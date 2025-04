Agata umawia się z Tomkiem od miesiąca. Do tej pory cały wspólny czas spędzali w łóżku, ale Agata uznała, że na początku związku to normalne. Uważała, że to nawet urocze, że nigdy nie mają czasu pogadać, bo od razu zdzierają z siebie ubrania. Pewnego dnia ona (już zakochana po uszy) postanowiła dowiedzieć się na czym stoi i poruszyła temat przyszłości. Tomasz podniósł brwi i kompletnie zdumiony zapytał, jakim cudem, SKĄD na boga, przyszło jej do głowy, że on jest zainteresowany czymkolwiek poza seksem? „Ej, przecież jakbym chciał z tobą chodzić tobym cię zabierał na randki".

No właśnie. Jak uniknąć takich bolesnych nieporozumień? Znać objawy tego, że on się z tobą spotyka tylko dla seksu. Oto 12 najważniejszych!

1. Randki? Jakie randki...

Spotykacie się u ciebie lub u niego w domu. Nie wychodzicie na miasto lub robicie to rzadko. Jeśli idziecie na kolację to z twojej inicjatywy. A on i tak po kwadransie zaczyna się do ciebie dobierać więc znowu lądujecie w sypialni (lub gdzieś po drodze).

2. On z tobą nie rozmawia

Kiedy facet chce czegoś więcej wpuszcza kobietę do swojego świata. Powie, że miał kiepski dzień w pracy, zwierzy się z czegoś więcej poza fantazjami seksualnymi. Nawet największy macho trochę się odsłania, kiedy mu zależy.

3. On cię nie słucha

Kiedy zaczynasz mówić o tym, że czujesz się przygnębiona, masz problemy w pracy jego wzrok robi się mglisty. A potem facet zaczyna się do ciebie dobierać tłumacząc, że oto on zna najlepszy sposób na smutki, jeśli wiesz o czym mówię.

4. W ogóle się przy tobie nie stresuje

Facet któremu nie zależy jest kompletnie wyluzowany: nie obchodzi go, jak odbierzesz to, co mówi, jak zareagujesz i co sobie pomyślisz. Nie masz czasu? "Ok, to może się umówimy za miesiąc”. Podoba ci się kolega z pracy? „Cudownie kochana, może się z nim umówisz”. Gdy w grę wchodzą emocje faceci zaczynają świrować i kończy się luz oraz podejście "jestem jaki jestem". Nagle mężczyzna, który w łóżku do tej pory zachowywał się, jak król dżungli zaczyna zasłaniać pośladki kołdrą i chichotać w nieodpowiednich momentach.

5. Ejjj, ale nie psujmy tego

Jemu mu dobrze tak jak jest. Nie chce się spotykać częściej, nie potrzebuje rozmawiać "o was". Kiedy chcesz się dowiedzieć, dokąd to wszystko zmierza wije się, mówiąc: "nie psujmy tego", "jest tak dobrze, po co to komplikować". Uwierz, zakochani faceci mają doktoraty w komplikowaniu.

6. Między spotkaniami zapomina o tobie

Odzywa się wtedy, kiedy ma na ciebie ochotę. Spędzacie razem wieczór, idziecie do łóżka i on znika, aż do następnego razu. Żadnych SMS-ów, dzwonienia, pytań co słychać. Cisza.

7. Nie rozmawia z tobą o przyszłości...

...bo jej nie ma. To nie jest dobry znak, że on nie chce porozmawiać z tobą o planach na sylwestra (to za tyle tygodni, daj spokój kotku), nie rozmawia o wakacjach. Ba, nie jesteś w stanie z niego wydusić czy zobaczycie się w kolejny weekend.

8. Gadacie tylko o seksie

Po prostu. Kiedy się widzicie, od razu idziecie do łóżka, kiedy wymieniacie wiadomości to sprośne. O niczym innym nie rozmawiacie.

9. Nie śpicie razem

Po seksie on wraca do siebie, ty wracasz do siebie ("wiesz, muszę jutro wcześnie wstać, może wezwę ci taksówkę"). Wspólny sen i spędzony razem poranek to objaw bliskości, której on nie chce.

10. Opowiada o innych kobietach

Nie ukrywa, że chodzi na randki, że podoba mu się koleżanka z pracy i chciałby ja zaprosić na randkę... Prosi cię o porady sercowe.

11. I ogląda się za innymi

W twoim towarzystwie tak ogląda się za innymi, że mało mu się głowa nie ukręci.

12. Nic o nim nie wiesz

Nie wiesz, co dokładnie robi w pracy, nie znasz jego znajomych, nie masz bladego pojęcia, że w podstawówce mówili na niego „Dziuniek”, nawet na torturach nie podałabyś daty jego imienin.

Też tak masz? Jeśli zdarzyło ci się pięć z podanych sytuacji, to raczej nie rób sobie nadziei na związek z tym gościem. On po prostu nie chce więcej. Pomyślałaś, że...

...on kogoś ma?



Niestety: jeżeli on ma dziewczynę, to kocha ją, a nie ciebie, niezależnie od tego co mówi. Gdyby kochał ciebie, to by był z tobą. Oczywiście czasami się zdarza, że romans przekształca się w związek, ale pomyśl, na pewno chciałabyś być z facetem, który zdradza swoje kobiety?

...naprawdę mu chodzi mu tylko o seks?

I nic tego nie zmieni. Najśmieszniejsze jest to, że faceci często nie ukrywają swoich pobudek i mówią wprost, o co im chodzi. A połowa z nas zwyczajnie to ignoruje. Znasz to? W duchu myślisz sobie: "pozna mnie to pokocha. Nigdy nie wiadomo, jak to się skończy". Tak to prawda, czasami tak się zdarza, że coś co zaczęło się w łóżku kończy się przy ołtarzu, ale to są rzadkie, naprawdę rzadkie przypadki. Jeśli facet mówi ci wprost, że jest zainteresowany tylko jednym to jest.

PS 1: Nie wiesz, to zapytaj. Zapytaj zanim się zakochasz. Zamiast robić podchody, grać, stawiać zasadzki po prostu go zapytaj. Albo ci odpowie wprost i wtedy będziesz mieć jasność. Albo zacznie kręcić. Wtedy intuicja podpowie ci żebyś uważała.

PS 2: Jakoś tak się utarło, że to bardzo źle, że jemu chodzi tylko o seks. Naprawdę? Spektrum relacji miedzy płciami jest ogromne, i nie każda relacja koniecznie musi być „ta jedyną”. Możliwych układów są setki i wszystkie mogą być fajne. Także takie oparte tylko na seksie.

Więcej o relacjach seksie i trudnych przypadkach.