytoniu zamiast na papierosowy dym, miałyby nawet 3-tysiące razy niższe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. To rozwiązanie należy jednak traktować tylko jako etap przejściowy. Prawdziwym sukcesem dla życia i zdrowia będzie gruntowne pozbycie się nałogu. Za to właśnie trzymamy kciuki!

4. Dieta, odpowiednie nawodnienie i suplementy

Zbilansowane żywienie to jeden z czynników zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Według WHO dieta i aktywność fizyczna odpowiadają w 50% za długość naszego życia. Odpowiedni jadłospis uchroni twojego tatę przed chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca typu 2, otyłość, nadciśnienie czy choroby krążenia.

Przy komponowaniu posiłków trzeba zwrócić uwagę zarówno na wartości odżywcze, jak i potrzebne organizmowi składniki mineralne.

1. Warzywa i produkty zbożowe powinny obejmować 50% dziennego spożycia – stanowiąc podstawowe źródło energii. Warto wybierać pełnoziarniste produkty, takie jak makarony razowe czy kasza gryczana.

2. Dlaczego warzywa i owoce są tak istotne? Zawierają mnóstwo antyoksydantów i błonnika pokarmowego, przez co wpływają zbawiennie na perystaltykę jelit.

3. Zdrowe źródła tłuszczu: w diecie potrzebne są nienasycone kwasy tłuszczowe jak Omega 3 i Omega 6. Zawierają je ryby morskie, ale również orzechy, nasiona, pestki i oleje roślinne.

4. Dobrą praktyką jest też ograniczenie spożycia soli, gdyż jej nadmierna ilość zwiększa ryzyko chorób krążenia.

5. W diecie warto zrezygnować z mocno smażonych, tłustych dań, czerwonego mięsa czy słodyczy.

6. Podstawą zdrowego stylu życia jest także spożycie odpowiedniej ilości wody. Szukasz prezentu dla taty? Kup mu dzbanek filtrujący, by nie musiał dźwigać ciężkich zgrzewek z butelkami. Na rynku w przystępnej cenie są także dostępne syfony, które zwykłą kranówkę zamienią w wodę gazowaną.

Jak wprowadzić zbilansowaną dietę w codzienność twojego taty? Zacznij podrzucać mu zdrowe produkty etapowo, nienachalnie, żeby się nie zbuntował przeciwko nagłej dominacji owoców i warzyw nad bekonem i piwem. Zmiana diety to proces, a nie jednorazowa akcja. Dostarczaj mu zdrowe przekąski, serwuj lekkostrawne dania, a kiedy zapraszasz rodziców do siebie – staraj się to wszystko podawać bez ciśnienia, na luzie, z uśmiechem – zachęcaj, bez pouczającego napominania.

Możesz też rozważyć kupienie w prezencie suplementów, które doradzi specjalista i które uzupełnią wasze starania.

5. Wspólnie spędzony czas receptą na sukces

Samotność skraca życie. Osoby pozbawione regularnego kontaktu z drugim człowiekiem częściej są obarczone stresem i chorują na depresję. Twoja obecność może bardzo pomóc. Zwykła rozmowa o samopoczuciu czy spędzony razem czas (od aktywności fizycznej, przez rodzinny piknik, po wspólny wieczór z planszówkami) jest gwarancją nie tylko poprawy nastroju taty, ale i całej jego codzienności. Pamiętaj o nim nie tylko od święta!