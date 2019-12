POPRZEDNIA

8 z 8

NASTĘPNA fot. mat. prasowe

Co prawda ta książka nie kosztuje 5 złotych, ale stawia otwarte pytanie: gdybyś miała 5 złotych (nie 5 milionów złotych, tylko zwykłą monetę), co byś zrobiła? "5 złotych" to rozbrajająca książka obrazkowa o dziecięcej hojności i o tym, jak dzieci postrzegają pieniądze, stworzona przez dwoje utalentowanych koreańskich artystów.